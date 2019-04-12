Поколение реформаторов без экономического мышления

В пользу этого играет digital-стратегия развития экономики. Сегодня достаточно распространить свои посты в Facebook, появиться несколько раз на телевидении или радио — и ты уже профи. Давать советы, руководствуясь своей интуицией, модно, что делает каждый, имеющий отношение к политике, финансовой сфере или экономике. У таких спецов рецепт один — реформы, но по своей сути значительная их часть экономически безграмотна, без базовых знаний действия и применения экономических законов, закономерностей тенденций развития и просто категорий.

Экономическое мышление и речь стали публицистическими и попсовыми. Аудитория нетребовательна к экономическому осмыслению событий, предваряющих реформы. Экономическая политика упростилась до уровня презентаций инвестиционных компаний или коротких справок, хорошо финансируемых корпоративным сектором или иностранными грантами, но не содержащих ответов на сложные экономические вопросы.

Использование обобщений от других развитых экономических систем приводит к отсутствию результата или недостижению даже минимально необходимых темпов развития. А с учетом закона неумышленных последствий деятельность реформаторов становится катастрофической: "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда". Мировая экономика продолжает расти быстрее, чем экономика Украины. Отставание от других стран мира становится все большим, а уровень жизни — недосягаемым.

Результатом становится блуждание лидеров и их советников по трущобам экономической действительности. Разочарование от невозможности постичь глубины причинно-следственных связей плюс коррупционное сопротивление являются повседневной нормой реформ. Траектория движения экономической политики разбалансирована.

Реформы от "лидеров изменений" часто напоминают механическое понимание системы согласно физическим законам, но сама социоэкономическая структура намного сложнее. Рекомендации экономических отечественных школ не нужны политическим лидерам и противоречат их персональным интересам. Негативное влияние также оказывают профессиональная дискредитация представителей высших учебных заведений в СМИ, субъективизм корпоративного сектора, стригущего всех под одну гребенку.

Долгосрочные стратегия развития и экономическая политика более чем сорокамиллионной страны, которая по своему смыслу сложна и межсистемна, строятся представителями из экономических подсистем или вообще из других отраслей. Достаточно ли этого для настоящего понимания сложного строения экономики государства? Понимания глубинной сущности процессов и явлений, изменения траектории их развития в перспективе?

Кто из них способен дать определение таким понятиям, как экономическое благосостояние, совокупный спрос, стагнация, устойчивое развитие, трансформационный цикл, инновационная модель развития, транзитивная экономика, экономическая политика и т.п.?

Все забыли значение и роль экономических знаний в условиях транзитивной экономики. Свои адепты экономического осмысления стали не нужны. Международные трансформационные группы консультантов, привлекая людей без экономического мышления, не имеют реальной связи с населением, живут иллюзиями преобразований, что приводит к невозможности учесть объективные реалии Украины.

Мейнстримом экономического образования последнего десятилетия стали: бизнес-тренинги, коучинги, акселераторы, круглые столы представителей бизнеса с их лоббистами и т.п. Это больше напоминает театральный спектакль, где артиста называют экспертом по чему-нибудь, бизнес-тренером или экономическим аналитиком.

Вместе с тем реформаторов из Польши, Словакии и других стран, лауреатов Нобелевской премии по экономике мы признаем как профессионалов, приглашаем консультантами. Так давайте посмотрим их биографии, кем они были до того, как оказались в правительстве: Л.Бальцерович, Гж.Колодко, И.Миклош и другие? Они представляют собой депозитарий абсолютных научных экономических знаний.

Следовательно, реформатор (подчеркнем, не революционер) должен если не сам постичь парадигмальные изменения плюрализма экономики, то иметь пул профессиональных экономических аналитиков-советников.

Кто такой экономический аналитик? У него должны быть глубокие знания о плюрализме экономики, он должен понимать существующую систему институтов в мире и Украине. Вместе с тем владеть пониманием системы правительственных институтов, механизмов их работы и т.п.

Именно экономическая теория занимается проблемами эволюции методологии экономической аналитики, междисциплинарной и межфункциональной экспертизы, методами и инструментами экономической аналитики, исследовательской аналитики, изучением современных трендов экономической аналитики, прогнозированием общественного развития и оптимальной государственной политики и т.п.

В свое время Министерство образования и науки Украины фактически способствовало снижению роли экономического образования в жизни украинского общества, а именно — в средней школе, отдавая предпочтение финансовой грамотности. Это было результатом копирования принципов построения высшего образования при внедрении Болонской системы. Все началось в далеком 2008-м, когда впервые в истории независимой Украины в 2009/2010 учебном году экономическая теория не стала обязательной для преподавания в вузах. В дальнейшем воплотился в жизнь наихудший сценарий, который можно коротко назвать так: "Царица экономических наук — десять лет мытарств".

Подрыв статуса экономической теории как учебной дисциплины касался не только неэкономических специальностей, но и абсолютно всех экономических по своему смыслу. Сначала было значительно сокращено время на семинарские занятия, в следующем году были внесены изменения в форму контроля знаний, в дальнейшем экономическую теорию прекратили преподавать на первом-втором курсах в вузах, наконец, произошло сокращение часов, где экономическая теория является специализацией. Со временем сама специализация исчезла.

Экономическая теория вообще оказалась вне учебного процесса. Как можно было это допустить при условии, что экономическая теория является общетеоретической и методологической базой для остальных экономических наук, исследующих отдельные сферы и отрасли.

Ни у кого не вызывает сомнений важность изучения философии, логики, высшей математики, украинского и английского языков, даже занятий физической культурой в классических университетах, а почему-то экономические знания — экономическая теория, являющаяся мировым достоянием развития, — оказалась лишней. Вишенкой на торте стало деление экономических специальностей на разные отрасли знаний, что является методологическим абсурдом. Ведущие ученые экономической теории Украины тоже пытаются оказывать интеллектуальное сопротивление своими исследованиями, но они остаются вне внимания исполнителей.

Проблема также лежит в желании студентов получить минимально необходимые знания для трудоустройства, отбрасывая глобальный тренд lifelong learning. В последнее десятилетие складывается парадоксальная ситуация: поколение Y, миллениалы, "зеты", которым придется продолжать реформы в Украине в последующие 20–30 лет, к этому могут быть не готовы интеллектуально.

Обидно, что фундаментальные экономические знания, доминирующие в западных странах, сегодня в отечественной высшей школе стали не нужны. Венский университет, Стэнфорд, Лондонская школа экономики, Массачусетский технологический университет — перечень ведущих вузов мира можно продолжать. Все они в течение всего периода подготовки специалистов направления "экономика" изучают основательные и фундаментальные предметы, такие как экономическая теория, политическая экономия, история экономической мысли, углубленное изучение микро- и макроэкономики, плюрализм экономики.

Не все студенты первых курсов экономических специальностей в Украине знакомы со значением перечисленных учебных дисциплин. Фундаментальные учебные дисциплины замаскированы различными названиями и преподаются только при понимании их важности руководством учебных заведений.

В системе национального профильного образования эти предметы изучаются на уровне одного базисного семестра или чаще всего вообще подменены школьной программой знаний либо отсутствуют. Даже в профильных вузах и на экономических факультетах есть сопротивление коллег изучению всей глубины экономической мысли, которую закладывает экономическая теория.

Экономическая теория в глобальном масштабе развивается, парадигмально эволюционирует и предоставляет современные знания, компетентности и навыки. И ни в коем случае она не выступает исторически-архаическим достоянием экономического образования.

Сейчас у нас есть шанс потерять еще одно поколение реформаторов, входя в следующее десятилетие, в 2019–2029 гг. Исправить текущую ситуацию можно, если учесть ряд рекомендаций для треугольника образование—государство—бизнес и связи образование—бизнес:

— состояние сегодняшних экономических реалий требует принципиального пересмотра процесса изучения и трансформации экономического образования в вузах при поддержке правительства и МОН;

— бизнесу необходимо приобщиться к системе образования и его трансформированию под свои потребности как заказчику кадровых потребностей. А именно: создавать совместно магистерские программы, различные экономические Hub-сообщества на базе профильного экономического вуза страны, привлекать теоретиков к практике и, наоборот, предоставлять грантовое софинансирование преподавателям, а не исключительно зарубежным лекторам;

— создавая имиджевые и уникальные для Украины образовательные программы, корпоративный сектор должен рассмотреть более глубокое привлечение представителей украинской высшей школы ради достижения совместной миссии;

— государство должно рассмотреть привлечение к разработке экономической политики и реформ научных кадров, предусмотреть возможность на законодательном уровне их обязательного участия советниками в органах центральной и исполнительной власти или членами наблюдательных советов госпредприятий;

— вузы должны постоянно адаптировать учебные программы к требованиям сегодняшнего дня, сокращать разрыв между digital-технологическим прорывом и кадрами старой школы.

Путь упрощения, доминирующий в Украине, не раскрывает сущности экономических процессов. Для проведения экономических реформ и внедрения такой желательной инновационной модели развития поколение реформаторов должно овладеть актуальным экономическим мышлением в соответствии с требованиями времени. Разруха не только из-за нехватки быстрых качественных реформ, разруха — в головах.