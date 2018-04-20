Неудобная правда

Действующее правительство анонсировало значительное количество инициатив по поддержке инноваций — разработку Стратегии развития инноваций в реальном секторе экономики до 2025 г., принятие пакета "инновационных" законопроектов.

При правительстве создан консультативно-совещательный орган — Совет по вопросам инноваций, первое заседание которого состоялось 14 марта, 21 марта проведены очередные парламентские слушания на тему: "Национальная инновационная система: состояние и законодательное обеспечение развития". Все это, конечно, позитивные веяния, вселяющие надежду. Но на самом ли деле власть готова к изменениям? Хотелось бы ошибаться, но в этом есть большие сомнения.

Важность инноваций с точки зрения долгосрочных перспектив экономического развития признается во всем мире. Особенно четко это осознают в странах, испытывающих серьезные экономические потрясения. В таких странах отдельные небольшие изменения и усовершенствования старой системы кардинально ситуацию не изменят, а только позволят удержаться на плаву. Если стремления этих стран сфокусированы на высоких целях, а именно: осуществить технологический прорыв, занять лидирующие позиции в определенных нишах и отраслях, то речь должна идти о преобразованиях совсем другого качества — основанных на инновациях.

Государство как гарант инновационных изменений в экономике

Генерация собственных или даже заимствование чужих инноваций невозможны в "удушающей" атмосфере для бизнеса. Ключевая роль в этих процессах отводится государству — оно может или оказать мощное стимулирующее влияние, или, наоборот, сделать инновационную деятельность невыгодной и даже угрожающей для предпринимателей из-за чрезмерных рисков и неопределенности.

Украинское государство сознательно выбрало вторую роль. История знает немало примеров того, как громкие декларации и программы экономических преобразований в лучшем случае оставляли ситуацию неизменной, а в худшем — оборачивались неблагоприятными последствиями для населения из-за отсутствия адекватного инструментария, а скорее всего, из-за нежелания их осуществлять. В результате в обществе сформировалось скептическое отношение к возможности воплотить в жизнь провозглашаемые инновационные преобразования. Удастся ли их реализовать в этот раз, вопрос остается открытым...

Эмпирические данные, собранные учеными по многих странах мира, показали, что государственные интервенции трансформируются в эффективность и устойчивый рост на уровне предприятий при наличии определенных условий — конкуренции на внутреннем рынке, международных торговых потоков, сотрудничества в сфере исследований и разработок, мобильности рабочей силы, прямых иностранных инвестиций, качественного управления и прозрачности инновационных агентств.

Но наличие этих условий само по себе не гарантирует инновационного роста. Страны отличаются между собой методами стимулирования инноваций, которые во многом зависят от траекторий их предыдущего развития, отображающих ценности, поведенческие установки, традиционное мышление и исторические связи между ключевыми субъектами, задействованными в инновационном процессе, — предприятиями, научными учреждениями и образовательными заведениями. Поэтому конкретный набор проблем и путей их решения рассматривается в контексте каждой отдельной страны.

Для Украины главная сложность заключается в том, как при существующей коррумпированной административной элите и устойчивой олигархической системе, в большинстве случаев заинтересованных в сохранении современного состояния государства и экономики, эффективно реализовать инновационные изменения, превратить потребительскую ресурсо-ориентированную модель экономики в конкурентную продуктовую, чтобы выгодополучателем был не высший слой государственных чиновников, а активное большинство населения.

Ведь, не желая утратить рычаги управления и возможность влиять на перераспределение ренты, политическая элита не то что не будет содействовать инновационным изменениям, она всеми возможными способами будет сопротивляться им, выступая, согласно терминологии французского социолога Алена Турена, антимодернизационной силой в стране. Вот почему вероятность неудачи начатых в этот раз правительственных инициатив по поддержке инноваций является вполне возможной, если украинская власть не изменит свои ценности в пользу благополучия населения как приоритета развития страны.

Возможности

и конкурентные преимущества Украины

В целом у Украины есть значительные возможности и конкурентные преимущества, чтобы коренным образом изменить экономику:

— высококвалифицированный и образованный человеческий капитал — 24-е место из

130 стран по индексу человеческого капитала (The Global Human Capital Index 2017);

— выгодное географическое положение — в центре Европы, на перекрестке транспортных путей. Близость Украины к государствам — членам ЕС, легкий доступ к их рынкам являются особенно привлекательными для инвесторов, открывающих бизнес с ориентацией на экспортную деятельность;

— богатые природные ресурсы — 70,8% (427,3 тыс. км2) территории Украины составляют земли, пригодные под посевы сельскохозяйственных культур и/или выпас скота. На территории Украины сосредоточена четверть мировых запасов черноземной почвы;

— развитая сеть научных учреждений и университетов, которые необходимо повернуть лицом друг к другу и к потребностям промышленности;

— крупный потребительский рынок, не насыщенный отдельными группами товаров (по данным государственной статистики, на 1 февраля 2018 г. численность населения в Украине составляла 42,3 млн человек). При условии обеспечения роста уровня потребления и покупательной способности населения можно создать хорошие перспективы для развития многих отраслей экономики Украины;

— еще существующий промышленный потенциал, требующий для своей сохранности и развития использования научных наработок и инновационных решений.

Реальное состояние дел

Но, будучи одной из самых крупных европейских стран, владея значительными природными, человеческими и материальными ресурсами, по уровню социально-экономического и технологического развития Украина значительно уступает всем европейским странам. Объем ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) по состоянию на 2016 г. составлял 8269,6 долл. США, что в 5,9 раза меньше, чем в Германии, в

4,2 раза — в Чехии, в 3,3 раза — в Польше, в 2,7 раза — в Румынии и в 2,3 раза — в Болгарии.

Большая часть ВВП Украины используется на конечное потребление, уровень которого в

2016 г. достиг 84,2%. То есть фактически все произведенные в стране товары и услуги используются для удовлетворения конечных потребностей индивидов и общества за счет отказа от инвестиций в производственные мощности. Доля капитальных инвестиций в ВВП — всего 15,5%.

Для сравнения, в таких новых индустриальных странах, как Китай, Индия, Южная Корея, она составляет 44, 30 и 29% соответственно. Высокие нормы инвестирования позволяют этим странам беспрерывно обновлять производственные мощности, повышать производительность труда, увеличивать товарное разнообразие и расширять таким образом свое присутствие на глобальных рынках. В Украине же при существующем уровне валового накопления основного капитала нечего и говорить об инновационном развитии, ведь с учетом масштаба существующих в экономике проблем этого уровня будет явно недостаточно для реальных структурных преобразований.

Злободневными проблемами остаются слабость связей научной сферы с промышленностью,несформированный со стороны промышленности спрос на исследования и разработки, недостаточные рыночные стимулы для развития наукоемкого производства. Так, по показателям инновационного потенциала Индекса глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Report 2017-2018), самую низкую оценку получили "государственные закупки высокотехнологичной продукции" (96-е место), "затраты компаний на исследования и разработки" (76-е место) и "сотрудничество университетов и промышленности в исследованиях и разработках" (73-е место).Самая высокая оценка присвоена показателю "наличие ученых и инженеров" (25-е место), но и он при сохранении тенденции к катастрофическому сокращению количества научных работников может в ближайшие годы значительно снизиться.

На протяжении 1991–

2015 гг. численность научных работников сократилась на

249,2 тыс. чел., или на 79,6%, и по состоянию на 2016 г. составляет 97,9 тыс. чел. В среднем за 2005–2015 гг. количество исследователей в Украине составляло 1026 чел. на 1 млн населения, что в 4–7 раз меньше, чем в развитых странах — членах Европейского Союза, и в 2–3 раза меньше, чем, скажем, в Польше, Словакии или Литве.

Такая длительная негативная динамика не отвечает общемировым трендам. Значительные геополитические, социально-экономические и экологические изменения, происходившие в мире в течение последних лет, наоборот, привели к усилению роли науки и человеческого капитала во многих регионах. По данным ЮНЕСКО, научными исследованиями и разработками в мире занимаются около 7,8 млн исследователей, то есть на 21,2% больше, чем в предкризисном 2007 г.

Подобная ситуация является результатом слабых модернизационных процессов и отсутствия прогрессивных структурных сдвигов в экономике практически в течение всего периода независимости и обусловлена, во-первых, отсутствием действенной системы стимулирования инноваций, меры которой отменяются ежегодными изменениями в государственный бюджет и другими законами.

Во-вторых, высокой стоимостью привлечения кредитных ресурсов (учетная ставка НБУ на протяжении последних трех лет, 2015-й — март 2018 г., не опускалась ниже 12,5% годовых), значительной налоговой нагрузкой на предпринимателей (базовая ставка налога на прибыль предприятий в 2018 г. осталась на неизменном уровне 18%), что не предполагает предоставления дешевых кредитов на развитие бизнеса и не способствует повышению инвестиционного спроса, оставляя сложными условия для модернизации производства.

В-третьих, некачественной институциональной средой (правовой неопределенностью и слабостью уровня защищенности прав интеллектуальной собственности, отсутствием эффективной и разветвленной инновационной инфраструктуры, высоким уровнем коррупции и др.), что лишает инновационную сферу инвестиций, усложняет формирование рынка инновационных идей.

В-четвертых, неблагоприятным культурным фоном для инноваций, отсутствием профессиональных навыков, необходимых для эффективного управления инновационными процессами на предприятиях.

Наконец, ограниченный спрос предприятий на инновации объясняется процессами, происходящими в самом производстве. Доминирование крупных бизнес-структур в сырьевом сегменте промышленности, высокий уровень монополизации в большинстве производственных отраслей препятствуют формированию заинтересованности промышленности в инновациях.

Существенно снизилась на протяжении последних лет доля перерабатывающей промышленности в структуре валовой добавленной стоимости, вместе с тем доля аграрного сектора производства продолжает расти

(см. табл.).

В сущности, Украина превратилась из индустриально развитой страны, какой была раньше, в аграрно-индустриальную с низким уровнем технологического развития и конкурентоспособности на мировой арене. Основную долю украинского экспорта составляют продукция сельского хозяйства и металлы — 57,9% по состоянию на конец 2017 г., в январе 2018-го она еще увеличилась — до 58,1%. На экспорт высокотехнологичной украинской продукции приходится 7,2% общего экспорта промышленных товаров. Обнадеживающими выглядят тенденции повышения этого показателя: с 2011 г. — на 2,9%. Вместе с тем отставание от новых индустриальных стран все еще впечатляющее — в 3–9 раз (рис. 1).

Приоритеты восстановления

Диверсификация товарного экспорта за счет продукции с высокой добавленной стоимостью, прошедшей все стадии обработки, сегодня очень нужна Украине, тем более что даже в аграрном секторе производства у нашего государства для этого есть большие перспективы. Украина является самым крупным производителем и экспортером подсолнечного масла в мире: в 2016–2017 маркетинговом году украинские аграрии экспортировали 5,84 млн т подсолнечного масла, что на 30,4% превышает показатель предыдущего года. Украинское подсолнечное масло закупают свыше 120 стран мира. При условии внесения соответствующих законодательных поправок и ограничения экспорта масличных культур (например, около 60 и 90% от валового сбора бобов сои и семян рапса соответственно идут на экспорт) украинские аграрии могут значительно увеличить объемы производства и экспорта растительных масел.

Учитывая динамичный рост поставок украинских фруктов, ягод и овощей на рынок ЕС, перспективным выглядит направление внедрения глубокой переработки этой продукции (мытье; сушка; квашение; изготовление пюре, повидла, варенья, консервов, соков; заморозка) с целью повышения ее добавленной стоимости и расширения возможностей на европейском и глобальном рынках.

Для реализации таких перспектив должны быть изменены акценты в экономической политике государства в пользу формирования конкурентоспособного промышленного производства и, прежде всего, его перерабатывающего сектора. Это обусловлено несколькими причинами, прежде всего влиянием промышленности и ее перерабатывающего сектора на экономические процессы.

Перерабатывающая промышленность выступает драйвером экономического роста, производя более 16% мирового ВВП. В Китае и Южной Корее, где сосредоточены значительные производственные мощности, перерабатывающая промышленность обеспечивает почти 30% ВВП, в Японии эта доля находится на уровне 20% ВВП, в Германии — 22,9, в Чешской Республике — 27,1, в Польше — 20,4%. Даже в Болгарии, традиционно аграрной стране, она составляет сейчас 16,6% ВВП, что на 2,5% больше, чем в Украине. Хотя еще в 1999 г. вклад промышленности в ВВП Украины составлял 32,8% — больше, чем в любой из перечисленных выше стран в то время.

Перерабатывающая промышленность является генератором технического прогресса и инноваций в экономике. Например, в Европейском Союзе на долю промышленности приходится 65% затрат, направляемых на исследования и разработки, и почти 50% затрат на инновации. Страны с современной промышленностью демонстрируют меньшую восприимчивость к глобальным потрясениям и способны более успешно преодолевать испытания. Более того, они сохранят значительные возможности для промышленного роста и технологического прогресса в течение последующих десятилетий (по данным ЮНИДО).

Но какой бы важной ни была аграрная сфера для страны, она не в состоянии вывести ее на другой уровень экономического развития. Тем более, если учитывать типичное для сельского хозяйства явление — нисходящую отдачу, когда каждую дополнительную единицу определенной культуры будет все дороже производить путем задействования все более крупных площадей земель, но уже не настолько плодородных, а мировые рыночные цены не смогут компенсировать эту разницу. Поэтому чем дольше страна будет выращивать сельскохозяйственные культуры и поставлять их на экспорт, тем беднее она будет.

Чтобы не допустить такого сценария в Украине, необходимо возродить, системно и планомерно развивать на новой технологической основе мощную перерабатывающую промышленность и прежде всего те отрасли, в которых Украина имеет конкурентные преимущества и способна стать мировым лидером. Необходимо не просто стремиться к изменению потребительской сырьевой модели экономики на инновационно-инвестиционную, нужно уже сегодня рассматривать будущее Украины сквозь призму четвертой индустриальной революции, когда во всех секторах экономики все больше используется потенциал новейших, современных информационно-коммуникационных технологий и фактически происходит сращение IТ-индустрии с промышленностью.

Промышленность Украины должна иметь уникальное в глазах мира предложение, что позволит ей оставаться активным игроком на внутреннем рынке и на глобальной экономической арене. Достичь этого, кроме как инновационным путем, невозможно, тем более с учетом потенциала страны и его сегодняшней нереализованности.

Конкретные шаги в этом направлении должны предусматривать в том числе развитие коммуникационных площадок между властью, бизнесом, наукой, образованием и широкой общественностью для обмена информацией, коллегиальной выработки решений наиболее острых проблем инновационной сферы (рис. 2).

Такие площадки могут функционировать в виде экспертных рабочих групп при правительстве на принципах открытости и прозрачности деятельности с целью привлечения общества к обсуждению выработанных решений. Осуществление таких инициатив позволит государственным органам коммуницировать с обществом, оперативно отслеживать общественное мнение по разным вопросам и, исходя из этого, реализовывать, а в случае необходимости — корректировать меры политики в соответствии с возможностями и ожиданиями игроков государственного и частного секторов экономики для достижения лучших результатов. Это также позволит предупредить неэффективное расходование государственных средств и направлять их в сферы наибольшего интереса частных инвесторов.