Не вирусом, так карантином

Карантин должен продлиться до 24 апреля, но морально все мы готовимся к его продолжению. Ежедневно отслеживая динамику и непроизвольно накладывая украинские данные на экспоненты стран, в которых эпидемия началась раньше, мы понимаем, что к концу апреля количество подтвержденных зараженных в Украине будет пугающим: Испания начала март с 84 заболевших, закончила — 96 тысячами.

Вероятно, наши показатели будут скромнее, все-таки мы начали карантин раньше, а тесты у нас экономят, но эпидемия еще точно не пойдет на спад. Зато уровень жизни людей стремительно снизится, а уровень напряжения в обществе — возрастет. Переживут ли затяжной карантин те, кто спасется от вируса, — один из главных вопросов на сегодняшний день.

Совместно с компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" ZN.UA задало вопросы согражданам о том, насколько им хватит запаса прочности, и как долго они смогут оставаться дома и не голодать. Результаты печальные.

Из 1200 респондентов (отвечавших, естественно, онлайн), порядка 90% — это люди трудоспособного возраста от 22 до 60 лет. Чуть больше половины из них (53%) проживают с детьми, 37,4% — со стариками, то есть содержат не только себя, но и близких. Если что-то случится с доходами кормильцев в этих семьях или с самими кормильцами, остальным придется очень тяжело, учитывая, что с накоплениями у украинцев туго.

Пока ситуация с трудоустройством как таковым не выглядит катастрофической (см. рис. 1). Все-таки большинство после введения карантина доходы не потеряло, либо продолжив работать в штатном режиме, либо перейдя на "удаленку" с сохранением заработной платы. И в то же время кто-то начал получать меньше, кто-то отправился в неоплачиваемые отпуска, кого-то уволили. Доля тех, кто с начала карантина потерял доходы, составляет 25,8%. И она будет расти, если карантин продлят. Аналитики Института будущего спрогнозировали экономические потери при разных вариантах карантина, и они пугающие. Украинский бизнес располагает довольно скромными резервами.

Даже условно респектабельные компании годами жили с установкой, что все заработанное в Украине надо первым делом из нее вывести. Вот почему наш главный инвестор — Кипр, вложивший в нашу экономику в прошлом году около миллиарда долларов. Но захотят ли компании возвращать деньги сейчас, не понимая, смогут ли они работать, на каких условиях, как долго продлится карантин, что будет с продажами и режимом работы? Тут со списком тех, кто может работать в карантин, определялись так долго и мучительно, что некоторые уже успели отправить сотрудников по домам, а теперь в срочном порядке возвращают их обратно. При этом целые сектора просто остановились на неопределенный срок.

Но и те, кто продолжит работу, испытают трудности, — внешние рынки закрываются, география поставок меняется, потребление, как внутреннее, так и мировое, переходит в режим удовлетворения только базовых потребностей. И тут мы не на коне, так как, положа руку на сердце, мобильность никогда не была сильной стороной украинского бизнеса даже в стабильные времена.

Чем хуже будут чувствовать себя компании, тем ниже будут доходы их сотрудников. А снижаться там уже особо нечему. После введения карантина материальное положение не изменилось лишь у четверти семей, остальные потеряли, и немало (см. рис. 2): 19,4% опрошенных — свыше половины доходов, 18,6% — половину, 15,6% — треть доходов, 10% — вообще весь заработок.

Правительство предлагает работодателю помощь в виде пособий по временной безработице. Но тут, как и в любых отношениях с государством, есть много но... Во-первых, обращение за этой помощью — добрая воля работодателя и его социальная ответственность перед сотрудниками, и хорошо, если с начальством повезло. Во-вторых, для ее получения компания не должна иметь задолженности по уплате ЕСВ за последние пять лет и вообще быть образцовым налогоплательщиком. В-третьих, посчитать самостоятельно, сколько смогут получить от государства твои сотрудники, невозможно, но эти суммы однозначно будут не больше минимальной заработной платы, то есть 4723 грн в месяц. И главное, помощь эта будет предоставлена лишь в том случае, если у государства на нее будут деньги. А их нет.

Дефицит госбюджета по итогам января—марта составил 27,5 млрд грн. Хуже всего ситуация с таможенными поступлениями, там недобрали почти 20 млрд грн за три месяца. И улучшений не ожидаем — из-за карантина как в Украине, так и в мире. Остаток средств на едином казначейском счету, по данным Госказначейства, на 1 апреля составил 10,5 млрд грн. Если Украина продолжит медлить с подписанием Меморандума с МВФ и получением денег от Фонда, то средств не хватит ни на пособия по временной безработице, ни на пенсии с зарплатами. Что еще хуже, чем дольше длится карантин, тем меньше налоговых поступлений собирают в бюджет. И даже те, кто получает зарплаты сейчас, через месяц уже могут столкнуться с задержками выплат.

При этом, описывая материальное положение своих семей до карантина, только 1% респондентов ответил, что доходов их семьи хватает на все что угодно. Остальные и в сытые времена жили гораздо скромнее: 48,2% опрошенных доходов семьи хватало на еду и одежду, а на покупки а-ля холодильник/телевизор необходимо было копить; 23,2% — могут себе позволить и холодильник, но что-то дороже — уже нет; 20,6% — вообще имели средства только на еду, даже покупка еды и одежды требовала накоплений.

И, судя по всему, накопления эти если и есть, то очень скромные (см. рис. 3). Порядка 57% респондентов ответили, что существующих сбережений им хватит лишь на месяц. Учитывая, что большинству из опрошенных все-таки удалось сохранить работу и заработок, можно сделать вывод, что живут украинцы все еще в режиме "от аванса до получки", то есть любая незапланированная трата (например болезнь родственника) или потеря доходов одним из работающих моментально отбрасывает семью за черту бедности. Около 20% респондентов уверены, что нынешние сбережения позволят им продержаться около двух месяцев карантина, три-четыре месяца выдержат лишь 11% семей.

И, несмотря на ужесточение карантина, 46% участников опроса отметили, что планируют искать дополнительный заработок на время карантина, а 11% — планируют искать работу, чтобы пережить трудные времена. К сожалению, многих ожидает разочарование. И, конечно, рука об руку с обнищанием идет рост преступности, к которому многие уже готовятся. Около 56% респондентов считают, что продление карантина может повысить количество краж в магазинах, 46% — количество нападений на улицах, 45% — количество случаев мародерства.

Согласно модели Института будущего, если карантин продлят до мая, Украина потеряет порядка 6,5% ВВП в 2020 году, а экономика будет ежедневно терять до 2,5 млрд грн. Если карантин продлят еще дольше, национальный ВВП по итогам года может сократиться более чем на 10%. И надо понимать, что чем дольше карантин продлится, тем больше времени потребуется экономике для того, чтобы после него восстановиться.

Если власть не хочет голодных бунтов, беспорядков и продолжительного экономического кризиса, она должна искать компромиссный вариант карантина, ресурсы для госбюджета и средства для поддержки населения. Именно для этого нам нужны средства, предлагаемые МВФ и другими нашими партнерами. И тут не время крутить носом, перебирая требования МФО, или играться в популизм, рассказывая, что лучше помереть, чем сократить расходы на кино. Сейчас настало время для умных и быстрых решений. Очевидно, что карантин, ограничивающий скопления населения, — необходим. Карантин, ограничивающий работу реального сектора, — губителен. И нам нужна модель, позволяющая сбалансировать ограничительные меры так, чтобы мы не умерли от голода, пока боимся умереть от коронавируса. Но пока в Украине ходить на работу нельзя, а вот на шашлычки в соседний парк — без проблем.

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