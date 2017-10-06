Миграционные настроения украинцев

По результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в сентябре 2017 г., 61% украинцев заявили, что не хотели бы выехать за рубеж на постоянное место жительства. Вместе с тем 35% сказали, что у них есть такое желание, еще 4% — не определились с ответом. По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, выросло, но не намного (с 30 до 35%).

Больше всего тех, кто желал бы сменить место жительства, среди жителей Западного региона Украины (41%). В южных и центральных областях процент потенциальных мигрантов колеблется на уровне 33–34.

Наибольшее число тех, кто хочет переехать на постоянное место жительства за границу, среди молодежи 18–35 лет (54%). Зато среди людей старшего возраста процент желающих сменить страну обитания не дотягивает до 20.

Чаще всего среди причин, побуждающих респондентов задуматься об эмиграции, встречались: желание получить лучшие условия для жизни (64%), обеспечить лучшее будущее для детей (34), отсутствие достойной работы в Украине (23), желание получить лучшее образование (12%).

Получение лучших условий жизни как причину возможной эмиграции чаще всего называли на Востоке страны, желание обеспечить будущее детей — на Юге, отсутствие достойной работы — на Западе. Молодежь чуть чаще по сравнению с другими называет причиной желания эмигрировать отсутствие работы и возможности для самореализации, старшее поколение — чувство безопасности и лучшую медицину.

Изъявили желание работать за границей 44% опрошенных, причем 72% из них указали основной мотивацией для поиска работы в других странах более высокий уровень зарплаты. Другие варианты ответов, в частности лучшие условия труда, качество социальной защиты, возможность профессиональной реализации, едва дотягивают до 20%.

Что интересно, почти три четверти респондентов убеждены, что упрощение Польшей и Венгрией условий для трудоустройства украинцев является скорее шагом для улучшения экономики этих стран, чем дружеским шагом навстречу Украине.

Среди стран, в которых хотели бы работать респонденты, Германия (37%), Польша (26), США (22), Канада (21), Чехия (16), Италия (15), Великобритания (14%).

Из опрошенных 44% считают, что не имеют вообще никаких шансов поехать в будущем на работу за границу, 30% оценили свои шансы получить работу за границей как незначительные, 17% — как значительные. Наиболее оптимистично свои перспективы получить работу в других странах оценивает молодежь (32% говорят о значительных шансах, еще 41% — о незначительных). Среди респондентов среднего возраста 15% говорят о значительных шансах получить работу за границей, еще 37% — о незначительных. Старшие люди наименее оптимистичны в своих оценках (5%).

Что интересно, 65% опрошенных сказали, что однозначно или скорее вернулись бы в Украину, если бы имели постоянную работу за рубежом, а не изъявили желание возвращаться лишь 23%. Меньше всего тех, кто заявил, что не вернулся бы в Украину, среди жителей Запада (17%), больше всего — среди жителей Востока и Юга (по 27%).

Лишь треть опрошенных отметили, что уже интересовались возможностью трудоустройства за границей, 67% — не интересовались. Больше всего заинтересованных на Западе (41%), среди лиц с высшим образованием, молодых, работающих на частных предприятиях, самозанятых и обеспеченных. Молодежь, жители Центра и Запада, жители городов, желающие работать за рубежом, лица с высшим образованием и обеспеченные чаще других заявляли, что хотели бы получать больше информации о возможностях и правилах трудоустройства за границей.

70% опрошенных сказали, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за рубежом, у 20% противоположное мнение. На Западе, в Центре и на Юге таких респондентов более 70%, на Востоке — 59%. Чем младше респонденты, чем выше их уровень образования и чем больше они обеспечены, тем больше среди них тех, кто хотел бы, чтобы их дети или внуки учились за рубежом. 55% опрошенных сказали, что среди их знакомых есть те, чьи дети учатся за границей. 45% сказали, что среди их близких таких нет. Немного больше тех, кто заявил, что знает людей, дети которых учатся за рубежом, на Западе, в городах и среди молодежи.

Чаще всего как желательную страну для обучения для детей и внуков выбирали Германию (34%), Великобританию (29), США (25), Польшу (24), Канаду (17), Францию (12%).

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Сроки проведения: 8–18 сентября 2017 г.