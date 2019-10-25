Либертарианство vs КЗоТ

Новая власть заявила, что исповедует идеологию либертарианства "с национальными особенностями". Чего ожидать в сфере труда?

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, что либертарианство — это политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Для многих людей в нашей стране, недавно дважды проголосовавших за все "новое и хорошее" против всего "старого и плохого", такое объяснение, на первый взгляд, имеет положительный контекст. Ведь известно, что украинцы не особо доверяют любому государству и всегда хотят личной свободы. Однако следует немного углубиться в теорию и историю вопроса для понимания того, что имплементация идей либертарианства в трудовое законодательство, очень вероятно, будет сопровождаться не очень приемлемыми для общества сюрпризами.

Термин "либертарианец" (libertarian) впервые был использован в 1789 г. как производная от слова "свобода" (liberty) американским философом Уильямом Белшамом. Этимологический онлайн-словарь характеризует либертарианца как "того, кто соблюдает доктрину свободной воли (особенно в крайних формах; противопоставляется необходимости)", а также "политическое чувство лица, отстаивающего как можно больше свободы в мнениях и поведении". В современном значении термин "либертарианство" стали использовать в 1940-х годах. Именно тогда либертарианцы отмежевались от либералов, часть которых выступила за государственное регулирование экономики. К последним относился 32-й президент США Франклин Д.Рузвельт, внедривший политику социально-экономических реформ под названием "Новый курс". Либертарианцы считали ее в значительной степени социалистической и дискредитирующей либеральную идею.

Напомним, что именно во времена "Нового курса" в США были созданы институциональные принципы трудового права и механизмы регулирования коллективных трудовых отношений — приняты законы Нориса-Ла Гардиа (1932), о восстановлении национальной промышленности (1933), о национальных трудовых отношениях, или закон Вагнера (1935), о социальном страховании (1935), о справедливом найме рабочей силы (1938).

У либертарианства есть правое и левое течения, среди которых наиболее известны анархистские (анархо-капитализм и либертатный социализм), а также минархизм (или концепция минимального либо ограниченного государства). Старший экономист центра Case-Ukraine Владимир Дубровский считает, что новая украинская власть настроена проводить реформы именно на основе минархизма как идеологии умеренного либертарианства. Впрочем, это логическое предположение следует только из того, что беспрецедентная концентрация власти в государстве в руках президента Украины и его политической партии "Слуга народа" и демонтаж институтов этого государства являются диаметрально противоположными стратегиями.

Следует также учитывать возможные манипуляции общественным сознанием, ведь рекламируемое властью "государство в смартфоне" — это, скорее, о внедрении современных цифровых средств коммуникации для облегчения взаимодействия граждан с государством, чем о демонтаже этого государства. Другой вопрос: готовы ли украинцы жить без государства? По результатам исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, 42% украинцев все еще остаются сторонниками патернализма, поскольку продолжают считать, что государство должно дать людям все.

Современная Украина по политическому устройству является либеральной демократией и социальным государством согласно Конституции, которой гражданам гарантированы основные трудовые права и свободы — на труд и своевременное получение вознаграждения за него, заработную плату не ниже определенной законом, надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, отдых, социальную защиту, свободу объединения для коллективной защиты своих прав.

Известный украинский правовед в области трудового права Галия Чанышева подчеркивает, что эти основные трудовые права и свободы человека являются важнейшей составляющей принципов и норм международного права и определяют рамки национального трудового права любой демократической страны. Целесообразно напомнить, что Украина с 1954 г. последовательно осуществляет имплементацию норм международного права в национальное трудовое законодательство, в частности путем ратификации более 70 конвенций Международной организации труда. Из последних — ратифицированные в 2015–2016 гг. конвенции №102 о минимальных нормах социального обеспечения и №117 об основных целях и нормах социальной политики.

Таким образом, возникает вопрос: почему новая власть так решительно и поспешно декларирует намерения "освободить всех от всего" в сфере труда? И как много она знает об эволюции трудового законодательства в Украине за годы независимости? Например, о том, что государство оставило за собой регулирование труда только на государственных предприятиях и в бюджетной сфере. Или о создании взамен государственного регулирования многоуровневой системы договорного регулирования коллективных трудовых отношений — от коллективных договоров до соглашений разных уровней. О наличии в трудовом законодательстве норм, прямо предусматривающих установление ряда гарантий непосредственно в коллективном договоре (например отпуска за ненормированный рабочий день). Об институциональном оформлении сторон социального диалога, который стал основным средством их коммуникации с государством, и о расширении круга участников этого диалога. О создании системы общеобязательного государственного социального страхования с управлением на принципах равного участия сторон — бизнеса, государства и профсоюзов. Примеры уменьшения влияния государства в сфере труда можно продолжать.

Итак, государственное влияние последовательно снижается, полномочия по регулированию трудовых отношений переходят к социальным партнерам — бизнесу и профсоюзам с привлечением других организаций гражданского общества. Однако либертарианцы хотят еще меньше государства, а заодно — и профсоюзов. Они считают, что человек не имеет прав, а только свободы. Свободный от прав человек не может делегировать кому-либо право представлять его интересы. Поэтому идеология либертарианства отрицает право на свободу объединения для коллективного представительства и защиты интересов, что является основой создания и деятельности профсоюзов и других объединений граждан. То есть ни одна из двух чаш весов (как государственное, так и договорное регулирование трудовых отношений) либертарианцам не подходит, и именно поэтому все должен урегулировать свободный рынок.

Власть аргументирует необходимость "либертаризации" трудовых отношений стремлением к свободе у работников, выбирающих так называемые гибкие (flexible) формы занятости, без жесткой регламентации присутствия на определенном физическом рабочем месте в определенные часы рабочего времени. В частности, часто приводят в качестве примера работников ІТ-сектора. Но сколько таких работников сегодня заняты по нормам действующего законодательства о труде? Ведь известно, что многие из них дистанционно работают на иностранные компании и далеко не всегда платят хотя бы минимальные налоги у себя в стране.

А по большому счету, либертарианцы и вовсе против Трудового кодекса, так же, как и Налогового, поскольку налоги — это грабеж человека государством. И именно в этом кроется вполне логичная, но не очевидная ловушка для бизнеса.

В либертарианском обществе все отношения регулируются исключительно контрактами. Если человек не согласен с условиями контракта, он меняет их или не подписывает контракт. Поэтому работник, которому работодатель не пошел на уступки, не будет наниматься на работу. Ведь украинцы, которым исторически присуще стремление к свободе, не захотят добровольного рабства. Если таких работников будет много, вырастет безработица. Однако помощь по безработице им не выплатят за счет единого социального взноса (ЕСВ), как это происходит сейчас, поскольку ЕСВ тоже нужно отменить. Итак, людям, у которых не будет работы, придется выбирать из следующих возможных сценариев: уехать, украсть, умереть или перейти в "класс ненужных людей", о формировании которого говорят современные футурологи, такие как Юваль Ной Харари. Адекватный выбор не требует комментариев: внедрение либертарианской идеологии в сфере труда будет дополнительным стимулом к увеличению трудовой миграции в страны, которые не отказываются от модели либеральной демократии с наработанными ею механизмами защиты трудовых прав.

Можно было бы надеяться на то, что в Украину приедут работники из других стран, но ведь поддержка иммиграции является дискуссионным вопросом для либертарианцев, да и плата за работу в нашей стране неконкурентная. Кроме того, либертарианцы выступают против установления социальных стандартов (минимальной заработной платы, прожиточного минимума и др.). Следовательно, рабочая сила вряд ли подорожает. Тогда, чтобы заменить работников, бизнесу придется тратиться на роботов, цена которых будет определяться по контрактам с производителями этого товара и отнюдь не будет меньше цены дешевой рабочей силы вместе с нынешними налогами. Соответственно, скупой бизнес, который сегодня хочет дешевого и бесправного работника и ноль налогов, точно ничего не сэкономит, а вероятно, заплатит больше.

Сегодня за счет ЕСВ гражданам предоставляется материальное обеспечение в случае болезни, полной, частичной или временной потери трудоспособности, потери кормильца, безработицы, а также в старости и в других случаях, предусмотренных законом. Отмена этого взноса приведет к перенесению соответствующих расходов на бюджет, ведь люди не перестанут болеть, стареть, умирать и травмироваться на производстве. Но уже сейчас в государственном бюджете (при существовании ЕСВ) покрытие дефицита Пенсионного фонда является едва ли не наибольшей статьей расходов. Так как при таких условиях отменять налоги?

И здесь на авансцену выходит главная проблема либертарианства, заключающаяся в том, что в полной мере эта идеология не реализована ни в одной стране мира. Поэтому рассчитывать на заимствование международного опыта не стоит. Как классический пример воплощения минархистской формы государства приводится Великобритания ХІХ ст. — модель социальных отношений раннего индустриального времени, при которой еще не существовало трудового права в его современном понимании. При этом представители умеренного направления либертарианства признают, что некоторая часть их идей реализована в либеральном западном обществе. Так, возможно, другую часть идей невозможно реализовать?

Вообще вся эта история с внедрением либертарианства выглядит или как беспрецедентный эксперимент в пределах отдельной страны с плохо предсказуемыми социальными последствиями, или как манипуляция общественным сознанием, в результате которой бизнес и государство стараются ввести в заблуждение как людей, так и друг друга.

Власть пока подыгрывает бизнесу. Глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Украины Галина Третьякова в ходе выступления на Форуме национальной бизнес-коалиции 23 сентября с.г. сообщила, что в скором времени украинцы увидят проект нового Трудового кодекса, "слишком либеральный для работодателя", который "немного будет наезжать на права и будет дискриминировать наемного работника". Новые "государственники" раздают приятные авансы бизнесу с надеждой на взаимность в виде обещанных правительством 40% экономического роста за пять лет и увеличения участия во втором уровне пенсионного страхования. Но помним, что бизнес не "отблагодарил" страну ростом заработной платы после почти двукратного уменьшения ЕСВ.

В таких условиях обществу как раз пора определиться, хотят ли его члены работать в условиях бесправного (то есть свободного от прав) трудового права, которое нынешняя власть пишет с чистого листа. А также с тем, в самом ли деле этот лист является совершенно чистым? Или, возможно, на нем проступают интересы бизнеса, который старается под идеологическим прикрытием либертарианства получить монополию на отношения с работником, чтобы заключать соглашения c ним об условиях труда вплоть до добровольного рабства, что является вполне приемлемым с точки зрения крайних правых либертарианцев?

Часть представителей новой власти в прошлом имели успешный опыт создания собственного бизнеса, кто-то проявил себя как эффективный менеджер. Но именно этот опыт вызывает непонимание того, что эффективные бизнес-модели нельзя распространить простым масштабированием проекта на управление государством, по крайней мере из-за разных критериев эффективности. Ведь в государстве существуют пенсионеры, дети, инвалиды и прочие "неконкурентные" с точки зрения свободного рынка слои населения, которых невозможно "легко уволить с работы".

Поэтому вполне возможен другой сценарий. Под идеологическим прикрытием либертарианства будет демонтировано трудовое право, работники "проголосуют ногами", а государство и налоги останутся. Ведь, по данным отчета Организации экономического сотрудничества и развития Tax Policy Reforms 2019, ситуация в сфере налогообложения в мире не меняется: хотя прямые налоги (на доходы физических лиц, недвижимость и т.п.) снижаются, но вместо этого косвенные (на продажу, добавленную стоимость, с оборота и др.) — повышаются. Во многих странах остаются высокими взносы на социальное обеспечение, а Греция, Венгрия, Италия и Турция в ответ на налоговые вызовы, связанные с цифровой экономикой, уже начали внедрять меры по налогообложению определенных доходов от цифровых услуг.

Так что похоже на то, что бизнесу и роботов придется покупать, и налоги платить. Ведь в Украине к власти приходят не для того, чтобы ее потерять из-за реализации теорий каких-то там либертарианцев. Это и будут "национальные особенности" либертарианства, которые обещал нам первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

И напоследок. В современном мире труда существует много вызовов, связанных с глобализацией, мобильностью, демографическими и климатическими проблемами. Лицо занятости и ее характер чрезвычайно быстро трансформируются под влиянием развития искусственного интеллекта, виртуальной реальности, больших данных и цифровой экономики. В Украине некоторые проявления этих вызовов имеют признаки продолжительных болезней, другие являются совершенно новыми, но "пациент" точно не выздоровеет, если лечить их с помощью такого радикального средства, как гильотина.