Коронавирус: эпидемия как экономический шок

Вспышка эпидемии коронавируса стала, без преувеличения, еще одним вызовом для человечества глобального характера. С одной стороны, речь идет о способности быстро и эффективно определить природу возбудителя очередного бедствия и разработать методики и фармацевтические средства для лечения. С другой стороны, любая эпидемия, не говоря уж о пандемии, имеет вполне конкретные экономические последствия кратко-, средне- и долгосрочного характера.

Для начала немного истории. Эпидемии всегда преследовали человечество (см. табл. 1). Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на все наши ошеломляющие успехи в различных сферах, эпидемии являются реальной мировой проблемой, поскольку в стремительно глобализирующемся мире экономические, медицинские и другие проблемы отдельных стран и регионов могут быстро стать проблемами мирового сообщества.

Ну а теперь несколько слов об экономическом аспекте проблемы. Так, по оценкам экспертов Всемирного банка, пандемии сегодня могут стать реальным шоком для мировой экономики: серьезная пандемия может послужить причиной экономических убытков на уровне почти 5% мирового ВВП, или свыше 3 триллионов долларов США, тогда как потери от "слабой" пандемии гриппа (наподобие вируса H1N1 в 2009 году) могут стоить около 0,5% мирового ВВП.

Кстати, для полноты картины нужно вспомнить и об эпидемиях, поражающих животных и растения. Как свидетельствует опыт предыдущих эпидемий, наибольшие экономические потери испытывают именно те страны, где вспыхивают эпидемии, но при этом убытки имеют очень четкую секторальную привязку (см. табл. 2). Поэтому совокупный экономический эффект этих двух видов эпидемий весьма ощутим в глобальном измерении.

Прежде чем перейти к Китаю, стоит сделать несколько оговорок. Во-первых, сегодня все оценки носят лишь предварительный характер и базируются на разных предположениях и различных оценочных данных о медицинских аспектах разворачивания пандемии. Речь идет о том, что сегодня нет однозначных данных об инкубационном периоде болезни, а, по мнению специалистов, данные о количестве больных могут быть неполными. К тому же появляется информация о том, что на самом деле болезнь не так опасна, как считалось еще недавно. Есть также вопросы к оценке реальной эффективности противоэпидемических действий китайской власти. Очевидно, что эти факторы оказывают непосредственное влияние на сценарии физического разворачивания эпидемии, являющиеся основой для оценки ее экономических последствий.

Во-вторых, сама по себе экономическая оценка последствий эпидемии на национальном уровне — это весьма нетривиальная проблема, не говоря уже о глобальной экономической "стоимости" пандемий. Об этих моментах нужно обязательно сказать, прежде чем анализировать соответствующие данные.

Эпидемия коронавируса вспыхнула в провинции Ухань, структура экономики которой приведена в таблице 3.

Эти данные показывают, какие именно секторы подверглись первому удару вируса и запустили цепь негативных экономических эффектов через внутренние и внешние производственно-коммерческие цепочки, в состав которых они входили. Затем можно анализировать отдельные секторы, отрасли, сегменты рынка и прочее с тем, чтобы детально описать все виды потерь. Такое исследование очень важно для детального понимания механики распространения соответствующих экономических шоков, но в этой статье ограничимся лишь оценкой влияния эпидемии коронавируса на экономику Китая в целом (см. табл. 4). Ну а выводы по этим данным каждый может сделать самостоятельно.

По оценкам экспертов Oxford Economics, в результате распространения коронавируса рост мирового ВВП в первом квартале 2020 замедлится до 1,9%, по сравнению с первым кварталом 2019 года. Это требует пересмотра прогноза мирового роста на 2020 год с 2,5% до 2,3%. Для сравнения, в 2019 году мировая экономика выросла на 2,6% по сравнению с 2018 годом. Всего же, по оценкам Oxford Economics, в зависимости от сценария развития событий "эпидемические" потери мировой экономики могут составлять от 0,4 до 1,1 трлн долл. США.

Сегодня практически все эксперты соглашаются с тем, что эпидемия отрицательно повлияет на мировую экономику. Но при этом преимущественно все расчеты строятся на предположении, что эпидемию преодолеют в первом квартале 2020 года, поэтому влияние будет ощутимым, но краткосрочным. Одна из оценок такого плана приведена в таблице 5.

При анализе различных вариантов дальнейшего развития событий эксперты обращают внимание на ряд рисков, материализация (или нематериализация) которых в конечном итоге окажет существенное влияние на характер и масштабы экономических последствий эпидемии.

Первый — это риск продолжения эпидемии. Он заключается в том, что Китай не сможет взять ситуацию под контроль на протяжении первого и второго кварталов 2020-го. В этом случае масштабы потерь страны и глобальной экономики будут таковы, что окажут существенное продолжительное влияние.

Вторым называют риск социальной нестабильности. Речь идет о социальных волнениях, связанных с ростом безработицы, снижением социальных стандартов и слишком жесткими противоэпидемическими действиями центральной власти. Очевидно, что при таких условиях Китаю будет сложно обеспечить эффективную реализацию карантинных мероприятий.

Отдельно отмечается риск обострения торговых отношений с США. Он заключается в том, что, учитывая внутренние экономические трудности, Китай не сможет расширить импорт американских товаров. Речь об обязательствах в рамках выполнения первой фазы соглашения с США о нормализации торговых отношений, невыполнение которой может вызвать негативную реакцию США в форме повышения импортных тарифов.

А в качестве вывода хочется отметить следующее. Поскольку периодические пандемии стали, к сожалению, неотъемлемой составляющей жизни человечества, ни одна страна мира не застрахована от их прямого или опосредствованного влияния. В таких условиях страны должны быть экономически готовы быстро и эффективно действовать согласно формуле "борьба с эпидемией — минимизация негативных кратко-, средне- и долгосрочных эффектов". Такой экономический противоэпидемический пакет должен учитывать несколько обязательных элементов.

Во-первых, расходы, связанные с обеспечением готовности национальных правительств к действиям в случае пандемии. Эти расходы можно считать своего рода инвестициями в минимизацию возможных будущих проблем. Выделение этих средств — непростое политическое решение, ведь они фактически изымаются из экономического оборота и не могут быть непосредственно использованы для решения тех или иных неотложных социально-экономических проблем.

Фактически речь идет о финансовой готовности национальных правительств к эпидемиям (то есть о способности быстро и адекватно финансировать противоэпидемические мероприятия). Кстати, в 2016 году Всемирный банк создал специальную рабочую группу по вопросам финансовой готовности к эпидемиям, которая должна наработать рекомендации для национальных правительств.

Во-вторых, государственные и частные расходы, связанные с лечением больных и проведением противоэпидемических мероприятий. Частично эти расходы покрываются за счет резерва, о котором говорилось выше. При этом правительство должно иметь четкое понимание, а лучше — детально прописанный механизм, как мобилизовать дополнительные средства, если противоэпидемического финансового резерва, о котором говорилось выше, окажется недостаточно.

В-третьих, расходы, связанные с негативным влиянием пандемий на экономику страны (потери производства, производительности труда и т.п.). Очевидно, что здесь можно говорить, скорее, не о прямых бюджетных субсидиях, а о мерах восстановления (стимулирования) экономической активности в постэпидемический период. Но это уже тема отдельного разговора.