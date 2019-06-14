Как устранить основные пробоины украинской экономики

В трюм понемножку прибывает вода, и корабль становится менее управляемым.

В условиях, когда запахло приближающимся штормом в океане мировой экономики, корабль нужно срочно готовить к непогоде. Для этого необходимо хотя бы заделать пробоины, а также улучшить управление кораблем. Переоборудование его новым двигателем и оснасткой потребует больше времени, чем текущий ремонт, но начинать это делать нужно также немедленно.

Сначала об основных пробоинах или, языком экономики, — о макроэкономических дисбалансах. Если проанализировать макроэкономические счета украинской экономики, то основными дисбалансами продолжают оставаться дефицит бюджета и дефицит текущего счета платежного баланса.

Первая пробоина украинского корабля — размер дефицита госбюджета. В 2019-м его размер составит 90 млрд грн, или 2,3% от прогнозного ВВП (по прогнозу НБУ, номинальный ВВП в текущем году составит 3,97 трлн грн). Дефицит бюджета влечет за собой проблемы государственного долга и его обслуживания, а значит, отвлечение финансовых ресурсов из реального сектора экономики. Отягощающим фактором является то, что значительная часть долга — краткосрочная, а цена обслуживания — высокая. Так, по данным правительства, на краткосрочный госдолг со сроком погашения до трех лет приходится более четверти в общей структуре долга. А средняя цена обслуживания находится в пределах 6–7% годовых.

Дефицит возникает из-за того, что расходы государства с достойным лучшего применения постоянством существенно превышают его доходы (хотя официальный дефицит по отношению к ВВП значительно уменьшился начиная с 2014 г., в том числе и благодаря условиям программ сотрудничества с МВФ). Вместе с тем де-факто дефицит к концу года может оказаться значительно больше ожидаемого из-за возможного недовыполнения доходной части бюджета. А структура расходной части характеризуется преобладанием текущих расходов, направленных на потребление, в то время как инвестиционная часть — капитальные расходы, направленные в том числе на поддержание инфраструктуры, — составляет чуть более 10% расходов сводного бюджета.

Поэтому первоочередной задачей, которую необходимо решить правительству, является наведение порядка в госфинансах. Первое: нужно увеличить собираемость налогов и сборов. Налоги должны платить все без исключения, притом, что одна часть общества не должна платить сверхвысокие налоги за тех, кто избегает налогообложения.

Второе: необходимо оптимизировать расходную часть бюджета, основные расходные статьи которой являются краткосрочными и идут на социально-экономическую сферу и оборону (см. рис. 1). Из быстрых мер следует применить антикоррупционные меры, что может уменьшить утекание средств не по целевому назначению через статьи расходов на оборону, образование и здравоохранение или на ремонт дорог (при нынешнем характере ремонта качество дорог продолжает оставаться крайне низким).

Срочными являются также реформирование пенсионной системы, административного госаппарата, а также наведение финансового порядка в государственном секторе экономики. Программа приватизации убыточных госпредприятий, а также жесточайший контроль над использованием госфинансирования в отдельных отраслях, как и ликвидация схем нецелевых расходов на предприятиях госсектора и естественных монополий могут существенно уменьшить расходную часть бюджета.

Вторая пробоина экономики — дефицит текущего счета платежного баланса. Это именно тот фактор, который вынуждает Украину заимствовать и просить о финансовой поддержке у международных финансовых организаций, стран-спонсоров или частных международных инвесторов с целью финансирования этого дефицита. До тех пор, пока экономика не будет жить по средствам, Украина будет вынуждена ходить с протянутой рукой по миру и просить программы финансовой поддержки у МВФ или брать неподъемные кредиты на финансовых рынках под 10 и более процентов годовых, а получение очередного транша МВФ или размещение очередной партии евробондов на финансовых рынках анонсировать, как очередной "успех" правительства или страны в целом. Рассмотрим чуть детальнее структуру платежного баланса.

Именно дефицит внешней торговли и является основной проблемой жизни не по средствам. Дефицит торговли товарами и услугами в 2018 г. перевалил за 11 млрд долл., что составляет около 9% ВВП. Даже существенная подмога в виде переводов трудовых мигрантов не может вывести дефицит текущего счета из большого минуса. По оценкам НБУ, дефицит текущего счета в 2019-м может составить около 5 млрд долл., или более 3% ВВП. Таким образом, дефицит внешней торговли, базирующийся на недореформированной экономике, не дает пока сорвать курсовую стабильность и макроэкономическое равновесие в основном благодаря трансфертам в Украину трудовых мигрантов и внешним заимствованиям госсектора.

В более успешных странах в периоды модернизации экономик большой технологический импорт сопровождался значительным притоком прямых иностранных инвестиций. У нас эта статья финансового счета платежного баланса очень мала, как и доля технологического импорта. Поэтому финансирование дефицита внешней торговли осуществляется путем заимствований, которое учитывается как приток капитала по финансовому счету. В случае сокращения внешнего финансирования и/или оттока капитала перед Украиной встанет дилемма: или использовать золотовалютные резервы (которых явно недостаточно), чтобы компенсировать утечку через внешнюю пробоину, или резко девальвировать курс, что ограничит существенную часть импорта, однако будет иметь катастрофические последствия для финансовой системы, инфляции и жизненного уровня населения.

Какие быстрые меры смогут подправить (к сожалению, не решить полностью) эту проблему?

Первый шаг: необходимо упорядочить систему прохождения импорта в Украину, перекрыв каналы "черного" импорта, который не облагается пошлинами. Сделать прозрачными и легко проверяемыми импортные поставки, по многим из которых на данный момент существенно занижается фактическая стоимость импортируемых товаров и услуг. Это могло бы увеличить поступления в бюджет и сократить расход валюты на неофициальные или фиктивные импортные поставки.

Следующий шаг, который мог бы одновременно улучшить ситуацию с обеими пробоинами, как бюджетной, так и внешнеторговой, — это наведение порядка с компенсацией НДС.

Ну и, конечно, необходимы разработка и реализация комплексных мероприятий для улучшения качества как внешней торговли, так и структуры производства в целом. Это и реализация стратегии импортозамещения, а также увеличение доли секторов экономики с высокой добавленной стоимостью. Это и является оснащением новым двигателем корабля украинской экономики. Структура нашего экспорта (43 млрд долл. в 2018 г.), к сожалению, пока все больше становится похожей на экспорт самых бедных стран третьего мира, где преобладают сельскохозяйственные продукты и природные ископаемые или их производные с низкой добавленной стоимостью (см. рис. 2).

Отдельно нужно отремонтировать систему управления. Ключевые здесь — осуществление административной и пенсионной реформ, а также улучшение качества управления и повышение финансовой ответственности региональных властей.

Отдельный пункт — улучшение координации монетарной и фискальной политик. НБУ выполняет свой законодательный и конституционный мандат по достижению ценовой стабильности, что подразумевает приведение инфляции к отметке 5% в первой половине 2020 г. Вместе с тем проинфляционная политика правительства заставляет НБУ удерживать высокими реальные ставки, так как инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, а прогнозы будущей инфляции сильно отклоняются от целевых показателей. Такая ситуация, конечно, тормозит экономический рост, а нестабильная инфляционная среда остается источником турбулентности, не способствуя увеличению инвестиций в основной капитал.

Ну и, конечно, жизненно важная необходимость — кардинальное снижение уровня коррупции, о чем уже не говорит разве что ленивый. Даже МВФ в своих условиях на данном этапе отодвинул на потом приватизацию и создание рынка земли, а требует немедленной активизации антикоррупционных институтов, что может достаточно быстро дать толчок буксующей экономике и уменьшить макроэкономические дисбалансы.