Как бы в Госрезерве мышь не повесилась

В июле 2015-го, по представлению еще Айвараса Абромавичуса, на должность главы Государственного агентства резерва Украины (Госрезерва) тогдашний премьер Яценюк назначил энергичного и амбициозного Вадима Мосийчука.

Технократа с хорошим английским, европейскими ценностями и "нулевой толерантностью к коррупции". Но за более чем три года руководства прогрессивного и перспективного управленца в работе Госрезерва мало что изменилось к лучшему, скорее, наоборот.

Вадим Мосийчук энергично взялся за дело. В течение 2015–2017 гг. он сократил более 40% рабочих мест в системе госрезерва Украины, т.е. свыше тысячи работников остались без работы. Вместе с тем глава Госрезерва издал приказ №248 от 13 ноября 2017 г. "О внесении изменений в приказ Госрезерва от 31.12.2015 г. №192 "О премировании руководителей государственных организаций", которым ежемесячно, ежеквартально и ежегодно начислялись премии в размере до 500%. Заработные платы руководителей государственных организаций, в подчинении которых находилось от 60 до 100 работников, начали достигать 100 тыс. грн и более в месяц. За счет того, что рядовые работники государственных организаций получали мизерные зарплаты, искусственно создавалась ситуация с наличием экономии фонда заработной платы для премирования директора, заместителя директора и некоторых приближенных к руководству лиц. Такие большие премии являются признаком незаконного обогащения отдельных должностных лиц за счет средств, заработанных своим трудом коллективом государственной организации. Говорят, что была создана система, при которой директору каждый месяц, каждый квартал и каждый год выплачивается некий "откат" в размере 1% от фактического объема поступления средств в специальный фонд. И подобные схемы были введены во многих других государственных организациях в различных сферах экономики. Результат не заставил себя долго ждать, — массовое недовольство людей властью.

Некоторые опытные руководители предприятий (организаций) и структурных подразделений центрального аппарата Агентства отказались принимать участие в реализации коррупционных схем, внедренных его главой. В 2015–2017 гг. их незаконно уволили и объявили коррупционерами. Суды признали эти увольнения незаконными и восстановили работников в должности. Но Вадим Мосийчук не исполнил ни одного судебного решения. Вместе с тем с Государственного агентства резерва Украины по решениям судов Государственным казначейством уже взыскано более 1,5 млн грн бюджетных средств (т.е. средств налогоплательщиков) на оплату вынужденного прогула работников, которых до сих пор так и не восстановили на работе по вине главы Госрезерва. Это свидетельствует о нецелевом использовании бюджетных средств. В связи с неисполнением судебных решений по восстановлению работников в должностях по представлению отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины следователями Шевченковского и Печерского управлений Национальной полиции в городе Киеве в 2016–2018 гг. возбуждены четыре уголовных производства по ст. 382 Уголовного кодекса Украины.

Эти уголовные правонарушения относятся к категории длящихся преступлений. Однако ни по одному из этих уголовных производств до этого времени не проведены какие-либо следственные действия. И, чувствуя полную безнаказанность, глава Госрезерва продолжает нарушать законы.

В распоряжении редакции есть документы, которые, в частности, подтверждают, что еще в 2015 г. правительство поручило Госрезерву освежить запасы зерна, буквально продав старое и купив новое. Госрезерв требование выполнил лишь частично: старое продал, а вот нового не закупил. В результате, согласно документу, запасы зерна в воюющем государстве в какой-то момент составляли всего 5% от утвержденного правительством количества и в случае необходимости обеспечили бы только двухнедельную жизнедеятельность государства. Поскольку ситуация существенно не менялась, в конце 2017-го премьер Гройсман даже просил привлечь СБУ к "ситуации, возникшей вследствие действий Госрезерва".

Кроме того, Минэкономразвития и Госаудитслужба установили факты нарушения Госрезервом законодательства о публичных закупках в ходе закупки в государственный резерв топлива, поскольку после проведения торгов Госрезерв заключил с их победителями дополнительные соглашения, по которым количество топлива уменьшилось, а вот стоимость по договорам, наоборот, выросла. Как опасаются в министерстве и Госаудите, речь может идти о злоупотреблениях на сумму свыше 6,4 млн грн только на одной закупке.

Не меньше вопросов было к Госрезерву и при утилизации старых консервов, хранившихся в Львовской области, поскольку Госрезерв, который должен был уничтожить около 845 тыс. банок старых консервов, не смог предоставить Госуадиту ни фактического подтверждения наличия всех банок на складе, ни обоснованной стоимости их уничтожения. Где-то рядом с этой историей стоит еще одна — о попытке Госрезерва весной этого года бесплатно передать Запорожской и Луганской областям просроченные консервы и подсолнечное масло. Потом такое же, третьей свежести, продовольствие Госрезерв хотел передать Черновцам.

Был обеспокоен ситуацией и первый вице-премьер Кубив, когда выяснил, что вместо разработки и подачи на рассмотрение правительства концепции развития Госрезерва его руководитель проводит и анонсирует ни с кем не согласованные реформы государственных предприятий и организаций под управлением Госрезерва. План был действительно прогрессивный и "европейский" — превратить государственные организации, выполняющие функции складов, в государственные предприятия с целью их дальнейшего объединения в холдинги и подготовки к продаже государственных элеваторов, складских холодильников, хранилищ нефтепродуктов и т.п. Возмущенный первый вице-премьер даже требовал поднять вопрос об увольнении Мосийчука с должности, пока еще не поздно. Но в правительстве господина Кубива мало кто услышал.

После неоднократных публикаций в СМИ и многочисленных жалоб общественных организаций о многократных злоупотреблениях и Счетная палата провела наконец аудит эффективности управления материальными ценностями государственного материального резерва в Государственном агентстве резерва Украины, чтобы установить фактическое положение дел и дать оценку эффективности использования в 2017-м и 2018 г. бюджетных средств.

По информации на сайте Счетной палаты, рассмотрение отчета было запланировано на 26 февраля с.г. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Закона Украины "О Счетной палате" это ведомство регулярно обнародует в СМИ информацию о своей деятельности, включая отчеты о принятых мерах по государственному внешнему финансовому контролю (аудиту), а также размещает такую информацию, планы работы и решения Счетной палаты на своем официальном веб-сайте в форме открытых данных согласно ЗУ "О доступе к публичной информации". Кроме того, решением Счетной палаты от 29 января 2019 г. №3-6 был утвержден "Порядок составления и направления в суд протокола об административном правонарушении".

Согласно п. 11 ст. 7 ЗУ "О Счетной палате", в случае выявления признаков уголовного или административного правонарушения указанное ведомство информирует о них соответствующие правоохранительные органы. С 26 февраля 2019 г. прошло более трех месяцев, и только после давления общественности 23 мая на сайте Счетной палаты все же было опубликовано ее решение от 26 февраля 2019 г. №4-4 "О рассмотрении Отчета о результатах аудита эффективности управления материальными ценностями государственного материального резерва" и обнародован полный текст отчета. Причина очень простая. Если бы (как и предусмотрено законом) в конце февраля 2019 г. накануне президентских выборов на сайте Счетной палаты был обнародован этот объективный отчет, то всем стало бы понятно, что коррупция разъедает не только Укроборонпром, но и Госрезерв. Подобного скандала никто не хотел.

Аудит подтвердил, что средства в сумме 1,7 млрд грн, выделенные в 2017–2018 гг. на управление материальными ценностями государственного материального резерва, использованы неэффективно вследствие несвоевременного, неполного и непродуктивного принятия управленческих решений Государственным агентством резерва Украины. По убеждению Счетной, установленные факты носят признаки уголовного правонарушения в части злоупотребления властью или служебным положением руководством Госрезерва и другими должностными лицами, что вызвало тяжкие последствия для интересов государства. По результатам обсуждения и на основании изложенного Счетная палата утвердила отчет. Сведения о результатах аудита в форме решения Счетной палаты были направлены Кабинету министров. Рекомендации Счетной предусматривали, среди прочего, привлечение к дисциплинарной ответственности главы Государственного агентства резерва Украины В.Мосийчука согласно требованиям Закона Украины от 10 декабря 2015 г. №889-VII "О государственной службе", учитывая факты нарушений, выявленных Счетной палатой, при принятии указанным должностным лицом управленческих решений, нанесших государству материальный ущерб.

С целью противодействия и недопущения коррупционных правонарушений правительству советовали поручить органам исполнительной власти, которые являются специально уполномоченными органами в сфере противодействия коррупции, принять меры в отношении противоправной деятельности должностных лиц системы государственного материального резерва. Сообщить с направлением материалов о выявленных признаках уголовных правонарушений Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро для соответствующего реагирования. Кроме того, как следует из текста решения Счетной палаты, согласно п. 20 ч. 1 ст. 116 Бюджетного кодекса Украины допущено нарушение бюджетного законодательства, а именно: взятие главой Госрезерва обязательств без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий, установленных этим Кодексом или законом о государственном бюджете Украины. Руководитель контрольной группы составил в отношении главы Госрезерва В.Мосийчука протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 164-12 Кодекса Украины об административных правонарушениях (зарегистрирован 4 февраля 2019 г. под №2) и взяты объяснения по этому факту. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 70 не облагаемых налогами минимумов доходов граждан. Но доподлинно неизвестно, был ли направлен Счетной палатой этот протокол в административный суд и был ли наложен административный штраф на главу Госрезерва за нарушение бюджетного законодательства Украины.

Несмотря на такой шлейф токсичности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман до сих пор не уволил Вадима Мосийчука с занимаемой должности. Так, распоряжением Кабинета министров от 3 октября 2018 г. №695-р правительство объявило Вадиму Мосийчуку выговор. А по сообщению официального сайта Прокуратуры города Киева от

2 апреля 2019 г., в рамках уголовного производства №42016000000002272 Мосийчуку объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 УКУ. Досудебное расследование завершено, в суд направлен обвинительный акт относительно главы Государственного агентства резерва, должностная халатность которого нанесла государственным интересам ущерб на сумму свыше 6 млн грн.

Кроме этого, Специализированной антикоррупционной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения под №42019000000003218 от 29 декабря 2018 г. по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 366-1 УКУ "Декларирование недостоверной информации", о декларировании недостоверной информации главой Государственного агентства резерва В.Мосийчуком. Следствие осуществляют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины. Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции проведены контроль и полная проверка деклараций В.Мосийчука за 2015-й, 2016-й и 2017 г. По результатам проверки установлено, что при заполнении деклараций субъект декларирования не соблюдал требования п. 2, 4, 7 и 9 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции". То есть, с одной стороны, не скажешь, что правительство, контролирующие органы и правоохранители ничего не делают, но с другой — должностное лицо более трех лет удивительным образом избегает ответственности, хотя манипуляции в Госрезерве равноценны коррупционным сделкам в Укроборонпроме. Таким образом, коррупция в действующем правительстве пока побеждает закон и справедливость. Многочисленные антикоррупционные и правоохранительные органы и Генеральная прокуратура Украины никак не хотят давать ход начатым делам, разглядеть коррупцию и состав преступлений.