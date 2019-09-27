Интересы личные и коллективные

Более низкие показатели отодвигают на десятилетия возможность для нашей страны догнать развитые страны.

Для обеспечения таких темпов роста, кроме наведения порядка с налогами, создания идеального инвестиционного климата, восстановления доверия к государственным институтам, нужны не столько деньги, сколько мобилизация общественной энергии, подобная той, что показала Япония с ее кружками качества и установкой на верность фирме. Мобилизовать общественную энергию могут идеология и лозунг, отражающий суть принятой идеологии.

Чрезвычайно распространено мнение, что либеральная идеология есть ключ к решению проблем Украины. Я же склонен рассматривать ее как обоснование действий, приведших нашу страну к ее сегодняшнему состоянию.

Цель человеческого общества — собственное расширенное воспроизводство, качественное и количественное. Источник — прибавочный продукт. Однако достаточно рано перед человеком встала необходимость производства не только прибавочного, но и необходимого продукта. Производство становится необходимостью, а индивид включается в него с чисто человеческой мотивацией — получить как можно больше, затратив как можно меньше. Эта мотивация, с одной стороны, является основой для совершенствования процесса производства. Процесс производства становится механизмом реализации цели общества. С другой стороны, это может привести к такому росту потребления как отдельными индивидами, так и сообществом в целом, который в условиях жесткой конкуренции погубит это сообщество. Следовательно, нужны учет затрат труда, контроль за соответствием этих затрат потреблению и принуждение к труду.

Мы живем при капитализме, соответственно, для нас такими учетчиками, контроллерами и "принудителями" являются законы товарного производства. А условия ведения производства определяют общественные, коллективные, индивидуальные экономические интересы. Для общества в целом — это прибавочный продукт, для собственника средств производства — прибыль, для наемного работника — заработная плата.

В настоящее время коммерческое предприятие, и не только, стало средоточием высокообразованных, квалифицированных специалистов, каждый из которых на своем уровне принимает решения, влияющие не только на эффективность всего предприятия, но и на его судьбу. И это требует для обеспечения успеха предприятия в целом от всех его работников единства интересов. Это условие необходимое. Достаточным условием П.Друкер считает изменение характера менеджмента, переход от руководства на основе принуждения к управлению на основе поставленных целей и самоконтроля, что предполагает переход характера управления на "партнерские" отношения. Что гуру менеджмента П.Друкер прямо и утверждает в своей "Энциклопедии менеджмента". Согласимся с гуру: этого действительно требуют объективные процессы, происходящие и в производстве, и в общественной жизни. Условием перехода на новый менеджмент всеми работниками, по П.Друкеру, является осознание необходимости понять и принять новые условия. Но такое возможно лишь в том случае, если у всего коллектива уже есть общность интересов и общая (через персональную) ответственность. Если такого нет, то менеджмент неизбежно будет скатываться к все большему ужесточению принуждения и контроля как на уровне предприятия, так и на уровне общества.

Для собственника процесс производства превращается в процесс сбора и накопления прибыли, что достаточно близко к интересу общества, и класс собственников становится руководящим классом. Единство интересов класса собственников позволяет организоваться на принципах самоуправления, на демократических принципах.

Интересом наемного работника является заработная плата, полученная за фактически выполненную работу, оговоренная в момент принятия на работу и как можно более высокая в данный момент. Для получения оговоренной заработной платы работник должен выполнить эти условия. Все другое есть выполнение функций собственника, в интересах собственника и остается собственнику вместе с ответственностью за общий результат. В каждый данный момент времени чем больше зарплата, тем меньше прибыль. А это значит, что интерес наемного работника прямо противоречит интересу собственника средств производства, интересу общества. Поэтому завоевание пролетариатом (наемным работником) политической власти есть бессмыслица с философской, политической, экономической точек зрения.

Концентрация и централизация капиталов приводят к тому, что количество собственников, реально управляющих средствами производства, резко снижается. Их место занимают наемные управляющие с совершенно другой психологией и мотивацией. Ситуация меняется настолько полно, что Й.Шумпетер заговорил о быстро исчезающем понятии "собственность". А уже Джон К.Гэлбрейт дает практически законченную картину этого процесса: обществом фактически руководит техноструктура (наемные управляющие) со своей специфической психологией наемного управляющего и изменением цели ведения производства. Прибыль отодвигается на второй, третий план. На первый выдвигаются самосохранение техноструктуры, ее благополучие. Западное общество достигло состояния, в котором управляющие воздействия реального собственника перестали пронизывать все поры общества: наемному работнику, основной части населения, посредством прямых выборов предоставляется право нанимать себе руководителей для решения глобальных, в том числе и бизнесовых, проблем. Это приводит, с одной стороны, к необходимости искать дополнительные стимулы для хотя бы сохранения темпов роста производительности труда, а с другой — к популистским обещаниям на выборах и жизни не по средствам. Демократия приводит к потере управляемости, появлению популизма, крайнего национализма и запроса на сильную руку для наведения порядка.

В странах Северной Европы удельный вес собственников, действительно управляющих своими предприятиями, намного выше, чем в остальной Европе. Выше уровень жизни, намного ниже влияние всякого рода авантюристов и популистов. Из этого мы можем сделать вывод: уровень жизни, ее качество, наличие и влияние радикалов и авантюристов напрямую зависят от удельного веса действующих собственников.

Понимание этого пришло достаточно давно. Например, в Швеции к началу 1970-х было принято решение о постепенном выкупе работниками предприятий, в других странах начали применяться разные способы включения работников в процесс управления предприятием — от советов трудовых коллективов, участия работников в прибыли, коллективных форм организации и оплаты труда до кооперативных, долевых предприятий. Основная цель всех этих реорганизаций — поиск возможностей приобщить наемного работника к процессу принятия решений, сделать его в какой-то мере управленцем, включить в процесс производства не только тело, но и душу наемного работника.

Но, увы. Социализация производства, государства привела к тому, что пресловутый 1% самых богатых начал быстро терять экономическую и политическую власть, а вместе с ней и возможность влиять на распределение национального дохода в свою пользу. А это не могло не усилить активность экономической, финансовой элиты США, Великобритании по разработке и внедрению того, что впоследствии стало называться неолиберализмом. Результат его применения ярко зарисован Томасом Пикетти, а мы в Украине ощущаем его на себе.

Выходов из сложившейся ситуации, как всегда, масса, но наиболее привлекательный — брать пример с Северной Европы, а именно: всемерно способствовать созданию малых, средних предприятий, предпринимателей—физических лиц. Однако это будет повторением. Для того чтобы догнать, надо бежать быстрее. Для обеспечения более быстрых темпов надо привлечь к выполнению функций собственника (в том числе производить как можно больше с наименьшими затратами) как можно большее число работников на действующих предприятиях созданием новых предприятий на базе совместной долевой собственности. Этим мы сближаем интерес личный с интересом коллективным, а коллективный — с интересом общества, и тем самым расширяем и укрепляем базу демократии. Этот принцип начинает достаточно широко применяться в развитых странах. В США уже продолжительное время действует государственная программа по передаче собственности на предприятие коллективу, работающему на этом предприятии. В Испании длительное время работает корпорация кооперативов "Мондрагон", имеющая оборот, превышающий бюджет Украины. Для мобилизации такой нужной общественной энергии можно и нужно не только выдвинуть лозунг "Фабрики — союзу предпринимателей и работников, земля — крестьянам", но и раскрыть его содержание.

Внешне лозунг весьма похож на большевистский, и это пугает. Но суть такого союза — в предоставлении права и установлении обязанности выполнять функции собственника средств производства (полностью или частично), никоим образом не покушаясь на основные права собственника.

Особую роль в процессе играют государственные предприятия. Общее требование к ним со стороны всех властей — приватизация. Обоснование: государство — неэффективный собственник. Однако добиться эффективной работы государственных предприятий (и одновременно лишить материальной базы коррупцию) можно изменением организации труда и заработной платы на этих предприятиях. Сделать это можно, поставив коллективы предприятий в условия, в которых величина зарплаты зависит от результатов труда предприятия на базе коллективных форм организации и оплаты труда. Такая внутренняя структура перекроет все лазейки для воровства и коррупции, ликвидирует все ненужные затраты и даже без увеличения объемов производства позволит повысить оплату труда. И поможет сказать правду: "Других денег для работающих у государства нет и быть не может. Вы должны содержать государство. А посему принимайте на себя ответственность за свою судьбу и за судьбу предприятия".