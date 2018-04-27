FATCA — крепкая американская хватка

При открытии банковского счета в украинском или иностранном банке многие сегодня сталкиваются с необходимостью заполнить специальную форму FATCA. Но что это такое, и почему ее должны заполнять украинские резиденты?

В соответствии с американским законом о налогообложении иностранных счетов от 2010 г., вступившим в силу с 1 июля 2014-го (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), американские граждане обязаны отчитываться о наличии у них за границей иностранных счетов и предоставлять о них информацию. Кроме того, обязательство сообщать в налоговую службу Штатов (Служба внутренних доходов, англ. — Internal Revenue Service, IRS) о наличии счетов американских налогоплательщиков возникает у всех иностранных (не американских) финансовых институтов (в первую очередь, это банки, а также депозитарии, страховые компании и другие финансовые институты, о чем подробнее ниже). Таким образом, США организовали полный контроль над деятельностью, а также доходами от такой деятельности своих граждан, при этом США являются единственной страной, в которой все без исключения граждане являются налоговыми резидентами страны по факту гражданства, независимо от местожительства.

Как и почему другие страны "контролируют" американских налогоплательщиков?

В других государств обязательство предоставлять информацию со счетов американских граждан возникает на основании межправительственных соглашений FATCA, которые заключены (или в процессе согласования) практически всеми европейскими, и не только европейскими, странами. Существует две модели такого соглашения:

— Model 1 IGA (FATCA Intergovernmental Agreements) предусматривает, что финансовые институты страны отчитываются об американских клиентах в местные налоговые органы, а те в свою очередь автоматически передают информацию в федеральную налоговую службу Штатов;

— Model 2 IGA предусматривает, что финансовые институты страны отчитываются об американских клиентах непосредственно в федеральную налоговую службу Штатов (IRS).

В случае непредоставления информации применяются санкции. Причем, если требования FATCA не выполнил конкретный банк, то санкции будут применены конкретно к его клиентам, а если соглашение FATCA не подписала целая страна, то такая мера по удержанию налога будет применена ко всем клиентам банков этой страны.

Санкции к неучастникам FATCA

Что же касается применения санкций к неучастникам FATCA, то налоговые агенты в США будут взимать 30-процентный налог от платежей, осуществляемых в пользу сторон, не выполняющих требования Закона FATCA.

Обычно для того чтобы идентифицировать клиента, банк просит указать в анкете FATCA тип компании, для которой открывается счет. Такими типами могут быть или финансовая, или нефинансовая компания. Если компания нефинансовая, то она может быть или активной, или пассивной нефинансовой компанией. В зависимости от типа компании определяется и объем информации, которую будет собирать банк. Например, пассивная нефинансовая компания должна предоставить также сведения о бенефициарах своего бизнеса, чтобы подтвердить, что там нет резидентов США. В свою очередь, требования к активной нефинансовой компании значительно меньше.

Украина и FATCA

Украина подписала межправительственное соглашение FATCA. Министерство финансов Украины разработало соответствующий законопроект о ратификации указанного соглашения, а также проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA). Кабмин принял распоряжение подать соглашение на ратификацию в парламент и одобрил проект закона. А далее Верховная Рада должна ратифицировать соглашение FATCA.

Справочно

Финансовые компании — банковские, депозитарные, инвестиционные, специализированные страховые организации, а также холдинговые компании, входящие в одну группу с перечисленными выше организациями.

Нефинансовые компании — все остальные, не относящиеся к финансовым, в частности, различные некоммерческие организации (общественные, административные, благотворительные, культурные и др.).

Активные нефинансовые компании — это компании, отвечающие одному из перечисленных признаков:

— менее 50% составляет пассивный доход или активы, обеспечивающие пассивный доход;

— ценные бумаги котируются на признанных биржах;

— компания основана в США или ее акционерами являются граждане США;

— правительство любой страны и его подразделения;

— холдинговые компании, финансирующие "дочек", которые ведут активный бизнес и при этом не занимаются финансовой деятельностью, как было указано в определениях выше;

— компании, осуществляющие финансовую деятельность в интересах аффилированных лиц, не являющихся финансовыми компаниями;

— компании, пять лет назад прекратившие ведение финансовой деятельности.

Пассивные нефинансовые компании — все компании, не отвечающие перечисленным выше признакам. И, соответственно, более 50% составляет прибыль в виде пассивного дохода (проценты, дивиденды, роялти, арендные платежи и др.).