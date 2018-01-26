Реформа фискальной службы. Миссия выполнима

Эффективная работа Государственной фискальной службы (ГФС) является одним из ключевых условий экономического роста страны. Она гарантирует полноценное наполнение бюджета, выполнение государством своих функций и финансирование необходимых реформ. В развитых странах понимают: налоги — это ключевая составляющая бюджета страны, а уплата налогов — это всегда вопрос взаимодействия между плательщиками и государством. Коррумпированная налоговая служба не стимулирует плательщиков выполнять свой долг перед государством, и наоборот.

При этом сегодня в Украине 62% жалоб бизнеса касаются, собственно, работы налоговой, доля теневой экономики составляет 30–55%, а согласно опросу Европейской бизнес-ассоциации, проблемы в системе налогообложения остаются одним из основных препятствий в работе бизнеса.

Важно понимать, что ГФС — это площадка, где постоянно происходят контакты государства, бизнеса и граждан и формируется имидж государства. Без перемен в ГФС не будет полноценного доверия к власти, проводимым реформам и политикам, и эти изменения нельзя откладывать.

В 2017 г. Министерство финансов совместно с Государственной фискальной службой начало проект по комплексной реформе ГФС. Среди задач: оптимизация рабочих процессов, повышение эффективности администрирования налогов, улучшение качества услуг. Главная цель — уменьшение уровня коррупции и превращение ГФС в сервисную службу, которая будет пользоваться доверием налогоплательщиков.

Что было сделано за прошлый год?

Консолидация усилий Минфина, ГФС и международных партнеров Украины

Минфин, ГФС и международные партнеры Украины совместно разработали проект реформы ГФС. Долгое время не было единого видения стратегии реформирования ГФС, но сейчас мы к нему пришли и уже вместе в рамках проекта по реформе внедряем определенные инициативы. Более того, международные партнеры поддерживают нас и помогают, предоставляя консультации и финансирование. Мы получаем поддержку на всех уровнях.

Создание Международного совета: поддержка и оценка наших международных партнеров

В июне 2017 г. был создан Международный совет из представителей ЕС, Германии, Канады, США, а также ЕБРР и МВФ. Совет мониторит ход реформы, определяет приоритеты, координирует рабочие группы и оказывает экспертную поддержку. Это позволяет объективно оценивать процесс преобразований в ГФС, повышает внимание и доверие к изменениям, ведь они базируются на мировых практиках и проходят под контролем независимых экспертов.

Автоматическое возмещение НДС

Минфин запустил реестр автоматического возмещения НДС и взял на себя обеспечение прозрачности этого реестра. Этот революционный шаг — один из первых на пути к контролю над использованием ГФС своих баз данных. Если раньше доступ к информации о возмещении НДС был только у ГФС, и никто не мог отслеживать возможные манипуляции, то теперь ГФС лишь вносит данные, а Госказначейство автоматически возмещает НДС. Таким образом, реестр ограничил возможности для коррупции в возмещении НДС.

Создание дорожной карты реформы ГФС

Мы определили четыре основных направления изменений в краткосрочной перспективе. Это — сервисы, налоговые проверки, работа с долгом и персоналом.

Сервисы должны быть доступными и качественными. Это означает переведение большинства административных услуг в онлайн, эффективную работу call-центров и развитие собственной IT-системы.

Для налоговых проверок приоритетом является усовершенствование модели налоговых рисков, используемой для определения плательщиков и вопросов для проверки. Что касается проверок, то здесь задача автоматизации тоже ключевая. Так, камеральные проверки должны быть полностью автоматизированы. Кроме того, ГФС будет работать над постепенным переходом на электронные документальные проверки. Подобные шаги повысят эффективность и объективность ее заключений, уменьшат непосредственные контакты плательщиков с работниками ГФС, что должно ограничить коррупционные риски.

В работе с налоговым долгом разрабатывается и внедряется система приоритизации должников: основные усилия ГФС будут направлены на должников с высокой вероятностью взыскания долга (учитывая размер долга и финансовое положение должника).

Работа с персоналом должна быть направлена на привлечение новых кадров, мотивированных на воплощение изменений, на внедрение системы по повышению мотивации персонала, на более эффективное распределение нагрузки и функций между работниками.

Разработан алгоритм автоматизации камеральных проверок

Сейчас все камеральные проверки выполняются ГФС вручную. Это отнимает много времени и человеческих ресурсов, при том что большинство из этих процессов могут быть автоматизированы. Поэтому мы разработали алгоритм автоматизации камеральных проверок: создали унифицированную методологию, по которой можно будет в автоматическом режиме обрабатывать отчетность и декларации. Это значительно ускорит процессы проверок.

По результатам тестирования такого автоматизированного алгоритма проверка одной декларации может занимать до пяти минут, тогда как сейчас в среднем инспектор тратит на это около 40 минут.

Планы на 2018 г.

Реформа любого учреждения предусматривает две составляющие: изменение философии — привлечение к работе людей с современными подходами и высокими этическими стандартами, и изменение процессов — в старой системе новые люди быстро потеряют мотивацию.

И если изменение философии и обновление кадров — это долговременный процесс, то операционным усовершенствованием работы ГФС нужно заниматься уже сейчас. Это касается всех бизнес-процессов — проверок, сервисов, работы с долгом.

Внедрение онлайн-сервисов, автоматизация камеральных проверок, управление налоговыми рисками, модернизация IT-инфраструктуры — это те изменения, которые в скором времени должны сделать ГФС качественной сервисной организацией, удобной и доступной для налогоплательщиков. Как именно?

Внедрение онлайн-сервисов

Сейчас почти 60% контактов с ГФС осуществляются офлайн через центры обслуживания плательщиков (ЦОП), а десять основных предоставляемых ГФС административных услуг обусловливают 90% загруженности ЦОПов. Все эти десять услуг будут переведены в онлайн-режим на протяжении следующего года. Для сравнения, в развитых странах в среднем 60% контактов с ГФС осуществляются онлайн — это показатель, к которому мы стремимся.

Автоматизация камеральных проверок

Мы внедрим разработанный алгоритм автоматизации камеральных проверок в работу ГФС во всех регионах. С автоматизацией проверок часть персонала высвободится для более загруженных направлений работы, таких, как работа с налоговым долгом и аудит. Также автоматизация значительно уменьшит ручное вмешательство в процесс проверок, а следовательно, и коррупционные риски.

Управление налоговыми рисками

Модель анализа налоговых рисков — это инструмент, используемый ГФС для выбора налоговых дел для проверок. Сейчас эта модель имеет целый ряд недостатков и ограничений, которые мы планируем исправить.

В частности, новая модель рисков будет использоваться во всех видах проверок, учитывать отраслевые показатели и риски, результаты предыдущих аудитов.

Для разработки и постоянного усовершенствования модели рисков будет создан единый Центр оценки налоговых рисков, который будет осуществлять предварительный анализ налоговой информации и отбор дел для проверок.

Создание Офиса реформ при ГФС

Старые системы не меняются сами по себе, поэтому привлечение новых людей очень важно для успеха реформы ГФС. Создание проектных офисов оказалось действенным на уровне как Кабинета министров, так и отдельных министерств. Такие офисы делают государственные структуры более гибкими, позволяя эффективнее привлекать нужных специалистов, находить финансирование и экспертную поддержку.

Усиление внутренней IT-функции ГФС

На сегодняшний день основная работа по IT в ГФС отдана на аутсорсинг, сильная внутренняя команда в службе отсутствует. Это замедляет внедрение онлайн-услуг и не позволяет создать комплексную стратегию развития IT в ГФС. Развитие внутренней IT-функции поможет обеспечить надежность и развивать IT-системы, гибко и быстро реагировать на потребности пользователей услуг, а также привлечь финансирование международных партнеров Украины.

С отменой актов Кабмина, направленных на институциональную реформу Государственной фискальной службы, в частности, реорганизацию структуры, привлечение новых людей и окончательную ликвидацию налоговой милиции, изменение операционных процессов является важным, но недостаточным шагом для комплексной реформы службы. Минфин выступает за комплексное видение реформы и комплексное изменение ее работы. Отмена указанных актов — это отмена стратегии дальнейших шагов и действий. Невозможно что-то менять, не имея конкретной задачи и стратегического видения того, к чему должны привести эти изменения.

Для того чтобы вышеупомянутые планы на этот год были реализованы, а дальнейшая реформа ГФС все же состоялась, Минфин повторно будет вносить на рассмотрение правительства отмененные акты Кабмина, касающиеся реформы ГФС, со всеми доработками и рекомендациями партнеров.

Реформа ГФС остается одной из ключевых для развития украинской экономики. События последних лет четко показали, что украинцы хотят качественно новых отношений между обществом и правительством, которые должны базироваться на взаимном уважении и доверии. Новая ГФС — это основа доверия между бизнесом и государством. Только такое доверие будет способствовать добровольной уплате налогов, своевременному и полноценному наполнению бюджета, а значит, и финансированию всех необходимых реформ. Для этого ГФС придется пройти долгий путь, фактически полностью изменить философию своей работы: превратиться из репрессивного органа давления в качественную сервисную организацию.