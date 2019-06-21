Что стимулирует, а что убивает конкурентоспособность украинских агропроизводителей

А за свой рост и конкурентоспособность украинские агропроизводители должны благодарить государственную поддержку и прежде всего льготное налогообложение. Результаты экономического анализа приводят к неожиданным выводам, разрушающим оба этих устойчивых мифа.

Как измерить конкурентоспособность?

Несмотря на интуитивную ясность этого понятия, исследование нуждается не в эмоциях, а в цифрах. Получить их позволяет показатель конкурентоспособности на основе соотношения общественных затрат и выгод (англ. Social cost benefit — SCB ratio). Он фактически является показателем рентабельности, и его логика довольно проста: только рентабельное производство конкурентоспособно. Но изюминка нашего показателя заключается в том, что он исключает влияние разных вмешательств государства в функционирование рынка, то есть измеряет настоящую конкурентоспособность производителей. Например, невозмещение НДС при экспорте сои искусственно занижает закупочные цены на нее и таким образом занижает рентабельность и, соответственно, конкурентоспособность производства этой культуры в Украине. Другой случай — тарифные квоты на импорт сахара-сырца. Такой инструмент политики искусственно завышает внутренние цены на сахар и таким образом искусственно завышает рентабельность (конкурентоспособность) производителей сахара и сахарной свеклы. Этот показатель показывает настоящий уровень конкурентоспособности украинских сельхозпроизводителей на международном рынке. Результаты нашего исследования приведены ниже.

За шесть лет (исследование выполнено за 2010–2016 гг.) конкурентоспособность украинских сельскохозяйственных производителей существенно выросла — в среднем почти на треть, или на 27%. Значительный прогресс наблюдался в производстве масличных и зерновых. И это не случайно, ведь по объемам экспорта зерновых, например, Украина является одним из мировых лидеров. Так, в 2016 г. конкурентоспособными были 95% (!) производителей семян подсолнечника (даже в условиях государственной политики экспортных ограничений, направленных в поддержку масличной отрасли), 76% производителей кукурузы и 45% — пшеницы. Также довольно интересен тот факт, что конкурентоспособность животноводства за эти шесть лет увеличилась в среднем на 30%, преимущественно за счет улучшения показателей производителей курятины и молока.

Следовательно, конкурентоспособность украинских агропредприятий растет. Но, как свидетельствует наш анализ, она могла быть существенно выше, если бы в основе государственной политики лежали экономические расчеты, а не мифы.

Миф первый: рынок земли обвалит конкурентоспособность украинских сельхозпроизводителей

Немного теории. В целом есть два канала влияния факторов производства на производственные решения и, как следствие, на конкурентоспособность. Первый — через затраты (то есть при снижении стоимости ресурса производитель выигрывает). Второй канал — через эффективность (при повышении цены ресурса производитель начинает применять его эффективнее). И, к сожалению, наперед трудно определить, какой из этих двух каналов влияния окажется важнее.

Одним из важнейших факторов производства является земля. То есть в первом случае с/х производитель выигрывает от падения цены на землю (например, стоимость аренды), а во втором — от ее роста. Анализ, проведенный нами для сельскохозяйственной отрасли в Украине, показал, что преобладает второй канал. Более того, как это ни странно, но роль земли в повышении конкурентоспособности сельхозпроизводителей Украины на сегодняшний день оказалась более важной. Если влияние всех факторов на конкурентоспособность взять за 100%, то вес земли составит немногим более 40%.

В действительности это очень положительный сигнал сельскому хозяйству Украины, учитывая неиспользованный потенциал земельных ресурсов и неизбежность отмены моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения. По данным проведенных ранее исследований, несмотря на рост стоимости аренды, землевладельцы все еще получают намного меньший доход от сдачи в аренду своих паев, чем имеют, исходя из экономической отдачи от земли. Более того, можно ожидать, что отмена моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения увеличит стоимость земли по меньшей мере вдвое. Таким образом, можно ожидать существенный рост конкурентоспособности украинских сельхозпроизводителей в случае отмены моратория на куплю-продажу земель с/х назначения.

Миф второй: налоговые льготы и дотации поддерживают конкурентоспособность сельхозпроизводителей

Для анализа нынешней государственной поддержки с/х производителей в Украине были исследованы основные ее инструменты: рыночная поддержка (реализуемая за счет введения пошлин, квот на экспорт/импорт сельскохозяйственной продукции), налоговые льготы в виде спецрежима НДС для аграриев, действовавшего в 1999–2016 гг., и дотации из бюджета.

Как известно, украинские аграрии до сих пор считают, что спецрежим НДС для сельхозпроизводителей был едва ли не единственным и наиболее эффективным стимулом роста сельского хозяйства в Украине и фактором его конкурентоспособности. Но это не так. По аналогии с землей, налоговые льготы действительно могут уменьшать затратную базу для предприятия, улучшать их инвестиционный потенциал и положительно влиять на производительность и, как результат, на конкурентоспособность. Но, с другой стороны, такая поддержка может расслаблять менеджеров (поскольку есть дополнительный доход от НДС) и уменьшать эффективность их труда. Также обычно при менее жестких бюджетных ограничениях (из-за спецрежима НДС) производители принимают более непродуманные и неэффективные инвестиционные решения. Об этом красноречиво свидетельствует опыт ЕС и Швейцарии, в частности. Всем известны довольно высокие уровни господдержки в ЕС, а в Швейцарии поддержка еще выше. Вместе с тем в Швейцарии количество тракторов в расчете на 10 тыс. га пашни в десять раз превышает аналогичный показатель для США. Таким образом, результат влияния налоговых льгот зависит от того, какой из эффектов перевесит. Проведенный нами анализ показал, что эти два эффекта равнозначны, что в результате оказало совокупный нулевой эффект на развитие конкурентоспособности сельхозпроизводителей в Украине.

При этом два других инструмента в их нынешней версии в целом дают обратный эффект: косвенная рыночная поддержка уменьшает конкурентоспособность на 10%,а прямые дотации и субсидии с/х производителям — на 4%.

Следует отметить, что после отмены спецрежима НДС для аграриев в 2017 г. под давлением международных институтов основным инструментом остались прямые дотации и субсидии сельхозпроизводителям, а также единый налог четвертой группы упрощенной системы налогообложения. Помимо того, что заложенные в них стимулы снижают конкурентоспособность предприятий, впечатляет факт несправедливости их распределения. Почти половина госсубсидий распределяется среди четверых производителей, которые в 2017 и 2018 гг. поглотили львиную долю всех субсидий, хотя не особо нуждались в них.

Таким образом, нынешняя государственная поддержка агропроизводителей с точки зрения государства является неэффективным расходованием бюджетных средств (потеря доходов или прямые выплаты), а с точки зрения сельхозпредприятий — не создает необходимого стимула для их более эффективного труда.

Итак, в случае, если бы государственная политика базировалась на этой информации, конкурентоспособность украинских агропроизводителей могла бы быть значительно выше, чем сейчас. Очевидна необходимость запуска рынка купли-продажи земель сельхозназначения и кардинального пересмотра подходов к системе государственной поддержки аграриев.