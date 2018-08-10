Цены, индексы и индексация: блуждание между политических сосен

Чувствительность проблематики, связанной с подсчетами инфляции и последующей индексацией на их основе доходов граждан, во все времена делала работу органов госстатистики своеобразным заложником политического влияния.

С учетом остающихся в этой сфере очевидных несуразиц, рассмотрение которых было начато в статье "Инфляция в Украине и ее новые расчеты" (ZN.UA № 24–25 от 23 июня с.г.), ситуация в корне не поменялась и по сей день.

История вопроса

Один из самых первых социально-экономических законов Украины — закон об индексации образца 1991 г. — был принят еще Верховным Советом УССР. Им, в связи с начавшимся тогда галопирующим ростом цен, предусматривалась индексация зарплат, пенсий, стипендий при превышении потребительской инфляцией уровня в 1% (но с немаловажным добавлением — при наличии финансовых, т.е. бюджетных средств).

На практике при тогдашних скачках цен этот закон не мог действовать и уже в декабре 1992-го был отменен декретом Кабмина (имевшим тогда силу закона). ВВП с 1990-го по 1999 г. сократился в два с половиной раза. А вот инфляция росла просто немыслимыми темпами. Сейчас уже подзабылось, что в 1993-м она составила за год 10256% (к декабрю предыдущего года)! Это означало увеличение цен в 28,1 раза в среднем за день и в 1,17 раза за час! То есть с установленным упомянутым законом порогом в 1% индексацию нужно было бы проводить каждый час, даже ночью!

К слову, и при повышенном в 2015-м до 3% пороге в нынешнем году индексацию нужно было бы осуществить в апреле, так как уже в марте ИПЦ вырос к декабрю прошлого года на 3,5%, а в прошлом году при росте ИПЦ за год на 13,7% — целых четыре раза! Но пока ее только обещают начать проводить со следующего года.

Уже в 1991 г. понимали необходимость участия общественности в мониторинге за изменением цен и тарифов. Это было отражено в ст. 11 закона: "Представители профессиональных союзов и их объединений, женских, молодежных, ветеранских общественных организаций и общественных организаций потребителей участвуют в наблюдениях за изменением цен и тарифов на товары и услуги, которые реализуются населению". Определение порядка их участия в этой же статье возлагалось на Кабмин.

Эти положения изначально было практически невозможно реализовать даже в целом для Украины, не говоря уже о регионах, ведь оставшиеся с советских времен упомянутые организации отживали свой век, а на становление новых требовалось немало времени. Не слишком понятно, что подразумевалось под "наблюдением за изменением цен и тарифов". А также то, как следовало поступать, если бы представители выразили несогласие с регистрируемыми изменениями хотя бы не в целом по Украине, а в 2–3 регионах?

Необходимость каких-то форм общественного контроля в наблюдениях за динамикой цен и тарифов вполне очевидна. Ныне даже закон о национальной обороне, как и многие другие (об антикоррупционной деятельности, судебной системе и др.), предполагает участие общественных организаций в контрольных функциях. И профильному комитету по социальной политике следовало бы подготовить необходимые изменения в нынешнюю редакцию закона об индексации. А что касается ст. 12, то сложновато уяснить функцию "общественных экспертных советов по вопросам индексации" (если бы даже они были созданы) и ее отличие от "участия общественности" в предыдущей ст. 11 закона.

Видимо, ряд статистических аспектов такого важного социально-экономического вопроса, как индексация денежных доходов населения, было бы целесообразно рассматривать на Национальном совете по статистике, который предполагается создать в новой редакции закона о государственной статистике. А в нем следовало бы ориентироваться на экспертов Министерства экономического развития и торговли, Национального банка Украины, научных учреждений.

И, конечно, активную роль в этом должны играть профсоюзы, самоустранившиеся от участия в такой работе, хотя это одна из основных функций их деятельности.

Как-то компенсировать сформировавшийся вакуум можно было бы, благодаря участию волонтеров и общественных организаций (при должном внимании к вопросу их компетенции). Необходимо постепенно (конечно, сразу не получится) формировать у наших граждан доверие к индексам потребительских цен — их соответствию реальной динамике цен. И в этом кровно должен быть заинтересован в первую очередь Госстат.

На сегодняшний же день существует только рабочая группа, созданная в феврале 2006 г. приказом тогдашнего Госкомстата, которая собирается раз в пять лет (!), чтобы обсудить предлагаемые изменения в продуктовом наборе. Последний раз она собиралась на полчаса весной 2016-го. А предложения по изменениям продуктового набора были представлены лишь за пару дней до ее заседания. Хотя, нужно добавить, многие из них были вполне обоснованы. И на эти совещания, как правило, делегируются не самые квалифицированные специалисты.

А в ст. 12 первоначального варианта этого закона содержалось положение, что при Кабмине и в регионах могут создаваться (а значит, могут и не создаваться, что для чиновников было бы предпочтительно) "общественные экспертные советы по вопросам индексации". Позже, в новой редакции ст. 12 этого закона, принятой ВРУ в 2003-м, положение о возможности создания таких советов было и вовсе исключено.

И в нынешней редакции ст. 12 предусматривается создание таких общественных экспертных советов со статусом совещательных органов. В них должно быть одинаковое количество представителей исполнительной власти и организаций, определяемых в ст. 11. Они должны ежемесячно рассматриватьданные статорганов об изменении цен и тарифов на товары и услуги, а также изменение уровней заработной платы в отраслях экономики (в тексте этого закона осталось выражение советских времен — в отраслях народного хозяйства).

Поскольку в новой редакции этого закона ст. 11 осталась без изменений, то и положения ст. 12 об "общественных экспертных советах" вряд ли можно практически реализовать.

Индексация отнюдь не предусматривает полное, а лишь частичное восстановление потерь от инфляции. Она в основном затронет пенсионеров и получающих стипендии студентов. Пенсионерам — в размерах не менее 20%. И власти, когда индексация применялась (до 2015 г.), ограничивались этим минимальным компенсационным размером. При такой индексации реальный размер пенсий неработающих пенсионеров будет сокращаться. Да и не следует ожидать, что она обязательно будет проводиться с начала года.

Ныне инфляция используется для определения динамики реальной зарплаты работающих, неуклонным ростом которой в последние пару лет политики и чиновники могут тешиться.

Новинка: средние цены по 53 товарам

С начала нынешнего года Госстат прекратил расчеты и публикацию данных по Украине и регионам о ценах по 23 социально значимым продуктам. А именно: по 21 продукту питания, а также бензину А-95 и дизельному топливу (18,5% денежных потребительских расходов населения), которые до этого уже в течение многих лет приводились трижды в месяц с десятидневным интервалом. Это было обусловлено якобы тем, что с середины 2017 г. были отменены ранее существовавшие 20-процентные ограничения на величину торговых надбавок на эти продукты.

Вместо них начала публиковаться 12–13 числа каждого месяца информация под заголовком "Середні споживчі ціни (тарифи)". В ней приводятся данные уже не по 23, а по 53 продуктам (37,1% расходов) по Украине и регионам. А недавно эти данные появились на сайте Госстата и за все месяцы прошлого года. Это, конечно, ощутимый шаг вперед. Но данных о ценах все же по-прежнему очень мало. С 1995-го на протяжении нескольких лет в изданиях "Середні ціни і тарифи на споживчі товари і платні послуги та їх індекси" (выходили два раза в год) публиковались данные о ценах по 50 продовольственным, 74 непродовольственным товарам и 19 видам платных услуг (по 143 позициям!). Учитывая важность информации о ценах, в ноябре 2001 г. тогдашний президент Украины Л.Кучма издал специальное распоряжение "О совершенствовании наблюдения за ценами и тарифами". Подчеркнем, что за ценами и тарифами, а не индексами цен. Но даже это президентское вмешательство мало чем помогло. В 2006–2007 гг. никакие данные о ценах вообще не публиковались.

В последних статежегодниках "Індекси споживчих цін", включая и недавно опубликованный с информацией за 2017-й, данные приводятся всего лишь по 22 продуктам питания (в 6,5 раз меньше!).

По тарифам, особенно жилищно-коммунальным, не публикуются никакие данные, лишь в скобках упоминается об их существовании. Можно добавить, что В.Гройсман, комментируя на заседании Кабмина отмену с 1 июля прошлого года контроля за ценами на социально значимые продукты, сказал, что теперь нужно сосредоточить внимание на контроле за жилищно-коммунальными тарифами и ценами на медикаменты. Это предполагает приведение данных по ним. А эта информация (а не только индексы) важна для общественности и без пожеланий премьера.

В перечень 53 продуктов, по которым стали приводиться средние цены за месяц, добавили еще десять пищевых продуктов, в частности, батоны, манку, куриное филе, мороженную рыбу и яблоки. Полностью представлены чем-то особенно приглянувшиеся все четыре позиции по табачным изделиям. Очень хорошо, что в этот перечень попали и шесть позиций по медикаментам и еще приводятся цены по аренде однокомнатных квартир. Хотя принципы такого включения и количество дополнительных позиций остаются неясными. Из 12 основных классификационных групп потребительских расходов нет ни одной позиции по пяти группам. Так что возможности расширения этого перечня еще далеко не исчерпаны.

Так, выходит, что нам не положено знать, например, цены на помидоры и огурцы даже в летние месяцы, среднегодовые затраты на которые больше, чем на лук, морковь и свеклу, данные о ценах на которые публикуются.

Очевидно, что запросы пользователей по ценовой информации более широкие. Как наиболее активного пользователя можно назвать, например, Украинскую ассоциацию поставщиков торговых сетей. В поле ее интересов продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, косметика, бытовая химия, товары "все для дома". На них приходится порядка 145 из 328 позиций потребительского набора. И Ассоциации, несомненно, была бы очень полезна более широкая и развернутая информация о ценах и индивидуальных индексах по Украине и регионам. Но располагать информацией можно лишь по 34 позициям.

А агентства недвижимости, например, интересовали бы цены на аренду не только по одно-, но и по двухкомнатным квартирам (как, конечно, и граждан). Не говоря уж об отсутствии данных о стоимости квартир на первичном и вторичном рынках по Украине и регионам, которые отдел, занимающийся строительством, транспортом и жильем, департамента статистики цен вообще не считает необходимым публиковать и отказывается предоставлять по запросам (!). В то же время напомним, что эти данные собираются и разрабатываются на средства налогоплательщиков. А отделывается по ним квартальной публикацией не самих цен, а лишь безликих виртуальных индексов, да и то только в целом по Украине, не приводя их по регионам и "имея в виду" положения законов Украины "Об информации" и "О доступе к публичной информации". Не хотелось бы, но поневоле приходится обращаться к Закону "О предупреждении коррупции", в котором госслужащим (ст. 3.1.в) запрещается "отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предоставление которой этим физическим или юридическим лицам предусмотрено законом" (ст. 60.1.1).

Региональные различия в ценах

Интересно ознакомиться с региональными различиями по ценам и их отклонениями от средних по Украине. Очевидно, что совершенно одинаковыми во всех регионах цены быть не могут. И по таким продуктам, как три из четырех видов хлеба, крупы, мука, макароны, мясные изделия, рыба, молоко, творог, сметана, сливочное и растительное масло, ценовые различия по регионам в 3–5% выглядели бы вполне приемлемыми. Но по трем из этих пищевых продуктов регистрируются значительные и сложные для понимания различия.

Прежде всего, это касается цен на сало, о чем ZN.UA уже писало. При средней цене по Украине в июне этого года 67,96 грн/кг в Киеве оно стоило 102,91, Киевской области — 80,76, а вот в Тернопольской — 46,77, Волынской — 44,12 грн/кг.

Озадачивают расценки на сахар-песок. При средней по Украине цене 14,67 грн/кг в Киеве — 17,11, Киевской области — 17,86, Закарпатской — даже 17,63, а вот в Николаевской — 13,01, Харьковской — 12,86 грн/кг. Такой разброс цен, скорее всего, вряд ли реален и завышает среднеукраинский показатель. В Киеве в большинстве торговых сетей сахар продается на развес по 12–13 грн/кг. Конечно, в некоторых магазинах на витринах он стоит в упаковке по 18–20 грн, а в одной из торговых сетей предлагают 800-граммовую упаковку даже за 23 грн, то есть по 29 грн/кг! Но покупатели у таких ценников не толпятся, предпочитая приобретать развесной. К тому же в одной из крупнейших торговых сетей, в которой развесной сахар не продается, его упаковка стоит 13,80 грн/кг.

Следует обратить внимание на непомерно высокие цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в Киеве — 32,07 грн/кг. Это в 1,65 раза больше, чем в среднем по Украине (19,37 грн/кг). Почти во всех областях Украины его цена в пределах 17–18 грн/кг и лишь в Киевской области выходит за эти пределы (23,69 грн/кг). И существенно дешевле в Харьковской области — 12,63 грн/кг. В рассматриваемом перечне цен по 53 продуктам приводятся цены и по пшеничному хлебу из муки первого сорта (который ранее считался одним из 23 "социальных" продуктов питания). По всем регионам Украины, кроме Киева и Киевской области, в среднем пшеничный хлеб из муки высшего сорта стоит лишь в 1,26 раза дороже, чем из муки первого сорта, а в Киеве — в 1,65 раза больше.

Но по ряду товаров и услуг цены между регионами значительно различаются. Они существенно выше в регионах с более высокими доходами населения (в первую очередь, в Киеве и регионах с крупными городами). Это такие четыре вида услуг: плата за проезд городским транспортом, стоматологические услуги, страховка автомобилей и особенно плата за аренду однокомнатных квартир.

Стоматологические услуги (лечение одноканального зуба — пломбирование фотополимерными материалами без удаления нерва и без анестезии) в среднем по Украине стоят 395 грн, в Киеве — 501, в Одесской области еще выше — 508, а наиболее низкая (в два раза меньше) в Житомирской — 245, Донецкой — 293 и Ивано-Франковской — 286 грн.

Проезд в городском транспорте (исключая маршрутки) в среднем по Украине — 3,50 грн, в Киеве 4,37 (а с 14 июля разовый билет уже 8 грн), Львовской области — даже 5,0, а в Херсонской — 2,50, Волынской — 2,30, Черкасской — 2,0 грн.

Автостраховка средняя по Украине — 884 грн, в Киеве — 1520, Харьковской области — 1212, Одесской — 1152, а в Луганской — 626 и Закарпатской — 601 грн.

Аренда однокомнатной квартиры (с мебелью, для постоянного проживания, без оплаты жилищно-коммунальных услуг) средняя по Украине — 3116 грн. В Киеве — 5648 грн, Одесской области (практически Одесса) — 5226, Львовской (практически облцентр) — 4378 грн. А в Сумской — 1996 грн, Ивано-Франковской — 1861. И еще ниже в Луганской — 1685 грн в месяц.

Но публикуемые средние цены определяются по ценам предложения и сравниваются с аналогичными ценами за предыдущий месяц (и по ним же определяются индивидуальные индексы). Тогда как население, естественно, старается приобрести продукты подешевле, и средние цены покупок могут быть существенно ниже. Цены, по которым приобретаются продукты, фиксируются в квартальных обследованиях домашних хозяйств. Различия между ценами предложения и покупок неизбежны, но следует стремиться, чтобы они были не слишком существенны. Это предполагает анализ статистиками по ценам в регионах информации о ценах покупок.

Еще одно важное обстоятельство заключается в том, что средние цены, которые учитываются для расчетов ИПЦ, по большинству продуктов фиксируются по какому-то одному отобранному виду. Тогда как их может быть десятки (на чай, кофе, конфеты), а то и сотни — в гипермаркетах и крупных продуктовых сетях (например, по винам и другим алкогольным напиткам).

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3 августа с.г. новое руководство Госстата провело круглый стол, посвященный обсуждению шестой по счету Пятилетней программы развития государственной статистики Украины на 2018–2022 гг. Документ еще предстоит утвердить распоряжением Кабмина. Ранее такие обсуждения никогда не проводились. В новой программе заложены конкретные меры по повышению доверия к статистике, всестороннему учету нужд пользователей статистической информацией, созданию нового портала вместо нынешнего устаревшего веб-сайта. Хотелось бы надеяться, что эти новшества будут реализованы.