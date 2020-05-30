Большой привет из солнечной Луизианы

Украина и США подписали Меморандум о поставках американского газа в объеме не менее 5,5 млрд кубометров в год. Объем впечатляющий — половина нашего годового газового импорта. Партнер — сами США. Поставки будут осуществляться через Польшу. Перспективы опьяняющие, так как меморандум не только подразумевает, что обозначенный объем в 5,5 млрд кубометров в будущем будет увеличиваться, но и предусматривает развитие трансграничной инфраструктуры с ЕС, то есть превращение нас в настоящий хаб. Короче, сплошные победы, если верить обрывочной информации, поступающей от правительства.

Но в ZN.UA не поверили и решили разобраться.

Прежде всего смущает заявленный объем поставок. Ведь в августе прошлого года, в очередной раз обсуждая проект объединения польской и украинской газовых систем, стороны говорили о том, что интерконнектор, он же газопровод, между Украиной и Польшей сможет обеспечить поставки в объеме 1 млрд кубометров газа в год. И возрасти они смогут только после того, как Польша увеличит мощности своих терминалов. В долгосрочной перспективе речь шла о росте объемов до 3,9 млрд кубометров в направлении Польша—Украина и 1,6 млрд кубометров в направлении Украина—Польша. И если для украинских правительственных мотыльков-однодневок долгосрочная перспектива — это следующий квартал, то для большинства наших западных партнеров — пять лет и более. Поверить, что с августа 2019-го пропускная способность польской стороны увеличилась в пять раз, равно как и мощности ее газохранилища, невозможно. На украинской стороне и конь не валялся, естественно.

После того как правительство приняло решение о подписании меморандума, его сразу же отправили на доработку. С полным текстом пока ознакомиться нельзя. Но в тех обрывках, которые удалось увидеть ZN.UA, ясно указано, что подписанты документа признают, что ключевыми составляющими успеха их договоренностей являются: расширение мощностей польского терминала в Свиноуйсьце, строительство терминала в Гданьске и расширение интерконнектора. То есть заявленные 5,5 млрд кубометров газа в год мы получим, только и если поляки, даже не являющиеся стороной этого меморандума, стахановскими темпами начнут создавать необходимую инфраструктуру. И тут сразу напрашивается вопрос: кто же оплатит большое трансграничное расширение? Согласно меморандуму, все затраты берет на себя американская сторона, оставляя за собой возможность привлечения средств правительств США и стран Европы.

Но эта самая американская сторона смущает не меньше, чем заявленные нереальные объемы поставок. Меморандум правительство Украины, рукой и.о. министра энергетики Ольги Буславец, подписало с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports. Зарегистрирована компания два года назад в американском штате-офшоре Делавер, что не преступление, но настораживает.

Респектабельным и весомым игроком на газовом рынке нашего луизианского партнера тоже не назовешь, — прибыли согласно документам у компании нет. Инвестиций за два года фирма привлекла порядка 17,5 млн долл. Сама же инвестировала всего 2,25 млн долл., купив маленький недостроенный газовый актив в Австралии. Куда инвестированы, и инвестированы ли, остальные деньги — неизвестно.

Согласно имеющемуся у нас документу (см. документ), компанию Louisiana Natural Gas Exports даже в офшорном Делавере официально считают злостным неплательщиком налогов, ее налоговый долг на 1 марта 2020 превышал 340 тыс. долл. при ежегодном налоговом обязательстве в 200 тыс., то есть налоги они не заплатили не потому, что были заняты подписанием меморандума с Украиной.

Совладелец компании и по совместительству ее директор — Уильям Миллер. Судим в 1980-е за мошенничество и фиктивную продажу акций компании, в которой тогда работал . Получил десять лет, отсидел восемь. В 2019-м стал фигурантом еще одного крупного судебного разбирательства, также связанного с мошенничеством с ценными бумагами. Эта судебная история, судя по всему, еще не завершилась, но, по большому счету, наш стратегический партнер по созданию газового хаба — без пяти минут рецидивист.

Факт неприятный. И потому что после всего этого коллаборацию украинского правительства и стремной американской компании сложно воспринимать иначе, как потенциальную схему. И потому что мы как государство уже настолько слабы и нелепы, что масштабные проекты государственной важности вынуждены реализовывать с какими-то проходимцами.

Ведь разговоры о расширении интерконнектора Украина—Польша начались не вчера, как и планы по увеличению мощностей приграничных хранилищ. Были и переговоры, и рабочие группы, и планы по постройке необходимой инфраструктуры. И в ходе этих обсуждений стало очевидным, что для старта таких масштабных проектов надо как минимум понимать, в каких объемах и в какие периоды мы можем принимать газ, что нам нужно для этого с точки зрения технологий и инфраструктуры, а что — с рыночной точки зрения, готова ли Польша синхронизироваться с нами, чтобы развивать этот проект, готовы ли США. Именно об этом в сентябре прошлого года бывший министр энергетики США Рик Перри говорил бывшему министру энергетики Украины Алексею Оржелю. Но мы, как всегда, слушали вполуха, поняли не все, домашнее задание не выполнили. Реальной государственной энергетической политики и адекватной нынешним вызовам стратегии развития энергетики с тех пор у нас не добавилось. Скорее, наоборот, если судить по тому, что, по данным нашего источника в правительстве, ни с НАК "Нафтогаз Украины", ни с Оператором ГТС Украины меморандум и его условия не обсуждали. Действительно, зачем людей отрывать от работы по пустякам. Официально, конечно, основные игроки этот документ комментировать не хотят, держат паузу, вынашивают позицию. Но где-то в глубине души уже поняли, что в этой истории все уже "сжижено" без них. Отчасти сами виноваты, например, "Нафтогаз"" имел все шансы, да и амбиции, реализовать расширение интерконнектора с Польшей, но делал это очень медленно, время от времени и без задора. С другой стороны, и власти никогда не говорили о том, что этот проект должен стать нашим главным приоритетом, политики-то нет.

Наши источники говорят, что однозначную заинтересованность в скорейшем подписании меморандума проявлял Андрей Ермак, правда, не могут уверенно сказать, его интерес в этой сделке — имиджевый или шкурный. Вероятнее всего, фамилия Ермака всплыла в этой истории потому, что он держит руку на пульсе всех украино-американских отношений. И традиционно, выбирая между злым умыслом и непрофессионализмом, мы ставим на непрофессионализм, но следить за развитием истории будем очень пристально, ведь меморандум этот Буславец, похоже, подписывала кровью.

Согласно тексту документа, Louisiana Natural Gas Exports становится основным собственником, контролером и оператором всех новосозданных газотранспортных объектов. Уже неплохо, смогут налоговый долг вернуть. А еще мы обязуемся выкупать в течение всего срока реализации проекта у Louisiana Natural Gas Exports весь ее годовой запас газа. Сколько это, наши американские партнеры уточнят чуть позже. Но, учитывая их масштаб, на сделку всей жизни потянет. Не зря же еще одна фирма господина Миллера GLOBAL ENERGY MEGATREND HOLDING LIMITED в мае 2020-го приобрела неплатежеспособную компанию с разрешением на добычу и производство сжиженного газа возле озера Чарльз в Луизиане и с разрешением на экспорт заодно.

Украина — неплохой рынок сбыта даже без каких-то там хабов, особенно когда контроль части ее газотранспортных объектов в твоих руках. Мы настолько богаты, что можем себе позволить и самый дорогой в мире "Роттердам", и самую дорогую "зеленую" энергетику, и газ из США, чего уж там.

Сам газ в США вдвое дешевле европейского даже сейчас, когда европейский газ стремительно дешевеет. Но газ ЕС — трубопроводный, а американский, чтобы доставить в Украину, нужно сжижать, везти танкером в порт, регазифицировать. И каждый из этих этапов удорожает купленный нами газ настолько, что придется потратить 250–300 долл., чтобы доставить купленное за 20 баксов. Это дорого даже сейчас, когда цены снижаются и, по прогнозам, продолжат снижаться еще два-три квартала. Но ведь мы играем в долгую: что будет, если цены начнут расти? Правильно, самый дорогой газ для самой бедной страны в Европе. Нам не привыкать, мы все стерпим.

Согласитесь, после таких подробностей эта сделка уже не кажется выгодной для Украины. Когда добавятся остальные детали, боимся, ситуация только ухудшится. В этой сделке мы не партнер — мы рынок сбыта и, возможно, транзитер американского газа на европейский рынок.

Когда в марте этого года тогда еще министр энергетики Алексей Оржель рассказывал, что Украина планирует заключить долгосрочный, лет на двадцать, контракт на поставки больших объемов газа из США через Польшу, многие со скепсисом отнеслись к планам министра. Но даже они наверняка не предполагали именно такой итог.

К счастью, пока еще это просто меморандум, по сути, никого ни к чему не обязывающий документ. Украинская сторона имеет колоссальный опыт невыполнения меморандумов после их подписания. К несчастью, даже если правительство откажется от этой сделки и пойдет искать более надежных партнеров, не закончится ли это так же провально?

Диверсификация поставок очень важна, и ею необходимо заниматься. И американский газ должен быть на украинском рынке, вопрос в условиях и объемах. А для этого надо понимать, чего нам не хватает для сотрудничества, в какой инфраструктуре мы нуждаемся, можем ли мы ее создать самостоятельно, какие инвестиции хотим привлечь, на каких условиях. Желательно искать опытных партнеров, проверять потенциальных инвесторов, выставлять квалификационные требования к ним, торговаться с ними за лучшие условия, а не соглашаться на все подряд. А главное, здесь, в Украине, создавать рынок покупателя, а не рынок продавца.

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