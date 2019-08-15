"Времена "черного" и "серого" рынков прошли, бизнес ждет понятных и прозрачных правил для всех" — предприниматель Василий Хмельницкий

Всякий раз после смены власти в стране возникает множество вопросов. Кто должен брать на себя ответственность? Какие сферы и отрасли будут развиваться в первую очередь? Как изменится жизнь рядовых украинцев? Короче говоря, всех интересует одно: кто станет тем локомотивом изменений, который приведет Украину в пресловутое светлое будущее?

И пока меценаты (читай: олигархи) на всякий случай отходят "в тень", на первый план выходит крупный бизнес. Это предприниматели, которые, не имея влияния в парламенте и правительстве, без "карманных" партий и СМИ берут на себя ответственность за развитие целых отраслей.

Что нужно украинскому бизнесу для развития и создания новых рабочих мест? Чего ждут предприниматели от новой власти? Какие реальные вызовы и возможности есть у Украины сегодня? Об этом и о многом другом мы поговорили с украинским предпринимателем, основателем инвестиционной группы UFuture Василием Хмельницким.

— Чего вы ожидаете от новой власти? Какими должны быть ее первоочередные шаги, по вашему мнению?

— Наверное, как и все в Украине, от новой власти я ожидаю реформ. Конечно, важны все социальные изменения, но как предпринимателя больше всего меня интересуют решения, касающиеся бизнеса: налоговая и судебная сферы, правоохранительные органы, изменение бизнес-климата в стране.

Во-первых, правила должны быть одинаковыми для всех. Наша компания работает "по-белому", то есть не оптимизирует, а платит все налоги. Мы приняли решение, что так будет и в каждом новом нашем бизнесе. Но если остается возможность для других предпринимателей уходить от налогов, то мы просто не сможем с ними конкурировать. Времена "черного" и "серого" рынков прошли, бизнес ждет понятных и прозрачных правил для всех.

Во-вторых, это, конечно же, борьба с рейдерством. Нужно убрать все возможности, из-за которых предприниматели лишаются своих активов, теряют бизнес. Для этого нужна политическая воля и жесткие меры со стороны государства. Право собственности должно быть защищено.

В-третьих, я надеюсь, что будут государственные программы, которые поспособствуют развитию малого и среднего бизнеса. Одна такая недавно была презентована в UNIT.City — государство в рамках проекта "Украинский Фонд Стартапов" выделило первые 390 мл. грн на инвестирование инновационных производственных идей.

Такая поддержка государством проектов на первой стадии развития практикуется в Австрии, Польше, Швеции, Израиле и других странах. В Израиле, например, государство выделяло огромные суммы на инвестиции в инновационное предпринимательство. Очень многие проекты не взлетали, зато те, которые стали успешными, вывели страну на новый уровень. Сейчас Израиль — один из лидеров в сфере инноваций, внедрения высокотехнологичных производств.

Надеюсь, что таких программ станет больше в Украине, сумма инвестиций возрастет, а деньги будут распределяться честно. Сейчас в наблюдательном совете фонда достойные люди.

— Как вы думаете, удастся ли власти внедрить судьбоносные для страны реформы? Вы видите таких специалистов в новой команде?

— Это интересный прецедент, что в парламент прошли в основном новые люди, не имеющие отношения к политике, так называемые no name кандидаты. Я не делаю поспешных выводов, мы уже видели, как люди, к которым было доверие у общества и бизнесменов, появлялись во власти и либо не могли ничего там сделать, наталкиваясь на сильное сопротивление системы и уходили, либо сами становились частью старой системы. Так что время и конкретные шаги покажут.

— Не пугает ли вас некомпетентность во власти?

— Очень пугает. Я считаю, что это будет самый большой вызов для новой власти. Претендуя на серьезный карьерный рост, нужно пройти определенный путь. В бизнесе это так: прежде чем открывать свой ресторан — поработай официантом, изучи все процессы.

К примеру, если бы с моим опытом у меня были амбиции стать вице-премьером, я бы сначала пошел на замминистра, поработал 3–4 года, потом пошел бы на первого зама, потом на министра.

Самая большая проблема — это люди, которые ничего в жизни не сделали, не понимают процессов, хотят изменить что-то к лучшему, но не понимают как. Это даже хуже, чем коррупционер, который будет защищать свой интерес и давать небольшую возможность другим. Я считаю, что это реально большая проблема, которую мы еще не осознаем.

— Как перемены в стране влияют на вашу компанию? Вы уже ощутили изменения на себе?

— Мы с командой UFuture уже пришли к тому пониманию, что все изменения начинаются в нас самих. Есть такая притча. Ученик пришел к Мастеру и спросил: "А долго ли ждать изменений к лучшему?" "Если ждать, то долго" — ответил Мастер. Что бы ни происходило на Банковой, мы не перекладываем ответственность за свой успех на кого-то другого. А начинаем с себя, выстраивая настолько сильную команду, которая готова работать и достигать успеха в самых кризисных ситуациях. Для нас в UFuture это, пожалуй, самое главное — изменение сознания, признание ответственности за мир вокруг тебя. Нам есть куда расти и как меняться. И весь предпринимательский класс в Украине переживает изменения, по крайней мере, должен. Я говорю о себе, о своих коллегах, об украинском рынке и всех, кто создает здесь продукт. Мы несем ответственность за то, какой наша страна является сегодня и какой она станет в будущем. И почти через 30 лет после начала рыночной экономики нам всем пора избавиться от ментальности первичного накопления капитала.

— И в чем заключаются эти изменения?

— Во-первых, решение инвестировать в тот или иной проект основывается не только и не столько на сумме возможной выгоды. Мы пришли к тому, что для нас важна социальная составляющая проектов, в которые мы инвестируем. То есть это так называемый impact investment.

Во-вторых, мы трансформируем группу, чтобы приблизиться к европейским стандартам. Меняем структуру — делаем ее значительно прозрачнее и понятнее для партнеров, инвесторов и регуляторов. Укрепляем корпоративное управление.

Мы пришли к такому намерению в результате личностного роста каждого из членов команды. Нашей целью не является заработать как можно больше денег любым путем. Мы хотим внедрять позитивные изменения в обществе, создавать проекты, которые будут вести к успеху не только нас, но и всю страну. Мы видим свое будущее и будущее своих детей в Украине. В нашей команде собрались талантливые и целеустремленные люди, которые хотят максимально реализовать свой потенциал.

— Как это выглядит на практике в коммерческой структуре?

— Мы хотим создать полновесный, влиятельный совет директоров, в состав которого будут входить независимые руководители. Мы укрепляем комплаенс, вводим системы KYC и Due diligence — нам вовсе не безразлично, с кем мы имеем дело, с кем мы вступаем в партнерство, кого привлекаем в качестве инвестора и соинвестора. Мы больше не хотим повторять ошибки прошлого.

— Украина сейчас переживает колоссальный кадровый отток, талантливые трудоспособные молодые люди уезжают за рубеж. Ощущаете ли вы эту проблему на себе и как ее решаете?

— Я считаю, что это не временная проблема. Это беда. И мы сегодня должны сделать все, чтобы люди не уезжали. Потому что те, кто уехал, уже не вернутся. Люди, которые не разбираются в экономических процессах, думают, что рабочие мигранты поработают пару лет за рубежом и вернутся. Нет, этого не будет. В Польше им дадут кредиты на 25 лет, они купят квартиру, дети пойдут в садик и школу — и они уже навсегда потеряны для нашей страны. И каждый такой человек государству обходится в сотни тысяч долларов.

Приведу недавний пример. На заводе Plank два ведущих специалиста приняли решение переехать в Польшу. Мы подняли им зарплату до 850 долларов, но сотрудники все равно уехали — говорят, что не видят здесь перспектив, не видят сервисов, не видят безопасности. Хотят, чтобы их дети жили в стабильной стране.

Для решения кадровой проблемы мы делаем много вещей. Во-первых, готовим своих специалистов: у нас есть свой институт, своя школа бизнеса, свои образовательные проекты для сотрудников. Мы отбираем лучших на рынке, дополнительно обучаем их, мотивируем, развиваем свою культуру, поясняя, что Украина имеет колоссальные возможности, и здесь можно не только зарабатывать, но и, приложив усилия, сделать так, чтобы страна экономически росла и стала успешной.

— Расскажите детальнее об іmpact investment. Чем это отличается от привычной благотворительности, кроме красивой формулировки.

— Impact investment — это не благотворительность и не просто красивая формулировка. Это больше чем даже социальная ответственность бизнеса, когда корпорация берет на себя социальную нагрузку. Для бизнеса обычно это второстепенная задача. Мы же приняли решение, что ценность для общества — это главный критерий в выборе проектов для инвестирования, но, конечно же, проект должен иметь потенциал и по отдаче капитала. Это все-таки бизнес. Сама суть импакт-инвестирования предполагает получение финансовой отдачи путем создания реального социального воздействия.

— Как выглядит impact investment на практике? Можете привести украинские и западные примеры?

— Конечно, в портфеле UFuture много таких примеров: UNIT.City, Индустриальный парк "Белая Церковь", производственный акселератор INDAX, Школа малого и среднего предпринимательства, UDP Renewables — инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики.

Я вижу, что совсем скоро UNIT.City станет центром инновационной жизни не только Киева и Украины, но и Европы. Благодаря тому, что мы создаем здесь место, где люди, которые объединены общими интересами и общими целями, могут легко найти друг друга, познакомиться, создать новый проект. Резидентами UNIT.City могут стать только компании с инновационной составляющей, которые развивают технологии и внедряют их в бизнес-модели. Одним из таких резидентов недавно стала эстонская компания Bolt. Но такие инновационные центры мы будем создавать и в других больших городах Украины. Уже строится Lviv.Tech и UNIT.City Kharkiv, в Харькове мы уже запустили IT-школу, основанную на французской концепции "Школы 42" и усовершенствованную нашими украинскими специалистами.

Но не только в IT я вижу будущее страны. Традиционное производство, которое просто использует уже внедренные где-то технологии, сможет создать десятки тысяч рабочих мест. Impact investment отличается от благотворительности в первую очередь тем, что дает не рыбу, а удочку. Людям в Украине не нужны "подачки", им нужны рабочие места. Во всем мире развиваются индустриальные парки. Мы тоже взяли эту модель бизнеса и внедряем ее в Украине. В индустриальном парке "Белая Церковь" уже появился первый завод Plank Electrotechnic — производитель современных электроустановочных систем, и идет строительство завода по производству композита. К концу года мы построим еще три завода! За два года мы планируем вложить 2,5 млн долларов и создать 100 рабочих мест.

Что мы предлагаем для бизнесменов, которые хотят разместить свой завод на территории индустриального парка "Белая Церковь"? Во-первых, готовы стать соинвестором проекта, мы предлагаем современные производственные боксы под аренду или продажу, можем научить, как внедрить принципы "бережливого производства" (Lean) — это повысит валовый доход предприятия; обеспечиваем поддержку в вопросах управленческого учета, кредитования и юридического сопровождения, помогаем подобрать персонал. То есть берем на себя решение многих вопросов, которые вызывают головную боль у предпринимателей, особенно начинающих.

Наша цель — стимулировать украинцев к предпринимательской деятельности, особенно производственной. Поэтому мы основали Школу малого и среднего предпринимательства, которая работает в 14 городах Украины. И запустили абсолютно уникальный проект — производственный акселератор INDAX.com.ua. Что это такое? INDAX — платформа для создания и роста производственных проектов. Мы предлагаем обучение, менторство — поддержку со стороны лучших экспертов рынков, поможем масштабировать бизнес, подготовим к встрече с инвесторами и партнерами, поможем найти инвестора или сами проинвестируем проект.

UNIT.City, INDAX, индустриальный парк "Белая Церковь", Школа малого и среднего предпринимательства — это целая экосистема, которая генерирует идеи и стимулирует украинцев становиться предпринимателями, запускать инновационные стартапы, открывать заводы и производства. Это и есть наше impact investment в украинскую экономику.

— В этом году группа объявила о большой инвестпрограмме по аэропорту "Киев". Кто ваши партнеры по этому бизнесу?

— Моя компания консолидировала 90% акций аэропорта "Киев", последнюю сделку по покупке доли мы закрыли около трех лет назад. Остальная часть акций принадлежит управляющему партнеру, управление объектом находится полностью в его руках. Все, что зарабатываем, реинвестируем в развитие воздушных ворот. Я не принимаю участия в операционной деятельности по всем своим бизнесам, занимаюсь стратегическими вопросами и развитием новых инновационных направлений.

— О партнерстве. Вы сказали, что готовы работать далеко не со всеми. Кто у вас в черном списке?.

— Никакого черного списка нет. Мы просто выбираем для партнерства и совместного инвестирования представителей бизнеса с хорошей бизнес-репутацией, соответствующей экспертизой и готовностью работать прозрачно и по европейским стандартам.

— Когда вы говорите о долгосрочном планировании, о каком периоде времени идет речь? Насколько дальновидные планы большой бизнес может строить в нашей стране?

— Проект "Новопечерские липки" мы начинали 20 лет назад и через пять лет планируем завершить. UNIT.City — это тоже проект с очень длительным периодом возврата инвестиций, он рассчитан на 15 лет. Поэтому компания UFuture готова как к долгосрочным, так и менее масштабным, но с более быстрым временем окупаемости проектам. В нашей стране можно строить дальновидные планы. Не только в Украине, но и в мире все постоянно меняется, мир живет очень быстро, нужно быть готовым к изменениям в любой момент. Поэтому мы постоянно учимся, следим за тенденциями, чтобы держать руку на пульсе. Раз в полгода я пересматриваю свои планы, и если они до сих пор релевантные, то продолжаю их воплощать, а если уже не отвечают реальности, то корректирую их и принимаюсь за решение задач.

— Инновационный мир сейчас поделен, по сути, между тремя крупными игроками — США, Китай, Индия. Россия пытается тоже занять свое место на этом рынке. Есть ли шансы у Украины и какая роль может быть у нас в этой сфере?

— Я вам скажу, что даже у России нет шанса. Есть три зоны, которые сегодня активно развиваются в сфере инноваций. На первом месте пока еще Америка, они имеют больше 50% инновационного рынка. Номер 2 — это Китай, они имеют 28%. И Европа, которая имеет в общей сложности 4–5%. Остаток делят между собой остальные страны. Перспектива в этом направлении есть скорее не у России, а у Израиля, где нам есть чему поучиться. Потому что на самом деле инновации связаны со свободой, демократией, даже отчасти хаосом. Это хорошо получается у США. А у Китая хорошо получается копировать разработки Америки и дорабатывать их. Мы же в Украине должны создавать свои точки роста, такие как, к примеру, UNIT.City. Ведь природный человеческий потенциал у нас для этого есть.

— Как вы думаете, почему за 28 лет независимости Украина не поставила перед собой ни одной большой коллективной задачи, амбициозной цели? Почему ни один президент не начал большой проект национального масштаба?

— Потому что на самом деле, говоря о больших задачах, мы должны говорить не о стране, а о людях. Для того чтобы решать большие задачи, нужна мощная культура, которая объединяет людей и сосредотачивает их на решении таких задач. Мы же все время воюем внутри своего государства, ищем виноватых, хотим на их фоне выглядеть лучше, показать всем, что сосед по лестничной площадке хуже, выделиться на его фоне. И на это идет вся энергия. И вместо объединения мы все время ссоримся. Поэтому проблема заключается в нашем менталитете. Украинская культура прекрасна и уникальна, но совершенно неработоспособна с точки зрения объединения и достижения больших целей. И это наш главный вызов в мире, который постоянно меняется. У нас осталось 10–15 лет максимум, чтобы научиться объединять усилия и вывести страну на значительный экономический рост.