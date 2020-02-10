Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева: "Один из основных активов страны — это ее люди, умные и активные"

Почти три десятка лет Украина проходит болезненный процесс трансформаций в попытках избавиться от тянущего назад советского наследия и догнать стремительно меняющийся мир.

Где-то мы делаем шаг вперед, где-то — откатываемся назад. Сметая одним голосованием старые коррупционные элиты, выбираем новые, ставя под удар некомпетентности новичков целые государственные институты.

30 сентября 2019 года президент Зеленский издал указ "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года", обозначив приоритетом преодоление бедности. Параллельно новая команда власти задекларировала ряд важных для страны реформ, обязуясь также продолжать начатые ее предшественниками. Безусловно, только спустя какое-то время можно будет сделать окончательный вывод, справится ли Украина со своими очередными вызовами. Однако некоторые промежуточные результаты видны уже сейчас.

О пробелах в украинских стратегических реформах и о том, что нужно для преодоления постоянно преследующих нас провалов и для налаживания устойчивого развития, ZN.UA беседовало с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в Украине Дафиной Герчевой.

— Пани Герчева, расскажите, пожалуйста, о том, чем занимается ПРООН в Украине, о конкретных программах.

— Наши программы и поддержка в первую очередь базируются на потребностях людей, ориентированы на национальные приоритеты государства, а также учитывают повестку дня устойчивого развития до 2030 года, включая 17 Целей устойчивого развития.

Наша задача — развивать и поддерживать потенциал страны по следующим направлениям: усилия по усовершенствованию законодательной базы, что поможет проводить в Украине реформы; состоятельность органов государственной власти всех трех ветвей (исполнительной, судебной и законодательной), чтобы все институты были эффективными, действовали рационально, подотчетно, прозрачно и не имели коррупционных практик. Мы также работаем с госслужащими, общественными организациями, частным сектором и содействуем привлечению общественности.

Украина относится к странам со средним уровнем дохода. И основные изменения, которые здесь требуются, — в мировоззрении. Однако развитие — это не так просто, как научиться ходить. Развитие страны со средним уровнем дохода состоит в том, чтобы решить целый ряд проблем, и решить их комплексно. Поэтому мы предлагаем свою поддержку с вариантами программ и практик, которые могут быть применены в Украине, чтобы повысить благополучие граждан. А выбор уже делают ответственные лица государства.

На сегодняшний день мы работаем по трем тематическим направлениям: демократическое управление, включая верховенство права, содействие гендерному равенству и соблюдению прав человека, а также реализации важнейших реформ, в частности, в сфере здравоохранения; содействие инклюзивному социально-экономическому развитию, построению мира и повышению социальной сплоченности, что означает более активное участие граждан в принятии решений на местах, а также повышение доверия к институтам власти; защита окружающей среды и энергоэффективность с особым фокусом на климатических изменениях, ведь мы стремимся предотвратить дальнейшее изменение климата и смягчить его негативные последствия для социума, экономики и в целом для нашей планеты.

— Цели устойчивого развития (ЦУР) пришли на смену Целям развития тысячелетия (ЦРТ). В сентябре 2019 года президентом Украины был подписан указ "О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года", благодаря чему это стало частью национального законодательства. Раньше работу по выполнению целей курировало ПРООН. Как это будет происходить сейчас, кто будет курировать работу, и как она продвигается?

— Между ЦРТ и ЦУР есть много различий. Основное то, что Цели устойчивого развития разрабатывались на основе более широкого диалога и консультаций с разными группами интересов, с привлечением гражданского общества, частного сектора и представителей уязвимых групп населения.

Цели развития тысячелетия были нацелены на страны со средним и более низким уровнем развития и дохода. ЦУР же являются универсальными для всех стран, в том числе имеющих высокий уровень развития и дохода. При этом каждая страна не может выбрать ЦУР отдельно. Все они должны выполняться каждой страной. Но странам рекомендовано выбрать основные цели и показатели, более актуальные для их контекста.

Еще одно большое отличие в том, что ЦУР исходят из необходимости улучшения институтов управления, верховенства права и защиты прав человека, тогда как ЦРТ обходили этот важный элемент, необходимый для обеспечения благополучия населения и мирного существования.

Кроме того, все Цели устойчивого развития взаимосвязаны и влияют друг на друга. Если удается выполнить какую-то задачу или достичь цели, то автоматически это влияет на все остальные.

Возвращаясь к роли ПРООН в достижении ЦУР, хочу сказать, что в 2018 году на Генассамблее ООН было принято решение, что за ПРООН закрепляется статус агентства, ответственного за внедрение ЦУР, создание платформы для их достижения с привлечением правительств государств, партнеров по программам развития и тех, кто готов поддерживать реализацию этих целей.

Однако это не значит, что ПРООН имеет какие-то эксклюзивные права на ЦУР. Наша роль состоит в том, чтобы поддержать правительства государств в достижении этих целей путем постановки задач для своей страны и их выполнения.

В 2017 году совместно с правительством Украины и Госкомстатом мы работали над адаптацией изложенных в ЦУР задач к национальному контексту. В результате правительством был подготовлен базовый национальный отчет по ЦУР. В 2018–2019 годах мы продолжили эту работу и подготовили базовый отчет по достижению Целей устойчивого развития во всех 24 областях Украины. Сейчас, когда вместе с разработкой и утверждением региональных стратегий развития идет работа по разработке государственной стратегии регионального развития, мы помогаем участникам процесса планирования заложить в них ЦУР.

Для достижения Целей устойчивого развития и реализации реформ (а мы знаем, что сейчас в Украине реализуется ряд стратегически важных реформ) наряду с разработкой стратегии нужно сделать три вещи. Во-первых, собрать данные и провести анализ, чтобы определить приоритеты и направления развития. Мы помогаем органам власти с этой работой. Здесь речь идет о сборе статистическими службами данных не только традиционными способами, но и альтернативными, например с использованием BigData, OpenData. И мы предоставляем такую помощь вместе с нашими партнерами. Во-вторых, для достижения ЦУР необходима сильная институциональная база. И, в-третьих, наличие финансирования. На самом деле между финансовым содействием и финансированием есть большая разница. Финансовое содействие традиционно предоставляется как донорская помощь в виде международной технической помощи от правительств других государств, кредитов или грантов от международных финансовых организаций. Однако под финансированием мы понимаем привлечение либо внутренних ресурсов, либо прямых иностранных инвестиций. Органам власти Украины мы помогаем посмотреть на состояние своих финансов, выявить пробелы и определить потенциальные источники финансирования, которое возможно привлечь как из внутренних источников, так и за счет инвестиций извне. Есть немало новых инструментов финансирования, таких, например, как климатические облигации или облигации социального воздействия.

Также неотъемлемой составляющей достижения ЦУР является распространение знаний. В середине 2020 года ПРООН в Украине планирует запуск трех новых онлайн-курсов по устойчивому развитию. Это будут специализированные курсы для целевых групп — государственных служащих, представителей бизнеса и гражданских активистов. Курсы разрабатываются в рамках проекта ПРООН "Электронное обучение для устойчивого развития", финансируемого правительством Германии через Германское общество международного сотрудничества (GIZ). Они расскажут о том, как действовать в партнерстве, чтобы эффективно отвечать на такие вызовы времени, как бедность, неравенство, изменение климата, и обеспечить широкие слои населения, особенно уязвимые, доступом к достойной работе, качественному образованию, возможностям ответственного производства и потребления, безопасной окружающей среде и многому другому.

Концепция, заложенная в основу курсов, заключается в том, чтобы предоставить лидерам украинского общества инструменты, позволившие бы им содействовать реализации повестки дня в области ЦУР и ускорять ее на национальном, региональном и местном уровнях. Вот почему все три курса называются Dali (то есть "дальше", что определяет вектор движения в направлении ЦУР). Курсы будут бесплатными. Ссылку на них можно будет найти на веб-сайте ПРООН, а сами они будут размещены на партнерских образовательных онлайн-платформах. Любой желающий сможет пройти обучение в любое время и в любом месте. Достижение ЦУР, в частности, означает, что никто не должен остаться в стороне, именно поэтому ПРООН стремится посредством онлайн-образования обеспечить всем людям равный доступ к этим важным знаниям.

— Вы сказали, что для определения приоритетных целей нужны исследования. Находясь в Украине, но оценивая ситуацию со стороны, какие наиболее приоритетные сейчас для Украины цели вы видите?

— Новым правительством и парламентом была разработана национальная стратегия, в которой заложены приоритеты. Я разделила бы их на три основных направления. Первое — восстановление экономики и содействие экономическому развитию. Второе направление — человеческое развитие, что включает образование, здравоохранение и социальную защиту. Третье — энергетика, энергетическая безопасность, охрана окружающей среды и противодействие изменению климата. Чтобы по всем этим направлениям можно было достичь прогресса, необходимо то, о чем я уже упоминала, — сильные институты, соответствующая законодательная база, мотивация людей, активность гражданского общества, привлечение бизнеса. Но также нужен мир. Поэтому приоритетом президента является решение конфликта на Востоке Украины. Я изучала опросы общественных мнений, и они подтверждают мое мнение. Большинство респондентов сказали, что самым важным для них является, во-первых, решение конфликта. Во-вторых, достойная работа и, в-третьих, преодоление коррупции и прозрачная, подотчетная, добросовестная деятельность органов власти.

— О том, какое место в устойчивом развитии стран занимает госуправление, вы уже сказали. Как, на ваш взгляд, реформа госуправления проходит в Украине? На что вы посоветовали бы обратить внимание?

— Несколько лет назад в Украине был начат целый ряд стратегических реформ, включая децентрализацию, реформу государственной службы, здравоохранения, энергетическую и другие. Общая рекомендация от всех партнеров Украины, таких как ЕС, МВФ, Всемирный банк и ООН, — ускорить реформу судебной ветви власти, поскольку именно судебная система и верховенство права — это то, что остается проблемным в стране.

Реформа госуправления проходит довольно хорошо, как и реформа госслужбы. Но есть определенные вызовы, связанные с ее внедрением. И мы помогаем с ними справиться. К примеру, для выпускников вузов до сих пор не создано достаточно стимулов идти на госслужбу. Зарплаты низкие, поэтому талантливые молодые люди просто не заинтересованы в такой работе. Для исправления этой ситуации уже были предприняты некоторые правильные меры, и это хорошо. Но до сих пор не хватает системы обучения на протяжении жизни для госслужащих.

Еще одна проблема — политическое влияние на выбор кандидатов на должности в госслужбе. Оно должно быть сведено к минимуму, а в идеале — устранено вовсе.

Реформа здравоохранения происходила довольно быстро. Однако сейчас наблюдается некоторый откат из-за того, что есть определенные группы интересов, вмешивающиеся в эту реформу. Одна из целей реформы — устранить монополию на предоставление услуг в сфере здравоохранения и обеспечить равные условия для всех участников рынка. Однако есть те, кто недоволен таким подходом и противодействует реформе.

Еще одна реформа, до настоящего времени осуществлявшаяся достаточно позитивно, — децентрализация. Ее суть заключается в принципе субсидиарности, то есть в делегировании полномочий и принятии решений на местах — там, где люди непосредственно ощущают их влияние. Но и эта реформа сталкивается с большим политическим сопротивлением. Ведь те, кто сейчас имеет власть, расстаются с ней неохотно.

На начальном этапе реформы децентрализации произошло добровольное объединение громад, и на сегодняшний день создана почти тысяча ОТГ. Цель этого процесса — сделать так, чтобы все громады имели достаточно финансовых ресурсов на предоставление услуг гражданам, как административных, так и социальных. В планах — объединение 100% громад до проведения местных выборов осенью этого года. Основной элемент децентрализации состоит в том, что полномочия по планированию и предоставлению услуг с центрального и областного уровней передаются на местный. Но есть и второй аспект — фискальная децентрализация, когда с центрального уровня на местный передается ответственность за финансы, то есть местный уровень обеспечивается средствами, чтобы иметь возможность предоставлять услуги. Этот важный элемент не так очевиден.

— Чтобы немного оживить нашу беседу, какие мысли и эмоции у вас вызвал наш зарплатный скандал?

— Скажем так, я была удивлена этой новостью, о которой узнала лишь недавно. Я спрашивала друзей, и у них очень противоречивое видение. На мой взгляд, это не лучший способ предоставлять финансовый стимул чиновникам. Я читала о том, что высокий уровень зарплат правительство объясняет желанием предотвратить коррупцию среди чиновников…

— Одна из важнейших фишек реформы госслужбы — чтобы в сумме выплат на зарплату приходилось 70%, а надбавки не превышали 30%. Это один из методов снижения возможностей для ручного управления чиновником. Здесь же мы видим совсем другое…

— Согласна.

— Вы упоминали BigData и другие современные способы сбора информации. У нас в стране сейчас идет еще одна великая битва — за перепись. Что вы думаете об этом? Должны ли мы проводить перепись традиционным способом?

— Партнеры, занимающиеся программами развития, и международное сообщество не раз поднимали этот вопрос при общении с премьер-министром. Значимость переписи населения для любой страны крайне велика. Если у правительства нет достоверной информации не только о численности населения в стране, но и о том, где эти граждане проживают, о половозрастном составе населения, разделении на другие категории, то оно просто не в состоянии принимать выверенные политические решения и правильно определять приоритеты в работе.

Есть традиционный метод проведения переписи населения, который используется всеми демократическими странами. Оценка количества населения, проводившаяся в Украине в прошлом году, в том числе с использованием данных мобильных операторов и различных реестров, по моему мнению, не дает точных данных. И мы уже обращали внимание как премьер-министра, так и Кабинета министров на то, что эти данные с большой долей вероятности могут быть недостоверными.

На прошлой неделе мы провели стратегическую встречу с Госстатом и получили разъяснения по поводу того, какими электронными методами они проводили эту оценку количества населения и что думают по поводу качества и достоверности этих данных. В Госстате уточнили, что экспериментальные оценочные данные, полученные вследствие усреднения результатов трех разных методов оценки, не отменяют необходимости проведения традиционной переписи.

Я уверена, что если страна планирует проводить перепись населения, то делать это нужно надлежащим образом.

— Сомневающиеся приводят пример Скандинавских стран и Швейцарии, которые отказались от проведения традиционной переписи.

— Один из аргументов в пользу проведения такой переписи — снижение расходов. Однако Скандинавские страны, о которых вы упомянули, намного опережают Украину в плане институционального развития, совершенства законодательной базы и доверия к государственным институтам. Надеюсь, что в скором времени Украина сможет достичь такого же уровня и проводить перепись подобным образом. Например, Эстония проводит онлайн-голосования. Однако пока Украина находится не на таком уровне развития. Надеюсь, в будущем это станет возможным.

— Давос. Что, по вашему мнению, было самым "вкусным" и важным?

— Я считаю, и это не только мое мнение, что форум был очень успешным, поскольку удалось достичь консенсуса о том, что необходимо принимать немедленные меры для преодоления последствий изменения климата.

Как вам известно, после подписания Парижского соглашения (которое в том числе подписала и ратифицировала и Украина) его выполнение несколько замедлилось. Последняя встреча по реализации Парижского климатического соглашения в Испании была просто ужасной. Некоторые страны, такие как США, сообщили международному сообществу о том, что планируют выйти из соглашения. Но чтобы преодолеть последствия климатических изменений, нужно действовать как коллективно, так и индивидуально. И действовать немедленно. Именно в Давосе удалось достичь консенсуса, и это вдохновляет. Мне кажется, это удалось не потому, что участники и представители бизнеса старались выглядеть хорошо перед своей целевой аудиторией, но потому что все же понимают: если не начать действовать немедленно, последствия для планеты и экономики будут катастрофическими.

Хорошо, что Еврокомиссия заявляет о своей готовности действовать так, чтобы экономика становилась "зеленой" и дальнейшему изменению климата можно было препятствовать. Президент Еврокомиссии предложил земельное соглашение. И украинская сторона заявила, что готова поддерживать меры, которые будут приниматься в рамках этого соглашения. Для Украины это важно не только потому, что у нее есть определенные обязательства, но и потому что за счет этих мер Украина сможет уменьшить свою зависимость от ископаемых видов топлива. Ведь на сегодняшний день уголь и нефть импортируются из России, так что для Украины это вопрос энергетической безопасности.

— На этот раз Давос вызвал у украинцев меньше интереса, чем раньше. Кроме того, дискутировалось то, с какими предложениями вышло украинское правительство, — инвестиционная "няня" и другие. Дело ведь далеко не только в условиях. Все понимают, что в наибольшей степени инвесторов отпугивает нестабильность в стране. Как вы считаете, с чем Украина должна была выйти в Давосе? Есть мнение, что результативнее было бы пытаться продать не Украину как образ, а какие-то успешные украинские компании. А вы как думаете?

— Лично я думаю, что усилия, приложенные к тому, чтобы привлечь инвестиции, были движением в правильном направлении. Новое руководство страны уже не впервые пытается привлечь инвестиции в Украину. Мы видели это на примере инвестиционного форума в Мариуполе, проводившегося в прошлом году, и ряда других инициатив. В Давосе была очередная попытка показать международным финансовым организациям, что Украина есть на карте мира.

Я согласна с вами, что нужно показывать успешные примеры из Украины, и на самом деле такая работа ведется и украинской властью, и нашими партнерами по программам развития, когда они посещают другие страны. Хотя Украина сталкивается с целым рядом вызовов, которые ей необходимо преодолеть, это страна огромных возможностей. Один из основных активов страны, кроме природных ресурсов, — это ее люди, умные и активные. И вы правы, инвесторы придут в Украину, когда здесь будут стабильность, верховенство права и не будет чрезмерной бюрократии. Это основные приоритеты нового руководства страны. Мы и партнеры по развитию поддерживаем эти приоритеты, потому что это то, что нужно людям.

— Сейчас часто говорят о том, что мир — в тупике. Все страны ищут дальнейшие пути развития, новые варианты. Пока эти поиски не приносят существенных результатов. Украинцы же часто не видят дальше собственного носа. Но теоретически какое место Украина могла бы занять в этих поисках решений?

— Украина — страна с огромным потенциалом. И могла бы стать лидером во многих сферах. Но это страна с советским социалистическим наследием, которая проходит долгий и болезненный процесс трансформаций. Думаю, мы все же можем видеть свет в конце туннеля, и если надлежащая структура управления государством таки будет выстроена, то этот потенциал можно будет реализовать.

— В Давосе психолог с мировым именем говорил о необходимости прививать детям навыки для будущего. Некоторые исследователи считают, что в следующем поколении высшее образование получат лишь 40%, оно утратит свою актуальность. И человек за свою жизнь в среднем будет менять пять профессий и около 20 мест работы. Что вы об этом думаете?

— Я не специалист в области образования, но скажу из своего опыта. Я из Болгарии, в прошлом тоже социалистической страны. В моей молодости родители всегда говорили детям, что высшее образование необходимо, чтобы получить хорошую работу с более высокой оплатой. Возвращаясь к вашему вопросу, я читала статьи, и исследования это подтверждают: чем выше уровень образования человека, тем выше его шансы найти достойное место работы. Тем не менее, если сегодня ваша профессия конкурентоспособна, это не означает, что такой же она останется и завтра. То есть должны быть возможности улучшать свои навыки и углублять знания. Например, если 20 лет назад я получила образование экономиста, это не означает, что сегодня я могу быть конкурентоспособной на рынке. Нужны возможности для освоения новых навыков.

— Сегодня нередко можно услышать мнение, что ООН — это как аналоговое телевидение в цифровом мире. Несмотря на то, что организация делает немало полезного, она устарела и слишком неповоротлива в принятии решений.

— ООН — это совокупность работы стран — участниц организации. Соответственно, если они решат, что организация должна быть более современной, гибкой, в большей мере соответствовать контексту, то нужно принимать меры для внедрения изменений. Одно из актуальных изменений (и многие страны — участницы ООН подавали запрос на его внедрение, но пока это не было сделано) — это изменение формата работы Совета безопасности ООН. Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов и десяти временных, избираемых каждые два года. Все решения, касающиеся геополитики, кризиса, вопросов безопасности, мира, изменения климата и других аспектов, должны проходить утверждение Совбезом ООН. Все решения принимаются путем консенсуса. И если среди постоянных стран-участниц хотя бы одна против и накладывает вето, то решение блокируется.

Могу привести также позитивный пример. Это реформа, которая проводится внутри агентств ООН, занимающихся вопросами развития, а это 46 организаций, программ и фондов. Она была начата в январе 2019 года с целью повысить эффективность и рациональность работы наших агентств. И эта реформа довольно успешна.

Очевидно, что достичь наших амбициозных целей мы сможем, лишь действуя сообща и выстраивая партнерские отношения, основанные на общих ценностях, благодаря нашей сильной воле двигаться дальше. И я приглашаю вас идти вместе dali!

Справка ZN.UA

Дафина Герчева начала работу в должности Постоянного представителя ПРООН в Украине 1 апреля 2019 года.

Впервые присоединилась к ПРООН в 1994 году как специалист по устойчивому развитию ПРООН в Болгарии. С 2002-го по 2009 год работала в Братиславском региональном центре ПРООН в Словакии.

Перед назначением в Украину работала Постоянным координатором ООН и Постоянным представителем ПРООН в Армении (2010–2012), заместителем помощника администратора ПРООН и замдиректора Бюро управления (2012–2015), а также Постоянным координатором ООН и Постоянным представителем ПРООН в Молдове (2015–2019).

Имеет опыт в сфере экологической экономики, развития потенциала, местного самоуправления и предотвращения конфликтов, сокращения бедности, снижения риска катастроф и управления рисками.

ПРООН — программа, являющаяся основой системы ООН в области поддержки развития. Представлена в 170 странах, включая Украину, где работает уже 28 лет. Это наибольшее агентство ООН с годовым бюджетом более 200 миллионов долларов и штатом более 400 сотрудников. ПРООН представлена во всех 24 областях Украины.