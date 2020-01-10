Високосный ужас 2020

"Переговоры были длительные и изнурительные, чего стоило ожидать от сторон, "каждая из которых считала другую лживой и вороватой".

Маргарет Макмиллан о британско-российских переговорах о разделении Персии в 1907 году.

Високосный год начался бурно. Уже 3 января произошло событие, последствия которого будут влиять на развитие ситуации на Ближнем Востоке и в мире еще долго.

Речь идет о санкционированной президентом США смертной казни генерал-майора Касема Сулеймани — руководителя сил специальных операций Аль-Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Лучше всего значение его смертной казни для Ирана охарактеризовать советским клише: "Внешняя и безопасная политика Исламской республики понесла тяжелую и невосполнимую потерю". Погребение подтвердило народную популярность К.Сулеймани, а иранская месть — рассудительность Тегерана и открытость к торгам.

Удастся ли аятоллам найти сравнимую по масштабам фигуру, если ее будут искать? Неизвестно. Но понятно другое — момент для Ирана утрачен. США значительно ослабили противника, открыли поле для укрепления своих позиций без широкомасштабного применения военной силы. Новые санкции, новые ограничения, новые переговоры…

Еще одно. Сообщения о роли религиозных убеждений и апокалипсических видениях при принятии американцами решения о смертной казни иранского генерала в очередной раз доказывают важность человеческой идентичности. Мы ведем себя в соответствии с тем, кем мы являемся, точнее, кем мы себя считаем. И это работает в самых модерных странах.

И самое важное. Эта операция создала прецедент казни американскими спецслужбами иностранного государственного деятеля за действия, которые США считают терроризмом. И это принципиальное новшество, потому что К.Сулеймани был действующим деятелем военного формирования суверенного государства, в отличие от членов и лидеров негосударственных террористических организаций, в частности Бин Ладена и других. Американцы готовились долго и тщательно: только процесс объявления Корпуса стражей Исламской революции террористической организацией продолжался почти 12 лет — с 2007-го по 2019-й.

Понятно, что такой прецедент понравился многим, кто может считать опыт американцев достойным заимствования. Нетрудно спрогнозировать попытки его наследования, в частности и в нашем регионе…

Но это долгосрочные последствия. Кризис же еще больше углубился через пять дней — из-за падения 8 января около Тегерана украинского самолета Boeing 737, забравшего жизни 176 пассажиров и членов экипажа. После более суток неофициальных заявлений о технических неисправностях самолета со ссылками на источники в канадской и европейских разведках, лидеры Канады и Великобритании официально обвинили Иран в случайном уничтожении пассажирского лайнера из поставленного Россией противовоздушного ракетного комплекса. Эту информацию полуофициально подтверждают и в США. В сети появились соответствующие видео.

Окончательный вердикт о причинах катастрофы должно вынести международное расследование. Сейчас понятно одно: Украине надо делать все для достижения максимально объективного результата, настаивая на соблюдении определенных процедур с широчайшим привлечением всей имеющейся информации, доказательств и экспертов всех заинтересованных сторон. Это важно прежде всего для памяти погибших.

Ситуация вокруг катастрофы стала лакмусовой бумажкой для выявления позиции, взвешенности и нервов многих игроков и комментаторов как в Украине, так и за ее пределами. Активное привлечение к играм великих без надлежащих оснований может стоить слишком дорого. Каждый должен осознавать собственные возможности и роли. Как известно, гибрид — это едва ли не самое страшное наказание греческих богов для правителей и героев. Мелочное выяснение отношений в нашем болоте недостойно интересов Украины, стоящих на кону.

Успешное международное расследование при любых его результатах может существенно оздоровить ситуацию. Провал расследования будет свидетельствовать об углублении кризиса мирового порядка с, к сожалению, предвиденными последствиями дальнейшей подмены силы права правом силы. И для Украины также.

Окончательное доказательство "ракетной" версии значительно усилит американские позиции в конфликте с Ираном и создаст определенные возможности для поиска российского следа. Вместе с тем украинская авиакомпания МАУ и американская Boeing избежат огромного финансового и репутационного удара, который нанесло бы подтверждение начальной гипотезы о технической неисправности самолета.

И в завершение. В июле 2014-го сбитие российским "Буком" самолета рейса MH 17 стало поворотным пунктом в развитии российско-украинского конфликта. Наша задача — не допустить, чтобы Тегеранскую катастрофу использовали против Украины.