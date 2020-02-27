Жертва во имя Брекзита

Хотя вопрос выхода Великобритании из Европейского Союза наконец решен, история Брекзита далека от завершения. Переговоры между Брюсселем и Лондоном о торговом соглашении могут оказаться даже более сложными, чем те, что определили условия выхода. Сторонам предстоит решить и другие острые вопросы — социального обеспечения, экологической безопасности, защиты прав граждан ЕС и Британии по обе стороны Ла-Манша. Но главной проблемой, которую Брекзит принес Британии, очевидно стала Северная Ирландия.

Британский премьер Борис Джонсон фактически принес Северную Ирландию в жертву ради достижения компромисса с Брюсселем. Теперь Ольстер может остаться в экономическом союзе с ЕС на неопределенное время, тогда как остальная Британия должна окончательно отделиться от интеграционного объединения уже в конце нынешнего года.

Однако для жителей Ольстера это не повод для оптимизма. Ведь они лишаются значительных средств из фондов ЕС, технической и институциональной помощи со стороны объединения. Голосовавшие на референдуме против выхода недовольны тем, что их лишили многих привилегий граждан ЕС. Их оппоненты считают, что Лондон их предал и оставил в заложниках Брюсселя.

Однако проблема границы — не единственный вызов, с которым регион столкнулся. Выход Великобритании из ЕС нарушил относительное политическое равновесие в регионе и поставил под сомнение социальное благополучие его жителей.

Многие десятилетия ситуация в Северной Ирландии определяется противостоянием католической и протестантской общин. Первая составляет основу республиканцев, выступающих за объединение с Ирландией. Вторая — юнионисты, стремящиеся во что бы то ни стало сохранить единство с Британией.

Конечно, такой взгляд на вещи упрощен — многие жители Ольстера не занимают радикальных политических позиций. Тем не менее именно этот раскол был причиной многочисленных вооруженных стычек. И учет позиции двух общин лежит в основе политического компромисса, достигнутого в конце 1990-х. В управлении регионом представлены обе общины, и сохранение баланса между их главными политическими силами является важным элементом урегулирования.

Брекзит угрожает это равновесие нарушить. Главным юнионистским партиям он уже обошелся очень дорого.

Хождение Демократической юнионистской партии (ДЮП) во власть — когда она поддержала консерваторов после досрочных выборов 2017 года и позволила Терезе Мэй сформировать кабинет меньшинства — должно было усилить позиции ДЮП. Соглашение предполагало выделение дополнительных субвенций Северной Ирландии, что стало бы заслугой юнионистов, а также содержало гарантии жесткого Брекзита, при котором условия "развода" с ЕС были бы одинаковы для всех частей Великобритании, включая Ольстер.

Но в итоге финансовая помощь оказалась меньше предполагаемой, а Северная Ирландия — "подвешенной" между Лондоном и Брюсселем. Возникла угроза появления таможенной границы в Ирландском море, а неопределенный статус границы с Ирландией вызвал недовольство не только католиков, но и протестантов — электоральной базы юнионистских партий.

ДЮП стали обвинять во всех невыгодных для Ольстера шагах кабинета тори, не помогла даже жесткая критика плана выхода, предложенного Джонсоном. Лидеру ДЮП Арлин Фостер пришлось извиняться перед избирателями за неудачный альянс в британском парламенте.

Ударил Брекзит и по второй крупной политсиле протестантской общины — Ольстерской юнионистской партии. Долгое время она поддерживала Брекзит, и это стоило ей голосов. Перед прошлогодними досрочными выборами в британский парламент лидеры партии заявили о своей поддержке членства в ЕС, но этот запоздалый демарш не помог ей сохранить влияние.

Опросы фиксируют в Северной Ирландии рост недовольства выходом из Евросоюза. Жители региона опасаются сокращения финансирования Северной Ирландии. Лондон, очевидно, не сможет, да и не захочет компенсировать потери от прекращения помощи со стороны Брюсселя. Более того, на фоне неизбежного экономического спада, вызванного Брекзитом, и вероятного финансового кризиса в случае, если не удастся быстро заключить с ЕС торговое соглашение, в Лондоне заговорили о необходимости сократить поддержку регионов.

Растущее недовольство укрепляет позиции тех политических сил, которые с самого начала были против выхода Британии из объединения. Это Альянс (стремящийся дистанцироваться и от юнионизма, и от ирландского национализма), а также ирландские националисты — умеренные из Социал-демократической и лейбористской партии, и конечно Шинн Фейн — главная сила этого фланга североирландской политики.

Ослабление юнионистов относительно ирландских националистов угрожает обострением противостояния в среднесрочной перспективе. В краткосрочной же — эта ситуация привела к тому, что юнионисты заняли более мягкую позицию в отношении Евросоюза.

Еще одна причина, по которой политические силы Ольстера стремительно превращаются в еврооптимистов, — значительный рост влияния общественных организаций и роли гражданского общества в регионе — в последние три года, когда из-за политического кризиса было заблокировано формирование правительства региона, граждане вынуждены были самоорганизовываться.

Важную роль в создании и работе общественных организаций сыграл Евросоюз. И теперь, когда гражданский сектор стал во многом формировать политическую повестку региона, важное место в ней заняли темы, совпадающие с актуальными вопросами на континенте, — защита прав трудящихся по стандартам ЕС, легализация однополых браков и абортов, поддержка миграции. То, что Брюссель будет использовать гражданский сектор как фактор влияния на ситуацию в регионе — очевидно. Когда в конце января делегация ЕС под руководством главного переговорщика объединения по Брекзиту Мишеля Барнье посетила Белфаст, встречи с представителями общественных организаций и гражданскими активистами были важной частью их рабочей программы.

Дрейф североирландской политики в сторону проеэсовской позиции в поддержку всестороннего сотрудничества с ЕС неизбежен. В январе Ассамблея Северной Ирландии — региональный парламент — проголосовала против плана Джонсона по Брекзиту. Резолюцию поддержали даже депутаты от ДЮП. Хотя Лондон и проигнорировал позицию Белфаста, последствия этого шага будут серьезными. По сути сегодня Северная Ирландия будет все больше расходиться с Лондоном во мнениях, что неизбежно приведет к конфликту между региональными властями и центральными.

О том, что британское правительство намеренно в этой ситуации действовать жестко, говорит отставка министра по делам Северной Ирландии Джулиана Смита. В Лондоне отставку пытаются представить в контексте укрепления власти Джонсона: Смит был сторонником Терезы Мэй и общий язык с новым премьером так и не смог найти. Но в Белфасте Смита будут вспоминать как последовательного противника выхода Британии из ЕС и государственного деятеля, выступавшего за то, чтобы Евросоюз и дальше помогал поддерживать мир и благополучие в Ольстере.

Новый министр — Брендон Льюис — в этих вопросах придерживается взглядов, противоположных позиции предшественника. Следовательно, рассчитывать на помощь Лондона в решении проблем Северной Ирландии Белфасту не приходится. Скорее кабинет Джонсона будет "продавливать" нужные ему решения, чем искать компромиссы.

Остроту политического и вероятного социально-экономического кризиса в регионе усиливает ситуация в соседней Ирландии. На всеобщих выборах 8 февраля Шинн Фейн (партия действует по обе стороны границы) одержала победу, получив в парламенте 37 мандатов из 160.

Результат оказался неожиданным для всех: опросы общественного мнения показали значительный рост поддержки националистов лишь за неделю до выборов. Шинн Фейн в победу тоже не верили: в прошлом году партия продемонстрировала слабые результаты на местных выборах и выборах в Европарламент, а на парламентских даже не стала выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах.

Это самый большой успех партии в Ирландии за все время ее существования. Правда он вряд ли позволит националистам сформировать правительство. Две ведущие партии страны — центристские Фине Гэл и Фианна Файл, удерживающие власть в Ирландии с конца 1920-х, — не хотят вступать с Шинн Фейн в коалицию и, вероятно, вместе сформируют кабинет. Правда есть шанс роспуска парламента и повторных выборов, на которых Шинн Фейн может выступить еще лучше. Однако важно другое.

Хотя поддержку националисты получили благодаря экономической части программы (Шинн Фейн придерживается не только националистической, но и социалистической идеологии, а острота социально-экономических проблем в Ирландии сейчас велика), с идеей единой Ирландии партия не рассталась. Призывы к референдуму об объединении звучат от депутатов Шинн Фейн в обоих парламентах — и ирландском, и североирландском. Рост их популярности в Ирландии означает лучший доступ к политической трибуне и возможность усилить агитацию за объединение, если кризис на севере острова будет углубляться.

Давление со стороны Ирландии лишь усилит нервозность Лондона. И усугубит и без того серьезную политическую ситуацию.