За ними Москва!

Коронавирус пожирает российские "скрепы".

Вслед за ценами на нефть резко снизился уровень общественного воодушевления в связи с приближающейся Пасхой и 75-летием "Великой Победы". Массовые религиозные мероприятия уже остановлены. С высокой вероятностью военно-политические торжества будут перенесены на 24 июня, когда в 1945 году был проведен первый парад, или даже на 2 сентября, когда официально завершилась Вторая мировая война. На этом фоне перенесенное на неопределенный срок всероссийское голосование по обнулению президентских каденций Владимира Путина, замаскированное под конституционные изменения, теряется из виду. Вместе с ним растворяется образ непобедимого российского президента, тщательно выстраивавшийся последние 20 лет.

Государственная машина России начала реагировать на угрозу пандемии с середины марта. До этого были единичные предохранительные акции, связанные в основном с пассажирским сообщением с Китаем: оно было остановлено еще в феврале и китайцев в Москве стали отправлять на обсервацию, что вызвало тогда возмущенную ноту посла Китая мэру российской столицы. Наконец, когда симптомы заражения начали появляться в среде российских элит, для борьбы с коронавирусом были созданы сразу несколько федеральных центров управления. Основной из них был образован указом Владимира Путина на базе Госсовета. Этот штаб в качестве федерального чиновника возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. Другой штаб создало правительство Михаила Мишустина. Наконец третий штаб существует в рамках Совета безопасности России и координируется заместителем Путина в этом органе Дмитрием Медведевым. Эти центры управления учредили единый информационный центр по борьбе коронавирусом.

Первыми действиями всех этих штабов стала срочная подготовка медицинских учреждений на случай пандемии (в первую очередь в Москве) и перекрытие границ. Последнее было жестким и решительным. Закрытие сопровождалось разъяснительными звонками Путина и Мишустина их визави в соседних странах, а также странах сосредоточения российских туристов. Иностранцам, кроме исключительных случаев, запрещен въезд в Россию. Закрыли даже границу с Беларусью, которую еще совсем недавно собирались присоединить к Российской Федерации. Единственное исключение было сделано для временно оккупированных территорий Украины: с территории ОРДЛО в РФ пускают не только с российскими, но также с внутренними украинскими паспортами и "паспортами республик". Единственное условие — регистрация в ОРДЛО.

С введением собственно карантинных мероприятий Россия тянула до конца марта. В конце концов Путин объявил выходные с сохранением зарплаты сначала на неделю, затем до конца апреля. Последние недели он управляет страной дистанционно. И все же, проводя многочисленные мероприятия и появляясь на телеэкране, российский президент так ни разу и не произнес слово "карантин". Ограничительные меры были отданы на усмотрение глав субъектов федерации, меры экономического обеспечения — правительству и Центральному банку.

Многих в России поведение президента озадачило. Раньше он всегда врывался в самый центр громких российских проблем — прилетал на самолете, приплывал на батискафе — и сразу же все решал. Так по крайней мере казалось. Теперь он всего лишь раз в ярком защитном костюме сходил в передовую московскую больницу. Затем у главврача обнаружили коронавирус, а Путин самоизолировался. Возможно российский президент и сам озадачен происходящим, этим стремительным разрушением привычных "скреп" под влиянием обстоятельств непреодолимой силы — пандемии и дешевой нефти.

Тем не менее делегирование полномочий может быть для него разумным: в условиях неопределенности, когда вряд ли кто-то в мире понимает, чем все может закончиться, он бросил всех возможных конкурентов на бой с коронавирусом. Большинство опозорятся, единицы станут героями. С последними может быть связан риск для Путина, но меньший, чем риск самому сжечь остатки рейтингов и государственных резервов. К тому же, как показали замеры общественного мнения, активное мелькание на передовой борьбы с коронавирусом дает российским политикам лишь пару дополнительных процентных пунктов в рейтингах одобрения.

Первым в борьбу с пандемией непосредственно на поле боя вступил мэр Москвы Сергей Собянин. Совместно с главой Московской области он ввел жесткие карантинные меры, весьма похожие на те, которые сейчас применяются в Украине. Обещано было скорое введение системы электронных разрешений на перемещение с помощью QR-кодов в смартфонах, как это было сделано в Китае и Европе, но система оказалась неготова. Полицейские продолжают следить за соблюдением карантина согласно собственной интерпретации правил. Финансовые ресурсы Москвы позволили ввести существенные меры социальной поддержки. В случае потери работы москвичам обещаны 19,5 тыс. рублей ежемесячных выплат против общероссийского максимума в 12,13 тыс. (на уровне минимального размера оплаты труда или МРОТ). Повышенная выплата дается в Москве автоматически при регистрации в центрах занятости. Москва и область не были закрыты, хотя эта опция постоянно присутствует.

Вслед за Москвой карантинные меры согласно уровню угрозы начали объявлять другие субъекты федерации. За объявленные Путиным широкие рамки федеральной политики вышла только Чечня. Там не просто был введен комендантский час: Чечня полностью закрыла свои границы для пассажирского сообщения. Из Москвы последовал окрик, но он был совсем слабым и быстро затих. Вряд полная самоизоляция будет позволена какому-либо еще субъекту Российской Федерации, если только ситуация не станет катастрофической.

Экономическое реагирование России на коронавирус было достаточно быстрым и реалистичным, если исходить из цели обеспечить базовый уровень выживания, не растратив при этом резервы. На саммите "большой двадцатки", проходившем в режиме телеконференции, Владимир Путин анонсировал, что российское правительство и Центробанк направят на борьбу с кризисными явлениями в экономике вследствие пандемии суммарно 2,4% ВВП. Это около 40 млрд долл. на фоне 4,8 трлн долл. общего вклада стран "большой двадцатки".

Собственно чрезвычайные меры потребовали выделения 50 млрд руб. на строительство инфекционных центров и закупку оборудования, 30 млрд руб. — на повышение пособий по безработице до уровня МРОТ (с 8 тыс. руб. до 12,13 тыс. руб.), а также продление до 2024 года срока возврата регионами бюджетных кредитов на 71 млрд руб., которые они должны были вернуть в этом году.

Главный источник социального обеспечения на время "выходных" — работодатели, которые обязаны выплачивать зарплату. В помощь им была запущена система беспроцентного кредитования юридических лиц для выплаты зарплат во время карантина. Государственный банк ВЭБ.РФ, распоряжающийся программой, будет предоставлять 75% кредита, коммерческие банки добавят 25%. Рассмотрение запросов на кредиты будет скрупулезным, как и при обычном кредитовании. Беспроцентные кредиты предусматривают выплату в месяц на одного работающего не больше МРОТ, который составляет 12,13 тыс. руб. Вряд ли это обеспечит комфортные выходные.

В рамках социальных мер установлен новый расчет выплаты по больничному листу, исходя из МРОТ. Семьи, имеющие право на материнский капитал, смогут получать дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка. До начала мая будут произведены выплаты ветеранам и работникам тыла по случаю окончания Второй мировой войны в Европе.

Для заемщиков, чей доход снизился более чем на 30%, предусмотрены кредитные каникулы (как по потребительским, так и ипотечным кредитам). Заемщики освобождаются от уплаты двух третей регулярных платежей (67%), а также получат отсрочку по уплате основного долга. Оставшаяся треть (33%) платежей должна быть выплачена, так же, как и тело кредита, но по желанию может быть включена в сумму основного долга. Эта программа будет субсидироваться государством.

Указанные меры по кредитным каникулам распространяются также на малые и средние предприятия. Кроме того для них до конца года введен мораторий на банкротство и проверки. Снижены страховые взносы с 30 до 15% (по оценке министерства финансов России, до конца года компании сэкономят на взносах 285 млрд руб.). Арендаторам помещений дано право требовать в этом году отсрочки платежей или их уменьшения. Предусмотрена возможность установить в этом году особый режим начисления неустойки за неисполнение застройщиками обязательств по договорам долевого участия.

Эти меры были оценены российским правительством в 1,3 трлн руб. (1,2% ВВП) или около 20 млрд долл. по текущему обменному курсу. Если верить анонсу Путина на саммите "большой двадцатки", должно быть направлено еще столько же. Путин и Мишустин пообещали, что перечень мер поддержки экономики будет расширяться, включая льготное кредитование малого и среднего бизнеса и предоставление государственных гарантий для кредитования нуждающихся предприятий на общую сумму 500 млрд руб. В фокусе будут находиться несколько сотен предприятий, отнесенных к системообразующим. Вокруг формируемого списка таких предприятий уже возник скандал: в него попала букмекерская контора. Это заставило вспомнить, что карантин коррупции не помеха.

В борьбе с коронавирусом пока не проявили себя охранители советских ценностей и идеологи повсеместной российской победы — все те, кого принято называть "силовиками" и связывать с ними безопасность России. Не было видно и слышно ни секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, ни директора ФСБ Александра Бортникова, ни министра обороны Сергея Шойгу, ни гражданских представителей этого круга — председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу "Роснефти" Игоря Сечина. Публично слово молвил лишь недавно внедренный в эту среду Дмитрий Медведев. Он всего лишь призвал во всем слушаться Путина.

Эти люди, разумеется, не сидели сложа руки. Они убеждали Путина ввести чрезвычайное положение с вытекающими из него изменениями государственного управления. В таком случае правительственные полномочия перетекли бы в Совет безопасности, а во главе субъектов федерации, региональных и муниципальных администраций, на которые режим бы распространялся, были бы поставлены коменданты.

Такой вариант развития событий стал бы похож на переворот в привычном распределении полномочий российских элит. И главным призом победителю стала бы Москва, где чрезвычайно высока концентрация ликвидных средств и всевозможных активов. Можно напомнить, что расходная часть бюджета Москвы на этот год почти равна расходам государственного бюджета Украины (41 млрд долл.против 43 млрд по текущему обменному курсу) до секвестра последнего (бюджет Москвы в связи с коронавирусом не секвестируется).

Те, кто в последние годы планировал захват всей Украины, всей Беларуси и даже стран Балтии, но везде потерпели фиаско, теперь планируют взять Москву. В качестве экономического актива это может быть лучше, чем все перечисленное выше, и не требует даже гибридной войны. Но Путин пока сделал выбор в пользу гражданских руководителей. Собянин и Мишустин выиграли первое сражение. Введенный ими карантин можно рассматривать как прививку против чрезвычайного положения.

Пока что угроза пандемии способствует концентрации России на внутренней политике. Но никто сейчас не может прогнозировать, какими будут российские приоритеты в горизонте нескольких месяцев, тем более лет. С повестки дня не сняты ни чрезвычайное положение, ни планы глобальных побед. Они лишь отошли в тень.

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