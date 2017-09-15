Языковое яблоко раздора, или Как будут учиться национальные меньшинства

После начала российской агрессии тревогу в Киеве вызывает не только восточная, но и западная граница.

Сообщения о сепаратистских настроениях национальных меньшинств, которые, очевидно, подпитывала российская пропаганда, имели цель не только дестабилизировать ситуацию в западных регионах, но и рассорить Киев с соседями. В течение нескольких лет Украина прилагала значительные усилия для восстановления доверия и укрепления отношений с Румынией, Молдовой, Венгрией, но, похоже, то, что не удалось сделать в 2014-м, рискует стать реальностью осенью 2017-го. И уже традиционно яблоком раздора стал вопрос языка.

На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом закон "Об образовании", запустив масштабную реформу, цель которой — приблизить украинскую школу к европейским стандартам. Одним из нововведений стало изменение подхода к преподаванию государственного языка среди национальных меньшинств. Этот вопрос долго дискутировался, в частности и в стенах парламента, и немало радикальных предложений было отклонено. В Министерстве образования знали о негативных оценках предлагаемых изменений со стороны отдельных государств, но, кажется, ни в МОН, ни в правительстве не были готовы к острой дипломатической реакции, которую спровоцировали языковые положения. Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал образовательный закон, назвав его несправедливым, таким, который прокладывает путь к денационализации меньшинств. В Польше выразили надежду, что Украина будет придерживаться своих обязательств, и ожидают консультаций по поводу положений закона и его имплементации. Румынский МИД выразил серьезную обеспокоенность, оценив закон как нарушение прав их меньшинства. Но самой острой оказалась реакция Будапешта, где действия Киева охарактеризовали как нож в спину венгерским партнерам. Президента Порошенко призвали не подписывать закон.

Украину упрекают в том, что принятый закон противоречит Конституции Украины и ее международным обязательствам о защите прав национальных меньшинств. Но, как кажется, здесь не обошлось без российского фактора. Именно российские медиа и пророссийские ресурсы в Украине начали активно раздувать истерию о "тотальной украинизации", будто бы запущенной МОН. Именно на статью в пророссийском издании ссылался Игорь Додон, высказывая свой протест. В очереди возмущенных сама Россия оказалась последней, хотя обычно российский МИД чрезвычайно оперативно реагирует на инициативы Киева. Соответствующее заявление с критикой закона, "очевидная цель которого — максимальное ограничение интересов миллионов русскоязычных жителей Украины", появилось на сайте МИДа России только 12 сентября (через неделю после голосования).

Указав, что закон уже раскритиковал ряд государств, Россия призвала к "коллективным усилиям, в частности на "площадках" международных организаций, с целью противодействовать политике властных структур Украины, пренебрегающих общепризнанными правочеловеческими стандартами".

Вопрос меньшинств остается постоянным раздражителем в отношениях Украины с соседними государствами. Нынешний конфликт на языковой почве свидетельствует, что проблема не потеряла своей остроты, как и подозрительное отношение к Украине. Удастся ли Москве использовать "языковую карту", чтобы рассорить Киев с западными соседями, покажут последующие несколько недель. Многое будет зависеть от того, насколько убедительными будут аргументы МИДа и МОН, а также от готовности соседей Украины услышать эти аргументы. Ситуацию ухудшил тот факт, что в действительности ни в Бухаресте, ни в Будапеште, ни в других столицах не знают, за что именно проголосовала Верховная Рада. Отсутствие окончательного текста закона создало широкое поле для спекуляций и недоразумений. Обидно, если имидж Украины опять станет жертвой ненадлежащей коммуникации.

Так, в Министерстве образования настаивают, что положения закона ни в коем случае не нарушают прав меньшинств и соответствуют международным стандартам.

Рассмотрим детально, какими являются международные обязательства Украины. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, ратифицированная Украиной, предусматривает обязанность государства признавать за лицом, которое принадлежит к национальному меньшинству, право изучать язык своего меньшинства (ст. 14). Государство должно обеспечить надлежащие условия для преподавания языка национального меньшинства или для обучения на этом языке. При этом в Конвенции отдельно подчеркнуто, что реализация этих положений может осуществляться без вреда для изучения официального языка или преподавания на этом языке.

Согласно Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (1992 г.), на которую также ссылаются критики Украины, государство обязано "предусмотреть надлежащие формы и средства преподавания и изучения региональных языков или языков меньшинств на всех соответствующих уровнях". Но конкретное определение этих форм и средств может варьироваться. Так, ст. 8 хартии, касающаяся непосредственно образования, закрепляет обязательство государств "без вреда для преподавания официального языка" предусмотреть возможность предоставления образования на всех уровнях (от дошкольного до университетского) на языках меньшинств; или предоставление существенной части образования на языках меньшинств; или, начиная с начального уровня, обеспечить преподавание соответствующих языков меньшинств как составную часть учебной программы.

Новый украинский закон "Об образовании", в сущности, предусматривает расширение использования украинского языка в образовательных учреждениях, сохраняя возможности для изучения и преподавания на языках национальных меньшинств. В ст. 7 закреплено, что языком учебного процесса в учебных заведениях является государственный язык, т.е. украинский. При этом лицам, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским языком. Предполагается, что в детсадах и начальной школе ученики смогут обучаться на родном языке и изучать украинский язык. С 5 класса общеобразовательные предметы будут преподавать уже на украинском, но параллельно ученики смогут изучать язык национального меньшинства, его литературу, историю на родном языке. Так, закон отдельно предусматривает возможность преподавания "одной или нескольких дисциплин на двух и больше языках — на государственном языке, английском, на других официальных языках ЕС". Закон имеет трехлетний переходной период — до 2020 г. В текущем учебном году изменения не предусмотрены, а в следующем будет увеличено количество предметов с украинским языком преподавания.

О необходимости изменения подхода к преподаванию на государственном языке неоднократно заявляли эксперты в сфере образования, указывая на низкий уровень владения государственным языком представителей национальных меньшинств. Так, по данным Минобразования, в 2016 г. около 40% выпускников Закарпатья получили за ВНО по украинскому языку от 1 до 3 баллов по 12-балльной шкале. А 60 школьников венгерского и румынского меньшинств вообще не преодолели порог "сдал/не сдал" в тестировании по украинскому языку. В условиях, когда социализация ребенка (в семье, детсаду и школе) полностью проходит с использованием языка национального меньшинства, а государственный язык звучит только на уроках украинского языка и литературы, вряд ли такие результаты можно считать неожиданными. В результате выпускники испытывают существенные трудности во время поступления в высшие учебные заведения Украины, а в перспективе имеют ограниченные возможности для самореализации в Украине.

Европейский опыт в сфере образования представителей национальных меньшинств различный. В почти 20 странах существует практика использования региональных языков и языков меньшинств в преподавании наряду с государственным языком. Каждая страна сама определяет, какой именно образовательный формат является для нее самым лучшим, учитывая межэтническую и социально-политическую ситуации. Общим трендом является увеличение автономии образовательных учреждений, в частности расширение свободы в определении учебной программы. В Венгрии функционируют школы с немецким и словацким языками преподавания. Выделяют три типа школ для национальных меньшинств: когда язык меньшинства преподают как иностранный; когда на языке меньшинства преподают отдельные гуманитарные предметы (историю, литературу), и когда все предметы преподают на языке меньшинства, а официальный язык изучают на уроках языка и литературы.

В последние годы произошло заметное сближение между Украиной и Румынией, что является общим достижением обеих сторон. На фоне поддержки, которую демонстрировала Румыния Украине в ответ на российскую агрессию, появилась надежда, что наконец удастся преодолеть взаимные подозрения и стереотипы, продолжительное время тяготевшие над отношениями двух стран. Образовательный закон, похоже, станет первым серьезным испытанием для еще довольно слабых украино-румынских связей. Сейчас Бухарест анонсировал, что вопрос образования на родном языке для этнических румын станет приоритетным в повестке дня визита государственного секретаря Румынии Виктора Микулы в Киев, который состоится на следующей неделе.

Значительно более узким является поле для диалога с Венгрией. Венгерское правительство уже пообещало активно действовать на всех возможных европейских форумах, чтобы не допустить вступления в силу "языковых" правил. Более того, Венгрия четко заявила, что не намерена поддерживать на международном уровне ни одно из важных для Украины решений, уточнив, правда, что это не касается голосования относительно санкций. Особое возмущение в Будапеште, похоже, вызвал тот факт, что закон был принят, несмотря на протесты с венгерской стороны. Но тональность и категоричность заявлений руководителя венгерского МИДа Петера Сийярто вполне соответствуют его стилю коммуникации и дипломатии и по другим вопросам.

Национальный вопрос был поставлен в центр внешней и внутренней политики правительства с момента прихода к власти партии "Фидес" Виктора Орбана, поэтому остро негативная реакция на украинскую образовательную реформу была вполне предвиденной. Именно при нынешнем правительстве значительно упростилось получение венгерского гражданства, а венгры, проживающие за границей, получили право голоса на национальных выборах. Венгерские меньшинства в соседних государствах рассматриваются как неотъемлемая часть венгерской нации, а их образование — как средство сохранения венгерской идентичности. Будапешт выделяет большие средства на содержание и развитие инфраструктуры венгероязычных учебных заведений всех уровней и поддерживает прямыми субсидиями учителей и родителей, которые отдают своих детей в венгероязычные школы.

Украинский образовательный закон осудили все парламентские партии Венгрии и призвали президента Порошенко не подписывать его. Этот вопрос объединил и проправительственные, и оппозиционные силы страны. Следующей весной Венгрию ждут парламентские выборы, и поэтому ни одна из политических сил не хочет потерять поддержку избирателей из-за "мягкой" позиции в национальном вопросе. Капитализировать на этом вопросе попытается праворадикальный "Йоббик", часто позиционирующий себя как единственного истинного защитника закарпатских венгров.

Венгерские комментаторы высказывают опасение: промежуточная модель на практике приведет к одноязычному образованию, что в конечном итоге усилит ассимилирующие процессы. Поскольку в международном опыте можно найти примеры в подтверждение этого тезиса, трудно назвать эти страхи безосновательными. Сейчас только в одной венгерской статье, опубликованной на Index.hu (самый большой новостийный онлайн-ресурс) сделана попытка посмотреть на проблему детальнее и с разных позиций. В частности, упомянуты трудности, которые возникнут у представителей венгерского меньшинства в Закарпатье, если они неподобающим образом будут изучать украинский язык. Указано, что многое будет зависеть от имплементации закона. Сейчас в МОН только готовят механизм реализации проголосованных норм.

Учитывая очевидные риски, вызванные принятием языковой нормы, возникает вопрос: насколько оправданным является этот шаг? В условиях продолжения российской агрессии для Украины критически важно сохранить европейское единство и поддержку, в частности со стороны соседей, которые входят в ЕС. Отдельное беспокойство вызывает ситуация в районах компактного проживания национальных меньшинств, поскольку этим могут воспользоваться радикальные политические силы для дальнейшего возмущения населения. Не слишком ли высокой будет цена образовательной реформы? Вряд ли ответ на этот вопрос может быть однозначным. Сторонники нововведений указывают на то, что незнание государственного языка национальными меньшинствами представляет потенциальную угрозу национальной безопасности и единству. Однако, учитывая чувствительность и сложность проблемы, любые радикальные неподготовленные шаги могут только ухудшить ситуацию. Киев должен действовать максимально осторожно и активно использовать опыт наших соседей с ЕС, а также уделить значительное внимание коммуникации с партнерами и национальными меньшинствами. Не менее важно поднимать престиж украинского образования, чтобы представители национальных меньшинств были не обязаны, а заинтересованы владеть украинским языком. Только это может обезопасить от дальнейших конфликтов.

В каждом из международных документов подчеркнуто, что реализация языковых прав национальных меньшинств может осуществляться без вреда для изучения государственного языка. Министерство образования дало понять, что предыдущий образовательный механизм не удовлетворял это требование, и поэтому его необходимо изменить. Учитывая то, что Будапешт уже направил письма с критикой действий Украины в ОБСЕ, ЕС и ООН, Киев должен четко сформулировать собственные аргументы и готовиться отстаивать свою позицию на международных площадках.