Взывая к Франко

Досрочные выборы в Испании в минувшее воскресенье сделали политическую ситуацию в стране еще запутаннее, чем после апрельских выборов.

Напомним, что тогда премьер-министру Педро Санчесу не удалось сформировать правящую коалицию. Результатом этого стали еще одни внеочередные выборы — четвертые за четыре года. Они совпали с новым обострением противостояния между испанским правительством и правительством провинции Каталония, которое добивается независимости.

После подведения итогов голосования 10 ноября стало понятно, что Испанской рабочей социалистической партии, лидером которой является Санчес, не удалось улучшить свое положение. А в законодательном органе по итогам выборов появился мощный праворадикальный блок, лидеры которого уже объявили о начале "реконкисты". То есть борьбы за возвращение к традиционным ценностям и одновременно против программы разрешения испанских проблем, которую выдвигал Санчес. Возможно, угроза справа заставит испанских левых найти компромисс для формирования коалиционного правительства страны. Но очевидно и то, что наиболее благоприятный момент для решения самых насущных проблем страны, в том числе каталонской, уже упущен.

Призрак коалиции

В новом составе нижней палаты парламента страны — Конгрессе депутатов — соцпартия получила 120 мест из 350, что на 3 места меньше, чем по результатам апрельских выборов. А вот их основные соперники из Народной партии (НП) улучшили свое положение, получив 89 мандатов, ранее было 66. Но главной сенсацией выборов стал ошеломительный результат молодой праворадикальной партии Vox ("Голос"), представительство которых удвоилось — с 24 до 52 депутатов, и они сразу взлетели на третье место. При этом левоцентристы из партии "Сьюдаданос" ("Граждане") потеряли сразу 47 голосов, и их представительство сократилось до 10 депутатов. А популистская левая партия Unidas Podemos (Вместе мы сможем! — "Подемос") получила в новом составе 35 мандатов (-7 мандатов). Также в парламенте страны 13 мест займут представители Каталонских левых республиканцев (ERC), которые поддерживают идею независимости региона от Испании, но могли бы поддержать Санчеса, если бы тот продемонстрировал готовность идти на компромиссы в разрешении споров с каталонскими сепаратистами. 6 мандатов у баскских националистов (EAJ-PNV). И еще 18 мест поделили между собой несколько мелких партий, имеющих по 1–2 мандата.

Уже в минувший вторник лидер партии "Подемос" Пабло Иглесиас призвал левые силы к созданию коалиции, и Педро Санчес принял это предложение. При этом Иглесиас, вероятнее всего, получит пост вице-премьера в новом правительстве. Заметим, что еще летом от такого альянса с "Подемос" лидер социалистов категорически отказывался, и это, в общем-то, привело к нынешним досрочным выборам. Как подсчитали местные аналитики, с апрельских выборов обе партии лишились поддержки полутора миллионов голосов избирателей и 10 депутатских мест, и теперь даже их "коалиция" в 155 мандатов не дает гарантий того, что им удастся добрать 21 голос для создания правительства большинства. Для этого им необходима поддержка всех баскских и каталонских депутатов, а также еще 2 голоса представителей совсем мелких партий. Но, например, каталонцы из ERC уже обусловили свою поддержку новому кабинету обязательным началом переговоров о "самоопределении Каталонии" и решении проблемы "политических заключенных" — дюжины каталонских политиков, осужденных испанским судом в октябре за проведение в 2017 году т.н. референдума о независимости.

Для Санчеса это все сложные вопросы, но от их решения зависит реальность коалиции. Если же такая коалиция возникнет — впервые за более чем 40 лет после перехода Испании к демократическому правлению после диктатуры Франсиско Франко, то страной будет управлять не однопартийный кабинет.

Подобная перспектива, однако, не очень воодушевляет испанское бизнес-сообщество, которое хотело бы видеть социалистов в коалиции с центристами, ведь "Подемос" может повернуть политику кабинета на уменьшение социального неравенства, борьбу с безработицей (второй по уровню в Европе) и компенсацию экономического спада за счет повышения бюджетных расходов.

Правые и консерваторы уже заявили о своей оппозиции к левой коалиции. Лидер Народной партии Пабло Касадо считает результаты волеизъявления сограждан обнадеживающими для своей партии и заявил, что "Сеньор Санчес своим выбором союзника не оставил для НП другого выбора, кроме как стать во главе тех, кто будет оппонировать его правительству".

"Сьюдаданос", очевидно, будет переживать внутренний кризис, который уже вылился в то, что сразу после выборов лидер партии Альберт Ривера объявил о своей отставке с поста лидера. Причиной поражения партии наблюдатели называют дрейф этой центристской и либеральной политсилы в лагерь "националистов", в то время как данную нишу уже вполне успешно осваивала молодая партия Voх, которая после нынешних выборов получила шанс изменить расклад в испанской политике.

Vox: вспоминая умершего диктатора

Партию Vox образовали бывшие радикальные члены Народной партии в конце 2013 г. Но выборы 2015 и 2016 гг. дали партии результаты на уровне статистической погрешности. Все изменилось после каталонского референдума о независимости 2017-го: Vox громко выступила против автономных прав провинции и даже подала в суд на парламент Каталонии. Ее программа, в частности, включает вопрос о ликвидации автономных областей и превращение страны в унитарное государство. Она также требует присоединить к Испании британскую колонию Гибралтар. Vox выступает против наплыва иммигрантов, но поддерживает идею переселения в Испанию жителей стран Латинской Америки для решения демографических проблем. Она выступает за закрытие мечетей, где проповедуют радикальный ислам. Идеологически члены партии — правые популисты, их часто сравнивают с польскими, венгерскими, итальянскими правыми популистами, но в отличие от всех них Vox не является партией евроскептиков, скорее, она требует, чтобы ЕС изменил свою политику в вопросах той же миграции, а также призывает испанские власти не идти на уступки ЕС.

Кроме того, Vox выступает за возвращение к традиционным христианским ценностям, против абортов и однополых браков, против запрета проводить корриду, они требуют, чтобы испанские государственные флаги висели на всех общественных зданиях. Vox — за снижение налогов для большинства населения, но хотят обложить значительными выплатами тех, кто живет в богатстве и роскоши.

Перед апрельскими выборами нынешнего года Vox объявила о начале "реконкисты" в Испании. Лидер партии Сантьяго Абаскаль ради этого приехал в городок Ковадонга — место, где в 722 г. произошла битва христиан с мусульманами, ставшая началом движения за освобождение Испании, которое позже было положено в основу испанской национальной идеи. На ней Vox впервые "въехала" в испанский парламент с 10% голосов избирателей.

Vox не смущает, что идеи "реконкисты" и традиционные христианские ценности эксплуатировал и диктаторский режим Франко. Партия считает, что таким образом она апеллирует к консервативной части испанского общества.

"Я не франкист", — заявил уже перед ноябрьскими выборами Абаскаль. Но именно Vox сумела в полной мере мобилизовать свой электорат, когда социалист Санчес в конце октября с.г. принял решение перенести останки диктатора Франко из мемориального комплекса "Долина павших" под Мадридом на муниципальное кладбище в районе Эль-Пардо и похоронить его близ могилы жены. Это решение годами оспаривали родственники диктатора, но политики-социалисты твердо решили положить конец почитанию фашиста, который держал в железных руках страну почти 40 лет.

"Это огромная победа во имя достоинства, памяти, справедливости — а значит, во имя испанской демократии", — сказал премьер-министр страны Педро Санчес в день перезахоронения. По его словам, вынос "мумии" диктатора из мавзолея должен объединить страну, поскольку "Долина павших" — место захоронения павших с разных сторон — как тех, кто поддерживал Франко, так и тех, кто боролся за республику в гражданской войне в Испании 1936–1939 гг. Однако произошло обратное — страна снова разделилась, и Vox использовал недовольство решением социалистов о перезахоронении для получения баллов на выборах. В минувшее воскресенье националистов поддержали в 278 муниципалитетах, 62 из которых — в столичном регионе. А на юго-востоке страны, в частности в Мурсии, ультраправые стали лидерами общественной поддержки.

Каталония ждет

В новой политической расстановке испанскому правительству (если оно будет сформировано) будет куда сложнее, чем ранее проводить жесткую политику в отношении Каталонии. Санчесу придется искать компромисс с каталонцами и для создания коалиции. И что интересно, представители регионального правительства Каталонии приветствовали начало демократического, как они выразились, процесса формирования коалиционного правительства, поскольку у каталонских политиков действительно появляется возможность существенно влиять на формирование кабинета Санчеса.

Более того, стало известно, что сразу после выборов Мадрид дал указание отрядам полиции и Гражданской гвардии отойти от мест, где свои протесты и пикеты проводят сторонники каталонской независимости. Таким образом, уже к среде 13 ноября "Демократическое цунами", радикальное движение сторонников независимости Каталонии, приняло решение прекратить манифестации на автомагистралях региона, которые, в частности, связывали Испанию и юг Франции.

Также стоит отметить, что в начале ноября, буквально за несколько дней до выборов Каталонию посетил испанский король Филипп VI. И хотя его приезд был встречен протестами сторонников независимости (не признающих над собой королевскую власть), региональное правительство обеспечило монарху безопасное участие в форуме молодых предпринимателей, ученых и художников. С трибуны к ним обратилась его дочь — 14-летняя принцесса Астурийская Леонор, наследница испанского престола. На двух языках — испанском и каталонском — она сказала: "Эта земля, Каталония, будет всегда занимать особое место в моем сердце". По-видимому, это мнение разделяют все испанцы.