Вторая мировая война: воспоминания как предостережение

В этом году, когда мы отмечаем 75-ю годовщину окончания военных действий в Европе, мы прежде всего оказываем честь тем, кто воевал против нацизма и в конце концов победил его. Мы также воздаем должное десяткам миллионов невинных жертв, потерявших жизнь во время войны, включительно с шестью миллионами евреев, погибших во время Холокоста, совершенного нацистами и их колаборантами.

Вторая мировая война, главным полем битвы которой была Европа, стала самым масштабным, самым жестоким и самым кровавым вооруженным конфликтом в памяти человечества. "Никогда снова" стало главным уроком, который мы вынесли из нее. Именно этот лозунг предопределил распространение идей гуманизма, стремление к миру, сотрудничеству и солидарности.

Эти идеалы сначала нашли воплощение лишь в западной части Европы, свободной от советского господства. Именно там ценности демократии победили и сформировали Европейский Союз таким, каким мы знаем его сегодня.

Несмотря на всеохватывающие ужасы Второй мировой войны, наши демократические и гуманистические идеалы победили тоталитаризм. К величайшему сожалению, после окончания кровопролития, лишь нацистский режим и идеология были осуждены в Нюрнберге. Лица, совершавшие эти преступления, предстали перед судом и были наказаны. В то же время Советский Союз под руководством своей не менее тоталитарной коммунистической партии как победитель стал постоянным членом Совета Безопасности ООН.

В течение многих лет бездушный советский режим использовал победу в войне как оправдание своей политики, злоупотребляя этой победой. Он присвоил себе общие подвиги миллионов солдат-союзников, разгромивших нацистов, включительно с солдатами Красной армии, которая сама была многонациональной. Советские и российские усилия, направленные на унижение страданий и роли других наций в прекращении войны, являются неприемлемыми.

Наши страны испытали ужасное опустошение во время войны, дважды прокатившейся по их территории: сначала на Восток, а потом на Запад.

Мы не вправе забывать, что в 1939 году Советский Союз вступил во Вторую мировую войну как союзник нацистской Германии. В секретных протоколах к пакту Молотова—Риббентропа Гитлер и Сталин решили поделить Европу между собой. Эти планы проложили путь к войне. Мы решительно осуждаем какие-либо попытки оправдать этот пакт, мотивируя заключение его в то время неизбежностью и стратегической целесообразностью.

После завершения Второй мировой войны советский режим воспользовался послевоенной смутой и изменениями статус-кво в Европе и разделил страны континента против их воли на два лагеря: демократических наций, с одной стороны, и стран-пленниц, угнетенных тоталитарным советским режимом, — с другой.

Хотя пушки Второй мировой умолкли в Европе в 1945 году, гнет тоталитаризма в Центрально-Восточной Европе продолжался. В 1940 году Советский Союз оккупировал и незаконно аннексировал Латвию, Литву и Эстонию. Жителям балтийских стран долгие годы борьбы не принесли свободы и процветания. Они принесли политические репрессии и вынужденные депортации. СССР жестоко подавлял движение сопротивления. Украинцев большей частью постигла такая же судьба. Настойчивым активным и пассивным сопротивлением наши народы показали, что не остановятся, пока наши страны не будут свободными, а международный порядок не будет восстановлен.

Для нас, тех, кто испытал такую тяжелую судьбу, свобода и восстановление независимости наступили лишь около 30-ти лет назад, когда рухнула Берлинская стена, а Советский Союз окончательно распался.

Всего несколько десятилетий прошло со времени распада Советского Союза, а мы, к сожалению, вновь являемся свидетелями попыток России отбелить Сталина и его преступления, подавить права человека и построить режим во главе с одним всесильным человеком. Мы наблюдаем, как с возобновленным упорством пытаются разделить Европу на отдельные сферы интересов, бесстыдно применяют силу для попыток аннексировать территории суверенных государств.

Осуществив агрессию против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году, Россия нанесла серьезный вред архитектуре европейской безопасности.

Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой и поражение нацизма были заслугой решительности и жертвенности всех стран-союзников, Россия превратила эту победу в культ и инструмент манипуляций. Кремль настойчиво продолжает генерировать исторические мифы, вместе с тем пытаясь отрицать неудобные исторические факты.

Этот неискренний культ победы, который пытаются строить люди, не имеющие к самой победе никакого отношения, порочит память о тех, кто потерял свои жизни. В наших странах мы с уважением склоняем головы в память о наших близких, погибших во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы ради нас всех.

Память о жертвах войны, которые покоятся в братских могилах, заставляет нас повторить: "Никогда снова!". Преступления войны породили Общую декларацию прав человека. Восстановленная вера в силу сотрудничества дала нам Декларацию Шумана, которая в конце концов привела к образованию Европейского Союза.

Пусть в этот торжественный день память о прошлом станет для нас предостережением на будущее.

Этот авторский материал также опубликован в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и литовском онлайн-издании LRT.