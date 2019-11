Восток—Запад. 30 лет спустя

Спустя 30 лет после падения Берлинской стены Германия вновь обращается к, казалось бы, похороненным идеологиям прошлого.

9 ноября Германия и весь мир отмечали 30-летие падения Берлинской стены. С пафосными речами о падении железного занавеса, реинтеграции и объединении Европы, разделенном обществе, нашедшем себя вновь после раскола, и т.д. и т.п.

"Did you ever think that we could be so close, like brothers?", спрашивали когда-то у немецкой нации Scorpions, воспевая ветер перемен и объединение ФРГ с ГДР. И если верить красивым речам от 9 ноября, то братство воплотилось и живет. А вот если глянуть на результаты выборов в восточной федеральной земле Тюрингия 27 октября, всего за пару недель до красивой даты, картина немного меняется.

Выходцы из коммунистов Die Linke — 31%. Альтернатива для Германии под предводительством человека, которого можно называть фашистом по решению суда, — 23,4%. Правящий на территории ФРГ Христианско-демократический союз — 21,7% (-11,8% сравнительно с прошлым результатом).

Гуд бай, Ленин. Гутен таг, Линке

Cмолл-ток о различиях экс-западных и экс-восточных немцев — отличный способ завести знакомство или ввязаться в дискуссию в любом баре Берлина в пятничную ночь. "Западники" сокрушительно покачают головой, вспоминая характерные и узнаваемые лица своих восточных товарищей, на которых коммунизм оставил неизгладимый отпечаток. "Восточники" иронично и всепонимающе по-советски улыбнутся и покачают головой перед американской угрозой и экспансией НАТО.

Остальгия — это такое странное восточно-немецкое ощущение ностальгии по ГДР. Трабанты, испанская страсть Брежнева с Хонеккером, шампанское "Красная шапочка" — как ни странно, весь этот список молодого немецкого коммуниста в новой реальности нашел себе место не только на сувенирных магнитиках, но и в политических воззрениях части нации.

Партия Die Linke (дословно: Левая) — прямой правонаследник зловещей СЕПГ (Социалистической единой (!) партии Германии), правящей партии ГДР. Претерпев ряд трансформаций, в 2007 г. она состоялась как всенемецкая политическая структура и, благодаря поддержке в восточных землях, добралась до Бундестага.

В основе идеологии все те же красивые идеи Маркса. Самоуправление трудящихся, отказ от частной собственности, повышение налога для богачей и т.д. Парадоксально, но восточные немцы, спасаясь от социализма, столкнулись с непониманием мира капитализма, — в нем они чувствуют себя ненужными и потерянными. Как наши соотечественники, с улыбкой вспоминающие копеечные цены и так же легко забывающие очереди, в которых следовало за этими ценами выстоять.

"Человек является униженным, порабощенным, беспомощным, презренным существом", — писал Карл Маркс. Кажется, это именно то чувство, которое многие восточные немцы ощутили, вписавшись в интегрированную жизнь без стены. И именно на этом чувстве сыграли ребрендированные представители СЕПГ.

В Тюрингии Ди Линке правит уже не первый год. До последних выборов их союзниками выступали Зеленые и социал-демократы. Учитывая непопулярность климатической тематике на востоке Германии и крах социал-демократической идеи в принципе, Ди Линке только укрепилась в новом созыве.

Обратная сторона медали

Из тоталитарного котла ХХ в. Германия получила в наследство сантимент не только по отношению к коммунистам. Как ни странно, после всех штрафов за вздернутые в зигующем приветствии руки и запретов на свастики, для ряда немцев не составляет большой проблемы поддерживать человека, опирающегося на тезисы отрицателей Холокоста, участвующего в демонстрациях с неонацистами и получившего в судебном порядке непочетное право официально именоваться фашистом (в том смысле, что суд разрешил протестную демонстрацию, где фамилия героя этого абзаца и слово "фашист" стояли в одном предложении).

Итак, Бьорн Хёке, лидер тюрингского филиала "Альтернативы для Германии". Радикален даже для и без того не самой сдержанной риторики "АдГ".

Отец политика был убежденным антикоммунистом, но в 1989 г. в падении стены увидел, в том числе, конец немецкого народа. Его переживания передались по наследству. В своем антиглобализме Бьорн Хёке обращается к самым темным страницам немецкого народа и из них рождает что-то среднее между популистской антизападной страшилкой и вполне реальным наследованием идей национал-социализма. Его зачастую околорасистские воззрения заставляют других видных альтернативщиков даже открещиваться от него. Публично и непублично.

Но Тюрингия при этом голосует за партию именно под его предводительством. Причем рост популярности "АдГ" в этой земле составляет 12,8% по сравнению с выборами 2014 г.

И, кажется, вновь мы видим того самого униженного реальностью маленького немца с Востока, который хочет "простого человеческого и обязательно немецкого счастья". А этому не способствует ни существующий экономический разрыв между землями бывших Восточной и Западной Германии, ни нерешительность больших теть и дядь в Берлине, ни, тем более, возвращающийся в маске Ди Линке коммунизм из прошлого.

Берлинский шов

Пока многие федеральные земли Германии охватил зеленый бум, а Ангела Меркель пытается заново отстроить политику партии и найти новый политически-смысловой эссенс для немецкого будущего, восточные земли все больше демонстрируют поиск простых решений и себя в прошлом. Кто-то — с социалистической ноткой. Кто-то — с громким немецким маршем.

Современной Германии определенно не хватает единства. Ранее разделенная Берлинской стеной, страна все еще не целостна. Теперь она разделена по берлинскому шву. Наскоро склепанному из запчастей Трабанта с одной стороны и бутылок от кока-колы — с другой. Новая немецкая нация все еще рождается: делая несколько шагов вперед, она, как подросток, столкнувшийся с первыми трудностями, замыкается в себе и порой доходит до истерики.

Росту популярности неклассических политических проектов способствует и общий крах идей в Европе. Популизм похож на российскую пропаганду, — для того, чтоб его зерна проросли, необходима изначальная плодородность. Затянувшийся драматический уход британцев, россияне под санкциями, но с Северным Потоком-2 и Герхардом Шрёдером, теряющая позиции Меркель, Зеленые со своим климатом — все это не складывается в единый европейский или даже немецкий пазл. И взлетают вверх партии, которые еще вчера могли бы снискать славу "нерукопожатных".

Так называемый кризис мигрантов дал дорогу ультраправым всех мастей, а феномен остальгии открыл двери и ультралевым. Одновременно по всей Европе растут, как грибы после дождя, и Зеленые. И если в необходимости климатической гигиены сомнений нет, то сомнения в том, что это серьезный политический актор, а не конъюнктурная звезда естественной мелодрамы, остаются.

Индикатором успеха Зеленых как полноценного политического проекта может стать будущее правительство в соседней Австрии — Себастиан Курц там, наконец, решился и официально начал переговоры с борцами за климат. Австрийские и немецкие Зеленые — это, конечно, не близнецы-братья, но суть их похожа.

Взятая для примера восточная земля Тюрингия далеко не самая депрессивная в экономическом смысле часть бывшей ГДР. Вовсе не экономическая, а даже очень идейная подоплека скрывается за воззрениями местных жителей.

Буйный XXI в. вообще поддал сомнению бронебойный тезис It's all economy. В то время когда учебники по экономике победили, оказалось, что не все люди любят читать, а свобода полагаться на самих себя — это бремя, а не радость.

Пережившая нацизм и коммунизм, Германия без сомнения переживет и популизм. Со временем.

А пока немецкий локомотив продолжает тащить за собой разношерстный Евросоюз, но этот поезд, кажется, воистину в огне. К сожалению, в не сросшийся до конца шов Берлинской стены попала инфекция всеобщего смыслового кризиса.

И доктор в этой новой реальности каждый себе сам. Что ж. Говорят, немецкая медицина заслуживает доверия.