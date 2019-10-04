Осенний бенефис Себастиана Курца

"Сегодня решил парламент, в сентябре решит народ" — этими словами на большой партийной вечеринке бывший и будущий канцлер Австрии Себастиан Курц прокомментировал вотум недоверия ему и его правительству после громкого скандала с фейковой племянницей российского олигарха, водкой и доверчивыми ультраправыми. Этими же словами Себастиан Курц начал очередную триумфальную для себя предвыборную гонку. И 29 сентября австрийцы решили. В отличие от парламента, они Курцу доверились. Возглавляемая талантливым 33-летним политиком Австрийская народная партия набрала более 37 процентов и лишь укрепила свои позиции.

Однако давайте по порядку. Все началось с Ибицы. Тогда еще лидер младшего коалиционного партнера Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и его соратник Йоханн Гуденус на вилле, оказавшейся впоследствии явочной квартирой, будучи изрядно подшофе, продали душу дьяволу и ради электоральных достижений пошли на союз с русскими. Русские оказались подставными, однако явился не ведущий со словами "Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера", а расследования в немецкой прессе. Карфаген должен был быть разрушен. Коалиция консерваторов под предводительством Курца и ультраправых распалась. Новые выборы были назначены на осень.

Изображая жертву

К сентябрським выборам Себастиан Курц шел даже триумфально. Изначально слившись со свободовцами в электоральных объятиях, в итоге он поглотил их электорат. Формула всенародной любви к Курцу куда проще пресловутой формулы Штайнмайера: перехват миграционной повестки + репутационные потери бывших союзников + личная харизма = победа по всем фронтам. Помог ему также вовремя принятый и отыгранный образ жертвы — Австрийская народная партия вела кампанию, всячески демонстрируя, что их топят все. И ультраправые, и эсдеки, и даже "зеленые". В этом политической рок-звезде избиратели поверили.

Именно его личность на самом деле и является главным компонентом формулы. Политологи порой рассуждают о некой "украинизации" европейской политики. В частности, о партийных персонификациях — если ранее лидеры многолетних движений отыгрывали важную, но все же второстепенную роль, то теперь акценты сместились. Личный имидж Курца стал важнее консервативной идеи. А второго такого яркого политика в сентябре 2019 года в Австрии не нашлось.

Жадность Freiʼера сгубила

Freiheitliche Parte Оsterreichs (Австрийская партия свободы) после своего личного сорта кассетного скандала до сентября толком не очухалась. Напротив: скандалы продолжались. Не обошлось и без популярного нынче тренда украинского вмешательства в зарубежные выборы: всплыла старая история о якобы имевшей место покупке из Украины мест в парламенте в рядах партии. Контрольным выстрелом стала публикация популярной газеты Heute, в которой рассказывалось о том, что Хайнц-Кристиан Штрахе, подобно заправскому челночнику из 90-х, возил в своей машине сумки с деньгами от русско-украинского олигархата. И тут ситуация — аки с бароном Мюнхгаузеном, который был известен не тем, летал или не летал он на Луну, а тем, что никогда не врал. Так и Штрахе — абсолютно неважно, брал ли он на самом деле деньги: свою интенцию к подобным действиям он уже однажды недвусмысленно показал.

Вскоре после оглашения результатов выборов Штрахе заявил, что уходит из политики. Но фамилия его в следующем составе парламента все же останется — из уважения к бывшему шефу и по следам его угасающего влияния в новый созыв прошла Филиппа Штрахе, супруга Хайнца-Кристиана. Весь бал же теперь правит бывший кандидат в президенты Австрии и бывший министр инфраструктуры Норберт Хофер.

Дальнейшая судьба ультраправой Партии свободы напрямую зависит от европейской истории. Популярность к любителям простых решений приходит обычно вместе с пертурбациями в общем политическом климате континента — миграционные и прочие Апокалипсисы нуждаются в своих всадниках. Списание Хайнца-Кристиана Штрахе со счетов еще вовсе не значит, что спустя некоторое время какой-нибудь восточноевропейский диктатор не спляшет на свадьбе/дне рождения/корпоративе какой-нибудь новоиспеченной правительственной дамы, квотированной ультраправыми.

Направо пойдешь…

На самом деле и шанс войти в новую коалицию ультраправые сохраняют. Ослабленные, потерявшие сравнительно с 2017 годом 10%, частично обезглавленные… Всё это звучит плохо только для них. Для Себастиана Курца они из неудобного, а в итоге токсичного союзника трансформируются таким образом в лояльного младшего партнера, которому теперь абсолютно не надо отдавать ключевые посты, вроде министерских портфелей иностранных, внутренних дел и обороны сразу.

К тому же и векторы их воззрений совпадают: даже в глазах избирателей такой союз выглядит довольно очевидным. Предпочтительнее был бы разве что союз с неолибералами NEOS, но арифметика строга. 8 неолиберальных процентов не позволяют сформировать коалицию на двоих.

Сигналы о своей готовности к союзу с Курцом новый лидер ультраправых Норберт Хофер не посылал разве что через космические спутники. Со всех плакатов он буквально кричал: "Без нас ты позеленеешь и станешь леваком, давай лучше по накатанной". И резон верить в то, что "накатанная" схема сохранится и будет сдержано-позитивно принята избирателями, есть.

Налево пойдешь…

Впрочем, о своей абсолютно не императивной оппозиционности заявляют и социал-демократы. Показав исторически худший результат (около 21%), эсдеки сумели сберечь лишь "красную Вену" (это не название духов, а описание околосоциалистических пристрастий жителей австрийской столицы). Но и они готовы садиться за переговорный стол и формировать традиционную широкую коалицию. Вот только если с ультраправыми Себастиан Курц избрал стратегию на слияние и поглощение, то с социал-демократами он, кажется, предпочитает стратегию постепенного разрушения. В принципе ради этого просто не надо делать ничего. Социал-демократические идеи в упадке, рабочие поднялись из шахт в офисные террариумы, а харизматичных лидеров, способных вытянуть партию на вершину актуальной повестки, пока не наблюдается. Набраться терпения и ждать.

Социал-демократы — не единственная тропинка, ведущая налево. Совсем рядом разбили почти 14-процентный лагерь воспрянувшие "зеленые". Если в 2017-м двери парламента перед ними так и не открылись, то сегодня у них есть все поводы открывать шипучку на основе экстракта эхинацеи. Погода поменялась, девочка Грета разлила растительное масло, и "зеленые" вернулись.

Коалиция с "зелеными", о которой все чаще говорят с легким удивлением и надеждой, была бы сильной и смелой трансформацией традиционной европейской политики. Любитель нестандартных решений, Себастиан Курц вполне представляется тем самым геймченджером, который, сыграв успешную партию с крайним правым флангом, может повторить тот же маневр с крайним левым. Объединиться и постепенно перехватить и эту повестку. Нет — бесконтрольным миграционным кризисам. Да — спасению редких видов и ледников.

До выборов многие предвосхищали возможность тройной коалиции (Курц и консерваторы + "зеленые" + неолибералы NEOS). Этакий австрийский вариант немецкой "Ямайки" (ХДС/ХСС + Свободные демократы + "зеленые"). Однако если немцы для описания цветовой гаммы разношерстного союза обратились к наследию Боба Марли, австрийцы в свойственной манере домашнего уюта увидели в этих цветах дирндль — традиционный австрийский наряд.

Сегодня, хотя разговоры о коалиции "Дирндль" все еще курсируют в австрийских СМИ, неолибералы уже не так и необходимы в этом потенциальном союзе — результатов Курца и "зеленых" вполне хватает, чтоб начать новый политический сезон без третьих лишних.

Особенности национальных выборов

Не отягощенные переживаниями о том, сколько денег за раз австрийский ЦИК тратит на проведение выборов, австрийцы голосовать любят. И президента они выбирали в три тура, и предыдущие парламентские выборы в 2017 году также были досрочными. Политические воззрения тасуются и меняются, новые правительства с удивлением сталкиваются с институционной памятью учреждений, а Себастиан Курц набирает очки.

Сентябрьские выборы — это его безусловная победа. Даже не партии. А лично его. Сколько бы раз он ни говорил о своей преданности консервативным идеям. Именно его понимание момента и умение использовать кризисные ситуации принесло Народной партии заветный результат. А ему самому когда-то эти же качества принесли сначала пост министра иностранных дел, а затем партийное лидерство и пост канцлера. И это даже при отсутствии законченного высшего образования.

Теперь Себастиан Курц на свое усмотрение, на свой страх и на свой риск выбирает себе нового союзника. И делает это под чутким присмотром иностранных партнеров, которые уже давно в глубине души побаиваются молодого австрийского политика.

Да, большинство побед Курца пока остаются в небольшой альпийской стране в сердце Европы, однако на него уже обращают внимание и за ее пределами. И Белый дом с его нынешним хозяином, любящим экстраординарные личности, в гости зовет. И бывший венгерский союзник Виктор Орбан оставлен Курцем на санкционный произвол Европейского парламента. И соседка по немецкоязычному пространству Ангела Меркель теряет очки в том числе на фоне нового яркого феномена. И европейский бюрократический механизм в Брюсселе предчувствует нового лидера не популистского толка, способного еще прозвучать на всю Европу. И даже Москва всячески пытается показать прекрасные отношения Путина с Курцем — и дело тут не только в необходимости демонстрировать миру картинку российской вовлеченности в европейские материи.

На переговоры и формирование правительства уйдет еще немало времени — оптимисты говорят о Рождестве, пессимисты собираются дожить с действующим временным правительством до Пасхи.

Однако главная (недо-)интрига этих выборов уже снята. Он сделал это снова. Kurz is back.