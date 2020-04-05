Пока Старый Свет вместе с Новым уделяют все свое внимание борьбе с COVID-19, в Европе распространяется иной вирус. Это вирус сомнения в существовании европейского единства.

Пару недель назад на Facebook-странице журналиста итальянского телеканала Calabria TV Лино Полимени появилось восьмиминутное видео VIVA L'ITALIA... se questa è Europa! ("Да здравствует Италия… если это Европа!"). В нем несколько патетично и весьма эмоционально звучат обвинения в адрес Меркель, Макрона, Трампа и Джонсона в том, что они, дескать, бросили итальянцев наедине с пандемией. Если судить по количеству лайков, шеров и комментов, ролик демонстрирует настроения, которые разделяют многие жители юга ЕС.

В начале пандемии Брюссель и в самом деле проявил себя не лучшим образом, не сумев оперативно предоставить необходимую помощь итальянцам. А вкупе с решениями правительств стран — членов ЕС закрыть границы и временно запретить экспорт медицинского оборудования и средств защиты, так и вовсе создавалось впечатление, что евросоюзовскому проекту наступил конец. Однако европейская солидарность все же существует. Только, как грустно пошутил в беседе с ZN.UA один из западных дипломатов, в отличие от России и Китая у Европейского Союза хуже обстоят дела с пропагандой.

Из бюджета Евросоюза выделены 37 млрд евро для срочной помощи в борьбе с пандемией в странах ЕС. Европейский Центробанк израсходует 750 млрд евро на закупку европейских ценных бумаг с целью стабилизации финансового рынка Европы и курса евро. Отменены действовавшие в ЕС ограничения бюджетного дефицита в 3%. Создается единый европейский резерв медицинского оборудования. Принято соглашение о совместных закупках защитных средств и оборудования. Выделено 47,5 млн евро на финансирование 17 исследовательских проектов в области антивирусных вакцин и тестирования.

Вопреки обвинениям, прозвучавшим в видеоролике VIVA L'ITALIA... se questa è Europa!, немцы и французы не бросили итальянцев. Франция, Германия, Австрия отправили в Италию маски и защитные костюмы. Немецкие и швейцарские больницы принимают пациентов из Франции и Италии, а польские врачи лечат больных в Брешиа.

Справедливости ради стоит отметить, что к более активному вмешательству в ситуацию на юге Европы Брюссель и столицы стран — членов ЕС подтолкнули пропагандистские действия Москвы и Пекина.

В отличие от широко растиражированного российскими пропагандистами видео VIVA L'ITALIA... se questa è Europa!, информацию о помощи Италии со стороны Евросоюза и его членов не часто встретишь на российских и аффилированных с ними информационных ресурсах. Зато там повторяются месседжи о том, что ЕС, в противоположность России и Китаю, отказался помогать сраженной коронавирусом Италии, а Германия и Франция запретили экспорт медицинских перчаток и масок.

Российские СМИ смакуют новость о том, что Польша не пропустила по своему воздушному коридору самолет для Италии. Рассказывают, что итальянцы снимают флаги Евросоюза, вывешивая вместо них российский триколор, и играют на улицах российский гимн в знак благодарности за отправленные Россией 15 самолетов с военными вирусологами и оборудованием для борьбы с коронавирусом. И злорадно констатируют "скоропостижную смерть европейской солидарности".

Однако проведенные журналистами расследования показывают, что российские пропагандисты очень часто манипулируют фактами и измышляютсобытия. В общем, как обычно создают фейк-новости, дискредитирующие ЕС и восхваляющие РФ.

Анализируя сообщения на российских и пророссийских информресурсах в период с 20 по 27 марта, эксперты подразделения по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешнеполитической деятельности (EastStratcom) пришли к выводу, что Россия сконцентрировалась на продвижении следующих месседжей. Во-первых, разгоняются различные теории заговора об искусственном происхождении коронавируса. Во-вторых, распространяются нарративы о том, что ЕС переживает глубокий институциональный кризис.

По мнению экспертов, подобное делается россиянами для того, чтобы усилить недоверие европейцев к осуществляемым противоэпидемиологическим мерам, подогреть "национальный эгоизм" в отношениях с другими странами — членами Евросоюза и институциями ЕС, усилить пессимистическое оценки как борьбы с COVID-19, так и экономических последствий пандемии. При этом отмечается высокая вариативность контента, не имеющего четко ориентированной аудитории, но нацеленного на создание разнопланового информационного шума.

Все это — элементы давней российской игры на сцене европейского театра.

Цели Кремля не новы: дестабилизировать Старый Свет, расколоть единство Евросоюза в его отношении к России, зафиксировать сферы влияния, добиться признания РФ как великой державы и заполнить пустоту, образовывающуюся в Европе из-за отказа США от роли глобального лидера. Конечно же, в Москве также хотят улучшить имидж России, испорченный делом ЮКОСа, войной против Грузии и Украины, трагедией рейса MH17, отравлением Скрипалей, убийством политических оппонентов Кремля и т.д.

Но главным приоритетом российского руководства сейчас становится снятие санкций, введенных ЕС против РФ из-за оккупации Крыма и войны в Донбассе.

Если еще месяц назад российский президент был готов "плевать на них", то из-за резкого падения цены на нефть и предстоящего мирового экономического кризиса вопросом выживания для Кремля становится если не снятие, то хотя бы смягчение ограничительных мер. И вот уже во время видеосаммита "двадцатки" Путин предлагает мораторий на экономические санкции, чтобы пораженные коронавирусом страны могли успешнее бороться с пандемией.

Стремясь получить индульгенцию, Москва действует и на уровне двусторонних отношений, и в многостороннем формате. Например, в конце марта в Генассамблее ООН Россия распространила проект резолюции "Декларация солидарности ООН в связи с вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)", содержащей призыв не применять никаких односторонних ограничительных мер без мандата СБ ООН. Этот документ РФ совместно с 12 другими странами внесла в противовес проекту резолюции "Глобальная солидарность для борьбы с COVID-19", соавтором которой являются 177 государств, в том числе и Украина.

Как написал в минувший четверг на своей странице в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина прервала процедуру умолчания по проекту резолюции "Декларация солидарности в связи с вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)". "Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим", — написал глава украинского внешнеполитического ведомства. В результате, принятой оказалась резолюция "Глобальная солидарность для борьбы с COVID-19".

Но основной упор россияне делают на двусторонние контакты со странами — членами Евросоюза. Преимущественно, это непубличные действия. Но Москва знает цену и эффектным жестам.

Чтобы достичь своего, Кремль всячески усиливает разногласия в политической элите, бизнесе, обществе европейских стран. Поддерживает в Европе пророссийских политиков. Задействует все свои информационные ресурсы. Манипулирует национальными и религиозными чувствами. Играет на евроскептицизме и антиамериканизме. Паразитирует на страхе европейцев перед коронавирусом. Использует инструменты, воздействующие на эмоциональную сферу.

Даже Эмманюэль Макрон, в последний год сделавший ряд демонстративных заявлений в пользу Москвы, призвал "не пьянеть" от помощи, оказываемой Италии Россией и Китаем во время пандемии. Европейские политики и эксперты видят в ней геополитический расчет Кремля, а военные — еще и разведывательную спецоперацию. Анализируя российскую гуманитарную помощь, итальянская La Stampa отмечает, что 80% российских поставок абсолютно бесполезны или малополезны для борьбы с COVID-19: в то время как КНР прислал маски и аппараты ИВЛ, РФ привезла оборудование для дезинфекции территорий и другую похожую спецтехнику.

(На днях редакция La Stampa заявила о давлении со стороны России после публикации материалов о том, что российская гуманитарная помощь Италии была бесполезна и выделялась по политическим мотивам. В частности, представитель российского Минобороны Игорь Конашенков обвинил издание в "грязных русофобских манипуляциях" и "подражании методичкам антисоветской пропаганды". "Запугивание журналистов со стороны РФ еще раз подтверждает функционирование инструментов, с помощью которых Россия контролирует информацию", — говорится в заявлении итальянских журналистов.)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассчитывает на снятие санкций в обмен на оказание помощи, связанной с коронавирусом: "Нет, это абсолютно не связано. Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так". Но Песков лукавит.

"Гуманитарный конвой", доставленный в Италию российским Минобороны, — эмоционально запоминающееся событие. Особенно на фоне отсутствия поддержки со стороны США, располагающих на Апеннинском полуострове несколькими военными базами. Прилет самолетов создает у итальянцев ощущение эмоционального единства с россиянами. И это усиливает позиции итальянских "друзей Путина" — политиков из "Лиги", а также бизнесменов, имеющих деловые интересы в России и не раз требовавших отмены санкций, введенных ЕС против РФ. Напомним, что на итальянском Севере традиционно сильны позиции пророссийских политических сил, а такие регионы как Ломбардия и Венето стали эпицентром распространения COVID-19. Сама же Италия считается одним из наиболее слабых звеньев в цепи общеевропейского единства.

"В быстро меняющемся мире никто не может быть пророком. Но не думаю, что Италия станет блокировать продление санкций", — заметил один из западных дипломатов. Однако операцию "Из России, с любовью" обязательно вспомнят, когда Евросоюз в очередной раз будет решать вопрос о продлении санкций против России. А это происходит каждые полгода. Если учесть, что ближайшие месяцы все внимание в ЕС будет уделено борьбе с пандемией, то вопрос снятия санкций с России не будет рассматриваться этим летом. В этом наши собеседники — украинские и европейские дипломаты — уверены. Во всяком случае, пока в столицах стран — членов Евросоюза не рассматривают отмену санкций.

Тем более что Владимир Путин ничего не сделал для пересмотра санкционного режима в отношении РФ. Более того, подписав 20 марта указ, в соответствии с которым право владеть землей в Крыму предоставляется только россиянам, хозяин Кремля лишь добавил аргумент в пользу сохранения ограничительных мер. Но что будет в декабре, когда вслед за пандемией наступит экономический кризис и национальные правительства европейских стран начнут искать решение обострившихся проблем? Вот тогда итальянская карта (а возможно, еще и испанская, греческая, французская) и может сыграть в российской игре.

Но уже сейчас к пересмотру политики ЕС в отношении РФ призывает Ассоциация итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву". Как заявил ее глава Александро Мария Тирелли, Италия терпит огромные убытки из-за санкций, поэтому они должны быть отменены, особенно на фоне пандемии. В свою очередь, имеющая тесные связи с Кремлем популистская партия "Альтернатива для Германии" призвала, в связи с коронавирусом и грядущим экономическим кризисом, отменить санкции в отношении России ради подъема экономики ЕС.

В Москве, кстати, рассматривают Германию как краеугольный камень санкционной политики ЕС против РФ: россияне связывают надежды на отмену или смягчение ограничительных мер Евросоюзом с уходом Меркель с должности канцлера и приходом к власти в Берлине политиков, которые будут проводить более гибкий курс. Не удивительно, что цель Кремля — расшатать внутриполитическую ситуацию в ФРГ, подорвать доверие к немецкому правительству и дискредитировать Меркель.

Чтобы достичь этого, российские пропагандисты через "Спутник", RT и прочие информационные ресурсы нагнетают в немецком обществе сомнения, панику и страх, рассказывая о неэффективном противодействии пандемии со стороны национальной системы здравоохранения. И хотя уровень поддержки правительства и канцлера среди немцев остается высоким, действия россиян уже вызвали обеспокоенность Берлина. В ФРГ, равно как и в ЕС, похоже осознали угрозу, исходящую от Кремля, который, используя вирус сомнения, постарается выжать для России максимально возможные дивиденды на внешней арене.