Весна в Тиране

Ныне Боснию и Герцеговину, Сербию, Хорватию и Черногорию сотрясают антиправительственные демонстрации. Не стала исключением и Албания. "Балканская весна" началась?

В пятый раз за этот год около 10 тыс. жителей Тираны вышли 16 марта на улицы столицы Республики Албания.

В соответствии с национальным законодательством организаторы получили разрешения на мирное шествие и митинг. Охрану мероприятий обеспечивали более 1200 полицейских. Но на каком-то этапе среди демонстрантов возобладала агрессия, которую, как кажется, не захотели погасить организаторы. Дело дошло до попыток захвата здания парламента — Народных сборов Албании и резиденции премьер-министра, начались жесткие стычки с полицией. Для прекращения агрессивных действий и недопущения их расширения полиция применила слезоточивый газ и впервые — водометы. В результате пострадавших доставили в больницу, задержанных — в тюрьму, остальные разошлись по домам.

Ожидаемо, практически сразу ЕС и США выступили со схожими заявлениями, в которых отметили, что мирные протесты граждан являются "фундаментом" демократии, подчеркнули "незаконность" любых актов насилия и призвали к диалогу. И Вашингтон, и Брюссель также отметили позитивные результаты реформаторской деятельности действующего правительства, в частности по имплементации правовой реформы. Оперативное и синхронное появление заявлений объясняется двумя причинами. Такие заявления стали практикой, во-первых. И, во-вторых, их авторам нужна действительно стабильная и демократическая Албания, где господствует право, и которая во многом обеспечивает стабильность всего региона. Албания, став одной из первых в регионе членом НАТО, готовится начать вступительные переговоры с Евросоюзом, что также зависит от внутренней устойчивости страны. Да и недопущение радикализации этнических албанцев, проживающих в соседних странах, тоже крайне важно.

Президент страны Илир Мета, подчеркнем — член оппозиционного Социалистического движения за интеграцию (СДИ), публично не поддержал демонстрацию, призвал стороны к переговорам и недопущению насилия.

В свою очередь правительство направило в адрес Евросоюза и США non-paper — информационный документ, где изложена его версия и оценка произошедшего, что наверняка имело позитивные последствия.

Однако вернемся к событиям в Тиране. Инициатором и организатором демонстрации была оппозиционная Демократическая партия Албании (ДПА) во главе с мэром Тираны Лулзимом Баша. Главное требование — отставка премьер-министра Эди Рамы, формирование переходного технического правительства, которое проведет внеочередные парламентские выборы. Как и во многих других государствах, не только Западных Балкан, демонстранты также требовали наказания коррупционеров во власти (последний пример — нарушения при строительстве окружной дороги вокруг столицы) и решительной борьбы с организованным криминалом (Албания превращается в своеобразный хаб для продвижения наркотиков в Европу и незаконной торговли оружием). Все это имеет место быть. И каждое албанское правительство, подталкиваемое международным сообществом, пытается бороться с этими преступлениями.

Кроме того, оппозиция считает, что результаты парламентских выборов 2017 г., которые, вероятно, не прошли абсолютно гладко, были фальсифицированы. По итогам выборов оппозиция получила в Народных сборах 62 места из 140, правящая Социалистическая партия Албании (СПА) — 74. И только в начале 2019 г. оппозиционеры приняли решение сложить мандаты. Основной причиной они называли именно мнимую фальсификацию. Несколько странно, — для понимания обмана оппозиционерам потребовалось почти два года. Этот шаг не был принят западными союзниками, что и понятно, — борьба за реформы ведется в парламенте, а не на улице. Но оппозиция не смогла или не захотела добиться позитивных результатов в Народных сборах. Уход оппозиции из парламента был оценен Евросоюзом как "контрпродуктивный шаг", "подрывающий" прогресс Албании на евроинтеграционном пути.

Проведение досрочных выборов не изменит политический пейзаж Албании. СПА, скорее всего, вновь, как и в 2017 г., увеличит свое представительство, а оппозиция, возможно, вновь потеряет несколько мест. Поэтому досрочные выборы при такой расстановке сил бессмысленны и принесут лишь рост напряжения в стране, дополнительные расходы бюджета и отложат начало переговоров о вступлении Албании в ЕС.

К слову, в отличие от других держав региона, где протесты проходят не только в столицах, но и в других городах, в Албании они пока не распространились на всю страну и не получили поддержки провинции. В отличие от демонстраций студентов в декабре 2018-го, когда те выдвинули требования, понятные большинству: "нет" — повышению стоимости обучения в вузах, "да" — автономии университетов. И благодаря широкой поддержке населения студенты победили.

Нынешние же пять митингов оппозиции воспринимаются общественным сознанием лишь как межпартийная, политическая борьба представителей разных политических групп, партий и кланов. Таких же коррупционеров, как и другие. Население устало от этой внутривидовой борьбы и нежелания достигнуть консенсуса во имя динамичного развития. Отпугнуло граждан страны и то, что впервые за последние годы во время событий 16 марта имели место акты насилия, были пострадавшие с обеих сторон. Радикализация протестов свидетельствует о том, что оппозиция пока проигрывает правительству и не может сформировать алгоритм действий, чтобы добиться широкой поддержки населения.

Видимо, следует ожидать дальнейшего обострения ситуации в Албании. Уж очень непримиримые позиции заняли противостоящие стороны. Э.Рама заявил, что и речи быть не может ни о какой отставке или досрочных выборах, и предупредил, что власть не допустит насилия во время мирных митингов. В ответ Л.Баша пригрозил расширением митингов на всю Албанию, которые будут продолжаться до отставки Э.Рамы, и заявил, что "в стране не будет мира" до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку, и не состоятся досрочные выборы.

Такая непримиримая позиция сторон противостояния объясняет несколько алармистское предупреждение главы Европарламента Антонио Таяни, что опасное развитие ситуации в Албании ведет к "гражданской войне". Спишем столь мрачный прогноз на его итальянскую эмоциональность и будем надеяться, что такого не случится.

Однако, вне всяких сомнений, продолжение и углубление противостояния грозит Албании не только ростом напряженности, возможными актами неповиновения и экономическими проблемами. Существует угроза того, что переговоры с ЕС об интеграции, которые должны вот-вот начаться, будут вновь перенесены. А кроме того можно потерять доверие партнеров и союзников, таких как США, ЕС, Италия, Турция, монархии Персидского залива. Никто не любит нестабильность. И потому популярный ныне на Балканах авторитарный strongman, даже немножко придавливающий различные свободы, устраивает внешних игроков больше, чем даже малое подобие "цветной" революции. Непредсказуемой и беспощадной.

И здесь важной будет реакция т.н. третьей силы на вероятные массовые выступления. В Албании абсолютное большинство политиков традиционно занимают откровенно прозападные, даже проамериканские позиции. США, Италия, Греция и некоторые европейские страны рассматриваются как стратегические партнеры и гаранты стабильности, оказавшие помощь после крушения режима Энвера Ходжи. Они и сегодня воспринимаются естественными союзниками, помогающими развитию, а евроинтеграция остается стратегической целью внешней, да и внутренней политики. Албания — страна с мягким исламом, здесь ощущается присутствие Турции и держав Персидского залива, интересы которых распространяются на экономическое и религиозное сотрудничество. Страна эффективно использует внешнюю помощь для развития дорожной сети, туристической инфраструктуры, энергетики и динамичного разрыва с прошлым. И боится ее потерять.

К сожалению, Албания — единственная страна в регионе, где отсутствует дипломатическо-консульское присутствие Украины (МИД неоднократно предлагал различные варианты, но воз и ныне там), хотя товарооборот между нашими странами стабильно увеличивается, так же, как и число украинских туристов.

К счастью, российское присутствие в Албании почти не заметно, по крайней мере сегодня. Политики стараются избегать любых контактов с представителями РФ, вплоть до отмены государственных мероприятий московитов. Они рассматривают Россию и ее действия как реальную угрозу безопасности Албании. Э.Рама неоднократно заявлял об "угрожающем влиянии Москвы", ее "разрушительной" активности и стремлении радикализировать албанских мусульман с целью дестабилизации обстановки в стране и регионе. Да и Государственная служба информации бьет тревогу в связи с настойчивыми попытками России развязать гибридную войну против страны. Российские масс-медиа, активно работающие на Западных Балканах, не без помощи сербских коллег, периодически оживляют страшилки о "создании Великой Албании", которую поддерживают лишь маргинальные и бывшие албанские политики. И хотя, по данным Gullap Balkan Monitor, эту идею поддерживают 63% населения, большинство опрошенных не верят в возможность такого сценария.

Россию немало беспокоят транзитные возможности Албании. Уже завершается строительство газопроводов TANAP и ТАР, по которым азербайджанский газ пойдет именно через Албанию в Италию и Хорватию, далее в Центральную Европу. А это уже реальная угроза российскому доминированию на европейском газовом рынке…

И все-таки в Албанию приходит бурная весна, которая в очередной раз оживит необыкновенную красоту этой земли.

Очень хочется, чтобы и политическая весна была спокойной и по-демократически мирной. Ведь албанцы легко схватывают — практически на лету — любой иностранный язык. Почему же политикам так трудно найти один общий язык, язык переговоров, а не вражды?..