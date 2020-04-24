Важность солидарности и взаимопомощи

Пандемия COVID-19 все еще поражает нас. В Европе, Северной Америке и по всему миру эта болезнь продолжает свою ужасную жатву.

НАТО родилась из кризиса. Семьдесят один год НАТО постоянно помогала не только странам — членам Альянса, но и партнерам во время кризисов: были это операции по урегулированию кризисов на Балканах и в Афганистане, усиление борьбы с международным терроризмом на Ближнем Востоке и в Северной Африке или противодействие новым безопасностным вызовам и/или помощь в ликвидации последствий природных катастроф, таких как пожары, землетрясения, ураганы и т.п.

В течение последних восьми недель пандемии COVID-19 НАТО действует и реагирует на этот новый кризис многосторонне.

Во-первых, Альянс использует свои различные платформы для усиления координации и обмена информацией между союзниками и партнерами. Одна из таких платформ — Евроатлантический координационный центр по реагированию на природные бедствия и катастрофы. Это основной механизм НАТО по реагированию на чрезвычайные ситуации гражданского характера в евроатлантическом регионе. Украина также обратилась за помощью в борьбе с COVID-19 и уже получила некоторую поддержку от Польши и Литвы.

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Уолтерс теперь координирует военную поддержку в борьбе с кризисом. В частности, он определяет необходимые военно-транспортные возможности воздушных перевозок медицинских материалов и оборудования, координирует избыточные возможности или запасы и согласовывает запросы на помощь с предложениями союзников и партнеров.

Во-вторых, НАТО использует свои возможности по авиаперевозкам для транспортировки критически важных медицинских изделий по всему миру. Одна из них — Международная программа по обеспечению стратегических авиаперевозок (SALIS), позволяющая союзникам-участникам арендовать чартерные коммерческие транспортные самолеты. У SALIS есть контракт с Antonov Logistics Salis, которая размещена в Германии и дает доступ к украинскому грузовому самолету Ан-124 и, по возможности, к самолетам Ан-225 "Мрія", Ан-22 и Ил-76. Украинский Ан-124 осуществил несколько полетов для союзников НАТО, в частности Чехии и Словакии, по перевозке медицинских изделий из Китая. Это важный пример сотрудничества и координации между союзниками и партнерами альянса. Представители НАТО, в том числе генеральный секретарь Йенс Столтенберг, имели возможность увидеть сам самолет во время визита в Киев в июле 2017 года.

В-третьих, на двусторонней основе государства — члены НАТО обмениваются медицинским, в частности военно-медицинским опытом, и предоставляют друг другу возможность использовать свободные места в больницах. Воздушные силы ФРГ перевезли итальянских и французских пациентов на лечение в Германию, врачи из Польши и Албании ездили помогать в Италию, а два военных самолета Испании доставили из Германии 50 аппаратов ИВЛ. Вооруженные силы союзников также помогают местным общинам в районах проведения операций НАТО. Например, миссия КФОР в Косово доставила маски, перчатки и другие медицинские изделия мэрам Северной и Южной Митровицы.

В-четвертых, НАТО также работает над инновационными решениями, это, в частности, респираторы, напечатанные на 3D-принтерах, и маски для аппаратов ИВЛ, переоборудованные из оборудования для дайвинга. Главный ученый НАТО только что запустил "Челлендж от главного ученого НАТО", призвав к поиску решений для обнаружения вирусов, улучшения ситуационной осведомленности, обеззараживания, устойчивости и будущего после COVID-19. Челлендж разослан более шести тысячам ученых в сети НАТО.

Наконец, в-пятых, вооруженные силы союзников также оказывают важную поддержку гражданским действиям по реагированию на пандемию в наших странах, в таких сферах как логистика и планирование, функционирование полевых больниц, транспортировка пациентов, репатриация граждан из-за границы, дезинфекция общественных территорий, деятельность на пограничных переходах.

Союзники и партнеры обсуждают много других элементов, в том числе опасность дезинформации и ее влияние на доверие общественности правительствам и международным организациям.

Однако пандемия еще раз подтверждает важность мощного международного сотрудничества и координации.

НАТО уже сотрудничает с другими международными организациями: ООН и Европейским Союзом, конечно же, с Всемирной организацией здравоохранения и многими другими.

COVID-19 — огромный вызов для всех нас, наших экономик, наших обществ, нашего будущего. Делать выводы о влиянии COVID-19 на международную систему еще слишком рано. Однако очевидно, что международное сотрудничество и солидарность являются залогом преодоления этого кризиса и главным фактором, который сделает нас более стойкими после него. И здесь НАТО играет свою роль, как она это делала последние семьдесят один год.