В "предбаннике" Евросоюза

В Евросоюзе хотят продемонстрировать потенциал организации к расширению прямо перед выходом Великобритании из ЕС.

В середине октября в Люксембурге министрами по делам ЕС, составляющими Совет по общим вопросам, может быть принято решение о начале переговоров о вступлении в организацию Албании и Северной Македонии. Оно должно быть утверждено на саммите лидеров ЕС, запланированном на 17–18 октября. И хотя Еврокомиссия дала рекомендацию о начале таких переговоров еще 29 мая, летом представители стран-членов не пришли к консенсусу и отложили вопрос до октября. По мнению самих стран-кандидатов, задержка привела к тому, что был утрачен лучший момент для начала переговоров. Появилась угроза, что переговоры, которые ранее предполагалось вести с каждой из стран параллельно, теперь пойдут по разным траекториям, а это может привести даже к тому, что с Северной Македонией переговоры начнутся раньше, с Албанией — позже. Учитывая непростую политическую ситуацию в Албании, наличие значительной албанской этнической общины в самой Северной Македонии и граничащим с ней крае Косово, такое решение может привести к новой дестабилизации на Балканах.

Стоит отметить, что фактически задержка с решением о начале переговоров о новом расширении ЕС за счет Албании и Северной Македонии длится уже более года. Напомним, что еще в 2018 г. македонский и греческий лидеры достигли компромисса в вопросе об изменении названия страны на Северную Македонию, что открыло для последней путь в НАТО и к переговорам для вступления в ЕС. Однако летом прошлого года европейские лидеры решили еще год понаблюдать за кандидатами и оценить их прогресс в вопросах "правовой реформы, борьбы с коррупцией и организованной преступностью". Для Албании в перечень проблемных вопросов было добавлено также выполнение рекомендаций ОБСЕ по выборам и урегулирование вопроса с мигрантами, которые ищут убежища в ЕС, воспользовавшись безвизовым режимом.

Спустя год Еврокомиссия отметила, что обе страны достигли желаемого прогресса в "демократических стандартах и управлении на основе закона", и рекомендовала начать переговоры о вступлении, но теперь уже сами лидеры ЕС, ссылаясь на свою загруженность более важными проблемами, отложили вопрос по Албании и Северной Македонии на октябрь.

Такая задержка, очевидно, была необходимым шагом, чтобы снять возражения против начала переговоров с Тираной и Скопье, которые на тот момент были у Франции, Нидерландов, Германии, Дании и даже Болгарии.

Так, лишь 12 сентября о своей поддержке начала переговоров с балканскими странами на специальном саммите в Праге совместно подтвердили страны Вышеградской группы — Чехия, Венгрия, Польша и Словакия. Польский премьер Матеуш Моравецкий тогда же предупредил, что провалом ЕС дать четкий сигнал странам-кандидатам воспользуются Турция, Россия и Китай для расширения своего влияния. После этого в середине сентября президент Европейского Совета Дональд Туск отправился в Скопье и Тирану, дабы подтвердить премьер-министрам Северной Македонии Зорану Заеву и Албании Эди Раме, что он лично заинтересован в скорейшем начале переговоров (которые, впрочем, начнутся, когда полномочия Туска уже завершатся). Однако европейский политик заверил, что в ЕС все понимают, что "не будет стабильной и безопасной Европы, пока все балканские страны не будут интегрированы в ЕС".

На минувшей неделе немецкий Бундестаг подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы немецкое правительство в октябре также дало зеленый свет началу переговоров со Скопье и Тираной. Казалось, решения авторитетного европейского "тяжеловеса" было бы достаточно для того, чтобы снять возражения у других европейских стран по поводу дальнейшего расширения, но оказалось, что нет.

27 сентября парламент Нидерландов подтвердил свое отрицательное отношение к началу переговоров с Албанией, ссылаясь на то, что эта страна не в полной мере выполнила рекомендации ЕС, оговоренные с ней в прошлом году. Голландское правительство в теории может проигнорировать решение парламента, имеющее силу рекомендации, но эксперты полагают, что этого не случится, поскольку в Сенате (Первой палате) у правительства нет большинства. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в этот же день завил: его правительство придерживается мнения, что Албания и Северная Македония должны оцениваться независимо. "Это разные страны, с различными проблемами и различным уровнем прогресса (в выполнении требований ЕС. — А.К.). Прогресс, достигнутый Северной Македонией, куда очевиднее, чем у Албании", — подчеркнул Блок. Интересно, что чуть ранее идея вести переговоры раздельно с Албанией и Северной Македонией озвучивалась и в Берлине. Также известно, что новый македонский президент Стево Пендаровский летом выступал с идеей раздельного рассмотрения заявки его страны и Албании. По его мнению, в Албании политическая ситуация нестабильна, и это может негативно отразиться на сроках начала переговоров и для Северной Македонии, если их увязывать.

Это заявление свидетельствует, что Албания может не получить однозначной поддержки со стороны лидеров ЕС на предстоящем саммите, и начало переговоров с ней может быть отложено.

Албанская дипломатия предпринимает в эти дни отчаянные шаги, чтобы этого не произошло. Премьер-министр Албании Рама ответил Пендаровскому, что македонские власти должны учитывать усилия, предпринимаемые Албанией для межэтнического мира в Македонии, где есть большая албанская община. По мнению албанского лидера, если ЕС примет ошибочный сценарий начать переговоры раздельно, это откроет двери к усилению российского влияния на Балканах и росту национализма среди албанских общин, соответственно поставит в невыгодное положение сторонников европейской интеграции.

С другой стороны, следует отметить, что с февраля Албания живет в состоянии политического кризиса, — оппозиция требует отставки правительства социалистов, возглавляемого Рамой, обвиняет его в коррупции и связях с криминалитетом. Именно это обстоятельство заставило многих политиков в Европе выдвинуть Северную Македонию на приоритетное место в вопросе начала переговоров.

Однако и для Скопье решение о начале переговоров о вступлении в ЕС, очевидно, не будет простым на октябрьском саммите. Дело в том, что 7 июля на досрочных выборах в Греции убедительную победу одержала оппозиционная правоцентристская партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса. Новое греческое правительство открыто выступает против "исторического соглашения" в Преспе об изменении названия Македонии, подписанного предыдущим главой греческого правительства Алексисом Ципрасом. В Афинах уже заявили, что не хотят аннулировать преспанское соглашение, поскольку это международный документ, но решение о поддержке начала переговоров с Северной Македонией в ЕС может быть обставлено дополнительными условиями, поскольку далеко не все аспекты диспута о переименовании соседней страны улажены.

Кроме того, о своей "новой позиции" по македонскому вопросу заявила соседняя Болгария. 30 сентября болгарское руководство провело собственные консультации, на которых было высказано мнение, что решение вопроса о начале переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС не будет "безусловным". В Софии считают, что условиями для положительного решения должно стать урегулирование "исторических споров" относительно принадлежности некоторых исторических персонажей к болгарской или македонской истории. В частности, подразумевается антитурецкое восстание 2 августа 1903 г., которое было поворотным моментом для истории целого региона, и годовщина которого в наши дни отмечается как в Болгарии, так и в Македонии. Однако специальная комиссия из историков двух стран пока не смогла прийти к единому мнению о спорных вопросах, что, по мнению политиков в Софии, дает македонской стороне основание вести опасную "пропаганду", присваивать себе "историю, язык и идентичность" Болгарии.