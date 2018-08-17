В постели со слоном

"Американцы — наши лучшие друзья, нравится это нам или нет", — эта полушутливая фраза из выступления бывшего министра иностранных дел Канады Билла Грэхема, наверное, является своеобразной квинтэссенцией общего восприятия канадцами своих южных соседей.

Действительно, жить рядом со сверхмощными и амбициозными Соединенными Штатами Америки очевидно довольно непросто даже для такой миролюбивой и рассудительной страны, какой является Канада.

Каковы же сейчас отношения между двумя соседними странами? Особенно после недавнего резонансного спора между президентом США Дональдом Трампом и премьером Канады Джастином Трюдо относительно торговых тарифов? Чтобы понимать ситуацию, мы должны заглянуть в историю.

Немного истории

Отношения с Соединенными Штатами всегда были в центре внимания руководства Канады. Для Оттавы они приобрели особое значение в начале ХХ в., когда начался процесс постепенной переориентации товарных и финансовых потоков Канады с Великобритании на Соединенные Штаты. Так, уже в конце 1920-х 68% импорта Канады поступало из США, а в США направлялось 46% канадского экспорта. В те же годы началось активное проникновение американского капитала в канадскую экономику. Однако при этом отношения двух стран не всегда складываются безоблачно и комфортно.

В свое время Канада была встревожена тем, что американский капитал захватил господствующее положение в канадской металлообработке, машиностроении, горно- и нефтедобывающей отраслях. Реагируя на ситуацию, Оттава в начале 1970-х даже создала Агентство по вопросам иностранных инвестиций (Foreign Investment Review Agency, FIRA), главной задачей которого стал надзор за соответствием национальным интересам приобретения иностранными инвесторами важных канадских предприятий. Это в свою очередь вызвало обеспокоенность Соединенных Штатов, которые, учитывая нефтяной кризис 1973 г., остро отреагировали на такую инициативу канадской стороны.

Вследствие Кубинского кризиса 1962 г. Америка вдруг осознала, что мощная советская ракетная техника оставила ее неуязвимость в прошлом. Поэтому в свое время необычайную огласку приобрело размещение на территории Канады американских ядерных ракет "Бомарк", которые под давлением общественных настроений и в результате подписания Оттавой Договора о нераспространении ядерного оружия были выведены с территории страны в 1972 г.

В те же годы постоянно находилась в центре внимания канадско-американских отношений и влияла на все аспекты двустороннего сотрудничества тема Вьетнамской войны. Общественное мнение Канады осуждало т.н. доктрину Никсона и массированные бомбардировки, вызывавшие значительные потери среди мирного населения. Все это серьезно усложняло двусторонние отношения — вплоть до своеобразного бойкота посольства Канады в Вашингтоне американскими должностными лицами. Лишь участие канадских представителей в Международной комиссии по вопросам контроля над ситуацией во Вьетнаме помогла выровнять ситуацию.

Очевидно, здесь следует вспомнить, что во время выступления в вашингтонском Национальном пресс-клубе в 1969 г. тогдашний премьер Канады Пьер Трюдо (отец нынешнего главы правительства страны), образно изображая двусторонние отношения, заметил, что жить рядом с США — это все равно, что быть в постели со слоном: не имеет значения, насколько он дружелюбен и терпелив, каждое его движение чувствуется очень хорошо. Кстати, это определение и сейчас остается актуальным, и его часто цитируют канадские исследователи.

Реалии настоящего

Обе страны сохраняют свои особенности политического, экономического и социального развития и иногда даже имеют некоторые расхождения в подходах к некоторым вопросам международной политики. В частности, роль государства в канадской экономике, в отличие от ситуации в США, традиционно довольно существенна. Это связано с большой территорией, значительными расстояниями, суровыми климатическими условиями и потребностью обеспечивать должное функционирование инфраструктуры, что возможно лишь при постоянной государственной поддержке. В целом же роль государства в Канаде состоит в установлении четких, а иногда и жестких регуляторных норм при одновременном невмешательстве в действие сугубо рыночных механизмов.

Сейчас США и Канада участвуют в Объединенном командовании североамериканской обороной (NORAD), а также активно взаимодействуют в НАТО и других международных структурах безопасности. Канада и США плодотворно сотрудничают в укреплении безопасности на общей границе, которую ежедневно пересекают около 400 тыс. чел.; в борьбе с терроризмом; реализации масштабных энергетических и инфраструктурных проектов. Еще один наглядный пример тесного взаимодействия обоих государств — это их давнее участие в т.н. многостороннем соглашении "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия), которое является механизмом самого широкого обмена разведывательной информацией.

Без преувеличения можно сказать, что канадско-американские отношения очень важны для обоих государств в контексте масштаба сотрудничества на многих направлениях. Возможно, именно поэтому большой резонанс вызвал случай, когда Дональд Трамп, очевидно по результатам острой дискуссии относительно барьеров в международной торговле во время июньского саммита "Большой семерки" в Квебеке, отозвал после отъезда из Канады свою подпись под официальным коммюнике и в своем Твиттере назвал действия премьера Канады Джастина Трюдо "нечестными и слабыми". Президент США мотивировал свою позицию негативными заявлениями канадского премьера относительно новых пошлин США на сталь и алюминий. Зато, по сообщениям СМИ, в правительстве Трюдо в ответ на это заявили, что канадский премьер "не сказал ничего, чего не было сказано раньше, — как публично, так и в частных разговорах с президентом Трампом".

Эта ситуация широко освещалась в медиа и, бесспорно, останется в истории американско-канадских отношений, влияя на их дальнейшее развитие, по меньшей мере в среднесрочной перспективе.

Перейдет ли нынешняя война слов и тарифов в торговую войну?

Торгово-экономические отношения между США и Канадой имеют уникальный характер с точки зрения как интенсивности, так и их объема. В частности, более чем убедительны данные Офиса торгового представителя США о двустороннем товарообороте в объеме 673,9 млрд долл. США за 2017 г., т.е. около 2 млрд долл. в день. В США направляется почти 77% канадского экспорта. В свою очередь Канада является основным экспортным рынком для 35 американских штатов и одним из главных торговых партнеров в мире.

Как недавно подчеркнула министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, "нет других двух государств, которые бы настолько зависели друг от друга в обеспечении их благосостояния, чем США и Канада".

При этом между обеими странами всегда существовали и существуют споры (особенно заострившиеся в последнее время) относительно некоторых видов товаров. Так, недавно, 31 мая, администрация Трампа заявила о введении пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, которые поставляются из Канады, Мексики и Евросоюза.

В ответ 1 июля с.г. в Канаде вступили в силу ограничительные меры относительно американских товаров на общую сумму 12,6 млрд долл. США. Новые тарифы на импорт, введенные Канадой, касаются, в частности, американских стали и алюминия, а также некоторых пищевых продуктов, таких как кофе, кетчуп, йогурты и виски.

Недавно Канада объявила, что непременно будет действовать в ответ на возможное установление США 25% тарифной ставки на импортные автомобили. В частности, это подчеркнул представитель посольства Канады в американской столице во время соответствующих слушаний в министерстве торговли Соединенных Штатов.

Как известно, ранее президент Трамп заявлял, что установление тарифов на импорт авто поможет американским рабочим. Само же правительство США обеспокоено тем, что "десятилетия иностранного импорта почти уничтожили автомобильную промышленность США".

Следует отметить, что такая позиция Соединенных Штатов довольно контроверсионна, по меньшей мере, в отношении Канады. Ведь еще в 1965 г. обе страны подписали соглашение, известное как "Авто Пакт", которое отменило тарифы на взаимное снабжение комплектующими и создало дополнительные возможности для повышения производительности труда, образования новых компаний и развития инфраструктуры как в Канаде, так и в США. Несмотря на то, что на фоне заключения соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) "Авто Пакт" в 2001 г. упразднили, он фактически способствовал объединению автомобилестроения обоих государств в единый производственный и высокоэффективный комплекс.

Поэтому, по мнению многих экспертов, установление тарифов на импорт автомобилей или запасных частей к ним из Канады может понизить конкурентоспособность производств в обеих странах и даже привести к сокращению рабочих мест. Вместе с тем представители американских рабочих выступают за проведение системного исследования влияния импорта на автомобильную промышленность США.

А тем временем, по данным СМИ, за 2017 г. американцы приобрели 17,2 млн автомобилей. Из чего же состоит ныне автомобильный рынок Соединенных Штатов?

Доля собственно американских автомобилей — 29%; автомобили иностранных марок, произведенные на заводах в США, — 23; импортированные авто из Мексики — 14; Канады — 11; Японии — 10; Южной Кореи — 5; Германии — 3; из других стран — 5%.

То есть, как можно увидеть, на самом деле ситуация для американского автопрома не такая уж и угрожающая. И вряд ли можно утверждать, что она, как кое-кто считает в американских властных коридорах, несет риски для национальной безопасности США. К тому же окончательное решение по установлению 25% тарифной ставки на импорт авто из Канады Вашингтон не принял.

Как не принял и решение по установлению тарифов на импорт урана из Канады, которая является основным поставщиком этого стратегического ресурса в США. По информации, в министерстве торговли Соединенных Штатов недавно начались слушания, которые должны определить, представляет ли импорт урановой руды (кроме Канады, другими поставщиками являются Австралия, Россия и Казахстан) угрозу для безопасности США. Хотя именно в этом случае расследования до определенной степени оправданы, поскольку, по данным авторитетной газеты Financial Times, уран собственной добычи составляет лишь 11% от общего объема, поставляемого на американские атомные станции.

Оттава обеспокоена и введением Вашингтоном 30% пошлины на импорт панелей для солнечных батарей из всех стран, включая и Канаду.

И несмотря на то, что в других сферах экономических отношений между США и Канадой все происходит вроде бы положительно, и полномасштабная торговая война маловероятна, сама ситуация, в частности активная дискуссия относительно тарифов как таковых, явно не будет способствовать предсказуемости в двусторонних торговых отношениях.

Может ли вызов Трампа стать стимулом для Канады?

Очевидно, нынешние осложнения в американско-канадских отношениях объективно связаны с тем, что Дональд Трамп и Джастин Трюдо имеют кардинально разное видение как сугубо двусторонних отношений, так и современной международной ситуации в целом. Президент США, реализуя лозунг "Америка — превыше всего", хотел бы, даже вопреки мнению давних партеров, быстро изменить состояние дел в пользу Соединенных Штатов.

С позиции США, это, наверное, всего лишь должное отстаивание национальных интересов, а с позиции Канады, вероятно, своего рода государственный эгоизм. Неслучайно премьер Канады постоянно выступает за универсальный мировой порядок и общее уважение к установленным нормам.

Некоторые обозреватели даже считают, что Вашингтон обратился к инструментам экономического принуждения, что противоречит самому духу международного сотрудничества сообразно согласованным правилам. Понятно, что последуют шаги в ответ, а это в стратегической перспективе может навредить самим Соединенным Штатам, ибо послужит причиной разбалансировки и фрагментации мировой экономики. В случае безоглядного продолжения Белым домом очерченного курса не исключено, что и канадские, и другие фирмы осторожнее будут относиться к заключению контрактов с компаниями из США, что непременно повлияет на глобальное торгово-экономическое взаимодействие. Неуверенность и отсутствие четких ориентиров будет препятствовать инвестициям в разные сферы, включая инфраструктуру, образование и технологии, а это также будет сдерживать планы развития собственно американских компаний, что рано или поздно скажется на их деятельности. Однако, как кажется, в Вашингтоне над этим пока что мало кто всерьез задумывается.

Зато кое-кто из канадских экспертов предлагает Оттаве сосредоточиться на четырех ключевых странах, наиболее важных для Канады: США (Юг), Китае (Запад), России (Север) и Европе (Восток). Однако такой несколько упрощенный географический подход, возможно, был бы целесообразным в прошлом веке, но в современном все более глобализованном и взаимосвязанном мире представляется анахронизмом.

Возможно, более оправданным для Канады был бы концептуальный подход, сжато изложенный Христей Фриланд в журнале The Economist: "Как средняя страна, Канада имеет жизненный интерес к сохранению основанного на правилах порядка, в котором мощнейшие государства мира сдерживаются стандартами, которые международное сообщество признает и требует соблюдать".

При этом официальной Оттаве, очевидно, следует продолжить переговоры по обновлению положений соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли; практично взглянуть на диверсификацию товарных потоков; укреплять вооруженные силы; активнее вовлекаться в актуальные вопросы международной повестки дня и настойчиво продвигать свою идею о сотрудничестве стран-единомышленников (like-minded countries), ведь это однозначно будет способствовать повышению ее веса и авторитета на международной арене.

Вполне вероятно, что это также способствовало бы развитию отношений с непростым южным соседом. Возможно, для современной Канады своеобразным стимулом стал бы тезис экс-руководителя канадского внешнеполитического ведомства Билла Грэхема: "С любой точки зрения, Канада, которая имеет больше возможностей и больше ориентирована на собственные цели в международных делах, является более ценным союзником и партнером для США. Это будет оставаться актуальным даже тогда, когда у нас будут разные подходы к вопросам, которые нас объединяют".

Хочется надеяться, что США и Канада, в конце концов, смогут объясниться и в дальнейшем будут развивать конструктивное и плодотворное сотрудничество для укрепления международного мира, ведь Украина заинтересована в развитии стратегических отношений с обеими североамериканскими странами и сохранении общей позиции Запада по актуальным вопросам мировой безопасности.