В Польше "почистили" кабинет

В минувший вторник в торжественной обстановке, при участии президента Анджея Дуды и премьера Матеуша Моравецкого, закончилось переформирование польского правительства. Этот процесс начался почти месяц назад со смены главы правительства. Беату Шидло на этой должности заменил 49-летний бывший банкир — вице-премьер и министр финансов М.Моравецкий.

Тогда много говорили о том, что одной из причин такого решения стала напряженность в отношениях президента и премьера во время политического кризиса вокруг реформы судов. Впрочем, Шидло не пошла в никуда: она сразу получила должность вице-премьера и председателя общественного комитета Совета министров. Да и президент не может сам решать вопрос отставки или назначения правительства без согласия парламента. Поэтому смена правительства — общая позиция правящей политической партии "Право и справедливость" (ПиС) и не является следствием раскола во властной команде.

После назначения нового премьера стала очевидной необходимость переформировать правительство и создать новую команду. Об этом уже спустя несколько дней после своего назначения сказал сам Моравецкий, заявив, что он вместе с руководством правительства анализирует работу каждого из министров, и в начале января следует ожидать некоторых изменений в кабинете.

Формирование нового правительства стало результатом компромисса между президентом, премьером и руководством ПиС во главе с Ярославом Качиньским. Переговоры между сторонами продолжались месяц. И, как и анонсировал Моравецкий, в начале января Польша увидела новый состав правительства.

Несмотря на прогнозы, что в правительстве сменят пять или шесть министров, изменения оказались бЧльшими, чем ожидалось: появилось сразу девять новых министров, трое из них возглавили вновь образованные министерства — предпринимательства и технологий; инвестиций и развития; инфраструктуры. Кроме того, новых руководителей получили министерства финансов; внутренних дел; окружающей среды; здравоохранения; обороны и — что самое важное для Украины — министерство иностранных дел.

Первое, что бросается в глаза, — свои должности потеряли министры, которые на протяжении двух лет каденции предыдущего правительства так или иначе были замешаны в некоторых публичных внутренних или международных скандалах.

Так, бывший министр окружающей среды Ян Шишко был замешан в скандале вокруг вырубки Беловежской пущи осенью 2017 г., что привело к существенным имиджевым потерям для Польши на международной арене и для ПиС внутри страны.

У экс-министра обороны Антони Мацеревича в 2017 г. был публичный конфликт с президентом Дудой из-за отстранения от доступа к тайной информации некоторых генералов, критически оценивавших деятельность министра, и слежки за ними.

Также осенью прошлого года продолжался протест врачей-резидентов (врачей, еще не получивших специализацию) с требованием увеличить финансирование сферы здравоохранения. Дошло даже до того, что несколько десятков врачей почти месяц голодали в знак протеста. В эпицентре скандала оказался тогдашний министр здравоохранения Константы Радзивилл.

И наиболее известные украинцам скандалы связаны, конечно, с деятельностью бывшего министра иностранных дел Витольда Ващиковского.

Это и поддержка МИД Польши идеи требовать от Германии выплатить репарацию за потери во время Второй мировой войны, и постоянное напряжение в отношениях с ЕС, и многочисленные скандалы, связанные с Украиной. В частности, Ващиковский демонстративно отказался посетить Музей "Тюрьма на Лонцкого" во Львове после слов директора музея о польской оккупации Украины в 1918 г. Позже прозвучала долго и остро обсуждаемая фраза Ващиковского о том, что "с Бандерой Украина в Европу не войдет". И, наконец, Ващиковский был одним из наиболее контроверсионных и критикуемых оппозицией министров. Хотя он имел и очевидные успехи — налаживание неплохих отношений с новой президентской администрацией США (именно в Варшаве состоялось первое публичное выступление президента Дональда Трампа в Европе), создание "Триморья", налаживание сотрудничества со странами Центральной Европы и Балкан, прежде всего с Венгрией и Хорватией.

Ключевой вопрос для Украины — изменится ли со сменой министра польская политика по отношению к нашей стране? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Новым министром иностранных дел неожиданно стал политолог Яцек Чапутович. Из его биографии можно выделить то, что во времена Польской Народной Республики он был связан с оппозицией, сотрудничал с Комитетом обороны рабочих и "Солидарностью". С 1990 г. с перерывами занимал разные должности в министерстве иностранных дел Польши. Параллельно занимался научной деятельностью: он автор более ста научных статей по политологии и международным отношениям. С 2014 г. — член программного совета ПиС, а с сентября 2017-го — заместитель министра иностранных дел Польши.

Самое важное то, что во властной команде Чапутович человек не новый. В некоторой степени его даже можно назвать идеологом ПиС. Поскольку, например, именно он был главным критиком переизбрания Дональда Туска на должность председателя Совета Европы. Чапутович тогда писал: тот факт, что страна не может заблокировать избрание лица, являющегося политическим противником ее действующего правительства, вызывает сомнение в том, что Европейский Совет стоит на страже европейских ценностей.

Уже после статьи Чапутовича в правомерности решения Совета Европы публично усомнился тогдашний министр Ващиковский.

Да и в своих первых словах на должности министра Чапутович всем показывает, что будет продолжать линию предыдущего министра: "Я продолжу политику министра Ващиковского и правительства, которая придает большое значение региональному сотрудничеству. Планы — довольно насыщенные. Сначала я хочу встретиться с Витольдом Ващиковским, от которого приму задачи. Будет также встреча с внешнеполитическим ведомством. И приступим к нормальной работе".

Первые свои визиты на должности министра Чапутович осуществит в Софию, Берлин, Нью-Йорк и Брюссель. Это говорит о том, что будут попытки наладить испорченные отношения с Германией и Европейским Союзом. Возможно, следует ожидать некоторого смягчения риторики и по отношению к Украине, но мы должны понимать, что, во-первых, не будет отхода от идеологии "Права и справедливости", важной составляющей которой является большое внимание к вопросам истории. Во-вторых, что проблемы между Польшей и Украиной имеют значительно более глубокий характер, чем прихоти конкретного министра или конкретной правящей силы.

Поэтому надеяться, что проблемы в польско-украинских отношениях исчезнут лишь благодаря смене власти в Польше, не следует. Независимо от того, кто будет у власти в соседней стране, Украина должна вырабатывать концепцию развития отношений с Польшей, учитывая все возможные проблемные моменты. И пока такой концепции не будет, польско-украинские отношения неизбежно будут заходить в тупик при любой власти в Польше.

Тем более что новое правительство не собирается менять свои геополитические взгляды, как можем понять из выступления нового премьера Моравецкого, который дважды — выступая в Сейме месяц назад и представляя новый состав правительства, заявил: "Не хотим быть правительством крайности — ни социализма, ни неолиберализма. Хотим быть правительством, которое объединяет экономику с обществом, а также измерение европейское с измерением нашим, польским, локальным... Объединяет также право со справедливостью. Я упоминал также о том, что хотел бы, чтобы правительство объединенных правых стало правительством объединенных поляков. Для всех поляков, для всех наших соотечественников…"

Так что, с одной стороны, новое правительство все же будет придерживаться своей линии, строя объединенную Европу и Польшу в ней согласно собственному видению, которое не всегда может совпадать с мнением официального Брюсселя. С другой стороны, это правительство будет призывать объединиться вокруг себя не только традиционный электорат ПиС, но и более либерально настроенных людей. И именно в этом видится смысл изменений в польском правительстве — сняли наиболее конфликтных и контроверсионных министров.

Не следует забывать, что уже в 2019 г. Польшу ожидают парламентские выборы, а в 2020-м — президентские. Поэтому выглядит так, что смена правительства является попыткой избавиться от "скелетов" прошлых неудач и максимально объединить вокруг себя электорат накануне выборов. Вместе с тем новое правительство, возможно, в более мягкой форме, но будет продолжать политику предыдущего.

Поэтому Украине не следует надеяться лишь на смену фамилий польских членов правительства. К власти, в конце концов, рано или поздно придет совершенно иная политическая сила, но проблемы между двумя странами останутся, если мы не начнем находить пути к их решению уже сейчас. Ведь решение проблем в польско-украинских отношениях зависит не только от Польши, но и от Украины.