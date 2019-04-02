Услышать Стамбул

"Я слушаю Стамбул…". Эта фраза из одноименного стихотворения турецкого классика Орхана Вели Каныка известна каждому школьнику в Турции и любому, кто хоть немного интересовался культурой этой страны. Похоже, что теперь пришло время прислушаться к Стамбулу и Реджепу Тайипу Эрдогану — бессменному лидеру нации и главе правящей Партии справедливости и развития (ПСР), впервые за свою историю фактически проигравшей выборы. Пятнадцатые за последние семнадцать лет.

31 марта, пока Украина избирала нового главу государства, а Словакия радовалась победе первой женщины-президента, турки решали, кто будет в ближайшие пять лет руководить их городами, районными муниципалитетами и сельскими советами в 81 провинции страны. Несмотря на всю "местечковость" вопроса, многие эксперты еще до начала избирательной кампании отмечали, что эти местные выборы будут иметь далеко идущие последствия для всей страны. И причин тому несколько.

Во-первых, мартовское голосование на местных выборах стало первым всеобщим волеизъявлением народа после перехода Турции к президентской форме правления и избрания Эрдогана главой государства и заодно — всей системы исполнительной власти, с беспрецедентными до сих пор полномочиями. 16 апреля исполнится ровно два года с момента конституционного референдума, позволившего президенту впервые в истории возглавить правительство и правящую партию. Многие важные политические шаги за это время были сделаны именно с целью укрепления власти на местах. Поэтому результаты правящей ПСР и "народной" коалиции, созданной в тандеме с националистами, на этих выборах должны были стать не только показателем эффективности работы местных органов самоуправления, но и тестом на прочность для всей вертикали власти, выстроенной после 2017 г.

Во-вторых, эксперты отмечают, что, в условиях достаточно централизованной системы управления государством и возможности использования административного ресурса, появление новых лидеров на государственном уровне является задачей крайне сложной. Как показал неудачный опыт Мухаррема Индже — соперника Эрдогана на президентских выборах 2018 г., даже в целом успешная предвыборная кампания и всенародная популярность вовсе не гарантируют победу на общенациональных выборах. Поддержка правящей партии в целом по стране и сегодня остается достаточно высокой, а любой промах оппозиционного лидера — прямой путь к расколу не только среди партнеров по коалиции, но и в рядах самой партии. С другой стороны, пусть даже "незначительная" победа на местных выборах, особенно если речь идет о крупных городах-миллионниках, может обеспечить доступ к материальным, финансовым и электоральным ресурсам, способным в дальнейшем гарантировать быстрое восхождение к вершинам власти. Кому, как не Эрдогану, начавшему свою длительную карьеру с должности мэра Стамбула в далеких 1994–1997 гг., не знать о потенциальных возможностях политического и экономического влияния, сокрытых "на местах".

В-третьих, турецкие аналитики отмечают, что тогда как на общенациональных выборах важную роль играют т.н. "белые воротнички" — военная и бюрократическая элита, на выборах в местные органы власти традиционно наиболее активно голосуют простые рабочие и крестьяне, представители среднего класса и консервативная глубинка, составляющая основу электората правящей Партии справедливости и развития. Победа в муниципалитеты, городские и сельские советы, как правило, давалась ПСР гораздо легче, чем оппозиционным народным республиканцам и светскому истеблишменту. Любое отклонение от этого правила и утрата позиций в традиционно лояльных к власти провинциях — тревожный звоночек не только для партийной ячейки в регионе, но и для руководства партии.

Наконец, нельзя забывать и тот факт, что в следующий раз турецкий избиратель сможет использовать свое право голоса лишь через 4,5 года. Президентские и парламентские выборы, прошедшие одновременно в июне прошлого года, в следующий раз состоятся лишь в 2023 г. Именно на этот год запланированы торжественные празднования 100-летия со дня основания республики, призванные стать венцом успеха правящей партии и реализации ее амбициозной программы "Цели-2023". До тех пор возможность избирателей хоть как-то повлиять на внутриполитическую жизнь страны, а тем более — на ее внешнюю политику, будет оставаться исключительно в руках гражданского общества, которое за последнее время было значительно ослаблено.

По накалу страстей предвыборная кампания напоминала скорее президентскую гонку, чем подготовку к голосованию в местные органы власти. В борьбе за голоса избирателей партии объявили о формировании коалиций, по образцу общенациональных выборов, выдвигая единых кандидатов на избирательных участках в отдельных городах и муниципалитетах. Социологические опросы не публиковались на протяжении всей кампании, дабы никоим образом не повлиять на выбор избирателя, могущего лишь догадываться о рейтингах своих кандидатов. Президент, назвавший победу на выборах "вопросом выживания", провел рекордное количество митингов по всей стране (по некоторым данным — более ста), часто выступая по несколько раз в день в разных районах одного и того же города.

Однако, как отмечает ряд экспертов, стараясь помочь кандидатам от правящей партии активным вмешательством в их предвыборные кампании, Эрдоган добился обратного эффекта. Создавая впечатление единоличного "президента вместо партии", по мнению аналитиков, он невольно спроецировал на кандидатов от власти (часто вполне успешных менеджеров на местах) не только свою общенациональную популярность, но и критику за те неудачи во внутренней и внешней политике Турции, за которые, по сути, они ответственности не несли.

О том, что ставки были высоки, говорят и кандидатуры, выдвинутые провластной коалицией в трех главных городах страны. После 23-летнего пребывания у власти одиозного мэра Анкары Мелиха Гьокчека, известного в частности своей дружбой с Александром Дугиным, в столице кандидатом от ПСР стал бывший министр окружающей среды и градостроительства Мехмет Озхасеки. В третьем по величине городе Турции — Измире — бывший министр экономики Нихат Зейбекчи. Наконец, в Стамбуле — 15-милионном мегаполисе, дающем 20% ВВП Турции, ПСР выдвинула многолетнего соратника Эрдогана по партии и бывшего премьер-министра (вплоть до упразднения этой должности в 2017 г.) Бинали Йылдырыма. Тяжеловес, более органично выглядящий в кресле спикера парламента, чем в здании муниципалитета.

Предвыборная риторика также скорее напоминала президентские дебаты, чем разговор "хозяйственников" о благоустройстве городов. Всплеск антизападных и националистических настроений, громкие призывы к борьбе с возрастающей исламофобией на фоне теракта в Новой Зеландии, напоминания о судьбе австралийских солдат в битве при Дарданеллах и угрозы "отправить назад в гробах, как и их предков" всех, кто снова попытается превратить Стамбул в Константинополь, обещания превратить в мечеть некогда православный собор Святой Софии, ныне действующий как музей, обвинения политических оппонентов в сотрудничестве с террористами, готовящаяся новая военная операция в Сирии — вот неполный перечень вопросов, составивших основную часть предвыборной повестки дня.

Однако то, что неплохо сработало на референдуме 2017-го, и несколько хуже — на президентских выборах 2018-го, оказалось неспособным обеспечить победу правящей партии на местных выборах в этом году. Очевидно, выбирая мэров городов, турецкий избиратель рассчитывал услышать совсем другие аргументы. Например, как власть собирается бороться с экономической рецессией, с безработицей в 13% (20% — среди молодежи), а министр финансов и казначейства (он же зять президента) — с инфляцией, достигшей за последние месяцы 20%. И что будет после выборов с турецкой лирой, обесценившейся за минувший год на 28%. Особенно если российские С-400 все же будут закуплены, несмотря на предупреждения Трампа о возможных санкциях, а визит министра иностранных дел Чавушоглу в Вашингтон, запланированный на следующую неделю, не принесет ожидаемых результатов.

Как показали выборы, в такой ситуации проблемы "маленького человека" оказались важнее вопросов "большой политики", а менее опытные, но имеющие четкий план действий кандидаты звучали убедительнее. Впервые за всю историю страны в одной из восточных провинций Турции победу одержал кандидат от коммунистической партии, никогда прежде не побеждавшей на выборах даже в районные советы. Турецкие СМИ отмечают, что, не имея бюджета и рекламы, он смог добиться успеха благодаря "экономическому чуду", созданному им в соседнем селе.

Результаты голосования по стране (при явке почти 85%) говорят сами за себя. Пять из шести крупнейших мегаполисов Турции перешли в руки к оппозиции. Народные республиканцы уверенно победили в Анкаре, Измире, Анталье, а также в крупнейших промышленных центрах, средиземноморских портах Адане и Мерсине. Дольше всего интрига держалась в Стамбуле, где между лидерами гонки всю ночь сохранялся минимальный разрыв в несколько десятых процента. Однако после многочисленных задержек с подсчетом бюллетеней и досрочного объявления кандидата от ПСР победителем, ЦИК все же присудил победу оппозиционному кандидату Экрему Имамоглу с минимальным перевесом голосов 48,79% против 48,51%. Бинали Йылдырым уже заявил о готовящихся апелляциях, однако, судя по тону выступления Эрдогана в ночь выборов, эти решения уже существенно не повлияют на общую картину. Президент призвал признать результаты выборов, отказаться от всяческих обид, "сделать свои выводы" и использовать оставшиеся до следующих выборов 4,5 года для "работы над ошибками".

А выводы, похоже, можно сделать следующие.

Во-первых, правящая партия утратила контроль над крупнейшими мегаполисами страны, а вместе с ними — непосредственный доступ к огромным муниципальным бюджетам, трем четвертям ВВП и социальным проектам для большей части образованного, высококвалифицированного населения страны.

Во-вторых, весь береговой пояс Эгейского и Средиземного морей не только сохранил за собой статус традиционного "форпоста" оппозиции, но и значительно расширился. Анталья, родина министра иностранных дел Турции, на ближайшие пять лет станет вотчиной оппозиции.

В-третьих, аналитики отмечают, что очевиднее, чем прежде, стало выделение "анклавов" различных политических сил в отдельных регионах страны. Так, помимо светской либеральной прибрежной зоны, традиционно выступающей за сохранение наследия Ататюрка, народные республиканцы значительно укрепили свои позиции и в центральных провинциях, где в том числе проживает много крымских татар. В то же время большинство муниципалитетов на юго-востоке Турции, где в условиях действия чрезвычайного положения всенародно избранные мэры были отстранены от исполнения обязанностей по обвинениям в терроризме и заменены назначенными из центра технократами, снова оказались в руках прокурдской Партии демократии народов.

Справедливости ради стоит отметить, что, по сравнению с другими политическими силами, в масштабах всей страны по количеству муниципалитетов правящая партия по-прежнему сохраняет за собой статус победителя. Правящая коалиция (т.н. "Народный альянс") в составе ПСР и националистов получила 51,6%, тогда как оппозиционный "Национальный альянс", объединивший народных республиканцев и кемалистов-националистов из "Хорошей партии", набрал лишь 37,6%. Это позволило Эрдогану заявить о продолжающейся с 2002 г. беспроигрышной серии выборов для ПСР.

Вместе с тем, без опоры на третьи силы, рейтинг правящей партии оказывается значительно ниже. Даже в сравнении с собственными показателями на предыдущих местных выборах (48% в 2009 г. и 45% в 2014 г.), нынешние 44% выглядят уже как тенденция, которую будет достаточно сложно переломить.

Наконец, победа оппозиции в Анкаре и Стамбуле впервые за последние четверть века символична не только для Турции, но и лично для президента Эрдогана.

Ровно 25 лет назад, еще до того, как о Реджепе Тайипе Эрдогане услышала вся Турция, его услышал Стамбул. Будущий глава государства родился и вырос на узких улочках квартала Касымпаша и стал первым выходцем из этого небольшого района, сумевшим победить на выборах в стамбульский муниципалитет. С должности мэра "большого города" началась политическая карьера первого всенародно избранного президента Турции.

Сейчас продолжение этой стремительной карьеры во многом зависит от того, услышит ли Реджеп Тайип Эрдоган свой родной Стамбул.