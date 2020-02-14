Урок "партнерства" от Кремля

ООН бьет в набат из-за критического обострения гуманитарной ситуации в сирийской провинции Идлиб. С начала декабря около 700 тысяч людей стали беженцами из-за эскалации конфликта в этом регионе. Это самая большая волна со времени начала конфликта в Сирии.

Стратегия Турции, заключавшаяся в реализации ее интересов в Сирии при помощи договоренностей с Россией, уже в зародыше имела минимальные шансы на успех.

Привлечение россиянами Анкары к сирийскому урегулированию было ловушкой и рычагом давления на турок. Но те упрямо надеялись на чудо, а теперь снова не знают, что делать со своими помидорами на российской границе. Об этом просчете президента Турции Реджепа Эрдогана мы подробно писали в материале "Идлибский фронт Путина—Эрдогана" в сентябре 2018 года. Именно тогда произошла серьезная эскалация вокруг сирийской провинции Идлиб, и Москва создала предпосылки для дальнейшего наступления на этот неподконтрольный Дамаску регион страны, где оказались беженцы со всей Сирии и продолжают действовать боевые группировки, часть коих признают террористическими ООН, США, Россия и другие государства.

И вот недавно Эрдоган получил очередной урок "партнерства" от России. В этот раз помидорами не ограничилось, и Анкаре пришлось заплатить жизнями четырнадцати своих военных. Они погибли в провинции Идлиб в результате артиллерийских ударов со стороны поддерживаемых Россией сирийских правительственных войск, хотя за месяц до того стороны договорились о режиме прекращения огня. И это не последний счет, который Москва предъявила своим турецким "партнерам" за сирийскую игру. Если Эрдоган и понимает, что это "игра с нулевой суммой", он все равно должен повышать ставки, потому что спасовать и выглядеть слабым — вариант не для него: внутриполитический фронт не позволяет. Москве это выгодно, ведь таким образом манипулировать турецким лидером и оказывать давление на него — легче.

Эрдоган выдвинул ультиматум, что до конца февраля сирийские правительственные войска должны выйти за пределы турецких наблюдательных пунктов или будут вытеснены силой. Кроме того он озвучил жесткие угрозы: в случае нападения сирийские войска будут атакованы всеми имеющимися средствами. В подтверждение ультиматума и угроз Турция ввела в Идлиб дополнительные войска, бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Ситуация после таких заявлений становится довольно интересной — вряд ли Эрдогану по силам самостоятельно воплотить свои слова в реальность. С уверенностью можно прогнозировать, что сирийские подразделения отступать не будут. Наступление на Идлиб началось еще весной прошлого года. С тех пор сирийские правительственные войска при поддержке России восстановили контроль над около 30% территории этой провинции, а главное — над стратегической трассой М5 Дамаск—Алеппо. Пять из 12 турецких наблюдательных пунктов блокированы. Наступательные действия были санкционированы и поддержаны Москвой, следовательно, отступления точно не будет. Россияне об этом заявили официально и почти открытым текстом.

Причиной последних событий в зоне деэскалации Идлиб министерство обороны РФ назвало невыполнение Турцией своих обязательств. В то же время это же ведомство подчеркивает, что введение турецких войск и техники еще больше заостряет обстановку. В целом, Москва очень четко идентифицирует территорию Идлиба как захваченную незаконными/террористическими вооруженными группировками, а действия сирийской армии — как вполне законную операцию по восстановлению территориальной целостности. "Необходимо заметить, что сирийская армия воюет на своей суверенной земле против террористов, признанных таковыми СБ ООН. И здесь не должно быть никаких разночтений. Речь идет о национальной территории САР и боевиках, бороться с которыми — не только право, но и обязанность правительства страны", — подчеркнуло МИД РФ.

Если же говорить об Украине, то "особенности соседства", которые весь цивилизованный мир называет вооруженной агрессией, мешают РФ так же идентифицировать действия Вооруженных сил Украины в зоне Операции объединенных сил. Кстати, у Турции и России тоже есть свои "минские договоренности", откуда россияне и берут невыполненные турками обязательства, а потом делают из них аргумент для эскалации и продвижения собственных интересов. Имется в виду Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, подписанный в Сочи 17 сентября 2018 года.

В пункте 3 документа речь идет о создании демилитаризированной зоны глубиной 15–20 км, а в пункте 5 — о выводе до 10 октября 2018 г. из этой зоны всех радикальных террористических групп. Турки действительно не смогли взять под контроль "все радикальные террористические группы" за определенный срок. Россияне, известные мастера правовойны, специально ввели в документ эти пункты, зная, что выполнить их практически невозможно, а следовательно, они и станут хорошим инструментом легитимации дальнейших действий. Подписант не выполнил взятых обязательств, поэтому РФ мало волнует, что есть пункт 1, где написано о продолжении функционирования турецких наблюдательных пунктов, а пункт 2 вообще предусматривает, что "Российская Федерация будет принимать все необходимые меры во избежание военных операций и наступления на зону деэскалации Идлиб, чтобы сохранить имеющийся статус-кво".

В то же время особенностью правовойны является то, что противник не может скрывать своих намерений, а наоборот, должен прописать их в документе. Россия так и сделала, и теперь план реализовывается. Пункт 8 о восстановлении движения на трассах М4 (Алеппо—Латакия) и М5 (Алеппо—Дамаск) выполнен наполовину. Продолжается работа над пунктами 9 (принятие эффективных мер для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий) и 10 (решительная борьба с терроризмом в Сирии во всех формах и проявлениях). Эти пункты россияне использовали бы как аргумент для наступления, даже если бы турки и смогли как-то выполнить упомянутые выше обязательства по демилитаризированной зоне.

Когда Эрдоган лез в ловушку договоренностей с Россией, он рассчитывал на неприкосновенность своих наблюдательных пунктов. Присутствие турецких военных подразделений на земле в определенных районах делала Анкару важным элементом любого мирного процесса. А контроль над стратегическими трасами давал повод думать даже над физическим контролем части территории Сирии в будущем урегулировании. После последнего наступления сирийских правительственных войск прямое столкновение с турецкими подразделениями не кажется уже чем-то фантастическим. Наоборот, дальнейшее продвижение к трассе М4 теперь — абсолютно реальный сценарий. Это означает восстановление контроля Дамаска над половиной провинции Идлиб и городом Джиср аш-Шугур. Тогда турецкие наблюдательные пункты окончательно утратят свое стратегическое значение и их можно будет просто забирать.

Не помог Эрдогану запуск "Турецкого потока". Не спасли и проект АЭС "Аккую" вместе с покупкой комплексов С-400. Наоборот, они сделали турецкого президента еще более зависимым от Кремля. Безрезультатный визит российской межведомственной делегации в Анкару 8–10 февраля заставил Турцию вспомнить, что она является членом НАТО и важным партнером США. Анкара призывает альянс и Вашингтон к более конкретному вкладу в урегулирование ситуации в Идлибе. В сущности, просит поддержать в противостоянии с Россией и спасти ее интересы в Сирии.

Специальный представитель США по вопросам Сирии посол Джеймс Джеффри на этой неделе посетил Турцию, где должен был согласовать совместные действия. Вероятно, американцы напомнили Эрдогану эпопею с покупкой С-400, и сколько нервов это стоило Вашингтону. По этому поводу в соцсетях уже запустили шутку, что теперь турецкому лидеру придется отдать российские комплексы американцам в качестве компенсации и платы за спасение.

В действительности, лишь поддержка США может помочь Эрдогану отстоять свои интересы на сирийском треке. Последние события подтвердили: самостоятельно ему не справиться. Прежде всего потому, что Россия контролирует воздушное пространство Сирии и не позволит турецким "партнерам" использовать авиацию. Объявленный до конца месяца ультиматум Эрдоган может реализовать лишь при поддержке Белого дома. Если не удастся, Москва вновь напомнит Турции о невыполненных Сочинских договоренностях и предъявит счет за "партнерство". Это могут быть жизнь турецких военных, новый поток беженцев, а возможно — и новые "партнерские" договоренности.