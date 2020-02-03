Трамп и "худшее торговое соглашение"

На фоне заседаний, встреч высокого уровня и пресс-конференций, происходивших в Давосе 21–24 января 2020 года в рамках юбилейного 50-го Всемирного экономического форума, не могла остаться незамеченной встреча президента США Дональда Трампа с генеральным директором Всемирной торговой организации Роберто Азеведо, во время которой Трамп говорил о необходимости реформы ВТО.

Тогда же Р.Азеведо получил неожиданное приглашение посетить Вашингтон для продолжения обсуждения вопросов, остро стоящих на повестке дня текущей деятельности ВТО. Во-первых, это формирование состава Апелляционного органа в рамках Механизма урегулирования споров; во-вторых — дискуссия о статусе развивающихся стран, в частности, Китая и Индии; в-третьих — необходимость реформирования ВТО, все более очевидная на фоне двух десятилетий переговоров, начатых Дохийским раундом.

Для Трампа тема реформирования ВТО — одна из приоритетных. Он призывал провести реформы ВТО еще во времена президентской кампании 2016 года, заявляя, что организация "худшее торговое соглашение, когда-либо существовавшее".

В то же время, в контексте реализации лозунга "Америка — прежде всего!" (America first!), Трамп никогда не ограничивался общей критикой действующей системы торговых отношений. С первых шагов в должности он сосредоточил свое внимание на пересмотре условий торговли в рамках НАФТА и с Китаем. Вооружившись тактикой применения или угроз применения ограничительных мер в торговле, Трамп вынуждал торговых партнеров садиться за стол переговоров и пересматривать соглашения. Результатом такого подхода стало составление нового преференциального соглашения с Канадой и Мексикой и нового временного торгового договора с Китаем, которые, по мнению Трампа, "являются новой моделью торговли в XXI веке". При этом в основе пересмотра соглашений лежала политика содействия возвращению на территорию США производств, которые американские компании многие годы размещали в других странах. Можно отметить, что такая политика администрации Трампа несет положительные экономические результаты. Динамика роста производства и занятости создают основу электоральной поддержки Трампа в президентской кампании 2020 года.

Почему же, несмотря на достигнутые успехи в сфере торговой дипломатии, Трамп вновь и вновь возвращается к вопросу необходимости реформировать правила ВТО, подчеркивая, что они для Соединенных Штатов неблагоприятны? Что мешает Трампу двигаться дальше, используя уже отработанную стратегию в борьбе за улучшение условий торговли в двустороннем формате, например на рынке ЕС?

Можно привести несколько соображений.

Во-первых, какими бы ни были заявления о достигнутом успехе в двусторонних торговых переговорах в пользу одной из сторон, положения таких соглашений должны подчиняться действующей системе правил, согласованных в многостороннем формате ВТО. Отклонение от этих правил, в частности злоупотребление применением ограничительных мер в торговле ради достижения односторонних преимуществ, может стать объектом обжалования в Органе урегулирования споров ВТО, когда есть основания утверждать, что такие меры нарушают нормы ВТО. Очевидно, именно факт, что меры, к которым в последнее время прибегают США, сомнительны с точки зрения соответствия действующим нормам ВТО, — влечет блокирование Соединенными Штатами формирования апелляционного органа ВТО.

Во-вторых, в случае заключения непреференциального соглашения, все преимущества, которые одна сторона предоставила другой, распространяются на третьи стороны без взаимности, что девальвирует достигнутые результаты. То есть страны, не принимавшие участие в переговорах, получают лучший доступ на рынки стран, договорившихся в двустороннем формате об отмене определенных ограничений, не предоставляя лучших возможностей для доступа на свой собственный рынок.

В-третьих, в стремлении достичь улучшения доступа на рынок ЕС, тактика давления на отдельную страну Сообщества едва ли даст желаемый результат, поскольку ЕС действует как единый рынок и давление на отдельную страну или отдельный экономический сектор вызовет противодействие всего сообщества. Разве что после Brexit открывается окно возможности заключения отдельного соглашения с Великобританией.

То есть Соединенным Штатам для достижения амбициозных целей продвижения собственных экономических интересов важно, чтобы все достижения двусторонних договоренностей были закреплены в обновленных многосторонних соглашениях ВТО, обязательных для выполнения всеми членами ВТО. Но в таком случае США должны достигать договоренности не с отдельными странами, а со многими членами ВТО, каждый из которых может иметь собственное расписание продвижения своих интересов на международных торговых площадках, используя преимущества, предоставляемые действующей системой правил ВТО.

Можно ли надеяться, что встреча президента США и генерального директора ВТО, которая в ближайшее время может состояться в Вашингтоне, позволит решить вопросы, озвученные в Давосе Трампом? Вряд ли.

Прежде всего ВТО — это организация, которой руководят страны-члены, а не генеральный директор. Даже высокий личный авторитет Р.Азеведо — недостаточное основание для радикального реформирования многосторонней системы. Выступая перед журналистами в Давосе, он заявил: "Если мы серьезно настроены на изменение и обновление ВТО, чтобы сделать ее более приспособленной к изменениям XXI века, то должны быть готовы делать непривычные, важные, даже драматические вещи", — подчеркивая, что должно быть общее желание и видение реформ, а также готовность идти на существенные компромиссы.

Вместе с тем встреча в Вашингтоне может быть важной для Трампа как еще одна возможность продемонстрировать американскому обществу во время предвыборной кампании свою решительность в продвижении национальных интересов. Поскольку в июне 2020 года в Нур-Султане должна состояться очередная Конференция министров ВТО, встреча Трампа и Азеведо важна с точки зрения формирования повестки дня этого форума, на котором страны-члены ВТО принимают самые важные решения.

Если уж мы упомянули о приближении Конференции министров ВТО, от которой ожидают формулирования новых правил и приоритетов в сфере международной торговли на ближайшую перспективу, важно определиться и с украинской торгово-экономической повесткой дня. Среди первоочередных задач можно выделить следующие:

продолжение реализации и пересмотр отдельных положений соглашения с ЕС;

развитие инфраструктуры финансовой поддержки экспорта и производства;

восстановление традиционных и создание новых эффективных производств;

развитие инфраструктуры;

привлечение инвестиций.

Безусловно, этот список можно продолжать и детализировать, но независимо от содержания работы по каждой из этих задач, успех их реализации зависит от того, насколько успешно в стране будет защищаться право собственности, искореняться коррупция, действовать судебная система и система управления. По крайней мере в этих сферах Украина не должна быть последней в Европе.