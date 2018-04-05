 Тень Бандеры и Хмельницкого - Международная политика - zn.ua

Тень Бандеры и Хмельницкого

5 апреля, 08:00 Распечатать
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Почему ухудшаются отношения между Польшей и Украиной. 

По Польше бродит призрак "бандеровца".

С тех пор как правоцентристская партия "Право и справедливость" получила всю полноту власти, польский истеблишмент кардинально пересматривает политику Польши. В том числе и в сфере национальной памяти.

Применительно к Украине это привело к отказу от формулы примирения "прощаем и просим прощения", и теперь исторические обиды выходят на первый план в украино-польских отношениях. Отчего те и пребывают в состоянии турбулентности.

Детальнее: https://zn.ua/project/polandrelations/

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