Тень Бандеры и Хмельницкого

По Польше бродит призрак "бандеровца".

С тех пор как правоцентристская партия "Право и справедливость" получила всю полноту власти, польский истеблишмент кардинально пересматривает политику Польши. В том числе и в сфере национальной памяти.

Применительно к Украине это привело к отказу от формулы примирения "прощаем и просим прощения", и теперь исторические обиды выходят на первый план в украино-польских отношениях. Отчего те и пребывают в состоянии турбулентности.

Детальнее: https://zn.ua/project/polandrelations/