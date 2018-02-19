Суд да "мемо"

Киев сделал очередной шаг в юридическом преследовании России за оккупацию украинского Крыма и агрессию против Украины.

В соответствии с процедурными правилами 19 февраля Киев передал меморандум в Арбитражный трибунал по иску Украины против России относительно нарушений Российской Федерацией положений Конвенции ООН по морскому праву. "Поскольку Россия нарушила все свои обязательства, в частности по конвенции по морскому праву, она не только должна понести за это ответственность, она должна за это заплатить", — заявил за несколько дней до этого события министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Одновременно с этим меморандумом в Гаагу были переданы и множество дополнительных материалов, доказывающих нарушение Москвой статей Конвенции. Напомним, что сам иск против РФ был подан еще в сентябре 2016 г.

В memo Киев не просит суд рассмотреть ни оккупацию Крыма Россией, ни российскую агрессию в Украине, хотя судебное дело и имеет отношение к последствиям действий российского государства. Данный Арбитражный трибунал не имеет полномочий рассматривать территориальный спор. И если бы украинская сторона подняла вопрос оккупации Крыма, то судьи отказали бы в рассмотрении иска на основании отсутствия юрисдикции.

Главная цель меморандума — убедить судей в том, что в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе были нарушены права Украины как прибрежного государства, поскольку Российская Федерация заблокировала доступ к нашим ресурсам и имуществу, а у самой России нет никаких законных прав считать своими территориальные воды, исключительную экономическую зону и континентальный шельф вокруг Крыма. Поэтому у Москвы нет оснований проводить там какую-либо работу.

Ключевые претензии к Российской Федерации — строительство Керченского моста без разрешения Украины в украинских территориальных водах; ограничение навигации через Керченский пролив из-за строительства моста; захват и незаконная разработка Одесского, Голицынского, Архангельского и Штормового газоконденсатных месторождений; незаконная конфискация украинских буровых установок.

Кроме того, наша страна обвиняет Россию в незаконном вылове рыбы в исключительной экономической зоне Украины вокруг Крымского полуострова; нанесении вреда экологической системе Черного и Азовского морей; узурпации навигационных прав; проведении исследований археологических и исторических объектов на дне Черного моря без согласия нашей страны.

Аргументируя свою позицию, украинская сторона опирается на дела, ранее рассмотренные судами в Гааге, — по иску Филиппин к Китаю по спору вокруг Южно-Китайского моря, а также по иску Нидерландов к России по задержанию россиянами судна Arctic Sunrise и ареста активистов "Гринпис".

После передачи украинской стороной меморандума мяч оказался на стороне россиян: у них есть девять месяцев, чтобы подготовить контрмеморандум, в котором российская юридическая команда постарается разбить аргументы украинских юристов. После чего украинская сторона будет иметь три месяца на то, чтобы предоставить второй меморандум, а россияне, в свою очередь, вновь должны будут в течение трех месяцев дать свой ответ.

Как можно предположить из ранее звучавших комментариев россиян, аргументация российской юридической команды будет следующая: Россия, оккупировав Крым, получила право и на море вокруг него, и на его континентальный шельф. При этом, хотя российская дипломатия и убеждает, что "вопрос принадлежности Крыма решен", тем не менее, в своем контрмеморандуме россияне будут убеждать суд: без решения проблемы принадлежности Крыма нельзя решить и вопросы, которые подняла Украина в своем иске против РФ.

После передачи Украиной своего меморандума, россияне могут в течение трех месяцев подать свои возражения относительно наличия у Арбитражного трибунала юрисдикции рассматривать спор Конвенции ООН по морскому праву. Скорее всего, россияне так и поступят, стремясь максимально сузить юрисдикцию суда по рассматриваемым статьям. Во всяком случае, когда в прошлом против России подавали иски в международные суды, россияне использовали именно эту тактику.

При таком развитии событий подготовка россиянами контрмеморандума будет заморожена на время, которое понадобится Арбитражному трибуналу для вынесения решения по юрисдикции. У суда же есть выбор между двумя вариантами решений: либо признать свою юрисдикцию по всем статьям Конвенции ООН по морскому праву, которые, по мнению Киева, нарушила Москва, либо — только по некоторым.

Как показывает практика, суд решает вопрос о своей юрисдикции в течение года. Для Киева же, похоже, этот этап судебного разбирательства с Москвой будет куда важнее, нежели тогда, когда судьи соберутся рассмотреть дело по сути. Некоторые юристы-международники даже говорят о том, что "вопрос юрисдикции — вот что главное, а не рассмотрение дела по сути".

Сегодня еще рано прогнозировать вердикт суда и суммы выплачиваемых компенсаций. Тем более что нарушения со стороны России продолжаются. Но надо быть готовыми к тому, что Москва может выйти из процесса и проигнорировать решение Арбитражного трибунала. Впрочем, у Киева есть инструменты, которые позволят добиться выполнения хотя бы части решения суда.

Существует Нью-Йоркская конвенция о выполнении арбитражных решений, которую, кстати, подписала и Россия. Данная Конвенция предусматривает, что если одна сторона не выполняет решение арбитражных инстанций, то другая сторона может обратиться за помощью к любому государству, подписавшему международный договор. В том числе и с просьбой арестовать имущество страны-нарушителя этого многостороннего соглашения.

Как признают сами россияне, позиция Киева в деле о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву достаточно сильная. Но помешать Украине выиграть суд в Гааге может и продажа "вышек Бойко", и выдача лицензий совместным украино-российским компаниям на разработку оккупированных Россией нефтегазовых месторождений в Черном море, и многое другое. Киеву необходимо быть очень осторожным, чтобы не давать судьям из Арбитражного трибунала возможности отклонить исковые требования Украины.

К примеру, заявление генпрокурора Юрия Луценко, собиравшегося продавать "вышки Бойко", может навредить спору Украины против России в Арбитражном трибунале. Да и не только в этом процессе, но и в деле "Нафтогаза" против РФ в рамках иска, рассматриваемого Международным трибуналом при Постоянной палате Третейского суда в Гааге.

Показательна и другая история, связанная с решением российских властей приостановить хозяйственную деятельность на Одесском месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа.

В российских масс-медиа отмечают, что прекратить добычу на Одесском — рекомендация МИДа РФ, поскольку позиции России по этому месторождению выглядят юридически слабыми. Как пишет сайт РБК, "претензии Киева сформулированы следующим образом: Россия ведет там неразрешенную хозяйственную деятельность. И прекращение добычи — это тактический ход, формальный способ снять эту претензию, указывает собеседник РБК. При этом вопрос о возврате Украине контроля над месторождением, по его словам, не стоит".

В этой истории, обнародованной РБК, примечательно и то, что россияне заявили: были попытки договориться с украинцами о внесудебном урегулировании спора по Одесскому месторождению. По информации РБК, к переговорам и неформальным встречам были привлечены сотрудники МИДа и Минэнерго России: "Было даже предложение создать СП для управления месторождением и продажи газа Крыму, но цена, которую хотели украинцы, была слишком высокой".

В МИДе Украины, куда ZN.UA обратилось за комментариями, заявили, что не имеют информации о проведении подобных переговоров украинской стороной.

Нет сомнений, что, пытаясь преломить ситуацию в свою пользу, россияне будут и в дальнейшем действовать старыми "добрыми", традиционными методами — где подкупом, а где шантажом. И в Киеве должны быть готовы этому противостоять. В противном случае у россиян вырастут шансы на победу.