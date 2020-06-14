Страна мягкой силы

Pечь, конечно же, о Японии — единственной демократической империи де-юре, стране технологий будущего, но с древнейшей культурой и бережно оберегаемой природой, сотрудничество с которой все еще остается для Украины, скорее, потенциалом, чем полностью реализованной возможностью.

Одно из ярчайших воспоминаний детства — режиссерский дебют Акиро Куросавы, фильм "Гений дзюдо", который чудом удалось посмотреть где-то в 70-х, в кинотеатре повторного фильма "Заря" на Ярославовом валу (здание уникальной караимской кенассы, сейчас там Дом актера). Этот фильм уже тогда был "старым". Именно с него для многих началось понимание того, что боевые искусства Востока — это не столько приемы борьбы, сколько путь к гармонии и духовному совершенству.

Третья экономика мира и единственная страна Азии в G-7 прошла нелегкие испытания в своей истории, в том числе связанные с применением грубой силы, и теперь избегает громкой политической рекламы, угроз и жестких заявлений, предпочитая действовать в международных отношениях с помощью soft power, достигать целей через гармонию и простоту. История умалчивает о том, как относился к Японии Альберт Эйнштейн, но его фраза "все должно быть сделано как можно более просто, но не проще этого" — это и о Стране восходящего солнца.

Кризис, в котором очутился мир в результате пандемии коронавируса, проявил готовность и способность каждого государства справляться с критическими ситуациями в условиях крайнего цейтнота и недостатка ресурсов. И хотя в Японии найдется немало критиков действий собственного правительства, все же следует признать, что японцы без паники и истерии справились с кризисом весьма успешно. Они, конечно же, выслушивали рекомендации ВОЗ, изучали опыт других стран, но шли своим путем. Этот, и не только этот пример еще раз показал, что Япония — крайне важный и интересный партнер, у которого есть чему поучиться и с которым необходимо работать.

Мэр Чикаго, конгрессмен и глава аппарата Белого дома при Бараке Обаме Рам Эмануэль однажды участвовал в совещании глав крупнейших корпораций США. Это было в разгар экономического кризиса 2009 года. Именно тогда он произнес свою ставшую знаменитой фразу — "вы никогда не хотите, чтобы серьезный кризис пропал даром". Он имел в виду, что во времена кризисов "открываются возможности сделать вещи, о которых вы раньше и помыслить не могли или которые вам казались невозможными".

О сотрудничестве с Японией в Украине теоретизируют намного меньше, чем, например, о сотрудничестве с Китаем, очевидно потому, что китайцы вездесущи, предприимчивы, и всегда готовы к экспансии, а японцы — сложные партнеры, которые долго присматриваются, прежде чем тратить ресурсы. Но именно в Японии, и намного раньше китайского "пояса и пути", предложили политическую концепцию "Дуги свободы и процветания", охватывавшую значительную часть Евразии — от Японии до Украины, дополненную теперь "Стратегией свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона" Абе Синдзо, которые все еще ожидают своей полноценной реализации. Кризис — отличное время для стратегирования по этому поводу. Япония может и должна стать нашим важнейшим партнером в Азии, во всяком случае, в Северо-Восточной ее части. У наших стран нет политических разногласий, а объединяют нас не только любовь к суши и айкидо, но и реалии геополитики.

Судите сами. У Японии и Украины имеется общая ключевая проблема — беспокойные соседи с геополитическими амбициями и ядерным оружием, в том числе заседающие в СБ ООН. Наши страны имеют территориальные споры с Россией. Китай является для Украины наибольшим торговым партнером, а США — основным провайдером безопасности, но и для Японии верно то же самое. Одна из важнейших задач внешней политики Японии — обеспечение свободы судноплавания, но и для Украины Черное море — это больше, чем география. В Юго-Восточной Азии существует проблема регионального лидерства, связанная с переплетением интересов Китая, Индии, США и Японии. Нам в черноморском бассейне эта проблема тоже знакома более чем хорошо. Украина — это граничащая с Россией крайняя точка демократического пространства Запада, Япония — Востока.

И Япония, и Украина имеют непростые исторически сложившиеся взаимоотношения с некоторыми из географических соседей, которые время от времени выходят на политический уровень, как, к примеру, Япония и Республика Корея. Культура чести, воинской доблести и верности данной клятве — это составляющие бусидо (пути воина в Японии) и вполне понятно, какой интерес вызывает у них культура запорожских казаков. Украина и Япония — страны, чьи традиции корнями уходят в привязанность к земле. Для наших народов характерно толерантное отношение к представителям других культур и верований, позитивное восприятие достижений других наций. Наконец, нас объединяет общая беда — аварии на атомных станциях, а также необходимость решать энергетические проблемы, когда собственные ресурсы крайне ограничены. Весьма любопытный аспект — "зеленый" водород и вообще "зеленая" энергетика. Вполне внушительный перечень.

Совершенно очевидно, что в формирующемся противостоянии "США+"—"Китай+" Япония будет на стороне США, невзирая даже на непростые отношения Токио и Вашингтона после избрания Трампа. Нужно отдавать себе отчет, что реалии геополитики, в частности в контексте обеспечения безопасности Японии, предопределяют несколько особый формат американского, китайского и российского трактов внешней политики Страны восходящего солнца, но и в этом у японцев можно многому поучиться.

Умение не поступаться базовыми принципами и при этом избегать конфликтов, защищать национальные интересы, но не бряцать оружием, оказывать помощь другим странам, расширять экономическое и культурное сотрудничество и при этом тщательно следить, чтобы выделенные средства расходовались строго целевым образом — все это часть японской внешнеполитической культуры. Премьер-министр Абе Синдзо на протяжении всей своей каденции предпринимал воистину титанические усилия для решения проблемы Северных территорий с Россией. Но при этом Япония ввела, пусть и символические, санкции против РФ в связи с аннексией Крыма. Синдзо провел множество встреч с Путиным и даже согласился приехать на парад в честь 9 мая, чтобы сдвинуть вопрос возвращения четырех островов Курильской гряды Японии. Но когда понял, что позиция России заключается в затягивании вопроса подписания мирного договора навечно (знакомая ситуация, правда?), в Голубой книге японской внешней политики появилось новое, значительно более жесткое утверждение о бесспорной принадлежности островов Японии. И об участии в параде речь уже не идет.

Примерно в таком же контексте развиваются отношения и с Китаем. С одной стороны, они остаются напряженными с учетом опыта Второй мировой войны и в контексте вечного регионального лидерства, с другой — в них присутствует понимание реалий, что на обоих берегах Восточно-Китайского моря отдают себе отчет в преимуществах сотрудничества, а не конфронтации. Этой весной Си Цзиньпин должен был посетить Японию с важнейшим визитом, но его пришлось перенести на неопределенный срок. Что не помешало правительству Японии заявить о программе поддержки выведения из Китая части критических производств в связи с пандемией, одновременно отказавшись от резкой критики КНР за действия в Гонконге.

Географическая удаленность Украины и Японии и очевидный технологический разрыв несколько усложняют реализацию небольших совместных проектов, однако предопределяют необходимость концентрации на стратегических направлениях. К их числу стоит отнести ядерную энергетику, оборонно-промышленный комплекс, создание технопарков и современных производств, космос, информационные технологии и даже медицину.

Предварительный анализ показывает, что у множества идей, технологий и стартапов, рожденных в Украине, есть потенциал найти свой путь на мировой рынок с помощью японских инвестиций и производственной культуры. Япония смотрит на Украину и как на лидера объединения ГУАМ, которое все еще находится в поиске своих преимуществ как Организации за демократию и экономическое развитие. Совместные усилия для достижения цели у японцев в крови, возможно, в этом и кроется их вера в то, что скоординированные действия Украины, Молдовы, Грузии и Азербайджана в сотрудничестве с Японией могут придать импульс развитию всего региона. Движется ведь вперед Китай со своей концепцией 17+1. Не получится с ГУАМ — значит стоит предложить Японии другой многосторонний формат, например, объединение стран Балто-Черноморской дуги.

Несколько неожиданные, но вполне прогнозируемые действия КНДР в отношении Сеула сразу после обострения ситуации вокруг Гонконга свидетельствуют о том, что Пекин согласен на поднятие температуры отношений с США. В этой ситуации формирование пояса союзников и партнеров может стать первоочередной задачей как для стран, ориентирующихся на США, так и для Москвы с Пекином. Стремительного развития событий стоит ожидать уже этой осенью.

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