Старая коалиция, новое правительство

Избрание Ангелы Меркель федеральным канцлером и назначение 14 марта правительства, завершило, наконец, почти полугодичный марафон формирования властной коалиции в Германии.

Четвертый срок Ангелы Меркель на должности канцлера совпал с четвертым в послевоенной истории ФРГ опытом правления Большой коалиции: Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). На долю самой Меркель выпало три.

Существенные расхождения в позициях партий по большинству ключевых вопросов и стали причиной этого затяжного процесса. Если в 2013 г. немецким т.н. народным партиям удалось сформировать правительство за три месяца, то последующие четыре года не только оголили и заострили множество противоречий, но и вылились в весьма непривлекательные результаты для обеих политических сил на последних парламентских выборах 24 сентября 2017 г. Попытка сохранить лицо социал-демократии и заявление тогдашнего лидера СДПГ Мартина Шульца о переходе в оппозицию лишь оттянули создание коалиции на дополнительные три месяца. И все равно партиям понадобились еще три месяца на предварительные зондажные консультации для согласования большинства спорных позиций, а социал-демократам — два дополнительных согласовательных голосования и смена партийного руководства для зеленого света новой большой коалиции.

По результатам второго голосования, которые были обнародованы 4 марта, 66,02% членов СДПГ поддержали текст коалиционного соглашения, а следовательно, и формирование коалиции с ХДС/ХСС. 177-страничное соглашение подписали накануне переизбрания А.Меркель 12 марта. А 14 марта Меркель переизбрали главой правительства: ей отдали свои голоса 364 депутата Бундестага (всего признано действительными 688 голосов депутатов при общей численности парламента 709 чел.). Уровень поддержки канцлера на этот раз оказался рекордно низким: ее кандидатура получила лишь на девять голосов больше, чем необходимо. И это при том, что в нынешнюю правящую коалицию в немецком парламенте входят 399 депутатов. Как успела подсчитать немецкая печать, голоса, которых не хватало, дали депутаты из рядов консервативного блока Меркель. Таким образом, следующие четыре года г-же канцлер придется противостоять не только социал-демократам, но и критически настроенным однопартийцам.

Изменения в новом немецком правительстве при старой-новой коалиции произошли кардинальные. Лишь пять из 15 министров сохранили свою должность, однако трое из них сменили ведомство. На своих местах остались только министр обороны Урсула фон дер Ляйен (ХДС) и министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (ХСС). При этом СДПГ не только сохранила контроль над таким ключевым ведомством как министерство иностранных дел, но и получила министерство финансов. Последняя уступка стала одной из решающих для дальнейшей судьбы большой коалиции. Наибольшей интригой почти до последнего момента оставалась должность руководителя внешнеполитического ведомства, за которую развернулась незаурядная борьба между бывшим и нынешним лидерами социал-демократов — Зигмаром Габриэлем и Мартином Шульцом. Однако раздутые амбиции обоих политиков ощутимо заострили политические страсти и в результате стоили руководящих должностей обоим. А министерство иностранных дел отныне возглавит бывший министр юстиции Гайко Маас.

Свой юридический опыт он планирует воплотить в жизнь на новой должности, ведь ориентация на принципы правового государства сейчас как никогда важна, особенно на фоне авторитарных государств. Тут у Мааса существенно иные внешнеполитические акценты, чем у его предшественников Габриэля и Штайнмайера, в частности и относительно России. По его словам, Германия не намерена мириться с аннексией Крыма и продолжением агрессии против Украины со стороны Москвы. Также среди ключевых приоритетов — повышение роли Германии в международной политике, прежде всего в европейском контексте в тесном сотрудничестве с Францией. Показательно, что сразу после первого правительственного заседания, которое состоялось в день назначения правительства, министр отбыл в Париж. За ним в пятницу отправилась и Меркель.

Должность министра финансов и вице-канцлера досталась теперь уже бывшему мэру города и одновременно федеральной земли Гамбург Олафу Шольцу. Имея солидный и преимущественно успешный опыт управления вторым по размеру в Германии и одним из крупнейших портовых городов Европы, новый министр заслужил большое уважение не только однопартийцев, но и канцлера. Среди его достижений на федеральном уровне как министра труда (2007–2009) — сохранение почти 1,7 млн рабочих мест в ФРГ во время мирового финансового кризиса с помощью введения специального регулирования неполного рабочего дня. Еще в 2016 г. в Германии циркулировали слухи, что Шольц может претендовать на канцлерское кресло. Сам эсдек сразу отверг такую возможность, но теперь перед ним открываются такие перспективы. Вместе с тем рейтинг партии в Гамбурге за Шольца достигает лишь 28%, а на политические перспективы все еще бросают тень роковые просчеты с обеспечением безопасности во время прошлогоднего саммита Большой двадцатки в Гамбурге.

Не стало сюрпризом и назначение министром внутренних дел теперь уже бывшего главы ХСС Хорста Зеехофера. После ощутимых потерь на парламентских выборах в сентябре прошлого года (в Баварии — 38,5% против 49,3% в 2013 г.), что может дорого стоить партии на земельных выборах в Баварии нынешнего года — вплоть до потери абсолютного большинства в своей исторической вотчине, руководитель партии попал под массивную критику. Баварское Молодежное объединение ХСС еще осенью выступило с призывом к 68-летнему политику сложить полномочия главы партии. Министерское кресло стало компромиссом.

Как свой первый официальный акт Зеехофер планирует разработать Генеральный план ускорения процедуры предоставления приюта беженцам и более последовательной политики депортации. В частности, вопрос иммиграции остро встал во время согласования предвыборных позиций с ХДС/ХСС. Лидер ХСС настаивал на установлении верхнего предела для приема беженцев, тогда как Меркель была категорически против. Впрочем, результаты выборов заставили ее изменить свою позицию. Как следствие, в октябре фракция согласовала верхний предел для приема беженцев на уровне 200 тыс. в год — вместе с теми, кто будет въезжать для воссоединения семей.

Однако планам баварца, кажется, не доверяет оппозиция: у руководства "Зеленых", Свободной демократической партии (СДП) и Альтернативы для Германии (АдГ) имеются большие сомнения в воплощении задуманного. Глава "Зеленых" Анналена Баербок отреагировала довольно эмоционально: "Господин Зеехофер намерен и в дальнейшем изображать баварского Румпельштильцхена или стать министром для всех людей в стране, как предусматривает его должность?". По ее убеждению, страна для большей безопасности нуждается не в точных выражениях, а в лучшем оснащении полиции, более эффективной координации деятельности служб безопасности и надлежащего оснащения судов.

Новое немецкое правительство должно было стать уникальным для страны, поскольку планировался полный гендерный паритет. Но если ХДС и СДПГ (от каждой по шесть министров) соблюли равное представительство женщин и мужчин, то ХСС, даже после неоднократных предостережений Меркель, отдала все три свои министерские должности мужчинам. Вместе с канцлером в правительстве теперь наряду с девятью мужчинами будут работать семь женщин.

Перезагрузка большой коалиции вызвала значительные рокировки в партийном руководстве СДПГ. "Дефект эффекта Шульца" привел к самым плохим за послевоенное время результатам выборов для социал-демократов. Попытка партии перейти в оппозицию еще до официального обнародования результатов выборов все же способствовала созданию выгодной основы для торгов во время перезагрузки большой коалиции. Политические колебания Шульца в случае возможных перевыборов с большой вероятностью привели бы к сокрушительным потерям СДПГ. А лишь незначительное преимущество (56% голосов) во время первого партийного голосования за судьбу дальнейшего тандема с консерваторами не оставило главе партии иного выбора, как сложить полномочия. С апреля партийное руководство примет на себя нынешний лидер фракции Андреа Налес. И станет, таким образом, первой женщиной во главе партии более чем за 150-летнюю историю СДПГ. Активность Налес и нового министра финансов, а также вице-канцлера Шульца в агитации накануне второго голосования принесли ощутимые плоды в виде двух третей голосов в поддержку нового коалиционного соглашения.

Что же касается Шульца и Габриэля, то им пришлось отойти в политическую тень, хотя оба и остаются членами парламента. Шульц подвинул Габриэля с должности партийного главы год назад, а в новом правительстве должен был отобрать и кресло министра иностранных дел. Но оба не выдержали продолжительной нагрузки и успели обменяться оскорблениями. И партия не простила им нарушения политической культуры.

Большая часть СДПГ не скрывала своего удовлетворения от достигнутых договоренностей. Вместе с тем на первых этапах решили спорные вопросы не затрагивать.

Акценты нового правительства сместились кардинально. Если в предыдущем соглашении от 2013 г. основное внимание посвятили внутренней политике, то в нынешнем ключевым направлением повестки дня должна стать Европа, в частности усиление участия государства в реформировании ЕС и перезапуск "мотора европейской интеграции" — тандема Германии и Франции. В коалиционном соглашении стороны даже зафиксировали готовность увеличить свой вклад в общий бюджет ЕС. Правительство ФРГ намерено взять курс на реформирование бюджета ЕС для большей оперативности реагирования на финансовые риски, а также усовершенствовать Европейский стабилизационный механизм, превратив его в Европейский валютный фонд. Это свидетельствует, что немецкая внешняя политика берет ориентир на формирование до 2025 г. Соединенных Штатов Европы и активное участие в реализации амбициозных планов президента Франции Э.Макрона относительно реформирования ЕС. И первые же зарубежные визиты министра иностранных дел и канцлера в Париж являются ярким доказательством этого.

А вот судьба отношений Германии с США представляется довольно хмурой. После избрания Дональда Трампа президентом традиционный партнер сделал настолько кардинальный политический разворот, что отношения между сторонами переросли в настоящий системный кризис. Прошлогодние заявления Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения и ядерного соглашения с Ираном (где европейские компании успели заключить многомиллиардные контракты) ставят будущее отношений под серьезную угрозу.

Во время прощания и передачи полномочий новому министру иностранных дел Германии З.Габриэль подчеркнул, что первые месяцы президентства Трампа были самыми простыми, но теперь американский президент может запустить процесс кардинальных изменений полным ходом. А решение о введении со стороны США пошлины на сталь и алюминий из ЕС могут вызвать настоящую торговую войну.

Не способствует решению проблемы и требование президента США к партнерам по НАТО относительно достижения ключевой цели НАТО — 2-процентного уровня (от ВВП) затрат на оборону. По этому вопросу новому правительству Германии прийти к соглашению не удалось. Несмотря на постоянный рост оборонного бюджета, в 2017 г. этот показатель в Германии составлял 1,22% (37 млрд евро). По приблизительным оценкам, с учетом экономического роста, для достижения 2-процентной цели до 2024 г. показатель оборонных затрат в Германии должен достигнуть более 75 млрд евро, т.е. возрасти вдвое. Даже для такой экономической мощи, как ФРГ, это представляется малореальным. В то время как глава фракции ХДС Фолькер Каудер настаивает на соблюдении обязательств перед альянсом, его социал-демократическая визави Андреа Налес заявила: "Этого не произойдет, я считаю". Поэтому в коалиционном соглашении стороны обошли прямое определение этой цели, скрыв ее за размытой формулировкой "соблюдение целевых ориентиров договоренностей с НАТО".

В отношениях Германии с Россией приоритеты давно расставил и подтвердил новый министр иностранных дел. А вот формулировки коалиционного соглашения и в этом случае далеки от четких: "При условии имплементации Минских договоренностей мы готовы снять санкции и начнем диалог с нашими европейскими партнерами". Что явно предоставляет широкое пространство для толкований.

Поэтому даже если Украину впервые упомянули в коалиционном соглашении целых восемь раз, лелеять надежды на кардинальные изменения в сторону улучшения нашего положения не приходится. Да, решение конфликта в центре Европы является для Германии принципиально важной задачей, в частности и в рамках Нормандского формата. Германия является ключевым донором финансовой и технической помощи Украине в рамках всеобъемлющего Плана действий относительно Украины. Кроме того, ФРГ остается первостепенным донором гуманитарной помощи Украине, а в коалиционном соглашении даже зафиксирована готовность к участию страны в восстановлении Донбасса — однако при условии "существенного прогресса в выполнении Минских договоренностей".

Неслучайно сразу после Нового года состоялся незапланированный визит министра иностранных дел ФРГ Габриэля в Украину. И очевидно, что состоялся он с целью зондировать почву для дальнейших властных торгов. Хоть и не на официальном уровне, но именно Габриэль неоднократно выступал за снятие санкций с России. Во время своего визита министр заявил, что выступает за размещение вооруженной миротворческой миссии на всей территории Донбасса (что противоречит позиции России). Последствия заявления не заставили себя ждать: спорный энергетический проект строительства нефтепровода в обход Украины "Северный поток-2", против которого выступали некоторые европейские страны, продолжается. Последнее препятствие для реализации этого проекта исчезло 5 марта с решением Суда ЕС о неприменении Третьего энергетического пакета к проекту.

Впрочем, хочется надеяться, что это будет последняя серьезная уступка Германии Москве на пути борьбы с вооруженной агрессией России против Украины.