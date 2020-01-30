"Соглашение века" имени Трампа

Президент США Дональд Трамп наконец обнародовал свой долгожданный план ближневосточного мирного процесса.

Документ под названием "Мир ради процветания" был представлен в Белом доме во время совместного с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху специально организованного мероприятия. По словам американского президента, его видение кардинально отличается от предыдущих предложений и дает беспроигрышную (win-win) возможность обеим сторонам. Он подчеркнул, что подготовленное его командой "реалистичное решение" на базе принципа "два государства для двух народов" (two-state solution) содержит точные тактические решения как сделать Израиль, Палестину и регион более безопасными и значительно богаче.

Трамп считает, что проблемой предыдущих планов мирного урегулирования было их отягощение концептуальными рамками. То есть нынешняя американская администрация уверена, что может с помощью точечных тактических действий решить стратегическую проблему мирного сосуществования израильтян и палестинцев. При этом не следует думать, что США ограничиваются исключительно тактикой в вопросе одного из самых контрверсионных конфликтов современности, не имея, собственно, стратегии. Это исключено. Соединенные Штаты постоянно работают над формированием будущего в интересах собственной национальной безопасности.

А, как известно, будущее не может появиться неизвестно откуда, потому что оно всегда формируется на основе сегодняшних тенденций. Вероятно, на фоне представленной карты будущей Палестины или отмеченных аплодисментами слов об Иерусалиме как неделимой столице Израиля на этом сосредоточились немногие, но Трамп определил ключевую на сегодняшний день тенденцию, позволяющую ему надеяться на успех. Он четко сказал, что правительства в регионе понимают: терроризм и исламский экстремизм являются общим врагом для всех. На это и делается ставка — на новые региональные тенденции. Ключевые страны Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ) изменили свой подход к палестинскому вопросу. Они больше не рассматривают Израиль как главную угрозу своей безопасности. Наоборот, Израиль и израильские оборонные технологии считаются важным компонентом противодействия их нынешнему основному оппоненту — Ирану.

Куратор "соглашения века", старший советник и зять президента США Джаред Кушнер недаром в течение последних лет столько времени провел в регионе. Реакция основных арабских стран была быстрой и вполне положительной для Вашингтона. МИД АРЕ оценило американские усилия по достижению комплексного и справедливого решения палестинского вопроса и призвало обе заинтересованные стороны тщательно изучить план, открыть каналы для восстановления переговоров при поддержке американской стороны с целью создания независимого палестинского государства. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз провел телефонный разговор с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Детали разговора не разглашаются, но в заявлении МИД КСА речь идет о том, что Королевство ценит усилия администрации США и призывает палестинцев и израильтян к прямым переговорам под эгидой Соединенных Штатов. ОАЭ, по словам их посла в США Юсефа аль-Утейба, также считают представленное видение важной отправной точкой восстановления переговоров ради установления продолжительного мира.

При отсутствии контакта между палестинцами и Трампом именно эти страны должны создать необходимое давление на своих арабских братьев, а потом, как главные заинтересованные в закрытии палестинского вопроса стороны, предоставить необходимый финансовый ресурс для реализации американского видения ближневосточного урегулирования. Недаром Трамп отдельно поблагодарил ОАЭ, Бахрейн и Оман за поддержку плана и за то, что они направили своих послов на церемонию его обнародования. Можно рассчитывать на получение определенного дополнительного ресурса и от Европейского Союза, и его основных стран — Германии и Франции, которые взяли время на изучение плана, но в целом приветствуют подход на основе принципа "два государства для двух народов". Британский премьер Борис Джонсон в целом положительно оценил план Трампа, также подчеркнув базовый принцип the two-state solution.

Участие Нетаньяху в презентации плана априори означало его полнейшую поддержку действий главы Белого дома. Иначе и не могло быть, ведь Израиль обеспечил признание Иерусалима своей неделимой столицей и оставляет все свои поселения на Западном берегу (согласно международному праву, эти около 140 поселений с населением 600 тысяч человек считаются незаконными). Нетаньяху нечего и ожидать лучшего подарка накануне запланированных на март парламентских выборов, да еще и на фоне обвинений в коррупции.

Ни одна американская администрация не стояла так открыто на стороне Израиля. Вашингтон всегда пытался, по крайней мере публично, выглядеть нейтральным посредником. Фотографию рукопожатия Ицхака Рабина и Ясира Арафата, между которыми стоит Билл Клинтон, знает весь мир. Поэтому нетрудно представить раздражение и отчаяние, господствующие сейчас среди палестинцев. Они вышли на улицы с протестами, но ведь главная причина такого положения вещей — сами палестинцы, раскол их руководства и неспособность объединиться. Это вывод не мой, а самих палестинцев. На фоне объявления "соглашения века" Махмуд Аббас проводил в Рамалле встречу всех основных палестинских движений, в частности были и представители его главного оппонента — движения ХАМАС. Он надеется, что перед лицом реальной угрозы удастся запустить процесс политического объединения. Пока же Аббас призывает к мирным демонстрациям и категорически отвергает американское видение мирного урегулирования. Главным аргументом в его выступлении прозвучала невозможность создать столицу в Восточном Иерусалиме. После этого просто нет смысла анализировать план, который, по его мнению, является завершающим этапом реализации Декларации Бальфура (письмо британского министра иностранных дел Артура Бальфура от 2 ноября 1917 года, где идет речь об одобрении вопроса создания в Палестине "национального дома для еврейского народа"). В документе "Мир ради процветания" действительно говорится о том, что Иерусалим должен быть официально на международном уровне признан столицей Израиля. При этом палестинцам предлагается создать свою столицу в восточных пригородах Иерусалима и назвать ее Аль-Кудс (Иерусалим — араб.).

Другим моментом, о котором Аббас не захотел вспоминать, как не захотел об этом говорить и Кушнер в интервью "Аль-Джазире", является разоружение террористических организаций, под которыми имеются в виду ХАМАС и "Палестинский исламский джихад", а также полная демилитаризация Сектора Газа. Поскольку нынешняя палестинская власть не контролирует Сектор Газа, и не известно, будет ли контролировать вообще, такие планы будут оставаться призрачными. Аббас и палестинские движения будут пытаться найти поддержку. Выбор у них небольшой — Россия и Иран. Именно поэтому в четверг Нетаньяху провел переговоры в Москве с российским президентом. Он понимает, что россияне ради противостояния с американцами могут согласиться на геополитическую игру, в которой палестинские боевые движения станут инструментом, а под угрозой вместе с ними окажутся и израильтяне. Нетаньяху попытается заблокировать эту опцию.

Управление будущим требует изменения правил или смены объектов. Трамп своим планом переписал правила. Его документ отныне стал заменой около 700 резолюций ГА ООН и свыше 100 резолюций СБ ООН. Белый дом признает историческую роль ООН, но предлагает свой "реалистичный путь к миру". За это сторонам конфликта предоставляются определенные дивиденды. То, что получит Израиль, мы уже называли. А вот предложение палестинцам следует сформулировать точнее. Трамп предлагает им свое, признанное миром независимое государство и 50 миллиардов долларов на его развитие. И вместе с тем предлагает уступить Восточный Иерусалим, территории на Западном берегу и пойти на разоружение определенных группировок. Бесспорно, сложное и ответственное решение. За такие мирные решения в этом регионе лидерам иногда приходится платить жизнью. Недаром в американском плане упоминается убитый израильский премьер Ицхак Рабин. У сторон есть четыре года на достижение консенсуса. Будет ли для палестинцев это последним шансом, как сказал Трамп, никто не знает. Но опираясь на библейские источники, можно утверждать, что Палестина была заселена с древнейших времен. Местные племена хананеев, а позже филистимляне (благодаря которым местность и получила название Палестина) постоянно воевали с древними еврейскими племенами за контроль над этой местностью. Хананеи и филистимляне растворились в истории, которая вряд ли когда-либо знала слово "справедливость". Наступила новая эпоха и новые конфликты. Поэтому, если здесь действительно когда-нибудь воцарится мир, это будет по-настоящему историческим достижением. Как это произойдет, и кто попадет на скрижали истории, зависит в большей степени от участников и их способности эффективно действовать в сложившихся условиях.