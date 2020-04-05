Словацкие рецепты

Лишь через три недели после официального появления COVID-19 в Словакии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Пока рано говорить о сохранении этой тенденции, ведь эпидемия только началась. Словаки ожидают, что ее пик придется на середину июля. По подсчетам аналитиков, около 170 тыс. людей, то есть 3,1% населения, будут заражены.

Еще два года назад, после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты, в Братиславе каждую пятницу собирались десятки тысяч людей. Организаторы протестов призывали людей выходить на улицы, чтобы показать свою гражданскую позицию. А сегодня людей просят проявить социальную ответственность, оставаясь дома.

Словакия одной из первых европейских стран ввела карантин, но пока количество случаев заболевания растет с каждым днем. Первые больные COVID-19 были выявлены 6 марта, и менее чем через неделю правительство на 14 дней ввело чрезвычайное положение на всей территории страны.

На наземных КПП в страну пускают только своих граждан и тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание. Люди, живущие в пограничных районах и работающие в Словакии, нуждаются в документе-подтверждении. Для пассажирских рейсов закрыты все аэропорты. Остановлено движение поездов и автобусов международного сообщения. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов и общественного транспорта, в отличие от Украины, проходит в режиме праздничных дней.

Если гражданин вернулся в Словакию благодаря усилиям государства, он должен остаться на 14-дневную обсервацию в специальном карантинном центре. Раньше те, кто пересекал границу на собственном авто или пешком, могли избежать пребывания в карантинных центрах и быть на самоизоляции дома, но теперь это обязательное условие.

Закрыты школы, университеты, торговые центры, бары, горнолыжные и оздоровительные центры, аквапарки. Не работают социальные и культурные объекты, запрещены массовые мероприятия. Рестораны и кафе работают в системе доставки, но им позволяют быть открытыми и обеспечивать покупку товаров с собой при условии отсутствия клиентов внутри заведений. Ношение масок или повязок, прикрывающих нос и рот, — обязательно даже на улице.

В большей степени благодаря этим мерам в Словакии на 1 апреля подтверждены лишь 400 случаев заболевания COVID-19. Но это может быть также связано с недостаточным количеством обследованных. Такие страны, как Южная Корея и Сингапур доказали, что массовое тестирование помогает в борьбе с коронавирусом. Например, в Словакии проверили 8697 человек — против Чехии, где этот показатель на 31 марта составляет 55 тысяч. Новое правительство планирует обеспечить проведение трех тысяч тестов в сутки и утвердило начало тестирования в частных лабораториях.

Одно из последних изменений — принятие закона о разрешении отслеживать данные мобильных устройств. Теперь органы здравоохранения имеют право требовать данные о локализации граждан и идентификационные данные от операторов мобильных сетей, но это не касается личной информации — содержимого текстовых сообщений или телефонных звонков. Это разрешение будет оставаться действительным не дольше конца 2020 года.

Следует заметить, что словаки ответственно относятся к мерам, принятым правительством, и участвуют в акциях взаимопомощи.

Например, к борьбе с коронавирусом приобщилась компьютерная компания Eset. Она создала специальный фонд и планирует выделить 300 тыс. евро на оборудование для улучшения качества диагнозов и внедрения общегосударственного тестирования. А две местные портнихи из Восточной Словакии решили пошить маски для 400 людей, живущих в их селе. В результате они пошили около 1000 масок.

Согласно исследованию, проведенному агентству Focus для ежедневной газеты Denník N, большинство словаков считают, что государство справляется с кризисом и предоставляет точную информацию, — так было при правлении бывшего премьер-министра Петера Пеллегрини, так происходит при действующем — Игоре Матовиче. Почти 80% людей считают принятые меры адекватными. Только около 5% оценивают их как преувеличенные, в то время как 13% приветствуют еще более жесткие шаги.

Свыше 78% респондентов "однозначно согласились" с тем, что надо носить маски или защищать лицо. Даже такие противоречивые меры как мониторинг мобильных телефонов — приемлемы для людей: в целом 68% респондентов согласны с этим.

Никто не знает, сколько еще будет продолжаться эпидемия, поэтому трудно оценить, насколько негативно она скажется на экономике Словакии. Только в ближайшие месяцы мы увидим, рецепты спасения экономики каких стран окажутся самыми действенными.

Недавно представители Центрального банка презентовали сценарии развития словацкой экономики. Они базируются на двухмесячном "отключении" экономики, и особенно ее сферы услуг, и отличаются в оценке глубины кризиса. Кроме того, Словакия — четвертая самая открытая экономика в Европейском Союзе, поэтому в большей степени зависит от внешних рынков.

По трем сценариям сокращение ВВП страны может составлять от 1,4 до 9,4% нынешнего года, а из-за спада от 75 до 130 тыс. людей могут лишиться своих рабочих мест. Прогнозы не учитывают мер, представленных новым правительством, и мер ЕС, поскольку они не были известны во время работы над сценариями.

В прошлые выходные правительство также представило пакет первой экономической помощи. Государство будет выплачивать 80% заработной платы работникам и самозанятым, чьи компании пришлось закрыть или чья прибыль снизилась, по меньшей мере, на 20% (фиксированные суммы в зависимости от уровня падения). Работодатели будут платить налоги на заработную плату работникам, но те, чья прибыль снизилась на 40 и более процентов, смогут отложить выплаты на три месяца, если не будут сокращать рабочие места. Кроме того, работники на карантине и родители, которые находятся дома с детьми, будут получать 55% заработной платы от государства.

По словам министра финансов Эдуарда Хегера, этот пакет будет стоить государству почти один миллиард евро ежемесячно прямых платежей и около полумиллиарда на банковские гарантии. Государство заплатит около 800 тысячам работников и 200 тысячам самозанятых, то есть приблизительно 36% трудоспособного населения страны.

Еще одним шагом к восстановлению экономики стало открытие дополнительных магазинов. Это важное для малого бизнеса решение поспособствует обеспечению населения доступными товарами и услугами, например строительными материалами или оптикой. Магазины позволяют открывать при условии соблюдения жестких гигиенических правил. Кроме масок, заходя в помещение люди должны надевать перчатки или дезинфицировать руки. Только один человек на 25 квадратных метра площади может находиться в магазине. Остальные должны стоять снаружи, на расстоянии двух метров друг от друга.

Словакия стала первой страной — членом ЕС, где произошла смена правительства на фоне пандемии. Кабинет популиста Игоря Матовича, лидера движения OL'ANO ("Обычные люди и независимые личности"), был сформирован через неделю после жестких ограничений в движении и бизнесе.

Пока рано оценивать действия новой власти. С одной стороны, их критикует оппозиция — бывшая правящая партия SMER-SD и неонацистская партия L'SNS. Например, это касается мониторинга мобильных телефонов, против чего выступила оппозиция, используя проблему конфиденциальности данных (хотя этот закон, но в другом формате, был разработан во время предыдущего правительства).

С другой стороны, только на прошлой неделе Матович уволил руководителя Администрации государственных материальных резервов (представителя партии SMER-SD), а вскоре начнется расследование. Одна из причин — заказ защитного оборудования по завышенным ценам. Кроме того, продолжается расследование убийства Яна Куцяка и его невесты. Поэтому, несмотря на эпидемию, борьба с коррупцией и проведение реформ будут оставаться приоритетом для новой власти.

В свою очередь, Пеллегрини в последний рабочий день подписал 18 контрактов на сумму 349 тыс. долл. для предоставления помощи различным организациям, преимущественно в городах, мэры которых — представители SMER-SD. Эти средства были взяты из фонда премьер-министра, и использоваться они должны были, например, во время стихийного бедствия.

Следовательно, в ближайшее время у оппозиции вряд ли будут шансы сомневаться в действиях нынешнего правительства. Хотя, если бы коронавирус пришел в Словакию раньше, до парламентских выборов, возможно, уровень поддержки SMER-SD мог быть другим, как и результаты выборов. Так, по данным опроса Focus, большинство словаков одобрили деятельность Пеллегрини по преодолению вируса. Кстати, это тот самый политик, который заявил, что его страна планировала купить два миллиона украинских медицинских масок, а их перехватила Германия. Это стало причиной скандала в Украине, но на фоне смены словацкого правительства Пеллегрини не отреагировал на украинский ответ, а в дальнейшем эту ситуацию замолчали…