Сирийская мифология России

Искусственно созданные мифические представления о мире неизбежно входят в конфликт с реальностью. И чем больше разница между воображаемой жизнью и действительностью, тем более жестким будет удар.

Самое страшное, что мифология требует соответствующего поведения и сама толкает ее носителя в направлении коллапса. В конце концов, когда расхождение между этим поведением и реальным положением вещей достигает некоего предела, происходит столкновение в виде прямого конфликта. В нашем случае российский миф о борьбе с ИГИЛ в Сирии столкнулся с американской реальностью высокоточных ударов. Более трех часов артиллерия и авиация США разрывали в клочья посланных Москвой мифических борцов с ИГИЛ. Из такой ситуации есть только два пути: миф становится реальностью или реальность разрушает миф. В нашем случае явным фаворитом выступают реалисты, не оставившие никаких шансов наступающему врагу.

Ну, а теперь попытаемся подробнее рассмотреть, что и почему произошло в ночь с 7 на 8 февраля в районе городка Хшам в далекой сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Официальные Вашингтон и Москва не отрицают, что инцидент с некоторыми проправительственными сирийскими подразделениями имел место. Но обе стороны избегают конкретизации относительно присутствия россиян в составе разбитых американскими ракетами подразделений. Песков говорит, что Кремль до сих пор не владеет подробной информацией, которая позволила бы сделать какие-либо выводы. Хотя он не стал исключать присутствия граждан РФ в Сирии. Минобороны же России вообще обвинило США в обстреле "ополченцев" и нежелании бороться с ИГИЛ.

Американцы, в свою очередь, довольно подробно описали, как давали отпор наступавшим. А что касается россиян, то министр обороны Джеймс Мэттис однозначно подчеркнул, что Москва исключила свое участие в атаке, поэтому били мощно, чтобы желание атаковать не возникало по возможности дольше. Командующий ВВС США в составе Центрального командования, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, генерал-лейтенант Джеффри Харриган заявил, что сразу после начала атаки американцы предупредили россиян о последствиях по специальной линии связи. Не получив ответа, командование международной коалиции утвердило нанесение удара. Учитывая, что в ударе принимали участие самолеты F-15, F-22, АС-130, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52, вертолеты АН-64 и ударные БПЛА MQ-9, страшно себе представить его мощность. А опубликованные Пентагоном видео дают четкое представление о точности ударов. Отстрелялись, как по мишеням на полигоне. Очень важно то, что, по словам Харригана, коалиция наблюдала за подготовкой к атакующим действиям в течение недели и говорила об этом с российской стороной. Россияне решили играть в "борцов с ИГИЛ" (в украинских реалиях — "ихтамнетов") до конца, очевидно надеясь на успех операции. Жестоко ошиблись. А Мэттис всех предупреждал: "Если вы нам грозите, это будет ваш самый длинный и самый плохой день". Оказалось, что это не пустые слова. Три часа под прицельным огнем для кого угодно станут бесконечным адом.

На этом фоне спустя несколько дней после события начала появляться информация о погибших вследствие американского удара в Сирии россиянах, а также разговоры и комментарии тех, кто выжил и кто имеет прямое отношение к российским наемникам. Понятно, что точное количество станет известно позднее. Цифры варьируют от нескольких десятков до нескольких сотен. Однако нам на сегодняшний день важно понимать, что россияне там были. Речь идет, прежде всего, о боевиках ЧВК Вагнера, которые уже несколько лет принимают активное участие в сирийском конфликте. Особенно упорно они себя проявляют в захвате и охране стратегических объектов сирийской нефтегазовой инфраструктуры. Деятельность вагнеровцев в Сирии более известна под брендом "Охотники на ИГИЛ" — отдельное специальное подразделение сирийской армии, специально созданное, подготовленное и финансируемое Россией. "Охотники" стали известными с начала 2017 г., когда способствовали наступлению сирийских правительственных войск на Пальмиру и Дейр-эз-Зор, а главное — брали под контроль газовые и нефтяные поля.

Неизвестно, именно из-за любви ли к энергоносителям людей с шевронами "охотников" замечали в Москве, но точно можно сказать, что не что иное, как острая необходимость в энергоносителях привела сирийское подразделение с россиянами на восточный берег Евфрата под удар американцев. Поводов считать, что аналогичная ситуация не повторится позже, нет. Наоборот, уже появилась информация о подготовке новых атакующих действий со стороны сирийской армии. Бойня в Хшаме наглядно показала, что без российской авиации и систем ПВО любое выдвижение подразделений превратится в жертвоприношение. А участие авиации и ПВО России ведет к объявлению войны США, к чему россияне точно не готовы, поэтому придется им комбинировать нечто гибридное. Материал для "ополченцев" и острая необходимость толкать их под американские ракеты пока что есть, так что будем наблюдать.

Гонка за контроль над энергетическим сектором Сирии между США и РФ продолжалась в течение всего прошлого года под лозунгом уничтожения террористов "Исламского государства". В результате поддерживаемые американцами курдские Демократические силы Сирии выбили ИГИЛ с восточного берега Евфрата и закрепились там еще до начала этого года. В их руках очутились крупнейшие нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор — аль-Умар и ат-Танак. Крупнейшее в провинции Дейр-эз-Зор газовое месторождение и завод Конико (около 20 км на восток от Дейр-эз-Зора) также контролируют США и курды. Кроме того, в курдском секторе находится мощное нефтегазовое месторождение Румейлян в провинции Хасака и крупнейшие ГЭС страны (ат-Табка, Тишрин). Именно поэтому министра Мэттиса удивили намерения изменить эту линию размежевания. Нет, теперь американцы будут держать свои позиции, ведь они дают им стратегическое преимущество в сирийской кампании.

Вместе с тем россияне, иранцы и поддерживаемый ими режим Башара Асада очутились в затруднительном положении. Они много лет боролись за сохранение своей власти в Сирии. В результате получили дотла разрушенные территории, но у них нет достаточных энергетических ресурсов, чтобы их восстановить. Кроме сугубо экономических проблем, это открывает чрезвычайно широкие возможности для социальных волнений. Не следует забывать, что "Исламское государство", до сих пор контролировавшее все основные объекты нефтегазового комплекса Сирии, в большой степени пользовалась поддержкой местных племен и населения благодаря "децентрализации". Группировка ИГИЛ давала значительную социально-экономическую свободу местным племенам, позволяя получать прибыли от добычи и продажи нефти и газа. Нарушение этой схемы сильно ударит по лояльности к действующей власти. Без нефти и газа контролировать местное население будет крайне трудно. Поэтому россияне с сирийцами и организовали отчаянную операцию по захвату комплекса Конико. Для прикрытия привлекли сформированные из местного населения подразделения национальной обороны, боевиков организованных Ираном афганско-шиитских "Бригад Фатемиюн" и пакистано-шиитских "Бригад Зейнабиюн".

Однако Москва не учла, что администрация президента Трампа избрала Сирию как главный плацдарм для реализации своей стратегии сдерживания России и Ирана. Четко говорится о планах продолжать военное присутствие на сирийской территории и после разгрома ИГИЛ. Действия Вашингтона, который при предыдущей администрации Белого дома лишь наблюдал за продвижением российского и иранского проектов в Сирии, стали заметно более активными. Американцы показали, что умеют и готовы действовать жестко ради достижения цели. Запуск "томагавков" по сирийскому военному аэродрому мы уже видели, и вот стали свидетелями новых показательных действий. А цель кроется в простой формуле: у президента Асада нет политического будущего. Силовым путем решили его не убирать, однако на сегодняшний день условия для экономического уничтожения сирийского режима созданы. Дамаск полностью зависит от поддержки Тегерана и Москвы, чьи ресурсы также весьма ограничены. Ну, а с завершением эры сирийского режима на выход попросят и Россию с Ираном. Когда Лавров говорит, что американцы делят Сирию на зоны и создают подконтрольные им образования, то он демонстрирует непонимание стратегического мышления Запада, который руководствуется категориями глобализированного мира. Соединенным Штатам не нужен кусок Сирии. Им нужна выработанная общими усилиями модель, которая позволит работать со всей территорией страны. Да, Вашингтон сегодня взял под контроль самые важные в энергетическом плане части сирийских провинций. Однако это не конечная цель, а лишь тактический шаг, направленный на победу их стратегии. Москва, наоборот, до сих пор пытается делить мир на зоны исключительных интересов. Ее вполне устроил бы контроль и над частью Сирии. С таким вариантом согласился бы и Иран.

Кстати, если нас на сирийском направлении больше привлекает ось противостояния США—Россия, то Ближний Восток живо следит за противостоянием Израиль—Иран, которое также резко заострилось после того, как сирийская ПВО 10 февраля сбила израильский F-16. Арабы почти не заметили гибели россиян под Дейр-эз-Зором, зато размышляют над возможностью широкомасштабной войны из-за инцидента с военным самолетом Израиля. Если россияне регулярно теряют свои самолеты в сирийской кампании, то для израильтян это действительно экстраординарное событие (с 2013 г. израильская авиация более 20 раз наносила удары по целях на сирийской территории, и это первая потеря). Красная линия для Израиля — преобразование юга Сирии в продолжение юга Ливана, где хозяйничает иранская "Хезболла". Чтобы не допустить такого сценария, израильтяне будут бомбить столько, сколько нужно. После падения своего самолета Израиль уничтожил три батареи сирийской ПВО и иранский пункт управления дронами на авиационной базе Т4 в провинции Хомс. Но Иран так просто это не оставит. Он строит военную базу в горах Калямун, которая должна обеспечить устойчивую логистику с "Хезболлой" в Ливане.

Кроме названных магистральных линий противостояния, на сирийском плацдарме есть и дополнительные. Тот же Тегеран чувствует себя в силе противодействовать и Турции в ее продвижении в Сирии. Он не только призывает ее завершить операцию "Оливковая ветвь", но и направляет вооруженные подразделения в Африн в помощь курдам. Когда наступит время и будет возможность, иранцы и россиян будут выталкивать из Сирии. Падение российского Су-25 над Идлибом свидетельствует, что в паре Россия—Турция тоже далеко не все обстоит благополучно. В контролируемых турками оппозиционных группировках есть бывшие сирийские войска, наученные эксплуатировать ПЗРК, они только и ждут, когда те попадут им в руки, чтобы увидеть в прицеле российский самолет. Есть в Идлибе и другие боевики, связанные с Саудовской Аравией или Катаром. Они давно готовы активно противостоять российской авиации, и ПЗРК к ним может попасть из Турции. Россияне в долгу не остаются и помогают курдам ломать турецкую "Оливковую ветвь". Из-за курдского вопроса под угрозой и отношения между США и Турцией.

В такой путанице сторон и интересов у будущего сирийского конфликта есть все необходимое для периодической эскалации. Ну, а выигрыш традиционно будет праздновать тот, чья стратегия просчитана на более длительный отрезок времени.