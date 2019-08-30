"Сдать" Косово

Противостояние Сербии с Косово не ослабевает.

Ставка высока — независимость Косово, признание которой Приштина продолжает добиваться от Белграда. В этой борьбе косовары даже ввели 100-процентные пошлины на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины: они могут быть сняты только после признания независимости Косово Белградом.

И хотя у Сербии остается все меньше возможностей избежать такого сценария, сербская дипломатия всеми силами стремится, чтобы государства отозвали свое признание Косово. На такой шаг пошли пока лишь 15 стран. Среди них — Суринам, Лесото, ЦАР и другие. Впрочем, другие 20 государств готовятся к признанию независимости Косово. Европейские СМИ даже называют сумму такой "услуги": от 300 тыс. долл.

Одновременно в Сербии активизировались те, кто хотел бы решить косовский вопрос с помощью Кремля.

Скандальный лидер "Здоровой Сербии" Милан Стоматович предложил "уступить Косово" на некоторое время России. Его поддержал министр иностранных дел Ивица Дачич, заявив, как сообщает газета Srbski telegraf, что "Сербия могла бы взять северные районы Косово на 99 лет", а остальное могут поделить Дональд Трамп и Владимир Путин. В Белграде также обсуждается возможность возобновления российского военного присутствия в Косово под видом миротворцев. А лидер пророссийской партии "Двери" Бошко Обрадович даже разработал поэтапный план такого процесса.

Российская позиция ясна: не допустить договоренностей, которые бы привели к независимости Косово, и дальше поддерживать нестабильность в регионе. Москва даже попыталась начать поставку модернизированной техники старых образцов по контракту, заключенному еще несколько лет назад. Но из 60 единиц танков и бронемашин в Сербию пока смог прорваться только десяток: эмбарго ЕС на импорт вооружений из России усложнило выполнение контракта.

При этом предложение М.Стоматовича породило у российских военных надежду на возможность ввода в Косово своих "миротворцев". Нередкие поездки в Россию министра обороны Александра Вулина (известного негативным отношением к независимости Косово) вызывают тревогу. Как и заверения со стороны российских военных начальника Генштаба армии Сербии Милана Мойсиловича после совместной оценки ситуации в регионе в том, что они поддерживают действия Белграда в Косово.

Европейский Союз увидел в действиях Приштины и Белграда реальную угрозу как своей политики стабилизации на Западных Балканах, так и безопасности в регионе. Появились опасения, что непризнание Сербией косовской независимости приведет к объединению Косово и Албании.

"Квинтет по Косово" — Великобритания, Италия, США, ФРГ и Франция — заявил, что пришло время поставить точку в конфликте 90-х и возобновить диалог. При этом Приштину призвали отменить пошлины, а Белград — остановить кампанию по отзыву признания независимости Косово и подписать "всеохватывающий, юридически обязательный договор", который принесет стабильность на Западные Балканы. Учитывая чувствительность проблемы косово-сербских отношений, в Брюсселе планируют создать должность спецпредставителя ЕС по вопросу диалога между Косово и Сербией.

В свою очередь США заявили о готовности содействовать возобновлению диалога между Косово и Сербией. Госсекретарь М.Помпео на неожиданной встрече с А.Вучичем четко определил позицию США: переговоры должны быть возобновлены; Вашингтон не допустит дестабилизации региона; независимость Косово — реальность; Приштина должна отменить пошлины; Сербия должна прекратить кампанию по отзыву признания независимости региона.

А.Вучичу также было сказано, что он может рассчитывать на поддержку США в вопросе снятия косовских пошлин и курса Сербии на евроинтеграцию. Услышав такое, сербский президент заявил о возможности начать переговоры с Косово. Правда, не о признании косовской независимости, а лишь о возобновлении переговорного процесса, поскольку признание Косово "в нынешних обстоятельствах" не будет принято ни сербским обществом, ни сербской элитой.

На сегодняшний день ни у ЕС, ни у США, ни у лидеров Сербии и Косово нет единого видения окончательного варианта договора. Это может быть и обмен территориями, и коррекция границ, и расширенная автономия для Косово в рамках Сербии или другой иной вариант. Но, похоже, идея обмена территориями становится приоритетной. Во всяком случае, еще в нынешнем феврале был подготовлен проект договора между Косово и Сербией, ключевая идея которого — согласие сторон на обмен территориями по этническому признаку.

Итак, первые шаги сделаны. Это подтверждает и то, что президент Сербии не выступает с протестами и принимает как должное, когда его собеседники в Вашингтоне, Париже, Брюсселе говорят о Косово и Сербии как о двух странах.

Поддерживая Косово в его стремлении добиться признания независимости от Белграда, США также оказывают давление на Приштину, дабы та отменила пошлины. При этом Вашингтон не желает допустить новой войны и дальнейшего российского проникновения на Западные Балканы, не хочет уступать ЕС лавров миротворца и показать европейцам невозможность решения без его участия проблем в Европе. Белый дом также озабочен расширением экономического присутствия КНР и Турции в регионе, где они начали реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

Дальнейшее развитие событий зависит от результатов парламентских выборов в Сербии и Косово. "Кто станет премьер-министром в каждой из этих стран?" — этот вопрос волнует всех участников глобальной игры вокруг независимости Косово. Пока же приближающиеся выборы сужают окно возможностей для поиска компромисса.

И все же действия США и ЕС дают надежду на скорейшее возобновление переговоров между Косово и Сербией уже в декабре. Очевидно, что дорогу для переговоров должна открыть отмена Приштиной пошлин. Нет сомнений, что это произойдет. С одной стороны, пошлины начинают негативно влиять на собственно саму косовскую экономику. С другой стороны, слишком сильно давление стратегического союзника Косово — Соединенных Штатов. Но если Россия присоединится к решению данного вопроса, то косово-сербские отношения превратятся в "замороженный конфликт".

Это устраивает Кремль. Но ни одного из участников конфликта и тех, кто пытается его разрешить.