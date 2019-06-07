Румыния требует чистоты рук

Правительство Румынии готово отказаться от внесения изменений в антикоррупционное законодательство, на которых раньше настаивала Социал-демократическая партия (СДП).

Об этом 3 июня 2019 г. заявила Виорика Денчиле, премьер-министр Румынии и временно исполняющая обязанности лидера партии. Такое заявление стало первым шагом к пересмотру дальнейшего функционирования СДП после политических потрясений, с которыми столкнулась партия за последние несколько недель.

Политическому истеблишменту Румынии к кризисным явлениям не привыкать: семь последних лет страна находилась в водовороте политических интриг и протестных движений населения. Один из проблемных вопросов в государстве, который уже давно вышел за пределы исключительно политического контекста и проник во все сферы жизни общества, — коррупция.

Национальный антикоррупционный директорат Румынии (НАД), основанный еще в 2002 г., зарекомендовал себя как весьма эффективное учреждение, что признавали не только в стране, но и за ее пределами. Несмотря на свои успехи в раскрытии коррупционных преступлений, НАД долгое время сталкивался с искусственно созданными со стороны некоторых политических кругов преградами на пути осуществления своих функций.

Основным антагонистом Национального антикоррупционного директората выступило руководство Социал-демократической партии Румынии, у которой ныне большинство в парламенте (63 места в Сенате, и 158 — в Палате депутатов, то есть около половины мест на каждую палату парламента). За счет этого партия владеет огромными рычагами влияния на внутриполитическую жизнь в стране, которые до недавнего времени были сосредоточены преимущественно в руках одного человека — лидера СДП и спикера Палаты депутатов Румынии Ливиу Драгни. Не менее напряженными оставались до сих пор и отношения руководства партии с нынешним президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, который, во-первых, обошел в 2014 г. на выборах кандидата от СДП Виктора Понту; во-вторых, до своей каденции был представителем оппозиционной к социал-демократам Национал-либеральной партии; а в-третьих, публично активно поддерживает деятельность НАД.

Конфликт между президентом и руководством СДП вылился в длительную борьбу за политическое влияние, победу в которой одержали социал-демократы. Им удалось сформировать лояльное к их интересам правительство, руководителем которого с прошлого года является Виорика Денчиле — третий за последние три года премьер-министр Румынии. Основным рычагом влияния СДП на антикоррупционную деятельность стали попытки руками правительства внести в уголовный кодекс страны изменения, которые усиливали бы контроль партии над генпрокуратурой и антикоррупционными органами. Наряду с затянувшимися экономическими проблемами в стране, такая политика СДП привела к серии многотысячных массовых протестов населения в 2017—2018 гг.

Кроме того, недовольство общества вызвал и вынужденный июльский 2018 г. указ Йоханниса об отставке главного прокурора НАД Лауры Кевеши. Она занимала эту должность с 2013 г. и имела большую поддержку граждан и международных коллег благодаря высокому проценту раскрытия антикоррупционных дел в стране: за период ее руководства было заключено 68 коррупционеров из числа высоких должностных лиц, среди которых большинство составляли представители СДП.

Реакцией социал-демократов на успех работы НАД стала активная политическая кампания, направленная на дискредитацию всего департамента и его руководства в частности. Таким образом, нынешний министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер сыграл большую роль в попытках ограничить полномочия НАД и добиться отставки Кевеши с должности, предлагая (впрочем, безуспешно) на ее место ставленницу от СДП.

Окончательное решение об отставке Кевеши принял Конституционный суд Румынии, в составе которого — девять членов (шесть судей назначают обе палаты парламента, остальных трех выбирает президент). Поскольку судьи от парламента избирались большей частью в течение 2013—2016 гг. (во время расцвета успехов деятельности НАД под руководством Кевеши), а решение в Конституционном суде принимаются большинством, для СДП приговор суда об отставке прокурора стал весьма ожидаемой победой в противостоянии с антикоррупционерами.

Нарушения со стороны СДП в процедуре принятия постановлений, назначение лояльных к отдельным политическим кругам членов правительства и преследование негибких кадров вызвали негодование общества и международной среды, которая обеспокоенно говорила о недопустимости подрыва системы правосудия в государстве. А на фоне противоречивой для европейского сообщества судебной реформы в Польше в 2017 г. все это отрицательно сказалось на международной репутации Румынии, которая в первом полугодии 2019 г. начинала председательство в Совете ЕС.

Споры между членами правительства и президентом вылились в плоскость общенационального референдума, который Йоханнис пытался инициировать в течение нескольких последних лет. Опрос был проведен 26 мая и касался вопросов амнистии и помилования для коррупционеров, а также возможности принять правительством чрезвычайные постановления в сфере судопроизводства. Несмотря на попытки СДП повлиять на референдум в свою пользу (установлением высокого порога явки избирателей), количество голосующих было выше ожидаемых показателей (более 40% избирателей, при минимуме — 30%).

Результаты референдума оказались проигрышными для СДП: более 80% избирателей проголосовали против амнистии коррупционеров и вмешательства правительства в систему правосудия, что демонстрирует сохранение в обществе антикоррупционных настроений и симпатий к действующему президенту. Дополнительным вызовом для социал-демократов и долгожданной победой для оппозиции стало решение Высшего кассационного суда Румынии об осуждении политического кукловода Ливиу Драгни к трем годам и шести месяцам лишения свободы за превышение служебных обязанностей и коррупционные схемы.

Неутешительными для представителей СДП оказались и результаты голосования на выборах в Европарламент. Румынское общество отдало предпочтение оппозиционной Национал-либеральной партии, получившей 26,7% голосов избирателей. И хотя социал-демократы удержали довольно высокие рейтинги, пройдя в ЕП с почти 23%, к ним вплотную приблизилась коалиция других альтернативных оппозиционеров — правоцентристских партий "Союз спасения Румынии" под руководством члена Палаты депутатов Дана Барны и "Плюс", возглавляемой бывшим премьер-министром и технократом Дачианом Чолошем. На фоне многолетних протестов и коррупционных скандалов такие результаты стали показательными для оценки восприятия румынским населением руководящей партии в стране и задали тон будущему изменению конфигурации политических сил в государстве.

Выборы в национальный парламент Румынии запланированы на конец 2020-го — начало 2021 гг., так что СДП имеет некоторый отрезок времени, чтобы реабилитироваться в глазах избирателей. Однако ее будущий образ весьма зависит от того, кто займет место лидера вместо Ливиу Драгни, а также какие отношения в дальнейшем будут выстраиваться в партии с президентом и оппозицией. Из недавнего заявления Денчиле о пересмотре дальнейшей стратегии СДП и отказе от прежних инициатив становится понятно, что социал-демократы готовы попытаться вернуть лицо, чтобы снова заручиться поддержкой разочарованного общества.

Продолжение противодействия коррупции в стране некоторым образом связано с президентскими выборами, запланированными на ноябрь-декабрь. Действующий президент Клаус Йоханнис в июне 2018 г. заявил о своем желании баллотироваться на второй срок. Учитывая популярность Йоханнисса среди населения, у него есть высокие шансы сохранить свои полномочия на следующие четыре года, а также возможность выстроить менее конфликтное взаимодействие с будущим парламентом.

Принимая во внимание сегодняшние тенденции, нынешняя оппозиция в составе национал-либералов, "Союза спасения Румынии" и партии "Плюс" имеет шансы в 2021 г. перейти в статус парламентского большинства и сформировать новое правительство, на плечи которого ляжет задача противодействовать коррупции. Прежде всего это касается разработки министерством юстиции после 2020 г. новой Национальной антикоррупционной стратегии Румынии.

В таком случае Национальный антикоррупционный департамент сможет работать если не эффективнее, по сравнению с прошлыми годами, то хотя бы не в условиях искусственно созданных ограничений и попыток правительства повлиять на румынскую систему правосудия. Другой вопрос заключается в том, кто в дальнейшем возглавит учреждение, поскольку главного прокурора НАД предлагает министр юстиции, назначает президент, а утверждает Высший совет магистратуры Румынии.

После отставки Лауры Кевеши в июле 2018 г. НАД временно возглавляла Анка Юрма, которая до того работала на должности генерального прокурора службы международного сотрудничества при департаменте. В январе с.г. Юрму на должности автоматически сменил ее первый заместитель — Келин Нистор. Учитывая будущие президентские выборы, смена главного прокурора НАД до конца текущего года не состоится. Мандат Нистора закончился 25 мая, и Высший совет магистратуры Румынии уже принял решение о продлении ему срока полномочий.

Призрачными остаются и перспективы роспуска президентом парламента, чтобы провести в Румынии досрочные парламентские выборы. Во-первых, по румынскому законодательству, такую процедуру можно осуществить не позднее чем за шесть месяцев до начала президентских выборов (этот срок для действующего президента истекает 21 июня). Во-вторых, коррупционные скандалы и заключение Драгни существенно ударили по имиджу СДП, члены которой прогнозируемо начнут отрекаться от бывших "заслуг", чтобы на следующих парламентских выборах получить голоса избирателей.

Во всяком случае, сегодня расклад политических сил в Румынии демонстрирует весьма реальные для оппозиции в краткосрочной перспективе шансы положить конец затянувшемуся сосредоточению власти в руках одной коррумпированной элиты. И, что самое главное, на это есть запрос румынского общества, которое продемонстрировало готовность открыто защищать и отстаивать идеи верховенства права в стране.