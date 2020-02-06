Румыния. Отставка "по требованию"

Спустя всего три месяца после начала работы либеральное правительство Людовика Орбана ушло в отставку.

Причиной стал вотум недоверия, инициированный Социал-демократической партией. Поводом — намерение правительства взять на себя ответственность за изменение избирательного законодательства: национал-либералы намеревались ввести выборы мэров населенных пунктов в два тура.

Процедура принятия правительством ответственности позволяет утверждать тот или иной закон в обход парламента с одним существенным ограничением — если в трехдневный срок не будет поставлен вопрос о доверии кабинету, законопроект автоматически считается принятым. Если же парламент не поддержит правительство, последнее уходит в отставку. Чаще всего резолюцию о вотуме недоверия выносит оппозиция, но возможны и другие варианты. К примеру, правительство Майи Санду в Молдове в прошлом году было отправлено в отставку бывшими партнерами по коалиции — социалистами — после того, как приняло на себя ответственность об изменении процедуры назначения Генпрокурора.

В общем, процедура содержит как преимущества, так и существенные риски. Однако в случае с правительством Орбана риск был не только оправданным, но и преднамеренным.

Начнем с того, что за три месяца пребывания у власти правительство неоднократно брало на себя ответственность за принятие тех или иных решений, в том числе и за утверждение государственного бюджета (впервые в истории Румынии). Тогда премьер-министр Орбан сослался на нехватку времени. Левая оппозиция не стала подавать резолюцию о вотуме недоверия. И вот новый шаг. Казалось бы — в чем смысл риска?

Разгадка проста, но необходим небольшой исторический экскурс. Правительство национал-либералов было утверждено парламентом в ноябре 2019 года после того, как в отставку отправили социал-демократическое правительство Виорики Дэнчилэ, которое пришло к власти после парламентских выборов в декабре 2016 года, набрав 44%. Тогда национал-либералы взяли всего 20%. На протяжении почти трех лет социал-демократы (PSD) правили в коалиции с Альянсом либералов и демократов (ALDE). Однако усердие, с которым PSD стремились оградить своих лидеров от ответственности за коррупцию, в конечном итоге, привело к падению их рейтинга. Что продемонстрировали и результаты выборов в Европарламент в мае прошлого года.

После выхода ALDE из коалиции правительство потеряло поддержку большинства. 10 октября 2019 года парламент Румынии вынес вотум недоверия. 4 ноября парламент утвердил правительство 240 голосами. Однако это правительство не стало коалиционным — в него не вошли представители других партий, голосовавших за отстранение от власти социал-демократов, например, Союза спасения Румынии (USR).

С одной стороны, положение национал-либерального правительства, опиравшегося на ситуативное большинство, было довольно шатким. С другой, — на президентских выборах в ноябре прошлого года действующий президент Клаус Йоханнис, которого поддерживали национал-либералы, победил экс-премьера Виорику Дэнчилэ с двукратным перевесом. Тем самым довершив разгром социал-демократов.

Однако победа была не полной. Социал-демократы по-прежнему остаются крупнейшей фракцией парламента, к тому же еще и оппозиционной. Остался один серьезный шаг — завоевать парламентское большинство.

По данным социологического опроса, национал-либералы сейчас имеют рейтинг более 47%, в то время как социал-демократы могут набрать лишь 20%. Но очередные парламентские выборы должны состояться в конце 2020-го или начале 2021 года. Срок слишком долгий. В условиях неустойчивости правительства при нынешнем раскладе не исключено возвращение социал-демократов к власти.

В начале января Орбан после длинного разговора с президентом Йоханнисом заявил, что они решили начать процедуру проведения досрочных парламентских выборов. Это решение премьер-министр объяснил тем, что румыны больше не хотят пребывания у власти Социал-демократической партии. Единственный выход в этой ситуации — организовать досрочные парламентские выборы как можно ближе к местным, которые должны состояться в мае. Была создана рабочая группа для переговоров с партиями, чтобы получить их поддержку по процедуре проведения внеочередных выборов.

Похоже, в итоге избрали рискованный, но более простой вариант — спровоцировать отставку правительства, которая в свою очередь может повлечь роспуск парламента.

Инициатива национал-либералов по выборам мэров в два тура направлена прежде всего против власти социал-демократов на местах. Фактически PSD оказалась перед выбором без выбора: пропустить эту инициативу значит увеличить шансы проигрыша на местных выборах, добиться отставки правительства — поставить вопрос о досрочных выборах, что тоже выгодно национал-либералам.

Выбрали второй вариант. Тем более что был и формальный повод — изменения в избирательное законодательство могут вноситься не позже, чем за год до даты выборов. Нашлись и союзники: против правительственной инициативы выступили либерал-демократы, Демократический союз венгров и Партия народного движения, которые ранее поддержали кабинет Орбана.

Национал-либералы, по сути, сыграли гамбит, пожертвовав инициативой о выборах мэров в два тура в обмен на возможность провести досрочные выборы с вероятной победой.

Примечательно, что за день до голосования по вотуму доверия, либеральное правительство приняло ордонанс, вносящий важные изменения в организацию парламентских выборов и облегчающий победу национал-либералам. Одним из наиболее важных изменений является сокращение срока объявления выборов с 90 до 50 дней, хотя Конституция предусматривает трехмесячный период для организации выборов. Другое изменение позволяет людям голосовать на любом участке страны, а не только там, где они зарегистрированы.

Еще два изменения нацелены на диаспору, которая, заметим, оппозиционно настроена по отношению к социал-демократам. У румын за рубежом будет три дня для голосования на парламентских выборах (аналогично президентским выборам в ноябре 2019 года), в отличие от парламентских выборов в декабре 2016 года, когда на это отводился всего один день. Более того, правительство удвоило число депутатов, которые будут представлять румын за рубежом в следующем парламенте.

Теперь президент должен начать консультации с фракциями о формировании нового правительства. Если они будут безуспешными, то досрочные выборы вполне вероятны. Судя по настроению Клауса Йоханниса, он, скорее всего, не будет усердствовать с формированием нового кабинета.