Российские восьмерки на полях истории

Президент США Дональд Трамп сделал очередной разворот в планировании саммита "большой семерки", который в этом году должен пройти в США. Он предложил провести саммит в режиме личного общения в сентябре, обсудить на нем отношения с Китаем и преодоление последствий пандемии COVID-19, пригласив к участию Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Трамп снова заявил, что формат "семерки" устарел, но пока не пошел так далеко, чтобы предложить расширение членства. Речь идет о списке приглашенных — обычной практике саммитов "семерки", объединяющей США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Японию.

В списке предложенных Трампом гостей Австралия, которая входит в клуб "Пяти Глаз" (Five Eyes), где состоят также США, Канада, Великобритания и Новая Зеландия. Эти страны поддерживают глобальную совместную систему технической разведки. О расширении "семерки" за счет всех "пяти глаз" в мае говорили представители администрации США. Кроме того Австралия является одним из лидеров региональной системы сдерживания Китая, прежде всего на море. Индия — наибольшая в мире демократия и традиционный геополитический конкурент Китая. Южная Корея — военный союзник США с мощной экономикой у китайских границ. Россия имеет с Китаем протяженную сухопутную границу. Антикитайская направленность саммита "семерки" в предложенном Трампом формате очевидна.

По графику саммит должен был пройти 10–12 июня в резиденции американских президентов Кэмп-Дэвиде. В марте в связи с пандемией COVID-19 Трамп объявил, что "семерка" соберется онлайн без личного присутствия. Фактически это означало исключение саммита из повестки дня — телефонное общение между членами клуба и без того достаточно интенсивное. Но в мае Трамп неожиданно предложил провести саммит с соблюдением мер предосторожности во второй половине июня в Вашингтоне и разослал официальные приглашения. Идея саммита в таком виде заключалась в том, чтобы инициировать открытие ведущих экономик и продемонстрировать успех администрации США в преодолении COVID-19. Но канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от приглашения, сославшись на сохраняющуюся угрозу коронавируса. Было также расхождение в позициях по вопросам НАТО, отношений с Китаем и "Северному потоку-2". Президент Франции Эммануэль Макрон, с которым Трамп интенсивно обсуждал проведение саммита, согласился приехать, если приедут все остальные. Фактически это был вежливый отказ.

После этого у Трампа и возникла идея "антикитайского" саммита в сентябре с участием влиятельных стран, окружающих Китай с суши и моря. Приглашения пока не разосланы и перспективы не ясны.

Первая реакция России — дождаться приглашения. На экспертном уровне был обозначен скепсис: России нужно не разовое участие, а полноправное восстановление "большой восьмерки", причем антикитайская направленность такой группы Россию категорически не устраивает. Эти условия традиционны, и они, казалось бы, исключают участие Владимира Путина, исходя из его собственной позиции, даже оставляя в стороне преобладающую позицию "семерки" против полноправного российского участия. Но Трамп учел особые российские пожелания своим заявлением, что формат "семерки" устарел, и что США готовы перенимать передовой опыт других стран по борьбе с COVID-19. Россия как раз тестирует вакцину и примеряет роль лидера международной коалиции победителей пандемии.

Тема восстановления российского участия в элитном клубе и возвращения "большой восьмерки" обрела летом прошлого года мощную поддержку со стороны Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Она интенсивно обсуждалась на встрече "группы семи" во Франции, но встретила сильное сопротивление, особенно со стороны Германии и Великобритании. На столь высоком уровне все решается консенсусом, потому казалось, что вопрос закрыт.

Но как хозяин саммита "семерки" 2020 года Трамп волен пригласить лидеров стран, которые будут в фокусе обсуждаемых мировых проблем. Такое outreach-расширение традиционно для "семерки", и в случае России в 1990-е привело к созданию "восьмерки", которая в 2014 году прекратила существование в связи с аннексией Крыма. Трамп говорил в минувшем августе, что может пригласить Владимира Путина. Последовала многомесячная торговля по поводу условий возможного участия российского лидера в мировом топ-собрании. Различные спикеры российской власти заявляли, что формат "восьмерки" утратил для России актуальность, но было понятно, что приглашение благосклонно ожидается.

В середине октября прозвучали сентенции, что с исключением России сам этот клуб потерял значение, и его члены теперь сами ищут спасение в Путине. В подтверждение этому и в администрации Трампа прозвучало подтверждение намерений: приглашение Путину на саммит 2020 года может быть направлено.

Но уже концу октября энтузиазм Трампа в отношении Путина уступил место внутреннему давлению. В Конгрессе был зарегистрирован и прошел первые этапы рассмотрения законопроект с красноречивым названием "Нет России в "семерке" (No Russia in G7 Act). В случае реализации планов активного возвращения России этот законопроект мог бы пройти дальше и оказаться на столе Трапа для подписания, поставив его перед трудным выбором.

С тех пор тема "восьмерки" утихла со стороны США, но не России. Российские журналисты упорно продолжали спрашивать своих чиновников и дипломатов о восстановлении этого формата, как будто не слышали постоянных заявлений об утрате актуальности. В декабре в ходе заседания клуба "Валдай" заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что от лидеров и политиков стран "семерки" поступают сигналы о возвращении России, но желание участвовать начало "притупляться" еще до 2014 года. РФ, по его словам, понимает статусность этой группы, но не видит смысла "вникать в то, какого рода предусловия для возвращения России в "семерку". То есть, Москва не отказалась бы от возвращения, но без каких-либо предварительных условий.

Накануне 2020 года тему очередной раз "закрыл" министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сказал, что "Россия не имеет ни стимулов, ни желания для реставрации данного формата", поскольку "созданная еще в эпоху холодной войны "группа семи" больше не отвечает современным реалиям.

Отвечает ли "группа семи" современным реалиям — вопрос риторический. Суть этого клуба, лидеры которого ежегодно находят несколько суток, чтобы оставить все дела и уединиться для обсуждения мировых проблем, определяется как объединение ведущих экономически развитых стран.

Но мировое влияние определяется не только ВВП, населением, территорией, военным потенциалом и инструментами мягкой силы. Важна топология мировых связей. Действительно, Китай по объемам ВВП и торговли обогнал многие из стран "семерки", по ряду показателей их обогнали или вплотную приблизились многие другие. Российские заявления хорошо ложатся на эти очевидные факты.

Экономические связи Китая глобальны во многом через его основных торговых партнеров США и ЕС, экономические же связи США и ЕС глобальны непосредственно — через обширную сеть двусторонних отношений. Известно, что методы анализа социальных сетей могут поместить в центр системы распространения информации неожиданные аккаунты, а ближе к периферии — раскрученных лидеров общественного мнения. Те же методы сетевого анализа применимы к мировой торговле.

Ключевой индикатор этих методов — математически вычисляемая "центральность". Из публикуемых на эту тему исследований следует, что "семерка" по-прежнему в центре мировой экономики, хотя ее "центральность" не столь контрастна, как ранее. Россию туда в поздние 1990-е взяли авансом, в расчете на бурный рост в грядущие годы пиковых цен на углеводороды. Россия не дотянула, решила компенсировать экономическое торможение войнами и вылетела из клуба.

"Семерка" имеет заметный интерес к восстановлению "восьмерки", но только при выполнении Россией предварительных условий, меняющих характер ее политики. Для России это пока неприемлемо. Поэтому у нее созрел план. В упомянутом интервью Лаврова прозвучал намек: "Как отметил президент Путин, "если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады". Добавлю, что можем принять их в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или, например, в Ялте".

В видении Кремля все казалось просто. Если "восьмерка" отказалась собраться в России в 2014 году, она могла сделать это в году 2020-м. Семи мировым лидерам нужно было лишь приехать в одно из указанных Лавровым мест по случаю торжеств 9 мая, которые в 2020 году ожидались особенно пышными.

В начале 2020 года стало понятно, что с "восьмеркой" в Москве не складывается, в том числе ввиду недовольства Китая. Россия начала готовить альтернативный план "пятерки" — саммита постоянных членов Совета Безопасности вне ООН, коими являются официальные обладатели ядерного оружия — США, Китай, Россия, Великобритания и Франция. Кремль предлагал встретиться, чтобы обсудить проблемы мироустройства, избегая фиксации только лишь на экономических аспектах, в которых Россия откровенно слаба. План не встретил явного противодействия, поскольку вопросы ядерного оружия достойны коллективного обсуждения хотя бы изредка. Но и этот план не был реализован из-за пандемии COVID-19. Макрон предложил поговорить в формате "пятерки" онлайн. Россия не против, но это слишком мало, чтобы вернуть Путина в клуб мировых лидеров. Поэтому Россия продвигает обе идеи "пятерки" — онлайн и офлайн.

Предложение Трампа помочь "семерке" победить COVID-19 российской вакциной, адресованное Путину, может компенсировать потерю символически важного для России лидерства в пилотируемой космической программе. Знаки статуса играют важную роль в российской политике. Но если ценой их получения станут отношения Путина с председателем Китая Си Цзиньпином и сопряженный с этим объем денежных знаков, приглашение на саммит "семерки" в США вряд ли будет принято Россией. Китай, возможно, был бы заинтересован получить собственного агента в западном клубе, но вряд ли система защиты Запада столь слаба, чтобы это допустить.

Если Трамп не выступит с очередной идеей, отменяющей предыдущие, следует подождать реакции России на официальное приглашение. Скорее всего, Россия выставит условием своего участия отказ от антикитайской направленности саммита, равных прав приглашенных с членами "семерки" и предварительного согласования совместного коммюнике.

В последнее время Россия отказывается от переговоров, если заранее не знает их результата: не подлежащий пересмотру итоговый документ должен существовать до начала встречи. Путину нужна полная определенность позитивных для него результатов. Вряд это возможно, но российский торг уместен.

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