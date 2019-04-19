Россия готовится к транзиту власти

В России этой весной произошло несколько довольно громких арестов бывших высоких должностных лиц.

26 марта в Москве ФСБ задержала Михаила Абызова — скандально известного бывшего министра времен президентства Дмитрия Медведева и, по некоторым данным, его же друга. Абызова также связывают с главой правления "Роснано" Анатолием Чубайсом, с которым в свое время у него были общие бизнес-интересы в энергетической сфере (работали вместе, в частности, в "РАО "ЕЭС России"). Именно атакой на Чубайса многие в России называют этот арест. Чубайс — довольно знаковая и даже загадочная фигура современной РФ. Как охарактеризовал его российский политолог Станислав Белковский, он является системообразующей персоной и потому неприкосновенной. Почему так — остается только догадываться. Точно же можно сказать лишь то, что история неприкосновенности Анатолия Чубайса началась вместе с политическим восхождением Владимира Путина и связана с организацией транзита власти в 1999-м от президента Бориса Ельцина к на то время директору ФСБ. Существует версия, что тогдашний президент РФ видел своим наследником главу ОАО "РЖД" Николая Аксененко, а не Путина, и именно Чубайс уговорил Ельцина сделать ставку на нынешнего президента России. Но дело в том, что определяющую роль в судьбе В.Путина играл еще один человек — Борис Березовский. Этот олигарх, как известно, погиб при загадочных обстоятельствах в Великобритании. Смерть Березовского доказывает, что у благодарности нынешнего президента РФ есть срок давности.

Первые признаки того, что Чубайс, возможно, попал в немилость, появились этой зимой. Абсолютно неожиданно и по довольно-таки незначительному информационному поводу на А.Чубайса с критикой публично напала директор департамента информации МИДа РФ Мария Захарова. Ей не понравилось, как Анатолий Борисович, выступая на Гайдаровском экономическом форуме в январе, рассказывал о "неблагодарном олигархам инфантильном российском обществе", которое является бедным, но энергетически расточительным. Вербальная перепалка Чубайса с Захаровой, без преувеличения, шокировала российское сообщество. Поскольку никто и никогда из официальных лиц до сих пор главу "Роснано" критиковать себе не позволял. После этого с критикой Чубайса и в защиту М.Захаровой выступил вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев. А уже через несколько месяцев после этого инцидента с Чубайсом связывают арест опального экс-министра Абызова, который приехал из Италии (где он скрывался от уголовного преследования) на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Сам Аркадий Дворкович после ареста друга срочно вылетел в Сан-Марино на шахматный чемпионат малых стран по линии ФИДЕ (главой которой он является). Со временем Дворкович вернулся и выступил поручителем за Абызова, которого обвиняют в создании преступной организации и махинациях на сумму 4 млрд руб., за что он может получить до 20 лет заключения. Хотя это капля в море ущерба, нанесенном РФ деятельностью Абызова (в том числе общей с Чубайсом). По этому же делу арестованы и пятеро топ-менеджеров энергетических компаний. Интересно, что в поддержку Абызова выступили также сам Чубайс, бывшая пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева Наталия Тимакова, миллиардер Роман Троценко, бывший руководитель администрации президента Александр Волошин и некоторые известные руководители (в частности Чулпан Хаматова) благотворительных фондов, в которые в свое время Абызов вносил пожертвования. Такая солидарность влиятельных в РФ людей привлекает к себе внимание. Они не боятся за собственную репутацию, защищая человека, которого обвиняют в коррупционной деятельности и больших финансовых махинациях. Это похоже на коллективное обращение-просьбу к президенту РФ отпустить одного из них с расчетом, что в интересах Кремля — сохранять мир и согласие, как говорится, во всех своих башнях. Не учтя такую консолидированную позицию российских топ-персон, суд не принял залог и оставил Абызова под стражей до 25 мая.

Не успели в России обсудить арест Абызова, как уже 28 марта стало известно о задержании не менее знаковой фигуры — Виктора Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края. В.Ишаев проработал губернатором 18 лет — до 2009-го, а назначал его на эту должность еще Б.Ельцин. После 2009 г. Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. В 2012-м он стал министром по вопросам развития Дальнего Востока, а уже через год — вице-президентом "Роснефти". Масштаб Ишаева, его влияние и состоятельность никак не вяжутся с обвинением, выдвинутым против него, — завышенная арендная плата за офис для "Роснефти" в Хабаровске. Убыток оценили в 5 млн руб. "Полный абсурд", — так сам Ишаев оценил это мелочное по российским масштабам уголовное дело.

Арест бывшего губернатора и экс-министра рассматривают как сигнал старым элитам: пора уже уступить место новым.

Сейчас Кремль массово меняет региональную элиту, назначает новых губернаторов. Однако возможности для них работать на местах оказываются очень ограниченными из-за тихого сопротивления-саботажа старых хозяев регионов, которые имеют свои кадры, авторитет и остаются там самыми влиятельными людьми. В частности, новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказался, по оценкам местных обозревателей, буквально окруженным людьми Ишаева. И к власти в регионе он пришел благодаря Ишаеву, который решил поддержать на выборах кандидатуру представителя системной оппозиции от ЛДПР и помешал победе кандидата от правительственной "Единой России".

Убрав хабаровского "папу" (так называют Ишаева), Кремль таким образом отомстил ему за чрезмерную самостоятельность и дал понять, что больше не нуждается в поддержке хозяев регионов, напомнив, кто в стране хозяин. После этого ареста в Хабаровском крае логично начались чистки среди местных чиновников.

В целом называют более 30 открытых на сегодняшний день в России уголовных дел против представителей элиты. Не все они прямо связаны с коррупционной деятельностью. Напомним, что в этом году 30 января были задержаны сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Сенатора обвиняют, среди прочего, и в убийствах. Однако и этот арест отвечает общей стратегии борьбы Кремля с хозяевами регионов и людьми, чье влияние стало слишком большим.

Подобные чистки в РФ уже происходили в начале 2000-х, когда бизнесмены-олигархи уступали место чиновникам-управленцам. На сегодняшний день участие государства в экономике страны возросло до 70% ВВП, а в банковском секторе — до 66%. В сущности, произошла ползучая национализация экономики страны, когда самые значимые и стратегические ресурсы оказались в государственной собственности, а их управление было отдано в руки узкого круга избранных, к которому относится, в частности, и А.Чубайс. Однако высокая концентрация ресурсов в условиях существования монополий приводит к чрезмерному росту значимости отдельных лиц. А это нарушает баланс между разными группами влияния. Кремль чувствительно реагирует на подобные "перекосы". Тем более что риски появления соблазна у некоторых представителей элит сразиться за власть повышаются, поскольку время, когда может произойти транзит власти, приближается. Путин не вечный, а произвольное обращение с Конституцией РФ также имеет свои границы (нельзя же так показательно и регулярно пренебрегать Основным Законом страны, если требуете, чтобы этот Закон, как и законы в целом, граждане уважали).

Конечно, в самой РФ все эти аресты подают как масштабную борьбу с коррупцией. Но это не так. О том, как арестованные Абызов и Ишаев зарабатывали свои огромные состояния, известно было и раньше. Так, например, об Абызове Фонд Алексея Навального еще в 2014 г. снял фильм-разоблачение, в котором речь шла и о схемах "зарабатывания" денег, и об их расходовании — в частности на роскошное имение в Италии (то самое, из которого экс-министр рискнул приехать в Россию). Однако этих должностных лиц не арестовывали, когда они находились на своих должностях. Им дали возможность спокойно вывести свои состояния из России. Поэтому ключевое в новых арестах бывших высоких должностных лиц — слово "бывшие".

Не имея прямого отношения к государственному управлению, Абызов, однако, остается клановым человеком. Арест таких как он — это арест крайних звеньев, который может означать как угрозу-напоминание ключевым игрокам о том, что не стоит выходить за определенные для них в системе места, так и начало наступления именно на людей уровня Чубайса. И здесь надо отметить, что в России, по восточным традициям, царит представление о коллективной ответственности. Поэтому удар по одному из представителей группы влияния всегда является атакой на всю группу.

Самое интересное то, что арестованного Абызова считают человеком Д.Медведева. Так же атакой на позиции Медведева называли и арест в прошлом году братьев Магомедовых и в 2016-м — министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Итак, это уже не первая атака на окружение премьер-министра, что некоторые российские эксперты также связывают с подготовкой транзита власти в России, но не в контексте будущего ареста Медведева, а с целью держать его под жестким контролем. Вполне вероятно, что в Кремле увидели необходимость удержать А.Чубайса от соблазна вторично вмешаться в процесс. Похоже, что А.Чубайс намек понял. На этой неделе совершенно неожиданно он объявил о своем возможном выходе на пенсию.

Коррупция и злоупотребления являются неотъемлемой частью авторитарного порядка, построенного на распределении ресурсов. Эти ресурсы (конкретнее — кормовая база российских элит) в последнее время существенно уменьшились и имеют тенденцию к дальнейшему сокращению, что обостряет внутривидовую борьбу. В российских условиях фактически нет людей, которые бы нажили и были способными сохранить свои состояния честным путем, и на каждого у власти есть компромат. И когда в такой системе кого-то арестовывают, это может свидетельствовать о чем угодно, но не о борьбе с коррупцией.

Аресты — это только один из способов держать российскую элиту в страхе и напоминать ей, от кого зависит ее благосостояние (поскольку, как известно, любая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно). Чем ближе Россия будет подходить к периоду необходимости проведения очередного транзита власти, тем сильнее будет становиться это давление на группы влияния.