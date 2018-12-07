Революция по выходным

Каждая новая революция в мире — это новый характерный символ.

Движение "желтых жилетов" во Франции уже стало новым политическим явлением в жизни страны. Его уже сравнивают с событиями в мае 1968 г., когда жизнь Франции была парализована всеобщей забастовкой. Другие считают, что это "обычная" Facebook-революция, просто принявшая новые формы по сравнении с бывшими в арабских странах.

Движение "желтых жилетов" не похоже на организованные протесты прошлого, где основную роль играли французские профсоюзы или политические партии. Последние только сейчас пытаются присоединиться к протестному движению. Пока же движение "желтых жилетов" остается децентрализованным, не имеет лидеров и официальных представителей. При этом оно скоординировано и охватывает новые регионы и города.

Если первоначально "желтые жилеты" выступали против повышения цен на топливо, то теперь его участники выдвигают новые требования — экономические, социальные, политические. Протестующие требуют не только снижения налога на добавленную стоимость на продукты питания, снижения штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь они говорят о сокращении зарплат государственных служащих, улучшении государственных услуг, отставки президента Франции и роспуска парламента.

Движение, названное Le Monde "революцией без революционеров", сформировалось в социальных сетях и 17 ноября спонтанно выплеснулось на улицы французских городов и местечек. В рядах "желтых жилетов" — и правые, и левые. Среди участников движения много агрессивно настроенных протестующих, которые жгут машины, громят витрины, "выкорчевывают" из земли светофоры, рисуют граффити на исторических монументах.

Так, они устроили погром в центре французской столицы, повредили Триумфальную арку — символ страны. "Желтые жилеты" также блокировали дороги и подъезды к топливным складам и фабрикам, бензоколонкам по всей стране. Автоперевозчики и логистические компании уже говорят об ущербе в 400 млн евро.

В столкновениях с полицией, которая ведет себя достаточно толерантно к протестующим, сотни получили травмы. По состоянию на 4 декабря арестованы около 400 человек. И хотя часть из них была отпущена, тем не менее более 300 все еще остаются за решеткой. Среди правоохранителей более чем сотни раненных. Погибли — 4 человека.

Что же стало причиной движения, которое изначально позиционировало себя аполитичным, а сегодня грозит привести к масштабному политическому кризису во Франции?

За минувший год во Франции бензин подорожал на 10—15%, а цена дизельного топлива выросла на 24%. Один литр топлива стоит более 1,5 евро. То есть обладатель машины с баком 50 литров, заполняя его раз в неделю, дополнительно платил примерно по 15 евро. "Желтые жилеты" изначально потребовали снижения налогов на горючее, т.к. 60% его нынешней цены состоит именно из налоговых сборов в пользу государства. И лишь 40% идет компаниям — производителям горючего и трейдерам. С каждого евро, заплаченного гражданами за бензин, добывающие компании получают лишь 27 евроцентов. Еще 12 уходит нефтепереработчикам и продавцам. Остальное, 61 евроцент, — государству. В виде НДС бюджет получает 16 евроцентов с каждого евро. Еще 45 евроцентов — как специальный "внутренний налог на потребление энергоносителей".

В начале года налог был увеличен на 7,6 евроцента с литра дизеля и 3,6 — с литра бензина. Власти намеревались в начале следующего года поднять цену еще раз — на 2,9 евроцента за литр бензина и на 6,5 — за литр дизеля.

Французское правительство заявляет, что использует эти поступления для выполнения своих обязательств по сокращению вредных выбросов в атмосферу и переход на источники возобновляемой энергии, на снижение зависимости страны от импортных энергоносителей. Только на господдержку "зеленой" энергетики в ближайшие 10 лет страна планирует потратить 71 млрд евро.

Президент Эмманюэль Макрон также недавно напомнил французам, что стоимость горючего на 70% зависит от мировых цен на нефть. Рост цен на сырье вынуждает производителей поднимать цены на автозаправках. Однако это стало слабым аргументом, поскольку протестующие требовали именно урегулирования внутренней налоговой политики правительства Франции.

Еще 14 ноября премьер-министр Эдуар Филипп объявил меры поддержки автовладельцев, а также малообеспеченных французов на общую сумму в полмиллиарда евро. В частности, речь идет об утилизации старых автомобилей и увеличении льготных премий для тех, кто намерен поменять старый автомобиль на новый. По ныне действующим правилам при утилизации авто французы получают от государства премию от 500 до 2000 евро в зависимости от уровня доходов и 2500 евро — при покупке нового электромобиля. За последний год льготой воспользовалось 280 тыс. человек. Премьер-министр также объявил, что с 2019 г. для наименее обеспеченных премия за утилизацию будет удвоена и вырастет до 4000 евро. Этой "суперльготой", по словам Филиппа, смогут воспользоваться 20% французов. За пять лет президентства Макрона власти планировали по программе утилизации заменить во Франции полмиллиона автомобилей. Теперь предполагается удвоить это количество. Также решено снизить плату за курсы вождения и за экзамен на водительские права.

Но эти меры оказались недостаточным аргументом для желающих принять участие в акции. Они надели "желтый жилет" — необходимую для каждого автомобилиста вещь.

Посетив центр Парижа после беспорядков 1 декабря, Эмманюэль Макрон заявил, что не пойдет на уступки протестующим, но уже спустя несколько дней правительство Франции заявило, что вводит полугодовой мораторий на увеличение налога на топливо. Однако активисты движения "желтых жилетов" призывают выйти на улицы и 8 декабря, давая понять, что они добиваются отмены повышения налогов, а не просто моратория. Власти рассматривали даже возможность введения в стране чрезвычайного положения, чтобы сбить активность протестующих.

В первые выходные декабря движение "желтых жилетов" уже не ограничивалось только недовольными автомобилистами, которые блокировали дороги и автозаправочные станции. По данным социологических опросов, около 70—74% французов поддерживают требования протестующих. Хотя всего половина поддерживает насильственные методы протестов.

В целом, вспоминая о майских событиях 1968 г., участники движения "желтых жилетов" все чаще говорят, что на самом деле они протестуют против общего повышения стоимости жизни во Франции во всех аспектах. В частности, они недовольны тем, что нынешнее французское правительство "залезло в карман" к простым французам под благовидным предлогом защиты окружающей среды.

Но на самом деле за счет налоговых поступлений от продажи горючего правительство компенсирует потери от решений в налоговой сфере, принятых в прошлом году. Еще год назад парламент Франции провел реформу "налога на богатство", который действовал 35 лет.

До недавнего времени этим налогом облагались владельцы крупных финансовых состояний, дорогой недвижимости и внушительных пакетов ценных бумаг. По статистике, это 350 тыс. домохозяйств с движимым и недвижимым имуществом, каждое стоимостью более 1,3 млн евро. Эти выплаты приносили бюджету 5 млрд евро в год. Но богатые часто избегали выплат путем налоговой оптимизации или вывода активов за рубеж. Поэтому было решено заменить "налог на богатство" более умеренным налогом на дорогую недвижимость. А инвестиции в ценные бумаги — не облагать налогом, поскольку считалось, что так можно привлечь новые финансовые поступления в экономику.

Однако, как говорят эксперты, эти меры не дали ожидаемого эффекта, а вот налог на топливо с французских автомобилистов как раз успешно позволил "заткнуть" дыры в государственном бюджете. Так, только в нынешнем году от налога на нефтепродукты государство получило 34 млрд евро, а в будущем — с учетом планируемого повышения — ожидало 38 млрд евро.

При этом, как заявляют оппозиционные политики, из этой суммы лишь 7,2 млрд евро в год действительно тратились на программы, которые можно считать как-то связанными с экологическими преобразованиями. И эту статью бюджета не собирались увеличивать в следующем году. В то же время остальные средства, получаемые от налога на нефтепродукты, распределялись по другим статьям бюджета.

Таким образом, бунт "желтых жилетов" имеет в своей основе глубокие социальные причины, а отнюдь не частное повышение налога на энергоносители. Этим обстоятельством уже сейчас пытаются воспользоваться критики Макрона, как из правого, так и из левого лагеря.

Национальное объединение (бывший Национальный фронт) под руководством Марин Ле Пен заявило о полной солидарности с протестующими. В "желтый жилет" облачился союзник Ле Пен, лидер движения "Вставай, Франция" Николя Дюпонт-Эньян, а также глава правой партии "Республиканцы" Лоран Вокье. О поддержке протестов заявляет и лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон — давний критик антисоциальной политики Макрона. Но пока не правым, ни левым не удается возглавить протест, навязать ему свои лозунги.

Тем временем рейтинг Макрона снизился до 25%, что является самым низким показателем за время его президентства. Французский премьер Эдуар Филипп объявил о новых инициативах для малоимущих граждан, льготы на оплату электроэнергии, "замораживание" цен на электроэнергию и газ нынешней зимой. По его словам, с 15 декабря по 1 марта во всех регионах Франции пройдут "консультации" с участием представителей гражданского общества и власти для обсуждения "новой экономической и социальной модели". О поддержке этих переговоров ранее заявил и президент Эмманюэль Макрон.

Но пока неясно, поддержат ли эти "консультации" с правительством протестующие в "желтых жилетах".