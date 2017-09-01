Реформа Дипломатической академии: что дальше?

18 августа с.г. Кабинет министров Украины принял постановление, которым урегулировал последний проблемный вопрос, остававшийся нерешенным в процессе реформирования Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел (ДАУ).

Решением правительства все аспиранты ДАУ продолжат свое обучение в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, причем на тех же условиях, на которых они обучались в ДАУ. Реформа, начало которой было положено постановлением Кабинета министров №920 от 7 декабря 2016 г., завершилась созданием новой Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко — учреждения профессиональной подготовки дипломатов. Что же дальше?

Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется. Потому что трансформация ДАУ задумывалась и осуществлялась не как самоцель, а в контексте общих усилий по реформированию дипломатической службы в целом. Постепенная реорганизация аппарата МИДа с учетом современных вызовов, стоящих перед Украиной, и ключевых аспектов внешнеполитической ситуации, в которой оказалась наша страна; внедрение новой конкурсной системы отбора кадров для работы в центральном аппарате и за границей; подготовка новой версии закона о дипломатической службе и, наконец, создание на базе ДАУ профессиональной школы дипломатии — звенья одной цепи.

Проблемы, стоящие перед украинской внешней политикой на современном этапе, отражают фундаментальное свойство Украины как государства в контексте географических, исторических и геополитических реалий. С одной стороны, Украина граничит с Россией — имперским государством-агрессором, которое на протяжении веков занималось захватом земель и считало себя мощной державой, одним из ключевых политических игроков на международной арене. С другой — Украина является органической и неотъемлемой частью европейского культурно-исторического пространства, пусть и находившейся на протяжении почти 350 лет в отрыве от него. Можно критически оценивать последние четверть века нашей истории, однако нельзя не признать, что Украине больше не нужно никому доказывать свое право на независимость и суверенитет, и это важное достижение (вспомним только знаменитую речь Дж.Буша 1 августа 1991 г., прозванную chicken Kiev speech; сейчас подобное невозможно).

В то же время сложно отрицать, что по-настоящему вопросы безопасности и защиты суверенитета, столь очевидные и важные для любой страны, вышли для Украины на первый план только три года назад, после начала агрессии России. Убаюканные мыслями о незыблемости системы международного права, многосторонних и двусторонних обязательств, мы оказались не готовы к тому, что один из "столпов" этой самой системы окажется главным ее нарушителем.

Для России же вопросы безопасности и суверенитета являлись приоритетом на протяжении столетий. Как теперь становится очевидным, ни 74-летний период правления Коммунистической партии, ни 25 лет независимости не выбили из Москвы великодержавной тоски. Безусловно, именно агрессивная Россия является главным вызовом для украинской дипломатии, и от способности противостоять весьма изобретательным стратегиям Кремля зависит не только будущее Украины, но и всей архитектуры международной безопасности.

С другой стороны, не только в России дело. Иногда складывается впечатление, что если убрать Россию из украинского внешнеполитического дискурса, то почти ничего не останется. Это, очевидно, не так. К 2017-му Украина достигла практически всех целей внешней политики, которым были подчинены два с половиной десятилетия внутренних трансформаций и большинство наших инициатив на международной арене. Ассоциация, свободная торговля и безвизовый режим с ЕС, интеграция в мировые структуры типа ВТО, укрепление наших позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ПАСЕ, беспрецедентный уровень партнерства с НАТО — все это можно отнести к успехам украинской дипломатии. Но неизбежно возникает вопрос о новом этапе во внешней политике, о ключевых приоритетах и реалистичных задачах на последующие 20 лет. Курс на НАТО уже закреплен в законодательстве, это главный вопрос безопасности, что еще? Необходим системный и междисциплинарный диалог по вопросам увязки интересов безопасности и развития, комплексное видение будущего Украины в условиях быстрых и часто нелинейных трансформаций мировой геополитики.

Теперь по поводу собственно Дипломатической академии и кадров, без которых осуществление новых амбициозных задач просто невозможно. В рамках работы по созданию современной системы подготовки кадров дипломатической службы были изучены модели, критерии и подходы, применяемые в других странах, критически проанализирован опыт подготовки "нового дипломата" в США, Великобритании, Эстонии, Израиле, Турции, Германии, Австралии. Возможно, для многих это будет сюрпризом, но сегодня данной проблемой занимаются правительственные и неправительственные организации во многих странах мира, и особенно в тех, где существует потребность реализации важнейших национальных приоритетов в условиях целого комплекса вызовов и угроз. В абсолютном большинстве из них дипломатические академии являются органической частью системы дипломатической службы или даже интегрированы в аппарат внешнеполитических ведомств. В то же время в некоторых странах подготовку и повышение квалификации дипломатов осуществляют внешние по отношению к МИДу структуры, часто частные и действующие на принципах аутсорсинга. Но практически повсеместно не ставится под сомнение необходимость постоянного профессионального обучения дипломатов, которое является одним из важнейших критериев карьерного роста. Важно понимать, что сотрудник дипломатической службы — это не просто государственный служащий. Основная работа дипломата — не внутри, а вне страны, где ему приходится иметь дело с коллегами из других государств, очень часто отлично подготовленными профессионально. В условиях ограниченности ресурсов мы не можем брать количеством, значит необходимо заботиться о качестве.

С учетом этих обстоятельств ДАУ будет следовать ведомственной модели дипломатических академий. Ее сильная сторона — принадлежность системе, порождающая свою уникальную субкультуру, атмосферу сотрудничества и взаимопомощи, крайне важную для дипломатов в их профессиональной деятельности. Ведь им предстоит работать в посольствах, генеральных консульствах и представительствах Украины в зачастую немногочисленных коллективах, которые к тому же подлежат постоянному обновлению, и выполнять (в зависимости от обстоятельств) не только свою работу, но и работу коллег. Без чувства "единой семьи", взаимоуважения и поддержки позитивного результата в таких условиях не достичь. Немаловажным фактором является и то, что в системе дипломатической службы получила серьезное развитие уникальная языковая школа, специально ориентированная на дипломатов, и эта школа должна развиваться дальше, как в направлении технологий обучения, так и оценки уровня знаний.

Дипломатия становится все более многомерной. Она требует гибкости и быстрой адаптации. Как показывает опыт, глубокое знание культуры, истории и, главное, языка отдельных стран ныне востребовано еще больше, чем прежде. Опыт показывает, что в некоторых государствах есть не только "глобализованные" элиты, но и влиятельные "внутренние" политики, и с ними нужно говорить на их языке. Уже ведь никого не удивляет, что иностранные дипломаты в Украине часто говорят, пусть и немного, на украинском? В тоже время на сегодняшний день в системе украинской дипломатической службы существует острая потребность в подготовке дипломатов со знанием редких языков, в частности восточных, а также в совершенствовании системы обучения и тестирования по базовым европейским языкам. Кроме профессиональной и языковой подготовки дипломатические академии, как правило, являются компактными научно-образовательными учреждениями с проведением обучения и исследований в единой структуре. Это позволяет оптимизировать многие бюрократические процессы и создать систему обучения с большим числом оригинальных программ и серьезным фокусом на разностороннем развитии знаний и навыков дипломатов.

Естественно, существуют свои проблемы и ограничения. Дипломатическая служба достаточно узко специализирована на международных отношениях, растущая сложность которых требует большей междисциплинарности. В классическом университете с более широким набором дисциплин решить эту задачу проще. ДАУ будет адаптироваться к решению подобных проблем через привлечение к учебному процессу преподавателей как классических, так и гуманитарных или технических университетов. Значительная работа будет проведена в области управления и систематизации исследовательских проектов на всем цикле: от привлечения финансирования и до публикации результатов в ведущих международных журналах. Однако при этом публикации должны осуществляться не ради абстрактных целей науки. Для потребностей дипломатической службы нужен серьезный акцент на аналитических способностях дипломатов, а это достигается в процессе исследований. Анализ документов, интервью, ситуационные анализы, мозговые штурмы, фокус-группы — все это незаменимо для решения оперативных аналитических задач в сжатые сроки и с ограниченными ресурсами. В конечном итоге знание языков, культуры и истории страны и региона специализации, междисциплинарная широта кругозора и аналитические компетенции с акцентом на качественных методах станут основным "набором" для большинства будущих образовательных программ ДАУ по повышению квалификации дипломатов. Мы будем исходить из концепции T-shaped skills, когда сильное базовое образование (вертикальная черта в "Т") дополняется разносторонними знаниями и навыками по широкому кругу вопросов "публичной дипломатии", включая такие составляющие, как культура, экономика, наука, образование, коммуникации (горизонтальная черта в "Т"). Наконец, едва ли не самое главное — дипломаты должны уметь мыслить самостоятельно и критически, и этому тоже надо учить. В планах ДАУ — целый ряд обучающих и образовательных проектов, в ходе которых сотрудники дипломатической службы смогут значительно расширить свои знания. Среди них — региональный семинар в Одессе "ДАОС", проект "Знакомьтесь — культурная элита Украины", "Интеллектуальный клуб", круглый стол "Энергетическая дипломатия". ДАУ станет площадкой, на которой будет организовано экспертное обсуждение самых острых вопросов внешней политики, и возможность для сотрудников дипломатической службы участвовать в подобных мероприятиях само по себе является важным обучающим элементом.

Важен еще один аспект, выходящий за пределы стандартных аспектов дипломатической службы, — профессиональная мобильность дипломата. В текущих условиях большинство дипломатов делают карьеру по восходящей, грубо говоря, от атташе до посла. Практика временного перехода с дипломатической работы, скажем, в исследовательские структуры, другие министерства или международные отделы крупных компаний, с тем чтобы вернуться в официальную дипломатию с качественно новым багажом опыта и навыков, практически не имеет места и совершенно не институционализирована. Ее превращение в постоянно работающий эффективный механизм "апгрейда" кадров в самых разных областях может многое дать для формирования уникальных профессиональных качеств дипломатов уже за пределами alma mater. Об этом свидетельствует мировая практика всех без исключения ведущих стран, опыт которых мы пытаемся перенимать. ДАУ не может заменить этот механизм, однако вполне способна создать условия для постоянного диалога между дипломатической службой, представителями отраслевых министерств и деловыми кругами. В современном мире традиционная, классическая роль дипломатии не уменьшается, она просто трансформируется, и от того, насколько эффективно глобальные тенденции будут учтены в системе дипломатической службы, в значительной степени зависит успех Украины на международной арене. В современных реалиях мы не имеем права на ошибку.