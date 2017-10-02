Референдум, которого "никогда не было", состоялся

Минувшей ночью власти испанской автономной области Каталония заявили о том, что добились права провозгласить независимое государство после "дня страданий и надежд" — так каталонский лидер Карлес Пучдемон охарактеризовал происходившее 1 октября.

По итогам голосования на референдуме о независимости Каталонии, объявленном испанскими властями незаконным, региональные власти заявили о победе сторонников отделения от Королевства Испания и переходе на республиканскую форму правления.

По сообщениям организаторов референдума, им удалось сохранить для подсчета 2 262 424 бюллетеней, не изъятых полицией. Из этого количества число бюллетеней в поддержку независимости составило 2,02 млн, или 90%. Против высказались 176 565, или 7% голосовавших. Пустых бюллетеней — 45 586, или 2%, еще 20 129 — недействительны. По данным представителя правительства Каталонии Жорди Туруля, непересчитанными оставались еще 15 тысяч бюллетеней, но они, очевидно, уже не могут изменить картину. По данным Туруля, в референдуме приняли участие всего 42,3% из 5,3 млн каталонцев, имеющих право голоса, хотя еще вчера распространялась информация, что явка превысила 50% и проголосовали более 3 млн человек.

Добавим лишь, что еще примерно 700 тыс. бюллетеней изъяла испанская полиция в ходе вчерашних рейдов по избирательным участкам. Из примерно 2300 участков около сотни испанским властям все-таки удалось закрыть.

Власти в Барселоне оперативно приняли решение, что бюллетени можно было распечатывать и заполнять дома, а голосовать на любом из продолжавших работать участков. При такой ситуации, понятное дело, никто не может гарантировать достоверность результатов референдума. Испанские власти заблокировали все электронные системы для сбора, подсчета и верификации данных голосовавших.

Таким образом, можно сказать, что жесткие превентивные меры испанских правоохранителей по срыву процесса голосования фактически провалились. Хотя также очевидно и то, что результаты референдума нельзя считать достоверными. И кроме самих каталонских властей, приведенные выше результаты подсчета бюллетеней ни для кого не имеют значения.

В специальном телевизионном сообщении к стране в воскресенье вечером премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что никакого референдума о самоопределении Каталонии не было, большинство граждан отказались от участия в плебисците. Он также высказал сожаление, что часть каталонцев была обманным путем привлечена к этому акту "издевательства" над демократией.

В ходе воскресных столкновений зарегистрировано более 1000 пострадавших со стороны приверженцев независимости, в то время как правоохранители заявили о десятках раненых своих сотрудниках. При этом наблюдатели отмечали, что местные полицейские, как правило, бездействовали в ходе столкновений каталонцев с полицией и гражданской гвардией, присланных из других регионов Испании. В ряде городов каталонские пожарные вставали живым щитом между протестующими и полицией.

В ночь на понедельник примерно 40 профсоюзов и трудовых ассоциаций Каталонии призвали провести во вторник общерегиональную забастовку, чтобы осудить "серьезные нарушения прав и свобод граждан" в ходе событий 1 октября.

Власти Каталонии также обещают обратиться в суд по поводу действий полиции и призвали Европейский Союз и мировое сообщество отреагировать на акты насилия и признать волеизъявление каталонцев как законное.

Не сумев избежать насилия 1 октября, власти Испании чрезвычайно накалили обстановку, и теперь сторонники независимости считают, что получили моральное право требовать от центрального правительства сатисфакции за нарушение прав и свобод граждан, чрезмерное использование силы против мирного населения, вмешательство в волеизъявление в автономном регионе.

Выступая с официальным обращением по итогам голосования, глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что его правительство уже в ближайшие несколько дней направит на рассмотрение регионального парламента Каталонии результаты референдума, которые, по его словам, дают основания для провозглашения суверенитета Каталонии на основе закона о референдуме.

Испанские власти еще ранее признали все подобные решения не имеющими никакой правовой силы, и если власти Каталонии будут готовы идти до конца и в одностороннем порядке провозгласят независимость, то у Мадрида не останется другой опции, кроме как использовать конституционную норму, дающую право правительству страны принудить региональные власти выполнять законы Королевства. В частности, ст. 155 Конституции Испании гласит, что если автономное Сообщество не выполняет обязательства, предусмотренные Конституцией или другими законами, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании, правительство предупреждает председателя автономного Сообщества. Если ответа с его стороны не последует, правительство может, с согласия абсолютного большинства Сената, принять необходимые меры для выполнения автономным Сообществом указанных обязательств в принудительном порядке, либо для защиты упомянутых общегосударственных интересов. При этом, в осуществление вышеуказанных мер, правительство может давать соответствующие распоряжения любым властям автономных Сообществ.

Однако стоит обратить внимание, что в своих вечерних обращениях и Рахой, и Пучдемон заявили о готовности к диалогу. Правда, для лидера каталонцев диалог с Мадридом может теперь вестись только о реализации результатов референдума 1 октября. В то же время глава испанского правительства призвал к диалогу ради сохранения порядка в стране и восстановления отношений с Каталонией.

По мнению ряда наблюдателей, именно применение силы со стороны испанских правоохранителей по отношению к гражданам в ходе голосования чревато тем, что дальнейшее развитие событий может пойти по силовому сценарию и привести к еще большему противостоянию, затягиванию кризиса. Об этом предупредили испанское правительство ряд европейских политиков — лидер оппозиционных британских лейбористов Джереми Корбин, премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Впрочем, руководители ЕС пока не отреагировали на призывы властей Каталонии осудить Мадрид за произошедшее

Ранее Мадриду многие советовали взять на вооружение "шотландский опыт", где референдум о независимости в 2014 году проходил свободно, с одобрения правительства в Лондоне. В результате сторонники независимости проиграли, не получив поддержки большинства шотландцев.

Но испанские власти сочли подобный вариант слишком рискованным, не будучи уверенными в результатах. Это и стало причиной силовых действий и наверняка повлияло на результаты референдума 1 октября, поспособствовав мобилизации и консолидации сторонников отделения Каталонии от Испании. Такое положение сделало урегулирование спора между Мадридом и Барселоной еще более сложным.