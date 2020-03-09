Ради справедливости

Зло не должно оставаться безнаказанным.

Поэтому сегодня, 9 марта, в комплексе "Схипхол", неподалеку от Амстердама, начинается судебный процесс по делу о крушении самолета "Боинг 777" Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 человек.

"Цель данного судебного процесса — справедливость, а это означает привлечение к ответственности всех виновных в гибели рейса MH17: и тех, кто отдавал приказ нажать кнопку "пуск", и тех, кто эту команду исполнял", — сказал в комментарии ZN.UA посол Украины в Нидерландах, коагент нашей страны в международных судах Всеволод Ченцов.

Перед судом заочно предстанут четверо обвиняемых: трое россиян — бывший офицер ФСБ, экс-министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин ("Стрелков"), полковник российского ГРУ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский ("Хмурый") и подполковник ГРУ Олег Пулатов ("Гюрза"), а также украинец Леонид Харченко ("Крот"), воевавший на стороне "ДНР". Им будут предъявлены обвинения в транспортировке ЗРК "Бук", из которого был сбит малазийский "Боинг".

Обвиняемые не собираются лично участвовать в процессе. "Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять мне обвинения", — заявил Гиркин. Следствие в Нидерландах считает, что четверка скрывается на территории России. Впрочем, Пулатов изъявил желание присоединиться к судебному процессу и будет представлен в суде нидерландской юридической фирмой. Его будет защищать группа из трех адвокатов — двух голландских и одного российского.

С чем обвинение пришло в суд

Данный суд — результат длительного уголовного расследования Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT). В нее вошли представители четырех стран, граждане которых погибли в результате трагедии рейса MH17, — Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов, а также Украины, поскольку на ее территории произошел инцидент.

Основываясь на перехватах разговоров боевиков, опросах свидетелей, видео из района катастрофы, снимках со спутников, в мае 2018 года JIT представила результаты расследования. Они подтвердили принадлежность комплекса "Бук", которым был сбит "Боинг", 53-й Курской зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. Еще раньше следователи установили, что ракета была выпущена с территории, контролируемой пророссийскими боевиками.

Эти выводы окончательно опровергли версию Кремля о том, что "Боинг" обстреляли украинские правительственные войска, и в 2018 году Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, потребовав от российского государства признать свою ответственность за трагедию. Пока идут трехсторонние консультации. Но РФ отвергает все обвинения.

С самого начала страны "пятерки" намеревались не просто расследовать трагедию, а привлечь виновных к ответственности. Оптимальным вариантом было бы создание Международного уголовного трибунала под эгидой Совета Безопасности ООН, что в июле 2015 года и было предложено государствами — участниками Совместной следственной группы. Однако РФ ожидаемо наложила вето на соответствующую резолюцию СБ ООН.

Рассматривая различные варианты, государства — участники JIT договорились провести процесс в национальных судах стран, имеющих юрисдикцию по данному делу. Речь шла либо об Украине, на территории которой совершено преступление, либо о Нидерландах — как страны с наибольшим количеством жертв. Остановились на Королевстве, судебная система которого имеет в мире высокую репутацию, а потому оспорить легитимность процесса России будет сложно.

В результате Киев передал Амстердаму свою юрисдикцию в соответствии с двусторонним соглашением о международно-правовом сотрудничестве по делу о крушении МН17, подписанным в 2017 году, что сделало возможным участие всех подозреваемых в преступлении в процессе в Нидерландах. А в августе прошлого года наша страна передала уголовное производство по делам, связанным с малазийским "Боингом".

Россия же, публично выказывая готовность к сотрудничеству, на самом деле препятствовала расследованию, стремясь всячески дискредитировать выводы JIT перед международной общественностью и поставить под сомнение легитимность процесса. Прежде всего в самих Нидерландах. Вот и за несколько дней до начала процесса пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь выразил недоверие в отношении результатов проведенного без российского участия международного расследования.

Напомним, что именно трагедия МН17 привела к ужесточению европейских антироссийских санкций: лишь после того как был сбит "Боинг", ЕС одобрил секторальные санкции против РФ.

Попытки России повлиять на позицию Нидерландов пока безуспешны. Например, Генпрокуратура РФ в октябре 2019 года направила письмо в Министерство юстиции и безопасности Нидерландов с просьбой о передаче российской стороне уголовного производства по трем подозреваемым российским гражданам. Однако Амстердам ответил отказом. По словам голландского министра юстиции Фердинанда Грапперхауса, правительство страны уверено в независимости и высоком уровне своего правосудия.

Более результативно Москва действовала в Малайзии. В прошлом году тогдашний премьер-министр монархии Махатхир Мохамад не раз высказывал сомнения о причастности России к трагедии рейса MH17. Мохамад не исключал, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы в Украине, так и украинское правительство" и, по его словам, цель международного расследования состояла не в установлении истины, а в обвинении России.

Эксперты связывали подобное изменение позиции Куала-Лумпур не только с военными контрактами, которые подписывает Малайзия с Россией, и тем, что РФ является одним из крупнейших покупателей малазийского пальмового масла в мире, но и с работой российских агентов влияния. Дело в том, что монархия стала менять свою позицию в отношении расследования катастрофы MH17 после того, как в 2018-м тогдашний король Малайзии Мухаммад V женился на российской модели Оксане Воеводиной.

От процесса в Схипхоле до суда в Гааге

Несмотря на противодействие России, судебный процесс все же начинается. Его будут вести трое судей Окружного суда Гааги. Сам же процесс продлится год-полтора. Не исключено, что во время слушаний будут предъявлены обвинения и другим виновным в гибели рейса MH17, а не только Гиркину, Дубинскому, Пулатову и Харченко.

В понедельник начинается первая фаза процесса, во время которой судьи определятся в отношении вызова обвиняемых, свидетелей, родственников погибших, экспертов и т.д. Ранее издание DutchNews сообщило, что в процессе выступят 13 свидетелей, личности которых держатся в секрете, так как из-за начала слушаний существует угроза их здоровью и безопасности. Те из них, кто не сможет присутствовать в зале суда, будут давать показания по видеосвязи.

В Украине и Нидерландах не раз высказывали опасения, что решение президента Зеленского об освобождении и передаче России Владимира Цемаха в рамках обмена осенью прошлого года может негативно сказаться на перспективах судебного процесса по MH17. Ведь этот украинский гражданин, который в 2014 году был командиром противовоздушной обороны боевиков "ДНР" на участке, где был сбит малазийский "Боинг", является одним из ключевых свидетелей по этому делу. Но в Киеве уверяли, что сделали все, чтобы передача Цемаха не повлияла на результативность следствия.

В свою очередь Всеволод Ченцов полагает, что защите не удастся развалить дело: "JIT пришла в суд с обвинениями против четырех человек. Учитывая качество работы голландских правоохранительных органов и высокий порог оценки допустимости доказательств, можно смело утверждать, что по этой четверке у обвинения стопроцентные улики. А если в рамках судебного процесса будет доказано, что обвиняемые действовали в координации с должностными лицами РФ, то для российской стороны значительноосложнится задача оправдать себя в Международном суде ООН".

Дело в том, что Международный суд ООН рассматривает межгосударственный иск Украины к России по обвинению последней в нарушении Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма. И катастрофа MH17 — один из ключевых эпизодов этого процесса. И хотя суд в Схипхоле отличается от того, что идет в Гааге (если в первом случае обвиняются конкретные люди, то во втором — государство), тем не менее эти процессы тесно взаимосвязаны.

Наша страна в Гааге обвиняет Россию в поддержке вооруженных формирований на Востоке Украины и поставке ЗРК "Бук", ракета с которого и сбила самолет. И это, уверены в Киеве, влечет за собой ответственность РФ за нарушение Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Логика украинской стороны следующая. Предположим, что государственный орган или должностное лицо материально поддерживают человека, о котором известно, что он — террорист. На полученные деньги он покупает взрывчатку, часть которой использует, чтобы глушить рыбу. При этом по ошибке убивает купающихся соседей по даче. Так вот, согласно Конвенции подобная поддержка квалифицируется как финансирование терроризма.

"Не важно, знали ли российские власти, как будет использовано оружие, которое они поставляли "стрелковым" или "хмурым". Представители России говорят в Международном суде ООН: JIT предоставила перехват разговора, который свидетельствует, что оружие требовалось для защиты "повстанцев" от украинской авиации. Но это ничего не значит. Главное — они поставляли оружие или, по крайней мере, не предприняли достаточных превентивных действий, чтобы оно не попало в руки террористов. Также не имеют значения мотивы их действий, приведшие к гибели "Боинга". Соответственно то, что Нидерланды не квалифицируют данное преступление как теракт, не противоречит нашей позиции в МС ООН", — отмечает Всеволод Ченцов.

За межгосударственными судебными процессами Украины против России внимательно наблюдают в Амстердаме. И не исключено, что Нидерланды и Австралия будут следующими странами, которые обратятся с иском против Москвы в Международный суд ООН. Ведь память о 298 жертвах рейса MH17 требует, чтобы наказание настигло всех виновных даже спустя десятилетия.