Работаешь дольше — получаешь больше

17 декабря Париж и другие французские города были охвачены протестами против объявленной накануне властями пенсионной реформы.

Возмущение масс, постепенно назревавшее с начала осени, ныне готово превратиться в восстание и новое социальное движение, способное парализовать страну.

Против пенсионной реформы выступили все основные профсоюзы страны. Акции поддержала крупнейшая Французская демократическая конфедерация труда (CFDT), ранее занимавшая умеренную позицию и в чем-то даже соглашавшаяся с идеями правительства.

По данным другого профобъединения — Всеобщей конфедерации труда (CGT), выступающего главным инициатором протестов, в общей сложности к акциям присоединились около 1,8 млн человек в более чем сотне городов страны. Власти заявляют, что демонстрантов было в три раза меньше, и говорят, что не хотят разрастания конфликта до размеров прошлогоднего движения "желтых жилетов", с последствиями которого страна не справилась до сих пор.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Эдуар Филипп говорят, что способны удержать ситуацию в стране под контролем, и найти с протестующими компромисс.

Пенсионная система — "головная боль" Франции

Макрон уже давно готовил общественное мнение страны к пенсионной реформе, которую называл важнейшей задачей своего президентства.

Стоит отметить, что с середины 90-х годов прошлого века пенсионная реформа становилась "важнейшей задачей" почти для каждого французского лидера. Но под напором общественного мнения всем им приходилось откладывать пенсионную реформу, идти на уступки и "коррекцию" изначальных планов радикальных перемен. Возможно, такой путь предстоит пройти и нынешним руководителям Франции.

О планах реформ кабинет Филиппа заявил еще в июле. А уже с сентября президент Макрон начал информационную компанию, доказывал необходимость изменения пенсионной системы. Он говорил о недостатках и несправедливости действующей системы, когда, например, работники одной профессии или даже компании могли выходить на пенсию раньше, чем другие, и при этом получать больше.

Во Франции на данный момент действуют 42 различных пенсионных режима (систем пенсионных льгот) в зависимости от сфер деятельности работника. Это создавала немалую путаницу в расчете пенсий. Например, при переходе человека на работу из одной сферы деятельности в другую.

Многих такая система устраивает. Одними из первых свое негативное отношение к пенсионной реформе выразили работники транспортной сферы, в частности из компании "Автономный оператор Парижского транспорта" (RATP).

Еще задолго до официально обнародованной программы правительства они начали сокращать число рейсов в столице страны, чем вызвали транспортный кризис. Причина — они хотели сохранить свой специальный режим, позволявший им выходить на пенсию в среднем в 56 лет, тогда как другие работники госсектора должны работать ради пенсии до 61 года. При этом и зарплата у них была существенно выше, чем у служащих других профессий.

Представители профсоюза транспортников аргументировали, что этот "спецрежим" и стал причиной, по которой компания стабильно работала в последние десять лет, и ее работники отказывались от участия в протестных акциях. "Отнять у нас пенсию (специальную. — А.К.) — значит разорвать социальный и моральный контракт", — заявил профсоюзный деятель транспортников Жан-Кристоф Дельпра.

Но после 11 декабря перспектива для представителей этой и других профессий стала не столь оптимистичной. Льготы по досрочному выходу на пенсию правительство решило сохранить только для военных, полицейских, сотрудников спасательных служб, пожарных, надзирателей в тюрьмах, то есть для тех, чья деятельность связана с риском для жизни.

В программе реформы, обнародованной в этот день говорится, что пенсии теперь будут рассчитываться по единым правилам. Универсальный пенсионный режим подразумевает единую ставку пенсионных взносов. Для зарплаты, не превышающей 40 тыс. евро в год, — 28,12%, от 40 до 120 тыс. — 12,94%. Те, кто получает более 120 тыс. в год, уже не смогут рассчитывать, что их повышенные доходы будут гарантировать им высокую пенсию или надбавки. Однако со своих сверхдоходов они будут платить и весьма низкие пенсионные взносы — менее 3%.

В основе расчета пенсий будут не отработанные триместры, а баллы. Каждый работающий, вне зависимости от профессии, будет получать за каждый евро взносов равное количество "пенсионных баллов". Их стоимость будет ежегодно индексироваться, и специальным законом будет установлено, что стоимость балла не будет снижаться. При этом баллы будут рассчитываться с учетом всей карьеры. Сейчас действует система, когда пенсия работников частного сектора зависит от самых "высокооплачиваемых" 25 лет, а пенсия госслужащих определяется зарплатой последних 6 месяцев.

Власти не намерены повышать стандартный пенсионный возраст — 62 года, когда человек может выйти на пенсию. Но предполагается с 2025 года ввести новое понятие, названное в программе "основной возраст", или "возраст равновесия". Оно предусматривает, что если сотрудник решит идти на пенсию до 64 лет, то его пенсия будет меньшей, чем "стандартная". По расчетам правительства, для среднестатистического француза, накопившего на счету условные 30 тыс. пенсионных баллов, выплаты после выхода на пенсию в 62 года составят 1238 евро, после 64 лет — 1375 евро (100% "стандарт"), а если он доработает до 66 лет — получит 1513 евро.

По заявлению главы французского правительства Эдуара Филиппа, минимальная пенсия для граждан пенсионного возраста составит 1000 евро (что зафиксировано специальным законом от 2003 года), а в будущем правительство будет пытаться довести ее до 85% от минимальной зарплаты. (Например, в нынешнем году минимальная зарплата составляет 1521 евро в месяц при 35 часовой рабочей неделе.)

Чтобы снизить "социальную напряженность", премьер-министр Филипп ранее неоднократно подчеркивал, что "все пенсионные накопления, заработанные по старым правилам", будут "сохранены на 100%". Новая система вступит в силу с 2027 года, и не коснется граждан, рожденных до 1975 года. Также на 15 лет растянется адаптация к новым пенсионным правилам "вольнонаемных граждан", которые зарабатывают вне штата.

Власти заявили, что готовы на диалог с представителями профсоюзов. Они надеются уже в январе будущего года выйти на приемлемый для всех вариант и поставить согласованный вариант реформы на голосование в парламенте в феврале.

Власть перешла "красные линии"

Однако, как показали события последних двух недель, профсоюзные лидеры Франции далеко не в восторге от предложенных изменений.

Основная причина, почему к протестам присоединилась CFDT и решили усилить натиск другие профсоюзы, — недовольство решением властей повысить пенсионный возраст, достаточный для "стандартной пенсии", с 62 до 64 лет. Это та "красная линия", которую правительству не следовало пересекать, заявили лидеры CFDT. "Правительство обманывает людей", — вторит им лидер наиболее радикального профсоюза железнодорожников Филип Мартинес.

О своей решимости продолжать акции протеста заявили представители профсоюза учителей — FSU. Недовольны предложенными изменениями и активисты женских организаций: реформа в целом не повлияет на ситуацию, по которой французским женщинам приходиться выходить на пенсию позже, чтобы получить более высокую сумму, поскольку они теряют рабочий стаж из-за декретного отпуска. Но даже проработав, например, до 67 лет, они могут в итоге получить пенсию ниже, чем у мужчины, который вышел на пенсию после 62-х.

Профсоюзы заявляют, что не прекратят акции протеста даже на период Рождественских праздников. Последствия этого могут быть серьезными. Ведь уже 17 декабря по решению профсоюзов в качестве предупредительной меры было обесточено 100 тыс. домохозяйств и офисов в Лионе и Бордо, закрыты школы и заблокированы дороги. На маршруты вышло лишь 20% подвижного состава пригородных поездов. Были закрыты почти все линии парижского метро.

Несколько ранее о своей неудовлетворенности реформой заявили даже французские полицейские. По словам представителей полицейского профсоюза UNSA, примерно 1000 стражей порядка из элитного отряда полиции CRS в разгар уличных протестов решили взять больничный. В некоторых подразделениях число "больных" достигало 90%. Как говорят полицейские — это единственный возможный для них способ выразить солидарность с протестующими, не нарушая закон.

Еще одним неожиданным ударом для Макрона стала отставка 16 декабря идеолога пенсионной реформы. Верховный комиссар по вопросу пенсий Жан-Поль Делевуа был вынужден сложить полномочия после того, как стало известно, что параллельно с правительственной должностью он занимал оплачиваемый пост главы института проблем образования Parallaxe. Эту информацию он по "забывчивости" не указал в своей декларации. Новым чиновником, ответственным за пенсионную реформу, стал 53-летний депутат парламента Лоран Петрашевский.

Пока у правительства и профсоюзов полное расхождение в подходах. Что и продемонстрировали переговоры, начавшиеся 18 декабря. Тактика президента и премьера ― добиться поддержки планов реформ со стороны умеренных профсоюзов, чтобы расколоть протестное движение. Для этого власти готовы пойти на некоторые изменения положений пенсионной реформы, но ни в коем случае не вести переговоры об отмене ее самой.

Но если и этот план сорвется, то в Елисейском дворце хотели бы добиться от профсоюзов хотя бы "рождественского перемирия". С тем, чтобы возобновить битву за пенсионную реформу уже в будущем году.